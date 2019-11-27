Кузнец-молодец

вчера, 19:00

«Соккер.ру» – о футболисте «Вест Хэма», за которого бьются два «Манчестера».

«Манчестер Юнайтед» составляет список будущих покупок. И первым в нём стоит совсем молодой футболист. Двадцать лет. Который при этом играет на ответственной позиции опорного полузащитника. «Красные дьяволы» уже предпринимали попытку его купить, но она не увенчалась успехом. Сейчас, в свете неизбежного ухода Поля Погба, это потенциальное приобретение становится особенно важным.

Но не дремлют и соседи из «Манчестер Сити». «Горожане», возможно, не столь остро нуждаются в опорнике... Хотя, как сказать, на эту позицию у них есть Родри, с натяжкой Илкай Гюндоган. А тут двадцатилетнее дарование. Да и увести игрока из-под носа у «Юнайтед» тоже достижение. Несмотря на то что праздники на голубых (в смысле клубных пристрастий) улицах сейчас бывают чаще, чем на красных, послужные списки далеко не равноценны. Поэтому «Сити» сделает всё, чтоб молодой лондонец завернул на «Этихад» и проехал мимо «Олд Траффорд».

Пора уже назвать имя этого таинственного незнакомца. Не такой уж он таинственный, не такой уж и незнакомец. Это Деклан Райс, не так давно успешно дебютировавший в сборной Англии, а ныне являющийся её важным элементом. Деклану только весной разрешили быть англичанином, даром что он родился и вырос в Лондоне. Раньше он считался ирландцем и даже успел сыграть в трёх, правда, неофициальных матчах за островитян.

Высокий, худой (из-за чего кажется ещё более высоким), подвижный, с хорошим видением поля. А ещё обладающий потрясающей интуицией. Там, где другие стелятся в подкатах не жалея ни чужих, ни своих ног, Деклан делает шаг, другой, иногда лёгкую пробежку и без хлопот овладевает мячом. Примерно такая же история при игре в воздухе. Этот рослый юноша умеет занять такую позицию, где и прыгать не надо. Подкатам он тоже обучен, равно как и отборам, в том числе жёстким. Но Райс любит сводить контакты к минимуму.

Однако те, кто видит в Райсе белого Погба, будут явно огорчены. Француз куда более разносторонний футболист, более полезный в атаке. У Деклана несильный удар, он не лучший распасовщик, и вообще с созиданием у него пока туго. Скорее белый Макелеле, нежели Погба. В атаке Райс не слишком эффективен, но в прошлом сезоне два гола он на свой счёт записал. Но ему всего двадцать. Может, ещё научится. А может, и нет. Будет действовать в своей манере, а созидать и забивать и в «Юнайтед», и в «Сити» есть кому.

Так уж сложилось, но красная часть Манчестера считает образцом опорного полузащитника Роя Кина. И сравнение двух футболистов будет неизбежным, если Деклан окажется на «Олд Траффорд». Но они совсем разные. Рой не столь габаритный, более жёсткий. Кин играл в «Ноттингеме» ближе к линии атаки, и уже в МЮ сосредоточился на оборонительной работе. Хотя и атаке помогал немало, и забивал довольно много для игрока своего амплуа. Сам Рой, хорошо знающий Деклана по работе в юношеской, а потом и первой сборной Ирландии, имеет свой взгляд на одну из восходящих звёзд английского футбола.

«Деклан – хороший футболист. Но в его игре есть немало пробелов. Например, он может потерять соперника. Удар и пас тоже несовершенны. Ладно удар, это не столь критично. Но уметь отдавать только ближнему – маловато для современного центрального полузащитника. Иногда ситуация требует выйти из обороны за счет быстрого и длинного паса, а у „Вест Хэма“ это получается не всегда», - сказал не так давно Рой Кин в интервью порталу Goal.com. Некоторые читатели усмотрели в словах Роя ревность. Ведь ирландец по крови и англичанин по рождению сначала сделал выбор в пользу исторической родины. А потом решил, что сборная Ирландии, вторым тренером которой являлся Кин, не уровень для него. Поэтому добивался у ФИФА разрешения встать под Георгиевский флаг и надеть футболку с тремя львами. Вот Кин и затаил обиду, потому несколько сгущает краски.

Кстати, ирландские болельщики восприняли смену Райсом спортивного гражданства резко негативно. Усмотрели в этом предательство. Одно дело Уэйн Руни, тоже ирландец, но который всю жизнь играл за англичан. Какой с него спрос? Какие могут быть претензии? И другое дело Деклан Райс, с детства позиционировавший себя в качестве ирландца, прошедший все этажи сборных Республики вплоть до первой команды. Что же тебе раньше зелёная футболка тесна не была? Шли письма, угрозы. Сейчас немножко успокоились, но в Дублине, если туда приедет английская сборная, Деклана ждёт «тёплый» приём.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити». Но мы забыли про родной клуб Райса. Футбольное образование он получал в «Челси». Отучился семь лет, после чего перешёл в академию «Вест Хэма». Несмотря на сложные взаимоотношения буржуазного и пролетарского клубов, «молотобойцы» нередко переходили под синие знамёна. Вспомним Фрэнка Лэмпарда, Джо Коула, Глена Джонсона. Не исключено, что «Челси» захочет вернуть Райса в родные пенаты. Хотя непонятно, зачем он сейчас «синим» при наличии Жоржиньо и Нголо Канте.

Сейчас Райса оценивают в 50 миллионов фунтов. Может, кому-то эта сумма покажется завышенной, но таковы реалии. «Вест Хэм» умеет не только готовить сильных футболистов, но и выгодно продавать. «Кузнецы» этим и живут. Поэтому «молотобойцы» будут торговаться, накручивать цену и выбирать, как выгодно клубу.

А что думает сам Деклан? Куда его больше тянет – на «Олд Траффорд» или на «Этихад»? Да никуда. Пока Райс ничего не говорил о желании покинуть столицу. В другие лондонские клубы, в том числе и в родной, его не тянет. Деклан всегда говорил, что любит «Вест Хэм», его болельщиков, и вообще он прирождённый «кузнец-молотобоец». Все так говорили. И Лэмпард, и Рио Фердинанд, и многие другие. Хотя, если честно, то хочется, чтоб этот действительно сильный и перспективный игрок задержался в «кузнечном цеху» как можно дольше.