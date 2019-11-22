Забракованный Венгером

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«Соккер.ру» рассказывает о новом лидере сборной Германии и «Баварии».

В заключительном матче группового турнира Евро-2020 сборная Германии разгромила команду Северной Ирландии 6:1. Половина голов пришлась на долю Сержа Гнабри. 24-летний футболист «Баварии» забил 13 мячей в 13 встречах за Манншафт и установил рекорд. Пало одно из достижений Мирослава Клозе, который в 13 встречах за национальную команду отличился 11 раз.

Конечно, у Мирослава осталось ещё немало рекордов, которые Сержу только предстоит штурмовать. Но начало положено. А ещё этот парень, совсем не похожий на немца, становится для сборной Германии таким же важным элементом, каким в своё время являлся Клозе. В обновлённой Манншафт Гнабри – мотор, мозговой центр и завершитель атак. Быстрый, превосходно работающий с мячом, с отличным ударом. Гнабри может сыграть и справа, и слева, и в центре. И на острие атаки, и в глубине поля. Кроме того, Серж не брезгует играть в отборах, догонять бегущих к его воротам соперников, стелиться в подкате.

Серж по материнской линии немец, а отец его родом из Кот-д'Ивуара. Отсюда и французское имя, и нетрадиционная для Германии фамилия, и скорее африканская, нежели европейская внешность. Серж пришёл в футбол не сразу. Сначала он занимался бегом. Причём не гладким, а барьерным. Отсюда и скорость, и пластика, и, возможно, умение избегать подкатов.

Возможно, кто-то улыбнётся. Подумаешь, забил три мяча в ворота Сан-Марино и три – Северной Ирландии. Да дело не в этом. За год, что Гнабри играет в сборной Германии, немецкая команда стала совсем другой. Из академичной, слегка заплывшей жиром команды, которую мы видели на чемпионате мира, немцы превратились в голодного хищника, способного разорвать соперника. И катализатором превращения стал молодой темнокожий парень с французским именем. Ввёл Йоахим Лёв Гнабри в состав, и немецкая команда пробудилась.

А ведь хотел Магистр Йоги взять Гнабри, тогда ещё игрока «Хоффенхайма», в Россию на мировой чемпионат. Хотел и не рискнул. Пожалел, наверное. И исправил свою ошибку. Лучше поздно, чем никогда. И дело не в переходе Сержа в «Баварию». Он и в «Хоффе» был хорош. А ещё раньше в «Вердере».

А вот в Англии на нём едва не поставили клеймо «бесперспективный». Причём, кто. Сам Арсен Венгер, рассмотревший и выведший в люди стольких игроков. Посчитал Гнабри прямолинейным бегунком. «У меня футбольная команда, а не легкоатлетическая», – прокомментировал как-то Венгер отсутствие немецкого легионера в составе. При этом многолетний шеф «канониров» сам настоял на приглашении талантливого юноши из академии «Штутгарта» и выпустил Сержа на поле в 17 лет и 92 дня. Раньше дебютировал только Джек Уилшир.

Но дальше раннего дебюта дело не пошло. За три года 18 неполных матчей и один гол в ворота «Суонси». Любопытно, но в молодёжной команде Гнабри был одним из лучших. Причём не только в «Арсенале». Ему присуждали премию «Голден Бой». А в основе «Арсенала» Арсен Венгер не видел такого не похожего на немца легионера из Германии. А время шло. Когда Сержу исполнилось двадцать, он попросился в аренду. Отпустили в «Вест Бромвич», так он и там толком не играл. Потом лондонцы его отозвали и снова «мариновали» вне основного состава.

В этот момент Гнабри вообще хотел сменить род деятельности. Что, он один такой, кто был хорош в юношах и не вписался во взрослый футбол? Но возник вариант с переходом в «Вердер». В Бремене вспомнили, что был в немецкой молодёжке алмаз не огранённый. «Арсенал» не стал долго торговаться. Пять миллионов евро и забирайте. Так Серж вернулся в Германию. Но не в родной Штутгарт, а на север, в Бремен. Помогать неважно играющему «Вердеру». Но сначала Гнабри отправился в олимпийскую сборную Германии, сыграл на Играх в Рио-де-Жанейро и вернулся из Бразилии с серебряной медалью. А потом включился в матчи за свой новый клуб.

Каким же своевременным был этот переход. Серж довольно быстро освоился в основном составе «речников», начал забивать. Был вызван в первую сборную Германии. Как раз на игру с командой Сан-Марино. Дебют прошёл чудесно. Сразу хет-трик. Но потом Лёв посчитал, что Гнабри рановато играть в Манншафт, и действующие на тот момент чемпионы мира справятся и без него. На век Сержа матчей хватит.

Он провёл отличный сезон в зелёной футболке «Вердера». Иначе «Бавария» не купила бы игрока, еще недавно мечтавшего просто выходить на поле. Купила и отправила в «Хоффенхайм» набираться опыту, созревать. А в «Баварии» мог и Франк Рибери побегать. В какой-то момент показалось, что ссылка в «Хоффе» не ограничится одним годом, что аренда будет долгой. Но позапрошлым летом «Бавария» вернула Гнабри из Зинсхайма. Сначала на предсезонку, но потом Нико Ковач решил оставить Сержа. Постепенно молодой футболист внедрялся в основной состав, вернулся после длительного перерыва в сборную. Особенно хорошо выглядел Серж весной, и его вклад в победу баварцев в чемпионате и Кубке оказался весьма весом. А «Бавария» решила не удерживать ни Франка Рибери, ни Арьена Роббена. Теперь в составе сильнейшего клуба Германии был игрок, способный заменить как одного, так и другого.

Три прекрасных сезона в Бундеслиге позади. Но нынешней осенью Гнабри смотрится ещё краше. Он уже превратился из перспективного молодого футболиста в зрелого мастера. Много забивает, особенно в международных матчах. Четыре мяча в ворота «Тоттенхэма», три – североирландцам, два – команде Эстонии. И ещё много. А главное, Серж стал важнейшим игроком и в клубе, и в сборной. И это не сиюминутно. Он пришёл надолго. Ему ещё другие рекорды Клозе покорять.