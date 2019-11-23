Особенный футболист для фанатов «Ливерпуля»

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» понимает, что выбор у «скаузеров» шикарный, но не проходим мимо успехов прирожденного футболиста.

У «Ливерпуля» почти все – любимчики публики. Например, после успехов Салаха жители Ливерпуля и окрестностей стали реже оскорблять мусульман. Проводили исследование, зафиксировав любопытную перемену настроений. Мане и Фирмино обожают, к Хендерсону хорошее отношение, ведь в команде давно.

Но Джордан – воспитанник «Сандерленда», никогда не станет вторым Джеррардом для «Копа». Алиссон, Милнер, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум – красавцы, но приезжие, не свои. Клоппа любят без ума и отдельно, но говорим именно о футболистах. В основе «Ливерпуля» пока один воспитанник – Александер-Арнольд.

Трент был центральным хавбеком в академии «Ливерпуля», но наставник Майкл Бил изменил позицию – перевел на правый фланг защиты. Тренер из школы «Челси», который с 2012 по 2018 год с небольшим перерывом работал на «красных», а потом уехал с Джеррардом в Глазго, сразу отметил сильные стороны игрока – быстрый, агрессивный и сильный.

Александер-Арнольда отправили в Мелвуд к первой команде, как только поняли, что может составить конкуренцию для Ната Клайна. Клопп почти сразу опробовал юниора в Кубке Лиги, а в январе 2017 года обкатал в поединке АПЛ – сразу на «Олд Траффорд». Игра завершилась со счетом 1:1, юниор не провалился, а травма Клайна пустила в основу.

Трент начал собирать игры за «Ливерпуль». В октябре ему исполнился 21 год, но у правого защитника уже 102 матча за родной клуб – невероятный показатель для молодого футболиста на таком уровне. Хотя успех объясним, ведь Александер-Арнольд только в АПЛ отдал 12 ассистов.

Это рекорд новой лиги всех времен. В футболе есть знаменитые атакующие крайние защитники – например, Дани Алвеш и Марсело, Кафу и Роберто Карлос – классические примеры. Но Александр-Арнольд работает иначе, ведь не сказать, что Трент не умеет играть в защите, как все названные бразильцы, кроме Кафу.

Англичанин чаще всего хорошо держит удар, сказывается опыт хавбека, у которого выбор позиции сложнее, а умение прессинговать – обязательное условие. Плюс у Трента задатки прекрасного плеймейкера. Изумительные по точности кроссы выручают – сложный для реализации подход в атаке, КПД таких передач обычно низкое, но не у «Ливерпуля».

Каррагер даже допустил, что Клопп взял Джеррарда по атакующим задаткам и поставил на фланг. Но где сходство теряется, так это при сравнении рывков. Стивен много бегал и был выносливым, но Трент – резкий, взрывной и техничный. Хотя юному «скаузеру» сравнение нравится, поскольку с детства равнялся на капитана «Ливерпуля».

Фанаты обожают Александер-Арнольда, ведь свой. Жил недалеко от базы «Ливерпуля», в детстве смотрел тренировки через забор. До прошлого года не покидал дом родителей! Трент – пример, как нужно воспитывать игроков. Например, принимал участие в благотворительных акциях до того, как попал в первую команду!

Еще не зарабатывал миллионы, а уже делился временем и средствами. Не стал известным – замечал других, чтобы не зазнаваться. Александер-Арнольд не просто паренек, который обладает навесом в стиле Бекхэма – пусть не плюются фанаты «Ливерпуля», но вправду навешивает как рукой, в стиле Дэвида.

Трент еще и хитрец. Подача с угла поля против «Барселоны» - приступ чистой гениальности, на которую в футболе способны единицы, даже из числа великих мастеров. Каталонцы зазевались, защитник не растерялся и открыл «Ливерпулю» путь к кубку четырнадцать лет спустя.

Стамбульский финал смотрел с отцом, будучи шестилетним учеником академии клуба, а теперь у него свой камбэк. Отчасти повезло! «Красные» рассылали приглашения на просмотр, и Трент выиграл счастливый билет в школьной лотерее, ведь путевок было мало, а желающих стать футболистами – много.

А дальше стандартная история. Средний сын Александер-Арнольдов (есть старший и младший братья) плохо себя вел, ужасно учился, зарабатывал глупые красные карточки. Но наставники из академии научили Трента достойно проигрывать. Кстати, Алекса Инглторпа, который нянчился с талантом, повысили до директора академии клуба.

Трент играл вингера, в центре защиты и середине поля. Работал под руководством помощника Клоппа – Пепа Линдерса, который стал футбольным крестным отцом игрока, наладив личный контакт. Все названные – Бил, Инглторп и Линдерс, вместе решили, что для продвижения Александер-Арнольда в первый состав нужно наигрывать его правым защитником.

Если бы подготовили вингера – сидел бы себе под Салахом, как Шакири, а так делает жизнь Мохамеда проще, закрывая всю бровку. Игра в защите не мешает англичанину быть атакующим по природе. Разносторонний – даже штрафные научился бить, подсмотрев технику удара у Коутиньо. Важный момент в истории! Трента выделяет адаптивность, ведь быстро опробовал разные позиции – от центра защиты до реджисты, а многие фокусы подсмотрел у коллег.

В его передачах и Джеррард заметен, не только Бекхэм. А тот самый угловой – спонтанное решение, мгновенная оценка положения игроков «Барселоны». У Александер-Арнольда футбол в крови. О Тренте важно говорить, ведь он стал одним из главных игроков первой команды АПЛ . Прекрасно, что пока не раскрыл потенциал, ведь может подарить много невероятных матчей.

Может, и хавбеком когда-то станет? Но и без тактических перестановок уже шикарный ассистент. У Александер-Арнольда больше передач под удары в среднем за каждый полный матч, чем у Месси, и один из лучших показателей сезона в топ-5. А если вспомнить, что Трент играет в защите, то попросту не с кем сравнивать – в Европе нет крайнего защитника, который создает качественные моменты чаще.

Отмечаем, что в этом сезоне пасы Александер-Арнольда реже находят адресатов, чем годом ранее – пока 4 ассиста, но тут виноваты напарники (xA моментов высокий). Также Клопп немного изменил роль Трента. Сейчас он не просто человек-навес, а еще и плеймейкер. В АПЛ у англичанина больше передач за игру, чем у любого из хавбеков «Ливерпуля», а в ЛЧ Александер-Арнольд на первом месте в команде и в турнире.

Пьянич, Киммих, Гюндоган, Артур и Кроос создают от 82 до 87 пасов за игру в ЛЧ , но у молодого правого латераля «Ливерпуля» по 97 передач. Учтите, что пока Тренту нужно работать над точностью – тот же Киммих, которого как раз с фланга забирают в центр, реже бракует передачи. Но и рискует реже! Александр-Арнольд играет на высокой скорости, отдает красивые пасы.

У «Ливерпуля», учитывая количество опорных точек – Алиссон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане и Фирмино в списке важных, вся игра не может строиться через одного. Но Клопп, «Коп» и миллионы фанатов «Ливерпуля» по всему миру выделяют Трента. Никогда не забудут, что Александер-Арнольд создал камбэк, и в двадцать один год, будучи воспитанникам клуба, продолжает расти.

Его потенциал полностью не использован – и в обороне может прибавить, и в точности передач. В сборной Англии история только начинается, ведь конкуренты опытные, пробиться в основу не всегда получается, хотя речь о двукратном финалисте ЛЧ . И о человеке, который в конце сезона может оказаться в числе любимцев фанатов «Ливерпуля» всех времен.

Если у Трента и коллектива Клоппа получится исполнить мечту, то заряд «Скаузер в нашей команде» может стать классическим на ближайший десяток лет. Очевидно, что Трент всегда будет ставить на «Ливерпуль» как основное место для развития, и хотя ему всего двадцать один год, уже понятно – быстро думающий и принимающий оригинальные решение парень может радовать своим творчеством много сезонов.

Трент – легкий, хитрый игрок, интуитивно понимающий футбол. Приятно смотреть, как стремительно ворвался на вершину и насколько уверенно на ней держится. А поскольку парень скромностью не страдает, то замахивается на статус капитана. Если уж служить символом «Ливерпуля» годами, то идти по стопам Стивена Джеррарда, который получил повязку в двадцать три.