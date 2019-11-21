Джиджо или Вальтерино. Кто станет наследником Буффона?

вчера, 22:06

«Соккер.ру» оценивает шансы итальянских вратарей выступить на чемпионате Европы.

Двадцать лет ворота сборной Италии находились в ведении Джанлуиджи Буффона, и в этот период было больше хорошего, нежели грустного. Одна победа на ЧМ -2006 чего стоит. Но 17 мая прошлого года Джиджи, отыграв в воротах «голубой эскадры» 176 матчей – больше чем кто-либо, заявил, что он покидает сборную Италии. Возник вполне резонный вопрос, кто займёт столь важную должность.

Наследников у Буффона было немало. С некоторых пор первым в очереди стоит тёзка знаменитого вратаря Джанлуиджи Доннарумма из «Милана». Джиджо, не путать с Джиджи, всего двадцать лет. Но он уже успел сыграть 16 встреч в воротах национальной команды, в том числе и пять встреч отборочного турнира предстоящего Евро-2020. Ещё в пяти матчах пост номер один защищал 32-летний Сальваторе Сиригу из «Торино». И по разу их заменяли Пьерлуиджи Голлини («Аталанта») и Алекс Мерет («Наполи»). Скорее всего, из этой четвёрки Роберто Манчини отберёт троих для окончательной заявки.

Джиджо впервые сыграл в воротах «Милана», когда ему было 16 лет и 242 дня, и это самый ранний вратарский дебют в Серии А. Джиджи во время своей премьеры был старше на год – 17 лет 295 дней. Довольно быстро Доннарумма доказал, что, несмотря на возраст, он стоящий вратарь и способен играть не только в составе великого клуба, каким был и остаётся «Милан». В 17 лет и 28 дней он уже успел сыграть за первую сборную страны.

Но карьера Доннаруммы складывается не очень гладко. Во-первых, «Милан» уже давно переживает не лучшие времена. Во-вторых, сам юный голкипер бывает небезгрешен. Но главное – это сложные отношения с фанатами. В первую очередь своего клуба. Ему ставились в вину не только ошибки, какой вратарь их не допускает, но и непростые переговоры по контракту, постоянные слухи о желании куда-нибудь свалить, чаще всего в «Пари Сен-Жермен», протекция старшему брату Антонио, тоже вратарю, но не столь одарённому. «Альтернативно одарённому» или «паразиту», говорят некие миланские тиффози. Джиджо не раз подвергался обструкции со стороны болельщиков. В его адрес вывешивали оскорбительные баннеры, от него требовали убраться на все четыре стороны и братца прихватить, его забрасывали всякой пакостью. Почти двухметровый, успевший отпустить бороду Джиджо плакал как ребёнок. Обструкция, которой подвергся Артём Дзюба в Сан-Марино, меркнет перед тем, что испытал страж ворот «Милана».

Но Доннарумма по-прежнему в воротах «красно-черных», он же привлекается в сборную. ПСЖ и другие клубы время от времени проявляют к нему интерес, но Джиджо служит «Милану», который его воспитал, и фанаты которого его прокляли. Он пока не стал всенародным любимцем, как его тёзка. Скорее наоборот. Но всё может измениться, если сборная Италии успешно выступит на Евро и Джанлуиджи будет в её составе. Возможно, в стартовом.

Сицилиец Сальваторе Сиригу входит в обойму сборной Италии больше девяти лет. Вальтерино (маленький Вальтер), а этим прозвищем Сиригу обязан своему кумиру Вальтеру Дзенге, сыграл за национальную команду всего 24 встречи. У него был шанс проявить себя на чемпионате мира 2014 года, когда получил травму Буффон и Сальваторе стал основным. Сейчас Манчини прибегает к ротации, поэтому Джиджо и Вальтерино сыграли по пять встреч в отборочной кампании. В последней игре с командой Армении, проходившей в Палермо, выбор тренера был очевиден.

Своим дебютом в «Палермо» Вальтерино обязан Вальтеру. Дзенга тогда тренировал островитян и дал шанс 22-летнему Сиригу. В одном из первых матчей вратарь пропустил пять не самых сложных мячей. Но Дзенга не усадил молодого игрока в запас, а дал шанс ему исправиться. Так Италия приобрела сильного вратаря.

Лучшие годы своей карьеры Вальтерино провёл в Париже. Он стал одной из первых покупок разбогатевшего ПСЖ . На протяжении четырёх лет он был основным голкипером столичного клуба. И как утверждают болельщики парижан, именно итальянец был сильнейшим вратарём нового времени. Три раза «Пари Сен-Жермен» выигрывал чемпионат Франции, взял Кубок Франции и два Кубка лиги. Особых претензий к Сиригу не было, но в клубе посчитали, что стоит пригласить немца Кевина Траппа из «Айнтрахта». А раз Траппа пригласили, то ворота доверили именно ему. Сицилиец присел на лавочку и выходил считанное число раз. ПСЖ выиграл все домашние турниры, но снова остался без европейских успехов. Год в запасе ещё можно было потерпеть, но ещё один... Вальтерино ушёл в аренду. Сначала в «Севилью», где не играл. Осознав бессмысленность этого перехода, Сальваторе сменил успешный испанский клуб на аутсайдера Ла Лиги «Осасуну». Там практики было хоть отбавляй, но это был самый тяжёлый отрезок карьеры. Вратарь сборной Италии пропускал по пять, шесть, семь мячей. «Осасуна» вылетела, Сиригу получил от ПСЖ вольную и отправился на родину. Где нашёл команду для себя – «Торино», ворота которого защищает третий год. Входит в число сильнейших вратарей Серии А, регулярно вызывается в сборную, причём не для сидения в запасе.

Но финальная стадия чемпионата Европы – не отборочный турнир, где можно чередовать вратарей. Роберто Манчини придётся определиться, кто первый номер, а кому сидеть в запасе. На стороне Джиджо талант, возраст, перспектива стать вторым Джиджи. Вальтерино – это опыт, умение выручать в сложных ситуациях, большая уверенность в своих силах. Выбор непростой, но от него будет во многом зависеть исход европейской кампании.

Вне зависимости от выбора Манчини, если Доннарумма и Сиригу будут здоровы, то они наверняка войдут в окончательную заявку сборной Италии. А вот кто будет третьим, а кто ограничится попаданием в предварительный список? Шансы Алекса Мерета и Пьерлуиджи Голлини примерно равны. 22-летний Мерет в нынешнем сезоне стал основным в «Наполи», отодвинув на второй план опытного колумбийца Давида Оспину. 24-летний Пьерлуиджи Голлини играет хуже, чем в сезоне-2018/19, когда он стал одним из героев бергамасков – помог им занять третье место и выиграть билет в Лигу чемпионов. Голлини, получивший футбольное образование в «Манчестер Юнайтед», тоже умеет выигрывать конкуренцию. Год назад он был вторым голкипером «богини», а теперь третий-четвёртый в сборной.

И здесь Манчини предстоит сложный выбор. Всё будет зависеть от того, как «Наполи» и «Аталанта» будут играть дальше. И как их ворота будут защищать кандидаты в сборную Италии.

Алекс Краньо из «Кальяри» получил травму плеча и не играет. Возможно, он вернётся в строй весной и даже отодвинет Робина Ольсена. Но шансов попасть на Евро у него нет. Маттиа Перин, лишённый в «Ювентусе» игровой практики, тоже сможет смотреть матчи первенства континента с трибуны или у экрана телевизора. Но не более того.

А может ли попасть в заявку Эмиль Аудеро из «Сампдории»? Со стороны Манчини это был бы сильный шаг, а именно удар по расистам. Первый небелый вратарь в истории сборной страны. Причём азиатская внешность – не единственная отличительная черта Эмиля, он действительно сильный голкипер, который предпочёл сидению в «Ювентусе» практику в «Сампе». Но текущий сезон складывается для Аудеро и его команды неважно. Сам Эмиль понимает ситуацию и наверняка поборется за место в сборной. Но не сейчас. Вряд ли стоит мечтать о поездке на чемпионат Европы Луиджи Сепе из «Пармы». Никогда в сборную не привлекался, а тут вдруг Манчини прозреет.

Нет ли ощущения, что кого-то забыли? Конечно же, самого Джанлуиджи Буффона. Ведь Джиджи ещё действующий футболист, даром что ему следующим летом будет сорок два. А как же объявленный уход из сборной? Да никак. Захочет Буффон вернуться, кто же ему помешает. На роль основного Джиджи претендовать не будет, а в роли третьего в заявку войти вполне может. Всё в его руках. А Манчини вряд ли окажется против.