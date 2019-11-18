Ола, Бензема! Куда податься отлученному Кариму?

вчера, 19:30

Бензема может продолжить международную карьеру в другой сборной. «Соккер.ру» - о том, как Карим может создать важный прецедент.

Отношения Карима Бензема и сборной Франции зашли в окончательный тупик. И как бы там ни было, мы имеем печальный факт: один из лучших нападающих планеты не имеет практики на международном уровне, хотя из года в год отстаивает за собой право называться основным форвардом мадридского «Реала», поддерживая высокий уровень игры.

Бесповоротная анафема

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре дал четко понять, что на его смене Бензема точно не сыграет за «трехцветных». Я бы даже сказал, что Ле Гре взял на себя роль судьи, присяжного и палача, что при всей бездоказательности спорности поведения Карима в прошлом слишком много для одного пожилого человека:

Я никогда не сомневался, что Бензема — очень сильный футболист. Мне кажется, то, что он демонстрирует в «Реале», делает его одним из лучших в мире на своей позиции. Но его карьера в сборной Франции окончена вне зависимости от того, кто будет главным тренером.

Категорично и цинично. Теперь мы со всей очевидностью понимаем, что стигматизировал Карима не Дидье Дешам, а дядька из кабинета этажом выше. На самом деле, это деструктивный, несправедливый и крайне эгоистичный посыл, тем более высказывает его чиновник, а не тренер.

Ответ Бензема

Форвард не вызывается в сборную Франции вот уже четыре года, он упустил шанс стать чемпионом мира и точно не будет прощен. Карима буквально лишают «футбольного гражданства». При этом за другую национальную сборную форвард играть не может из-за строгих правил ФИФА , касающихся национальных команд. Именно об этом заговорил в своем обращении к Ноэлю, да и, наверное, ко всему футбольному обществу Бензема:

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

Ноэль, я думал, ты не вмешиваешься в решения тренера! Знай же, только мне решать, когда настанет конец моей международной карьеры. Я не рвал отношений со сборной, а если вы сами решили со мной покончить, то дайте мне возможность играть за одну из стран, которые я вправе представлять.

А что так можно?

Первая реакция у вас может быть такая: «Какого горбатого лешего лепит этот парень?! У него же десятки официальных матчей за сборную Франции!» Все так. И правила ФИФА насчет смены «футбольного гражданства» действительно необычайно строги: как известно, его можно поменять только один раз за карьеру и то при условии, что за страну №1 перед переходом под знамена страны №2 играл или только на юношеском/молодежном уровне, или исключительно в товарищеских матчах за главную сборную.

А еще нужны основания для выступлений за новую команду: наличие родственников, этническая принадлежность к коренному народу или проживание на территории своей новой родины на протяжении пяти лет — по этому принципу мы натурализовали для сборной России бразильцев Гильерме и Марио Фернандеса. Но у Бензема-то ситуация особая, он провел кучу матчей за сборную Франции, так на каком основании и какие страны форвард вправе представлять на международной арене?

Лазейка

У Бензема действительно есть шанс «обнулиться» перед ФИФА и заявиться за другую национальную сборную, правда, представить такой сценарий не так-то просто. Неотъемлемая его часть — лишение статуса гражданина Франции, причем не по собственной инициативе, а против воли. Формально это можно устроить, если юристы Карима свяжутся с нужными людьми в правительстве и договорятся об изгнании Бензема из-под трехцветных знамен, в ответ, пообещав, не иметь никаких претензий.

Попутно Карим должен обзавестись, если не позаботился об этом раньше, паспортом испанского или алжирского гражданина. Именно сборные Испании и Алжира имел в виду Бензема в своем спиче: за североафриканскую дружину он имеет право выступать как сын родителей, родившихся в Алжире, а «Красная Фурия» доступна Кариму, потому что он уже больше десяти лет играет и живет в Испании (достаточно и пяти).

После этого Бензема вместе с федерацией футбола страны, на которой остановит свой выбор, должен подать запрос в ФИФА и ждать чудесного превращения из «футбольного беженца» в «гражданина» новой футбольной сборной. Сложная цепочка, и главным препятствием видится первая часть — лишение гражданства по инициативе Франции. Старик Ле Гре может закрыть перед Каримом ворота в сборную, но он не в силах выполнить просьбу форварда и разрешить ему играть за другие команды на международной арене.

Иди до конца, Карим!

В первой половине XX века футболисты спокойно меняли футбольное гражданство, знаменитый Ди Стефано успел даже за три сборных поиграть, а Луис Монти сыграл в финальных стадиях чемпионатов мира за две разные команды, но потом правила стали ужесточаться, пока не пришли к современному формату. И правильно, что футболистам не дают путешествовать между национальными командами, взгляните на другие виды спорта, где миграция доходит до абсурда.