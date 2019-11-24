«Лицо попроще». ЦСКА пора следовать советам Ганчаренко

сегодня, 18:30

«Соккер.ру» понимает, что эмоции зашкаливают, но предлагаем клубу и тренеру тоже принимать футбольную критику.

Сегодня Ганчаренко не поможет ЦСКА с бровки против «Крыльев Советов», давая подсказки и советы напрямую, ведь получил дисквалификацию после разговора с арбитром в Сочи на повышенных тонах.

Самой попыткой нарушил правила, не говоря о наполнении той части разговора, которую не услышали. По правилам с рефери нельзя спорить ни тренерам, ни капитанам команд. Вторые могут уточнять организационные моменты, не более.

Понятно, что из-за дикого количества судейских скандалов поведение Ганчаренко поддержали. Но что предлагаете делать дальше, бить арбитров, как говорил Слуцкий? Если так, то повод найдется – вчера в трех играх возникли спорные эпизоды и недовольство.

Но оставим за скобками боль сезона – рефери работают ужасно. Важнее, чего же достиг Ганчаренко своей истерикой? Человек, допустивший немало поражений ЦСКА в этом году, выговорился в Сочи, но на самом деле сделал своей команде стратегически хуже.

Во-первых, арбитры запомнили поведение белоруса, и при случае напомнят про «лицо попроще». Во-вторых, какой педагогический эффект от криков? Ганчаренко работает в команде, которой нужен педагог. У него, куда ни глянь – юные игроки, которые слишком быстро оказались на высоком уровне.

На Влашича в 22 года взвалили роль спасителя, лидера и вожака, а справляется Никола через раз. Облякову всего 21, а Ивану каждую мелкую ошибку припоминают, словно в команде десять лет и в статусе Дзагоева. Ахметов, Дивеев, Чалов, Кучаев, Бистрович, Бийол, Сантос, Карпов и Сигурдссон – игроки для молодежных команд.

Самым старшим – по 21 году. Шарлия и Нисимура на пару лет оторвались, но тоже без опыта. Мудрый, уверенный в себе, спокойный и грамотный педагог нужен большинству футболистов ЦСКА , независимо от того, играют они удачно, как порой Никола и Иван, или ошибаются. Так что Ганчаренко подал плохой пример.

Конечно, дисциплину держит - ЦСКА не часто нарушают правила, куда реже грубят и нарываются на карточки, чем футболисты тех же «Локомотива» или «Спартака». Но ведь если увидят, что позволяет Виктор Михайлович, то могут пойти по пути Бийола. Яка очень, очень редко зарабатывает предупреждения, но сглупил в важнейшей игре.

Нужно ругать Вилкова в целом за проваленный арбитром матч, но зачем Бийол вообще хватал Дзюбу и затем опасно играл в центре поля? Тот же вопрос по обороне – ЦСКА часто подставляет Акинфеева необъяснимо. Атака – туда же, «армейцам» порой проще забить красиво и сложным ударом, чем реализовать хороший момент.

У нервозного Ганчаренко его молодой коллектив забирает не лучшее, а худшее. Поэтому разговор о поведении и состоянии тренера важен. Скорее всего, Виктору Михайловичу даже полезно разок посмотреть футбол на расстоянии. Ведь очевидно, что нервозность, топанье ногами, прыжки на арбитров на бровке во многих матчах – результат неудач ЦСКА на поле.

Отрицание, что Ганчаренко просился в отставку, хорошо подчеркивает поведение наставника «армейцев». Сезон крайне сложный. Он бы ушел, имея путь назначения, или если бы Гинер отпустил. Виктор Михайлович явно хочет бороться за титул, а получил команду, с которой это сейчас сделать невозможно.

Карпов, Дивеев, Кучаев, Ахметов, Бистрович, Сигурдссон и Чалов – вчерашние дети, часто пугливые и суетливые из-за отсутствия опыта. Когда все спокойно – обыграют «Реал», а когда учитель на грани нервного срыва – сложнее. Осечки ЦСКА ведь не строятся на том, что соперникам строго везет или они всегда сильные.

Получаем причины поругать главного тренера, который ругает других. Ганчаренко может винить арбитров, а может сделать свое лицо попроще – не таким злым, как весь сезон, и начать побеждать по делу и без оговорок в оставшихся матчах года. Кроме того, можно начать признавать ошибки – то, чего белорусский Наполеон делать не умеет.

Французский очнулся от комплексов, когда было слишком поздно, а у этого больше шансов вовремя сделать поворот к солидной работе. «Армейцы» будут спокойнее, если Ганчаренко перестанет вредить ЦСКА – команде, для которой он сейчас лучший тренер из возможных и доступных во времена, когда за Гинером аккуратно пришли.

Посмотрите на календарь. Поскольку есть сомнения, что москвичи настроятся на поединки Лиги Европы – теоретические шансы остались, но призрачные, то все силы нужно бросать на РПЛ и тройку финишных соперников года. «Крылья Советов» не относятся к простым соперникам для ЦСКА , но тем интереснее задача Ганчаренко.

В первом круге самарцы обыграли «армейцев», была ничья в прошлом году, а в 2015 даже победа аутсайдера в Москве. Сегодня столичная команда – фаворит, но с оговорками. Если Рыжиков, Анюков, Бурлак, Гацкан, Зиньковский и Соболев настроятся, как на решающий бой, то могут навязать борьбу ЦСКА , где тренер и игроки не всегда работают на максимуме.

Впрочем, одной победы мало, а впереди домашняя игра против «Арсенала» и визит в Краснодар. Непростое завершение сезона, команде остро нужна серия успехов. Похож тренер Ганчаренко на человека, которому паузы на игры сборных хватило, чтобы прийти в себя? Посмотрим, ведь пора подправить тактические недочеты и изучить ближайших соперников.

Виктор Михайлович должен показать класс. Между прочим, чемпион России, пускай в качестве старшего тренера в штабе Слуцкого. И забавно, что по время претензий к арбитру Ганчаренко фактически дал советы самому себе. Наставнику нужно сделать лицо попроще. Также полезно принимать критику, поскольку ЦСКА слишком удобно устроился в качестве бедного, несчастного и вечно молодого.

Когда Виктор Михайлович успокоится – а нервный почти весь сезон, не только в игре против «Сочи» бушевал, то ЦСКА может вернуться к тому, чем покоряли в начале прошлого сезона – были не по годам зрелыми. На весну 2019 года сил и опыта уже не хватило, но костяк состава сохранили, людей, чтобы снова мало пропускать и достаточно забивать, хватает.