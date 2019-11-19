Вратарское братство

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«Соккер.ру» рассказывает об уникальной семье, где сразу четыре брата избрали профессию вратаря.

Сборная Франции завоевала путёвку на чемпионат Европы, причём сделала это без своего основного вратаря и капитана Уго Льориса. Пробил звёздный час Стива Манданда, который после почти десяти лет пребывания в тени Льориса, вышел на первую роль и помог чемпионам мира сделать решающий шаг.

Вы, наверно, догадались, что речь пойдёт о страже ворот «Марселя» и сборной Франции. Но не только о нём. Братья Стива тоже вратари. Четыре брата-вратаря! Уникальный случай. Братья в воротах – редкость. Вячеслав и Виктор Чановы, Дмитрий и Михаил Харины, Сергей и Андрей Рыжиковы. Можно вспомнить ещё немцев – Ганса-Йорга и Йенса Буттов. Камерунцы Фабрис Ондоа и Андре Онана – двоюродные братья. Но чтоб четыре родных брата в воротах – случай уникальный.

Самый старший и самый известный из братьев Стив родился не во Франции, а в столице Демократической Республики Конго – Киншасе. В стране, которая является бывшей бельгийской, а не французской колонией. Логично было б увидеть Стива в одной сборной с Ромелу Лукаку, Миши Батшуайи и Кристианом Бентеке. Но родители перебрались не в Бельгию, а во Францию, поэтому Стив в итоге оказался французом, а не бельгийцем.

Уже больше десяти лет Манданда имеет репутацию одного из сильнейших, если не лучшего вратаря французской лиги. Не очень рослый – 185 сантиметров, но очень подвижный и обладающий блестящей реакцией марселец может в одиночку выиграть матч, что он и делал неоднократно. Французы считают, что Манданда впитал всё лучшее от двух своих кумиров – Бернара Лама и Фабьена Бартеза. Стив столь же артистичен и гибок, как первый темнокожий голкипер сборной Франции, и столь же смел, и везуч, как самый известный страж ворот «Марселя». При этом Манданда не склонен к авантюризму и игре на публику, чем нередко грешили и Бернар, и Фабьен.

Самое интересное, что Стив мог не стать не только вратарём, но и футболистом вообще. Старшему из братьев больше нравился бокс. Сын африканского «гастарбайтера» мечтал крушить соперников на ринге, как Мохаммед Али или Майк Тайсон. Он занимался в боксёрской секции и подавал большие надежды. Но однажды забрёл на тренировку футболистов и заболел новым видом спорта. Боксёрские перчатки отправились в кладовку, уступив место вратарским.

Говорят, что африканские ребята ленивы, не любят тренироваться, а любят играть, полагаясь на свой талант. Это не про Стива. Такого трудоголика только поискать. Он не только тренировался со своей командой, не пропустив ни одного занятия, он еще и брал дополнительные уроки. Не случайно пятнадцатилетний Манданда получил известность в Нормандии. Тут его стали наперебой тянуть – то в «Кан», то в «Гавр». «Кан» оказался настойчивей, но после одной из первых игр Стив угодил в больницу с приступом аппендицита. Пока лечился, «Гавр» уговорил вратаря сменить команду. Так Манданда оказался в старейшем французском клубе, где и заиграл на профессиональном уровне.

В 2006 году «Марсель» расстался с Фабьеном Бартезом, и на вахту заступил Седрик Каррассо. Играл он не так здорово, как впоследствии в «Бордо», да и травмам был подвержен. К тому же Седрику был нужен дублёр. Самир Насри замолвил тренеру Альберу Эмону словечко за товарища по молодёжке, и марсельцы одолжили Стива у «Гавра». Сезончик Стив посидел на лавочке, а потом Каррассо повредил «ахилл», и пробил час молодого афрофранцуза. Стив не растерялся и более чем успешно обосновался в воротах одного из самых титулованных клубов страны. Так, что выздоровевшему Каррассо не нашлось в них больше места. Пришлось «Марселю» выкупать Манданда у «Гавра». Тем более что Стива признали лучшим вратарём чемпионата Франции. Засветился Манданда и в Кубке УЕФА . Стив обосновался в воротах «Марселя» и не собирался их никому уступать. Уже который год вратарь носит капитанскую повязку. Предложения были, есть и, возможно, будут. Лет семь назад «Монако» сулил «Марселю» 15 миллионов евро, а самому Стиву фантастические условия личного контракта. Но представители месье Рыболовлева услышали следующее: «Деньги и репутация – вещи не соизмеримые. И часто несовместимые. Если я приму предложение от „Монако“, то, как мне потом появиться на „Велодроме“? Это не для меня. Уж пусть я потеряю в деньгах, но останусь в согласии со своей совестью».

Но однажды он всё же собрал вещи и ушёл из «Марселя». Причём ушёл не совсем красиво. Дождался завершения контракта и отправился в лондонский «Кристал Пэлас». «Марсель» не получил денег от этого перехода. Но в Лондоне француз не заиграл. Всего 10 встреч в длинном английском сезоне. Помешала в первую очередь травма. Да и Уэйн Хеннесси действовал в воротах «орлов» надёжно и не давал повода усаживать себя в запас. Не понравился и родившемуся в Африке Стиву лондонский климат.

Он принёс извинения своему клубу – руководству, товарищам и болельщикам, после чего вернулся в «Марсель». Французскому клубу пришлось выкупить своего бывшего капитана за три миллиона евро. «Велодром» простил своего любимца за лондонский адюльтер. Манданда снова стоит на страже ворот провансальцев. Уже более пятисот встреч сыграл. Правда, в двух сезонах, последовавших за возвращением, он пропустил из-за травм довольно большие временные отрезки. Вернувшийся в большой футбол после болезни Йоанн Пеле успешно подменял капитана.

В сборной Франции Стив Манданда играет с 2008 года, но на поле выходит нечасто. Всего 32 игры в свитере с петушком на груди. Причина – Уго Льорис, забронировавший место в воротах Les Bleus и капитанскую повязку в придачу. С Льорисом у Манданда давнее соперничество, как в очных встречах, так и заочно. Наверное, многие помнят феерический матч «Лиона» и «Марселя», в котором было забито десять мячей, по пять каждому из вратарей сборной. И при этом ни Уго, ни Стив особо виноваты не были.

В сборной Франции сложилось распределение ролей: Льорис – первый вратарь, Манданда – второй. Стиву доставались считанные матчи, причём не самые важные. Например, на победном для Les Bleus чемпионате мира 2018 года ему доверили сыграть встречу с датчанами. Тем не менее золотую медаль чемпиона мира, равно как и европейское серебро 2016 года Стив заработал честно.

Любопытно, Стив Манданда родился в Конго, а играет за французскую сборную. А его младшие братья, родившиеся на территории Франции, выбрали историческую родину. Парфе Манданда, второй по старшинству, даже сыграл несколько матчей в воротах сборной Конго. Клубная карьера Парфе оказалась не столь успешной. Пытался пробиться в «Бордо», ездил в турецкий «Алтай», потом нашёл свою команду – бельгийский «Шарлеруа», где одно время был основным. Но на данный момент 30-летний Манданда только третий страж ворот «зебр», после двух французов – ветерана Николя Пеннето и воспитанника ПСЖ Робера Дешама. Весной Парфе побывал в аренде в бухарестском «Динамо», но потом вернулся в Бельгию.

27-летний Риффи в отличие от Парфе имеет достаточно стабильную практику в клубе дивизиона Националь «Булонь». Ранее третий из братьев защищал ворота «Аяччо» и привлекался в конголезскую молодёжку. У Риффи была возможность встретиться на футбольном поле с младшеньким – 22-летним Овером Манданда, с недавних пор тоже играющим в Национале – за «Кретей-Лузитанос». Но во время встречи двух команд играл только Риффи, Овер же наблюдал за игрой брата и не только со скамейки запасных.

Если честно, то из всей четвёрки действительно сильным вратарём стал только старший – Стив. Остальные скорее братья того самого Манданда, нежели самодостаточные фигуры. Но факт существования столь большой вратарской семьи достоин уважения. А ведь среди их сыновей тоже могут появиться голкиперы. Тогда можно будет говорить и о династии.