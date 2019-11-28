ЦСКА – «Лудогорец»: прогноз от БК Pinnacle

ЦСКА
ЦСКА можно сказать, что уже провалило выступление в Лиге Европы. После четырех сыгранных туров в активе команды всего лишь одно набранное очко. Теперь необходимо побеждать в двух последних матчах и рассчитывать на огрехи соперников.
Только теоретические шансы на успех есть у подопечных Виктора Гончаренко на продолжение борьбы. Важно найти свою игру и попытаться стабилизировать ситуацию.
«Лудогорец»
«Орлы» сейчас имеют весьма неплохие шансы на выход из группы в Лиге Европы. Наверняка команда сосредоточиться на том, чтобы зацепиться за очки уже в ближайших поединках. Вне всяких сомнений у «Лудогорца» будут шансы в Москве, но только при условии качественной игры в обороне.
Помнит команда как обыграла армейцев со счетом 5:1 на своей домашней арене и теперь необходимо сделать это с ними у себя дома.
Котировки от БК Pinnacle
Победа ЦСКА – 2,01
Ничья – 3,54
Победа Лудогорца – 3,84
Интересные факты об игре
- ЦСКА не проигрывал в пяти последних поединках
- «Лудогорец» не может забить в двух матчах Лиги Европы кряду
Прогноз
Ожидаем упорную борьбу в этой встрече. По нашему мнению, фаворитом этого поединка можно смело считать коллектив из Москвы. Должны армейцы взять реванш за разгром в первом туре Лиги Европы. ЦСКА должен сделать все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Ожидаем тяжелую победу хозяев. В букмекерской конторе Pinnacle cыграть победу ЦСКА можно с коэффициентом 2,01.