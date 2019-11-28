ЦСКА – «Лудогорец»: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 20:20

ЦСКА

ЦСКА можно сказать, что уже провалило выступление в Лиге Европы. После четырех сыгранных туров в активе команды всего лишь одно набранное очко. Теперь необходимо побеждать в двух последних матчах и рассчитывать на огрехи соперников.

Только теоретические шансы на успех есть у подопечных Виктора Гончаренко на продолжение борьбы. Важно найти свою игру и попытаться стабилизировать ситуацию.

«Лудогорец»

«Орлы» сейчас имеют весьма неплохие шансы на выход из группы в Лиге Европы. Наверняка команда сосредоточиться на том, чтобы зацепиться за очки уже в ближайших поединках. Вне всяких сомнений у «Лудогорца» будут шансы в Москве, но только при условии качественной игры в обороне.

Помнит команда как обыграла армейцев со счетом 5:1 на своей домашней арене и теперь необходимо сделать это с ними у себя дома.

Котировки от БК Pinnacle

Победа ЦСКА – 2,01

Ничья – 3,54

Победа Лудогорца – 3,84

Интересные факты об игре

ЦСКА не проигрывал в пяти последних поединках

не проигрывал в пяти последних поединках «Лудогорец» не может забить в двух матчах Лиги Европы кряду

Прогноз