«Челси» - «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:46

«Челси»

Подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели добыть шесть побед кряду в противостоянии с непростыми соперниками. Теперь коллективу из Лондона нужно сосредоточиться на том, чтобы продолжать побеждать, так как нужно пытаться навязать борьбу лидерам.

«Челси» после провального старта сезона постепенно находят свою игру. Правда в Лиге Чемпионов у команды дела складываются не лучшим образом. Команда находится на третьей позиции и шансы на выход в плей-офф откровенно не велики.

«Вест Хэм»

Подопечные Мануэля Пеллегрини в этом сезоне переживают непростой период. Команда не знает вкуса побед на протяжении восьми поединков. От зоны вылета «молотобойцев» отделяет всего лишь три очка, поэтому пора пытаться как можно быстрее исправить ситуацию.

«Вест Хэм» подходит к противостоянию с «Челси» в далеко не самом идеальном составе. Травмированы Лукаш Фабиански, Мануэль Лансини, Джек Уилшир только начал тренировки после повреждения, а Исса Диоп дисквалифицирован.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Челси – 1,28

Ничья – 6,21

Победа Вест Хэма – 10,58

Интересные факты

«Челси» за последние два сезона только раз сумели победить «Вест Хэм»

«Челси» сумел выиграть 6 из 7 последних поединков в АПЛ

Прогноз

«Вест Хэм» слишком ослаблен травмами в последнее время. Откровенно мы не видим реальных предпосылок к тому, чтобы зацепиться за очки в поединке с «Челси». Ожидаем, что «молотобойцы» не смогут сдержать атакующий потенциал соперника и уступят из-за слабой игры в обороне. В букмекерской конторе Pinnacle предлагаем сыграть победу «Челси» с учетом форы в -1,5 мяча с коэффициентом 1,82.