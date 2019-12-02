«Аякс» сердится

вчера, 21:00

Очередная крупная победа чемпиона, скромные успехи «Алкмара» и «Фейноорда», осечка ПСВ и новый лидер в споре бомбардиров - в традиционном обзоре «Соккер.ру».

Вы уже знаете про главное событие этого тура, которое произошло после матча в Херенвене. Про ту встречу и её последствия всё сказано. Не стоит к ней возвращаться. Только видеоролик. Единственное. С уходом Леонида Слуцкого из «Витесса» чемпионат Голландии не закончился.

Отважный «Твенте» рискнул бросить вызов самому «Аяксу». К 20 минуте чемпион проигрывал 0:2 после голов Кейто Накамуры и Айтора Канталапьедры. Ещё один гол, и всесильный клуб из Амстердама рухнет. Тем более что захромал и был заменён лучший снайпер аяксидов Квинси Промес, приехавший в гости к клубу, который дал ему путёвку в жизнь. Если кто забыл, то Квинси хоть и воспитанник «Аякса», но как игрок состоялся в «Твенте», где и был замечен «Спартаком».

Но в рядах гостей нашёлся новый герой - приёмный сын известного (и до сих пор действующего) футболиста Нурдина Бухари - атакующий полузащитник Ноа Ланг. 20-летний юноша забил свой первый гол за взрослый состав «Аякса», потом, уже после перерыва второй. Годящийся в отцы Лангу Клас-Ян Хунтелар забил третий мяч. Самому Ноа двух голов оказалось мало, он сотворил хет-трик. Свою норму последнего месяца - четыре гола за игру чемпион выполнил. Но Хунтелар добавил пятый. Ярчайшая победа «Аякса», а также пример того, как нужно выходить из сложнейшей ситуации.

«Алкмар», главный и единственный преследователь «Аякса», планировал забить много мячей «Венло», обладающей самой дырявой обороной Эредивизие. Но уж больно расточительны были алкмарцы при завершении атак. Мяч чаще шёл в «молоко», нежели в створ ворот. Но молодой японец Юкинари Сугавара всё же смог поразить ворота Торстена Киршбаума, и этого гола оказалось достаточно для победы. «Алкмар» отстаёт от «Аякса» на шесть очков и поддерживает жизнь в чемпионской гонке.

«Фейеноорд» тоже собирался добиться крупной победы над «Зволле», но тоже был вынужден довольствоваться скромным выигрышем на родном «Де Кёйп». Три очка принёс гол Стевена Бергейса. У «Фейе» травмирован и не может играть вратарь Кеннет Вермеер. Но Дик Адвокат предпочёл Джастину Бейлоу давно не игравшего Ника Марсмана. Второй раз подряд Марсман, защищавший ворота «Твенте» во времена Тадича и Промеса, сыграл на ноль.

ПСВ недосчитался двух очков в Эммене. Гола Даниэля Швааба оказалось маловато. «Эммен» отыгрался и даже хотел забить второй. Но и 1:1 в игре с одним из грандов тоже успех. Эйндховенцы уже отстают от «Алкмара» на семь очков. С мечтами о чемпионстве брабантцы уже расстались. Ещё немножко и можно будет забыть о Лиге чемпионов и вести ожесточённую борьбу за билеты в Лигу Европы. А там соседи из Тилбурга рядышком. «Виллем II» уверенно разобрал на запчасти «Спарту» 4:0 и отстает от ПСВ всего на два очка. Причём «королевская гвардия» смотрится куда свежее другого, более именитого представителя Северного Брабанта.

С таким же счётом 4:0 «Хераклес» разбил дома «Ден Хааг». Два мяча из четырёх в составе «Геракла» забил Сирьель Дессер. Это пятый гол бельгийца в трёх последних турах и одиннадцатый в турнире. Дессер обошёл в списке бомбардиров травмированного Квинси Промеса и давно не забивавшего Донуэлла Малена и возглавил гонку самых метких. «Хераклес» же расположился рядышком с «Фейеноордом» и «Херенвеном», что даёт ему право включиться в борьбу за места в Лигу Европы.

Что-то невесел стал «Утрехт». Клуб из одноимённого города проиграл в третий раз подряд. На этот раз дома, и «Ваалвейку», который месяц назад был скорее мёртв, чем жив. На этот раз ещё один представитель Северного Брабанта не позволил весьма забивному «Утрехту» поразить свои ворота. В свою очередь защитник гостей Мелле Мелленстен уже в третий раз огорчил соперников. На этот раз гол молодого футболиста после розыгрыша штрафного помог «Ваалвейку» добиться первой гостевой победы, чуточку отойти от пропасти - всего три очка отставания от «Ден Хаага» и осложнить жить тренеру «Утрехта» Джону ван ден Брому. Который может составить компанию Япу Стаму и Леониду Слуцкому, если не исправит ситуацию. Символично, но «Витесс» и «Утрехт», бившиеся в прошлом году в путёвку в еврокубки, снова соседствуют с одинаковым количеством очков. На этот раз в серединке. Немного ниже «Гронинген», который взял, да проиграл в Ситтарде «Фортуне» 0:1, не создав ничего серьёзного у ворот Алексея Кошелева.

Как вы уже знаете, в споре бомбардиров новый лидер - забивший 11 мячей Сириль Дессер из «Хераклеса». По десять голов осталось на счету Квинси Промеса («Аякс») и Донуэлла Малена ПСВ . 9 мячей осталось у Майрона Боаду («Алкмар»).

Место тренера «Витесса» пока вакантно. Даже не озвучивались вероятные кандидаты на его занятие. Но до конца недели «орлы» определятся с новым предводителем. Хотя бы временным. Тем более что на носу очень серьёзная игра с «Фейеноордом».