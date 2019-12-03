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Антисборная 18-го тура РПЛ: территория «Спартака» и «Локо»

вчера, 18:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий

«Соккер.ру» определяет слабые звенья в предпоследнем туре РПЛ 2019 года.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

В 18-м туре среди вратарей не было однозначного «злодея» или «лузера», более того, половина стражей ворот не пропустила, а те, кто вынимал мяч из своих ворот, вряд ли могут себя в чем-то винить. Выбор трудный, но оставить антисборную без голкипера мы не можем, поэтому обратимся к Дюпину, который в Грозном сыграл в своем стиле, чередуя спасения с ошибками. Это правда, что Юрий спас «Рубин» в самой концовке при счете 0:1, сохранив шансы на ничью, которую казанцы вырвали во многом благодаря этому сэйву. 

Были и другие спасения, но не выбросишь из песни и эпизоды с не самой внятной работой вратаря: в эпизоде с голом Глушакова Дюпин, прерывая прострел, выбил мяч точно на ногу набежавшему полузащитнику, а в дебюте второго тайма Юрий неловко поскользнулся, что едва не стоило «Рубину» второго пропущенного мяча. Дюпин может поймать кураж, но надежность — это не про него. 

Защитники

Александр Анюков («Крылья Советов»)

«Уфа» методично давила на фланг ветерана Анюкова, который с утратой цепкости и скорости для многих соперников становится легкой жертвой, при разборе «Крыльев Советов» тренеры других команд наверняка делают акцент на далекой от совершенства игре ветерана. При Александре осталась качественная работа с мячом, но интенсивностью рывков и объемом оборонительных действий он похвастаться не может. Победный гол «Уфа» забила через фланг Анюкова, который трусцой возвращался в оборону, понадеявшись на подстраховку.

Илья Кутепов («Спартак»)

Нарушал правила или нет Дзюба в эпизоде с голом — вопрос дискуссионный, но Кутепов без сомнений сыграл против форварда «Зенита» безграмотно, позволив опасному эпизоду состояться. Каждая встреча Ильи с Артемом завершалась в пользу нападающего, остановить Дзюбу Кутепов смог, пожалуй, только один раз — ценой желтой карточки. Не удивительно, что Тедеско заменил защитника в перерыве: Кутепов провалился по всем фронтам, практически все принятые им решения в пользу противника, в том числе необъяснимый удар по воротам «Зенита» метров с 40 — лучшая иллюстрация выступления Ильи в Санкт-Петербурге.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Может быть, в голевых эпизодах не его ошибки были первоочередными, но лидер обороны «Локомотива» провел низкопробный матч, особенно с точки зрения позиционной работы — традиционно сильной стороны Ведрана. Динамовцы вполне могли побеждать с крупным счетом, если бы не вдохновенная игра Антона Коченкова, заменившего в воротах Гильерме.  

Константин Кучаев (ЦСКА)

ЦСКА упустил чудесную возможность выйти на второе место, хотя опять не имел недостатка в созданных моментах у чужих ворот. В каждом матче в механизме армейцев что-то сбоит и не дает ему работать с максимальной эффективностью. Проблема левого фланга существует в ЦСКА не первый день, так что Кучаев своей неудачной игрой не открыл Америку, а только напомнил о том, что достойного второго крыла, способного хоть как-то уравновесить Марио Фернандеса, у команды нет. 

Полузащитники 

Магомед Оздоев («Зенит»)

Оздоеву повезло, что попался такой неизобретательный и зашоренный «Спартак», его удаление не сказалось на результате в пользу «Зенита», но так-то Магомед подставил свою команду, оставив партнеров в меньшинстве в начале второго тайма. А чуть раньше мог и пенальти привезти: силовой прием против Айртона был бы хорош в хоккее, а не в футболе. Повезло, что ответственный за VAR Вилков чихнул в этот момент и ничего не увидел. 

Даниил Куликов («Локомотив»)

Даниил уже не мальчик — 21 год парню, но пока он выглядит не готовым к игре на уровне РПЛ. Если бы не было таланта, Юрий Семин вряд ли стал бы возиться с полузащитником, что-то в нем наверняка есть, так что задача на ближайшие месяцы: показать то, что скрыто. В игре с «Динамо» Куликов был декоративным полузащитником. Единоборства, отборы, перехваты — все по нулям. А еще ради любопытства посмотрите на действия Даниила в эпизоде с первым голом Филиппа и назначением пенальти в ворота «Локо».

Зелимхан Бакаев («Спартака»)

Печально в Санкт-Петербурге выглядел Бакаев, на которого уже успели возложить венок креативного лидера «Спартака». Разок или другой Зелимхан успешно развернулся с мячом, прибегая к полотерским трюкам, вот только на фоне «Зенита» бросалась в глаза его медлительность, передерживания мяча, долгая подготовка передач. Бакаев растворился, вернее, игроки «Зенита» его «растворили» качественным прессингом. 

Нападающие

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Матч с «Тамбовом» стал для Сулейманова продолжением встречи с «Базелем», где его тоже заменили на исходе часа игры. Причины те же: крайний форвард как-то чересчур отделялся от команды, бил из неудобных позиций, не замечая партнеров, тянул одеяло на себя в ущерб командной работе. Может быть, пора присесть на лавку в воспитательных целях и вновь примерить на себя образ джокера?

Андре Шюррле («Спартак»)

Чемпион мира становится завсегдатаем антисборной, в Санкт-Петербурге он получил в свое распоряжение почти целый тайм, но только углубил разочарование спартаковской торсиды. Так, как Шюррле, а то и лучше, сейчас сможет сыграть любой физически подготовленный и мотивированный футболист из «Спартака-2». Футбол сегодняшнего Андре состоит из  потерь, обрезов, технического брака и прочих подобных прелестей. 

Федор Смолов («Локомотив») 

Если следите за российским футболом, то наверняка видели бесполезные игры Федора Смолова, когда нападающий вместо того, чтобы драться и помогать буксующей команде, стоит столбом и ждет мячи, которые партнеры для него «почистят», «помоют» и доставят прямо в ножки. В игре с «Динамо» Смолов был именно таким. 

Тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)

ЦСКА проиграл на своем поле «Арсеналу», но если к работе Ганчаренко и есть претензии, то они скорее носят общий характер, а Тедеско допустил конкретные ошибки в матче с «Зенитом». Стартовая схема Доменико не работала, «Спартак» провел ужасный первый тайм, что признал сам немец. В перерыве было правильное перестроение и несколько минут бодрой игры, вот только в большинстве «красно-белые» сникли, а с заменами Тедеско попал в молоко. Мельгарехо, создав два момента, стал тупо упираться в Караваева, а потом чуть не сцепился с Джано, который в данном случае вряд ли может гордиться тем, что сыграл на уровне чемпиона мира. 

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Все комментарии
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 01:13
Вот по Смолову на 200% согласен. В какой-то момент показалось, что он принял новые требования, стал работать на команду. Но видимо, это было помутнение рассудка.
Danila Selin
Danila Selin ответил RED_BLOOD
   256 / 1004
вчера в 20:47
По ходу пьесы, в Символической сборной будут одни бомжи)))) Они в честной и упорной игре в пух и прах разнесли Спартак! Просто смешно от этого чемпионата и его чемпиона)))))
    andreika20133
    andreika20133
       148 / 1004
    вчера в 20:38
    8 МЕСТО --------- Команда солнце.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Scuderia Ferrari
       3 / 1004
    вчера в 20:27
    Я бы ни одного зенитовца в символическую сборную не включил. Дежурная победа над 9-й командой лиги.
    В общем согласен с вами коллега. Этого аутсайдера любая команда уделает в лёгкую. Но ведь мало их размазать, так ещё надо федуновский судебный корпус обойти.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
       817 / 1004
    вчера в 20:21
    Шапи зря включили, пацану 19 лет играет очень много без замен,накопившаяся усталость,тем более объём работы проводит не малый.
    oFANATo
    oFANATo
       177 / 1004
    вчера в 20:10
    Награда нашла своих героев.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил RED_BLOOD
       15 / 1004
    вчера в 20:01
    Я бы ни одного зенитовца в символическую сборную не включил. Дежурная победа над 9-й командой лиги.
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD
       145 / 1004
    вчера в 20:00
    По ходу пьесы, в Символической сборной будут одни бомжи))))
    Они в честной и упорной игре в пух и прах разнесли Спартак!
    Просто смешно от этого чемпионата и его чемпиона)))))
    Свиносеанс
    Свиносеанс ответил Литейный 4
       118 / 1004
    вчера в 19:56
    А при чем тут в этой сборной Оздоев? Его укатал на 2 жёлтую карточку чемоданчик Федуна. Это наверное с ним прорывался в перерыве физрук. Гыгыгы
    Так а кто антисборную составляет?
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       49 / 1004
    вчера в 19:53
    Много свиней с девятого места, им бы в пердив готовиться.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       17 / 1004
    вчера в 19:38
    Кутепов? Автору очередная еденица.
    Илья съел дзюбу полностью, ни одного гола дзюба не забил. И не вина Ильи, что его подло отшвырнул дзюба.
    А заменил его тренер по тактическим соображениям а не автору на потеху и всем кто поверхностно оценивает игру.
    Нет фактов против Кутепова, нет, ни одного. Любоого бы дзюба завалил таким приемом, любого
    makkie
    makkie
       7 / 1004
    вчера в 19:27
    Добавил бы Джано еще - напыщенный индюк, который и сам ничего не показывает и орёт на Умярова, отдающего все силы игре.

    З.Ы. Интересная ситуация - Тедеско усилил игру теми, кем должен, а они вышли и испоганили второй тайм. В итоге всех собак спустили на тренера. Эх, доля-долюшка...
    Стас Марченко
    Стас Марченко ответил RomM84
       814 / 1004
    вчера в 19:26
    Александр Анюков («Уфа») Точна?? ЦСКА упустил чудесную возможность выйти на первое место В смысле??? Им что сразу 10 очков за победу пообещали???
    исправили
    tuman960
    tuman960 ответил Binger
       63 / 1004
    вчера в 19:22
    А чего это Анюков в Уфе оказался?
    автор чихает наверно!!Апчхи, и Аюков в Уфе!!!!!
    Армейская душа
    Армейская душа
       73 / 1004
    вчера в 19:08
    ЦСКА проиграл из-за слепого судьи и собственной нулевой реализации. Дзагоеву пока рано выходить на поле - может весной
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 1004
    вчера в 18:50
    А при чем тут в этой сборной Оздоев? Его укатал на 2 жёлтую карточку чемоданчик Федуна. Это наверное с ним прорывался в перерыве физрук. Гыгыгы
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       203 / 1004
    вчера в 18:48
    а где уноежик?
    просто_так
    просто_так
       314 / 1004
    вчера в 18:47
    автор был пьян? Анюков оказался в Уфе..ЦСКА упустил возможность подняться на первую строчку...
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
       138 / 1004
    вчера в 18:35
    Хорошая антисборная, свиная такая.
    Binger
    Binger
       52 / 1004
    вчера в 18:32
    А чего это Анюков в Уфе оказался?
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       49 / 1004
    вчера в 18:31
    Маловато игроков с девятого места.
    Androshin
    Androshin
       42 / 1004
    вчера в 18:29
    Свиньи должны быть в полном составе с тренером-гопником.
    spartach n1
    spartach n1 ответил Сергеевич вернулся1
       1 / 1004
    вчера в 18:24
    Автор!). Гончаренко проиграл ДОМА-Арсеналу. Тедеско-на глазах у Миллера и 55 тысяч его поданных). Разницу чуете)). И вообще). Что-то не видно статьи от Багрова о проигрыше ЦСКА). Будь на месте коня гладиатор, 100 пудово был бы разбор полета)).
    Ты не прав,брат !
    Ганчаренка гениально проиграл в домашнем матче,а Спартак при поддержке трибун слил бомжам !
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 1004
    вчера в 18:21
    Свиньи аутсайдеры могут играть на равных только, если удалить пару ключевых игроков Зенита. А если хотят выиграть, то судейку надо заряжать на удаление троих. Свиньи Зениту не конкурент. Они с Сочи скоро будут оспаривать вылет в Пердив. Гыгыгы
    RomM84
    RomM84
       458 / 1004
    вчера в 18:19
    Александр Анюков («Уфа»)
    Точна??
    ЦСКА упустил чудесную возможность выйти на первое место
    В смысле??? Им что сразу 10 очков за победу пообещали???
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Scuderia Ferrari
       27 / 1004
    вчера в 18:14
    Ты наверно только, как птенец из яйца)). Ну ничего, простительно)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Сергеевич вернулся1
       15 / 1004
    вчера в 18:12
    Ну так ЦСКА ж кабинетный проект, а вы великий клуб. Зачем писать о каком-то там ЦСКА? Большинство статей о вашем величии, радуйтесь)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       15 / 1004
    вчера в 18:10
    Тедеско на выезде проиграл лидеру чемпионата. Ганчаренко дома проиграл средней команде.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       27 / 1004
    вчера в 18:10
    Автор!). Гончаренко проиграл ДОМА-Арсеналу. Тедеско-на глазах у Миллера и 55 тысяч его поданных). Разницу чуете)).
    И вообще). Что-то не видно статьи от Багрова о проигрыше ЦСКА). Будь на месте коня гладиатор, 100 пудово был бы разбор полета)).
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       15 / 1004
    вчера в 18:10
    Зато Ганчаренко гениально подготовил команду, а Чалов отгрузил пента-трик! Ясен пень, что в антисборной их не должно быть. Стыдоба....
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