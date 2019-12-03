Антисборная 18-го тура РПЛ: территория «Спартака» и «Локо»

вчера, 18:00

«Соккер.ру» определяет слабые звенья в предпоследнем туре РПЛ 2019 года.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

В 18-м туре среди вратарей не было однозначного «злодея» или «лузера», более того, половина стражей ворот не пропустила, а те, кто вынимал мяч из своих ворот, вряд ли могут себя в чем-то винить. Выбор трудный, но оставить антисборную без голкипера мы не можем, поэтому обратимся к Дюпину, который в Грозном сыграл в своем стиле, чередуя спасения с ошибками. Это правда, что Юрий спас «Рубин» в самой концовке при счете 0:1, сохранив шансы на ничью, которую казанцы вырвали во многом благодаря этому сэйву.

Были и другие спасения, но не выбросишь из песни и эпизоды с не самой внятной работой вратаря: в эпизоде с голом Глушакова Дюпин, прерывая прострел, выбил мяч точно на ногу набежавшему полузащитнику, а в дебюте второго тайма Юрий неловко поскользнулся, что едва не стоило «Рубину» второго пропущенного мяча. Дюпин может поймать кураж, но надежность — это не про него.

Защитники

Александр Анюков («Крылья Советов»)

«Уфа» методично давила на фланг ветерана Анюкова, который с утратой цепкости и скорости для многих соперников становится легкой жертвой, при разборе «Крыльев Советов» тренеры других команд наверняка делают акцент на далекой от совершенства игре ветерана. При Александре осталась качественная работа с мячом, но интенсивностью рывков и объемом оборонительных действий он похвастаться не может. Победный гол «Уфа» забила через фланг Анюкова, который трусцой возвращался в оборону, понадеявшись на подстраховку.

Илья Кутепов («Спартак»)

Нарушал правила или нет Дзюба в эпизоде с голом — вопрос дискуссионный, но Кутепов без сомнений сыграл против форварда «Зенита» безграмотно, позволив опасному эпизоду состояться. Каждая встреча Ильи с Артемом завершалась в пользу нападающего, остановить Дзюбу Кутепов смог, пожалуй, только один раз — ценой желтой карточки. Не удивительно, что Тедеско заменил защитника в перерыве: Кутепов провалился по всем фронтам, практически все принятые им решения в пользу противника, в том числе необъяснимый удар по воротам «Зенита» метров с 40 — лучшая иллюстрация выступления Ильи в Санкт-Петербурге.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Может быть, в голевых эпизодах не его ошибки были первоочередными, но лидер обороны «Локомотива» провел низкопробный матч, особенно с точки зрения позиционной работы — традиционно сильной стороны Ведрана. Динамовцы вполне могли побеждать с крупным счетом, если бы не вдохновенная игра Антона Коченкова, заменившего в воротах Гильерме.

Константин Кучаев ( ЦСКА )

ЦСКА упустил чудесную возможность выйти на второе место, хотя опять не имел недостатка в созданных моментах у чужих ворот. В каждом матче в механизме армейцев что-то сбоит и не дает ему работать с максимальной эффективностью. Проблема левого фланга существует в ЦСКА не первый день, так что Кучаев своей неудачной игрой не открыл Америку, а только напомнил о том, что достойного второго крыла, способного хоть как-то уравновесить Марио Фернандеса, у команды нет.

Полузащитники

Магомед Оздоев («Зенит»)

Оздоеву повезло, что попался такой неизобретательный и зашоренный «Спартак», его удаление не сказалось на результате в пользу «Зенита», но так-то Магомед подставил свою команду, оставив партнеров в меньшинстве в начале второго тайма. А чуть раньше мог и пенальти привезти: силовой прием против Айртона был бы хорош в хоккее, а не в футболе. Повезло, что ответственный за VAR Вилков чихнул в этот момент и ничего не увидел.

Даниил Куликов («Локомотив»)

Даниил уже не мальчик — 21 год парню, но пока он выглядит не готовым к игре на уровне РПЛ . Если бы не было таланта, Юрий Семин вряд ли стал бы возиться с полузащитником, что-то в нем наверняка есть, так что задача на ближайшие месяцы: показать то, что скрыто. В игре с «Динамо» Куликов был декоративным полузащитником. Единоборства, отборы, перехваты — все по нулям. А еще ради любопытства посмотрите на действия Даниила в эпизоде с первым голом Филиппа и назначением пенальти в ворота «Локо».

Зелимхан Бакаев («Спартака»)

Печально в Санкт-Петербурге выглядел Бакаев, на которого уже успели возложить венок креативного лидера «Спартака». Разок или другой Зелимхан успешно развернулся с мячом, прибегая к полотерским трюкам, вот только на фоне «Зенита» бросалась в глаза его медлительность, передерживания мяча, долгая подготовка передач. Бакаев растворился, вернее, игроки «Зенита» его «растворили» качественным прессингом.

Нападающие

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Матч с «Тамбовом» стал для Сулейманова продолжением встречи с «Базелем», где его тоже заменили на исходе часа игры. Причины те же: крайний форвард как-то чересчур отделялся от команды, бил из неудобных позиций, не замечая партнеров, тянул одеяло на себя в ущерб командной работе. Может быть, пора присесть на лавку в воспитательных целях и вновь примерить на себя образ джокера?

Андре Шюррле («Спартак»)

Чемпион мира становится завсегдатаем антисборной, в Санкт-Петербурге он получил в свое распоряжение почти целый тайм, но только углубил разочарование спартаковской торсиды. Так, как Шюррле, а то и лучше, сейчас сможет сыграть любой физически подготовленный и мотивированный футболист из «Спартака-2». Футбол сегодняшнего Андре состоит из потерь, обрезов, технического брака и прочих подобных прелестей.

Федор Смолов («Локомотив»)

Если следите за российским футболом, то наверняка видели бесполезные игры Федора Смолова, когда нападающий вместо того, чтобы драться и помогать буксующей команде, стоит столбом и ждет мячи, которые партнеры для него «почистят», «помоют» и доставят прямо в ножки. В игре с «Динамо» Смолов был именно таким.

Тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)