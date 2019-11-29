Объявлена команда недели в Лиге Европы УЕФА

Лига Европы УЕФА назвала символическую сборную прошедшей недели.
Вратарь: Янн Соммер («Боруссия» Менхенглдбах);
Защитники: Джанер Эркин («Бешикташ»), Гиоргос Меркис (АПОЕЛ), Энцо Роко («Бешикташ»), Нуну Секейра («Брага»);
Полузащитники: Виктор Цыганков («Динамо» Киев), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Беньямин Вербич («Динамо» Киев);
Нападающие: Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Венсан Абубакар («Порту»).
Кто эту сборную составлял, Федун что ли, который болеет за динамо киев?
Кто эту сборную составлял, Федун что ли, который болеет за динамо киев?