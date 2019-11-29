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Объявлена команда недели в Лиге Европы УЕФА

сегодня, 14:45

Лига Европы УЕФА назвала символическую сборную прошедшей недели.

Вратарь: Янн Соммер («Боруссия» Менхенглдбах);

Защитники: Джанер Эркин («Бешикташ»), Гиоргос Меркис (АПОЕЛ), Энцо Роко («Бешикташ»), Нуну Секейра («Брага»);

Полузащитники: Виктор Цыганков («Динамо» Киев), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Беньямин Вербич («Динамо» Киев);

Нападающие: Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Венсан Абубакар («Порту»).

 

 

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   44 / 942
сегодня в 15:46
Двое из киевского динамо за поражение от рыбаков шведских? В то же время никого из Мальме!
Кто эту сборную составлял, Федун что ли, который болеет за динамо киев?
EAGinLE
EAGinLE
   114 / 942
сегодня в 15:17
Пусть будет так.
Остапчук 67
Остапчук 67
   529 / 942
сегодня в 15:16
А где наши "звезды"?
Багор
Багор ответил mihaluch
   32 / 942
сегодня в 15:08
Наши не пляшут.
Можно было Чалова предложить.
mihaluch
mihaluch
   87 / 942
сегодня в 15:02
Наши не пляшут.
beefs
beefs
   188 / 942
сегодня в 15:01
Опять без наших...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   216 / 942
сегодня в 14:57
А где Спартака футболисты? а я же забыл он не играет в еврокубках)))))
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