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Кто лучший вратарь России?

вчера, 18:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Гильерме
Гильерме
Вратарь
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь

Перед матчем с «Динамо» Гильерме получил приз лучшему вратарю по итогам прошлого сезона. «Соккер.ру» любопытно: кто лучший прямо сейчас?

Гильерме стал лауреатом приза имени Льва Яшина, вручаемого журналом «Огонек» с 1960 года, еще в июне, а памятная статуэтка «Вратарь года» нашла героя только в начале зимы, когда есть все причины обсудить сильнейших российских вратарей и выбрать среди них самого-самого. Вообще-то, можно просто довериться мнению главного тренера сборной России, ведь он в прошлом сам видный голкипер: Черчесов делает ставку на Гильерме, который отыграл весь отборочный цикл Евро-2020, кроме последнего матча против Сан-Марино, в котором честь скучать в воротах сборной России выпала на долю Антона Шунина. 

Впрочем, как вы и сами знаете, все не так однозначно. Во-первых, Гильерме собрал внушительную коллекцию «недочетов», если пользоваться терминологией Станислава Черчесова. Во-вторых, за сборную России не выступает Игорь Акинфеев, сосредоточившийся на клубной карьере. В-третьих, принципы построения во вратарской бригаде сборной России учитывают совместимость вратарей, Черчесов и Стауче не хотят нагнетать конкуренцию во вратарской бригаде, так что не факт, что в сборную России вызываются строго три сильнейших вратаря страны. В-четвертых, ситуация постоянно меняется, это же футбол. 

Все кандидаты — из РПЛ

Все претенденты обитают в нашем чемпионате, что облегчает выбор. Из зарубежных вариантов можно вспомнить Юрия Лодыгина, который сидит на скамейке в турецком «Газиантепе», да и Иван Злобин из «Бенфики» пока далек от славы Яна Облака и Эдерсона, россиянин довольствуется играми в кубковых турнирах. 

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги принимал участие 31 вратарь, только двое из них легионеры. От оставшихся 29 голкиперов отнимем тех, кто провел меньше пяти встреч. Остается 17 вратарей. Выберем из них десятку лучших и расставим по местам, согласно нашему видению. 

10. Андрей Лунёв («Зенит»)

Яркий пример того, как быстро все может поменяться в футболе. После чемпионата мира Лунёв считался преемником Акинфеева, потом проиграл конкуренцию Гильерме, а пару месяцев назад перестал быть первым номером в «Зените». Сейчас у вратаря травма, если верить официальной информации. О потенциале Андрея помним, но он сейчас очень далек от высоких позиций в рейтинге, ведь у Сергея Семака в любом случае сейчас нет причин менять Михаила Кержакова, который сполна воспользовался своим шансом. 

9. Юрий Дюпин («Рубин»)

Дюпин запомнился еще по прошлому сезону в «Анжи», у Юрия прекрасная реакция, поэтому на ленточке он часто творит чудеса, но стабильным и надежным его не назовешь: есть систематические проблемы с игрой на выходах, да и «привозы» случаются. Но внимание на себя обращает — это факт. 

8. Михаил Кержаков («Зенит»)

Михаил — опытный голкипер, но ему предстоит доказать свою состоятельность в качестве первого номера «Зенита» в длительной перспективе, ведь пока он провел только 10 матчей в качестве основного вратаря «сине-бело-голубых». Провел, нужно сказать, классно, особенно встречи с «Лионом» и «Спартаком». Продолжит в том же духе — поднимется выше восьмого места и, вполне возможно, поедет в сборную России. 

7. Антон Шунин («Динамо»)

Шунин уже в сборной России, в ноябре даже сыграл против Сан-Марино. Это второй матч Антона в национальной команде за 8 лет, и третий — за 12 лет. Шунин — опытный вратарь, чей «потолок» уже не сдвинется с места, и Антон сам это прекрасно понимает, поэтому согласен на любую роль в сборной, чем и импонирует Черчесову. Конкуренцию не нагнетает, но положиться на него можно. 

6. Александр Беленов («Уфа»)

На протяжении восьми лет сначала в «Кубани», а потом в «Анжи» и «Уфе» Беленов демонстрирует стабильно высокий уровень игры, считается мастером по отражению одиннадцатиметровых ударов — такой пригодился бы на крупных турнирах, можно выпустить под серию пенальти, как Луи ван Гал Крула на ЧМ-2014. Увы, Александр всего пару раз вызывался в сборную, но ни разу так и не сыграл. Кто приклеил к нему эту «черную метку»?

5. Сослан Джанаев («Сочи»)

Джанаев в своей карьере знавал разные времена: в молодости пускал позорные бабочки в «Спартаке», потом был частью сказочного «Ростова», а сейчас тащит в «Сочи». В этом сезоне на счету Сослана парочка гениальных матчей, хотя случались и промахи. Джанаев — это такой Дюпин на максималках. 

4. Гильерме («Локомотив»)

Вот и добрались до обладателя приза имени Льва Яшина. Аргументы? Гильерме очень редко уходит с поля «сухим»: всего 4 клин-шита в РПЛ и 0 в Лиге чемпионов. О результативных ошибках говорить не будем, они есть у любого вратаря, скорее нужно зайти с другой стороны и признать, что у Гильерме нет каких-то суперкачеств, чтобы выделяться из толпы. Он один из лучших, но всегда есть кто-то на шаг впереди. 

3. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Того же Акинфеева по-прежнему котируем выше Гильерме, хотя Игорь из-за своего колена давно перестал развиваться по-вратарски, ведь живет от матча к матчу, только восстанавливается. Но большой талант, огромный опыт и не притупившаяся с годами реакция все еще заставляют считаться с Игорем. 

2. Матвей Сафонов («Краснодар»)

Но при всех заслугах «старичков» складывается ощущение, что молодое поколение вратарей в лице Сафонова и Максименко догнало и перегнало старших коллег, а вратарская линия в молодежной сборной сильнее, чем в основной. У Матвея была диковатая ошибка в матче с «Локомотивом», но и спасал «Краснодар» он не раз, причем это уже не сэйвы пугливой юности, а вполне зрелая работа в воротах. Аршавин считает, что именно Сафонов должен быть первым номером сборной России. И это мнение можно обосновать. 

1. Александр Максименко («Спартак»)

Но чуточку выше поставим Максименко. Понимаю, за неудачами «Спартака» сложно рассмотреть индивидуальные геройства, но Александр качественно прибавил в этом сезоне, и если бы не он, «красно-белые» могли недобрать еще несколько очков. Хоть «Спартак» и в середине таблицы, Максименко пропустил меньше, чем вратари «Ростова», «Локомотива» и «Краснодара» - клубов из первой пятерки, да и от Акинфеева отстал всего на один мяч. Но смысл тут даже не в цифрах, а в спокойствии, которым окружил себя Максименко: он действовал уверенно и при Кононове, когда все горело синем пламенем, и сейчас, когда Тедеско наладил оборону, и нужно включиться несколько раз за игру, но это повлияет на результат. В той же игре с «Зенитом» Александр выручил после удара Дзюбы, но был вынужден капитулировать после «добивания» Кутепова. 

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   198 / 1027
сегодня в 15:11
Почти все по делу, но Максименко что в этом списке делает? Да еще на 1месте? Лучшие сейчас Кержаков, Акинфеев, Сафонов. Но по поводу места Кержакова в таблице с автором согласен.
Absinthe3
Absinthe3
   157 / 1027
сегодня в 13:09
Сафонов сейчас номер 1, это бесспорно!
Grey33
Grey33
   97 / 1027
сегодня в 12:11
Гол в ворота мясных в Питере - "заслуга" и Максименко. Отбил перед собой, завалился на газон. Останься стоять на ногах - парировал бы и отскок.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 09:34
Акинфеев лучший! Конкурировать с ним может только Беленов. Ящитаю чта Игорь таки сыграет на ЧЕ2020. Это его последний шанс. После ЧЕ и отставки усатого физкультурника, ворота займут Сафоно-Максименковы. Аминь
viv
viv
   213 / 1027
сегодня в 00:24
Ну точно не "Сашка три дырки"....
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   257 / 1027
вчера в 22:35
RamonCSKA
Я бы на первое место поставил Сафонова, на второе Акинфеева, на третье наверное Кержакова. Слишком мало матчей Миша сыграл, что бы петь ему дифирамбы. Но опыт виден
Шамиль8393
Шамиль8393
   494 / 1027
вчера в 19:46
Матвей Сафонов
Димон Булыкин
Димон Булыкин
   617 / 1027
вчера в 19:35
Пхахахахахаха, ахахаха, ой, ахахахахахахах, помогите, азахахахахаха!!!
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
   458 / 1027
вчера в 19:28
Ну прямо сейчас Кержаков оч крут
tuman960
tuman960
   73 / 1027
вчера в 19:18
ну кто бы сомневался,для Чистякова конечно первый спартач!!!!!!!
nubom
nubom
   93 / 1027
вчера в 19:12
Принимаю заказы! После каждой кружки пива, поставленной Вами, Вы получаете уникальный список лучших вратарей России. Гарантирую отсутствие повторов, а также Гильерме и Максименко!
RamonCSKA
RamonCSKA
   384 / 1027
вчера в 19:08
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       28 / 1027
    вчера в 19:01
    Сафонов.
    yanin
    yanin
       989 / 1027
    вчера в 18:59
    Автор вроде бы адекватно начинает статью, но у человека напрочь отсутствует ссылка на статистику, ну ок, сделал себе топчик по своему мнению, как детишки составляли в анкетах и дневниках в детстве. Но поставить вратаря СпаМ на первое место может только абсолютно далёкий от футбола пацан. Собственно, как сделали админы росспорта, поставив тренером сборной Усача, который ещё огребет своё после великолепных побед над верблюжатниками, почтальонами сборных без тренеров
    p.s. сейчас, определенно, Беленов сильнейший
    Байкал-38
    Байкал-38
       136 / 1027
    вчера в 18:44
    Сафонов и Максименко это наше ближайшее будущее после ЧЕ 20. Брать их сейчас и делать их первым номером не стал бы ни один тренер в мире, так как опыта очень мало у них. Тем более мы уже видели как они теряются в еврокубках.
    Вопрос а кто сейчас может надёжно отстоять? На этот вопрос пожалуй не будет ответа, так как какого вратаря не ставь будем пропускать, так как нет у нас сейчас ни одного нормального защитника, ну может за исключением Джикии, но как показала игра с бельгийцами он зачем то шёл вперёд (зачем?) и не успевал возвращаться.
    Как болельщику Локо мне сначала было приятно, что Гиля стал первым номером, а сейчас уже думаю, может ему уйти из сборной, пусть все поймут, что не в нём дело то на самом деле!
    Акинфеев кстати не дурак возвращаться в сборную, причина проста, ушли братья и Игнашевич, а с теми, что сейчас только позориться, а виноватым тебя сделают.
    vinyardrip
    vinyardrip ответил Tostao
       980 / 1027
    вчера в 18:36
    Шунин - самая слабая кандидатура из представленных. Ну разве что Ладыгин может с ним побороться за последнее место в этом списке. По поводу приглашения его в сборную - НИКОГДА, ни Черчесов, никто другой не поставит этого паникера на ответственный матч с более-менее серьёзным соперником.
    В последней игое в концов я ваще хз как динимикам повезло с его косяками
    vinyardrip
    vinyardrip
       980 / 1027
    вчера в 18:35
    Это че тип я так думаю? ни цифр ни стастистики..Зачем такая статья?
    Tostao
    Tostao
       67 / 1027
    вчера в 18:25
    Шунин - самая слабая кандидатура из представленных. Ну разве что Ладыгин может с ним побороться за последнее место в этом списке.
    По поводу приглашения его в сборную - НИКОГДА, ни Черчесов, никто другой не поставит этого паникера на ответственный матч с более-менее серьёзным соперником.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       18 / 1027
    вчера в 18:22
    И 11 место у хрюкающего фашиста.
    Свиносеанс
    Свиносеанс
       128 / 1027
    вчера в 18:19
    Лучший вратарь Миша Кержаков, был в сборной ЛЧ.
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 1027
    вчера в 18:10
    Максименко, как и другие вратари свиней знает толк в пятёрочках. Тоже отхватил от Зенита не так давно. Психика надорвана. Гыгыгы
    Лакшери
    Лакшери
       291 / 1027
    вчера в 18:08
    Ор. Максименко ахахахахахахахапхпххахахпхпхпхх
    Эта дыра. Ахахахаээаээаэаэаэахахпхпххпхпх
    Косячит чуть ли не каждую игру. В прошлом сезоне так вообще умора была. Сейчас напропускал на три сезона вперёд. С джикией и жиго в центре защиты столько пропускать только супер вратарь может. Максименко аэахаххахаххахах
    RBA
    RBA
       246 / 1027
    вчера в 18:07
    Ура! Сашку три дырки на первое место поставили. Поросята ликуйте.
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