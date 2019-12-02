Кто лучший вратарь России?

вчера, 18:00

Перед матчем с «Динамо» Гильерме получил приз лучшему вратарю по итогам прошлого сезона. «Соккер.ру» любопытно: кто лучший прямо сейчас?

Гильерме стал лауреатом приза имени Льва Яшина, вручаемого журналом «Огонек» с 1960 года, еще в июне, а памятная статуэтка «Вратарь года» нашла героя только в начале зимы, когда есть все причины обсудить сильнейших российских вратарей и выбрать среди них самого-самого. Вообще-то, можно просто довериться мнению главного тренера сборной России, ведь он в прошлом сам видный голкипер: Черчесов делает ставку на Гильерме, который отыграл весь отборочный цикл Евро-2020, кроме последнего матча против Сан-Марино, в котором честь скучать в воротах сборной России выпала на долю Антона Шунина.

Впрочем, как вы и сами знаете, все не так однозначно. Во-первых, Гильерме собрал внушительную коллекцию «недочетов», если пользоваться терминологией Станислава Черчесова. Во-вторых, за сборную России не выступает Игорь Акинфеев, сосредоточившийся на клубной карьере. В-третьих, принципы построения во вратарской бригаде сборной России учитывают совместимость вратарей, Черчесов и Стауче не хотят нагнетать конкуренцию во вратарской бригаде, так что не факт, что в сборную России вызываются строго три сильнейших вратаря страны. В-четвертых, ситуация постоянно меняется, это же футбол.

Все кандидаты — из РПЛ

Все претенденты обитают в нашем чемпионате, что облегчает выбор. Из зарубежных вариантов можно вспомнить Юрия Лодыгина, который сидит на скамейке в турецком «Газиантепе», да и Иван Злобин из «Бенфики» пока далек от славы Яна Облака и Эдерсона, россиянин довольствуется играми в кубковых турнирах.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги принимал участие 31 вратарь, только двое из них легионеры. От оставшихся 29 голкиперов отнимем тех, кто провел меньше пяти встреч. Остается 17 вратарей. Выберем из них десятку лучших и расставим по местам, согласно нашему видению.

10. Андрей Лунёв («Зенит»)

Яркий пример того, как быстро все может поменяться в футболе. После чемпионата мира Лунёв считался преемником Акинфеева, потом проиграл конкуренцию Гильерме, а пару месяцев назад перестал быть первым номером в «Зените». Сейчас у вратаря травма, если верить официальной информации. О потенциале Андрея помним, но он сейчас очень далек от высоких позиций в рейтинге, ведь у Сергея Семака в любом случае сейчас нет причин менять Михаила Кержакова, который сполна воспользовался своим шансом.

9. Юрий Дюпин («Рубин»)

Дюпин запомнился еще по прошлому сезону в «Анжи», у Юрия прекрасная реакция, поэтому на ленточке он часто творит чудеса, но стабильным и надежным его не назовешь: есть систематические проблемы с игрой на выходах, да и «привозы» случаются. Но внимание на себя обращает — это факт.

8. Михаил Кержаков («Зенит»)

Михаил — опытный голкипер, но ему предстоит доказать свою состоятельность в качестве первого номера «Зенита» в длительной перспективе, ведь пока он провел только 10 матчей в качестве основного вратаря «сине-бело-голубых». Провел, нужно сказать, классно, особенно встречи с «Лионом» и «Спартаком». Продолжит в том же духе — поднимется выше восьмого места и, вполне возможно, поедет в сборную России.

7. Антон Шунин («Динамо»)

Шунин уже в сборной России, в ноябре даже сыграл против Сан-Марино. Это второй матч Антона в национальной команде за 8 лет, и третий — за 12 лет. Шунин — опытный вратарь, чей «потолок» уже не сдвинется с места, и Антон сам это прекрасно понимает, поэтому согласен на любую роль в сборной, чем и импонирует Черчесову. Конкуренцию не нагнетает, но положиться на него можно.

6. Александр Беленов («Уфа»)

На протяжении восьми лет сначала в «Кубани», а потом в «Анжи» и «Уфе» Беленов демонстрирует стабильно высокий уровень игры, считается мастером по отражению одиннадцатиметровых ударов — такой пригодился бы на крупных турнирах, можно выпустить под серию пенальти, как Луи ван Гал Крула на ЧМ -2014. Увы, Александр всего пару раз вызывался в сборную, но ни разу так и не сыграл. Кто приклеил к нему эту «черную метку»?

5. Сослан Джанаев («Сочи»)

Джанаев в своей карьере знавал разные времена: в молодости пускал позорные бабочки в «Спартаке», потом был частью сказочного «Ростова», а сейчас тащит в «Сочи». В этом сезоне на счету Сослана парочка гениальных матчей, хотя случались и промахи. Джанаев — это такой Дюпин на максималках.

4. Гильерме («Локомотив»)

Вот и добрались до обладателя приза имени Льва Яшина. Аргументы? Гильерме очень редко уходит с поля «сухим»: всего 4 клин-шита в РПЛ и 0 в Лиге чемпионов. О результативных ошибках говорить не будем, они есть у любого вратаря, скорее нужно зайти с другой стороны и признать, что у Гильерме нет каких-то суперкачеств, чтобы выделяться из толпы. Он один из лучших, но всегда есть кто-то на шаг впереди.

3. Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Того же Акинфеева по-прежнему котируем выше Гильерме, хотя Игорь из-за своего колена давно перестал развиваться по-вратарски, ведь живет от матча к матчу, только восстанавливается. Но большой талант, огромный опыт и не притупившаяся с годами реакция все еще заставляют считаться с Игорем.

2. Матвей Сафонов («Краснодар»)

Но при всех заслугах «старичков» складывается ощущение, что молодое поколение вратарей в лице Сафонова и Максименко догнало и перегнало старших коллег, а вратарская линия в молодежной сборной сильнее, чем в основной. У Матвея была диковатая ошибка в матче с «Локомотивом», но и спасал «Краснодар» он не раз, причем это уже не сэйвы пугливой юности, а вполне зрелая работа в воротах. Аршавин считает, что именно Сафонов должен быть первым номером сборной России. И это мнение можно обосновать.

1. Александр Максименко («Спартак»)

Но чуточку выше поставим Максименко. Понимаю, за неудачами «Спартака» сложно рассмотреть индивидуальные геройства, но Александр качественно прибавил в этом сезоне, и если бы не он, «красно-белые» могли недобрать еще несколько очков. Хоть «Спартак» и в середине таблицы, Максименко пропустил меньше, чем вратари «Ростова», «Локомотива» и «Краснодара» - клубов из первой пятерки, да и от Акинфеева отстал всего на один мяч. Но смысл тут даже не в цифрах, а в спокойствии, которым окружил себя Максименко: он действовал уверенно и при Кононове, когда все горело синем пламенем, и сейчас, когда Тедеско наладил оборону, и нужно включиться несколько раз за игру, но это повлияет на результат. В той же игре с «Зенитом» Александр выручил после удара Дзюбы, но был вынужден капитулировать после «добивания» Кутепова.