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Символическая сборная «Барселоны» всех времен

вчера, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Иньеста Андрес
Иньеста Андрес
Полузащитник
Алвес Даниэль
Алвес Даниэль
Защитник

«Соккер.ру» называет лучших футболистов «Барсы» в 120-й день рождения великого клуба. 

Задача, как вы понимаете, непростая: нужно выбрать 11 лучших футболистов и главного тренера из сотен, прошедших через «Барселону» игроков, и десятков достойнейших кандидатов. 

Обещать полную объективность не стану, потому что в таких вопросах не бывает четких параметров, но обещаю, что в символической сборной «сине-гранатовых» будут сплошь легенды клуба. 

Сперва нужно определиться со схемой, и здесь у меня нет сомнений, что за базис нужно взять расстановку 4-3-3, которая принесла «Барселоне» массу побед и которая подчеркивает игровую философию каталонского клуба. И вот теперь — поехали! 

Вратарь

Андони Субисаррета (Испания)

На пост №1 претендовали три представителя разных футбольных эпох: Антони Рамальетс, который в середине XX века шесть раз выиграл с «Барсой» Ла Лигу и пять раз становился обладателем Трофея Заморы, Андони Субисаррета и Виктор Вальдес. Пальму первенства отдаем Субисаррете, который был частью невероятной «Команды мечты», запавшей в сердца фанатам «Барселоны». С Андони в воротах «Барса» впервые выиграла Лигу чемпионов, и пусть у Вальдеса таких побед три, в его времена на первом плане были другие герои. 

Альтернативные вратари: Антони Рамальетс, Виктор Вальдес.

Защитники

Дани Алвес (Бразилия)

Самый титулованный футболист в мире большую часть своих трофеев завоевал с «Барселоной», которой посвятил восемь лет карьеры. За это время Дани сыграл почти 400 матчей, шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, всего выиграл 24 трофея, а его связка с Лионелем Месси на правом фланге заставляла трепетать соперников уже в момент прочтения протокола со стартовыми составами. Алвес — образец атакующего защитника, думаю, еще долго правых беков будут сравнивать с этим успешным бразильцем. 

Рональд Куман (Нидерланды)

Продуктивными в атаке могут быть не только крайние защитники, но и центральные, что на своем примере доказал обладатель пушечного удара Рональд Куман. На счету голландского центрбека феноменальные 88 голов за шесть сезонов в сине-гранатовой футболке, в том числе победный гол в ворота «Сампдории» в овертайме финала Кубка чемпионов 1992. Рональд забивал со штрафных, был штатным пенальтистом и с удовольствием прикладывался с дальней дистанции. Невозможно представить без него «Дрим Тим» Йохана Кройфа, тем более за голевыми развлечениями Куман не забывал и об обороне, где совмещал в себе функции грамотного специалиста и большого начальника. 

Карлес Пуйоль (Испания)

Но если Куман прорвался в символическую сборную во многом благодаря своей яркости, то Пуйоль — величайший защитник в истории «Барселоны». И спорить здесь не о чем. Пуйоль сделал себя, он ведь не выдающийся футболист по антропометрии и природным скиллам, но понимание игры, позиционное чутье, умение вести контактную борьбу в рамках правил сделали его Карлесом Великолепным, королем защитников «Барсы». Добавьте сюда кучу титулов, преданность (Пуйоль — человек одного клуба, 15 сезонов отдал каталонцам) и замечательные человеческие качества. 

Серхи Бархуан (Испания)

Этому успешному воспитаннику академии пришлось довольно долго ждать своего шанса в главной команде: только в 22 года Серхи стал полноценным игроком главной команды, до этого топтал левую бровку в «Барселоне Б». Зато прорвавшись на самый верх, Бархуан на протяжении девяти лет был основным левым защитником «Барселоны». Считается, что именно он своей активной игрой в атаку задал тренд для следующих поколений воспитанников Ла Масии, претендующих на позиции крайних защитников. 

Альтернативные защитники: Жоан Сегарра, Мигели, Жерар Пике, Жорди Альба. 

Полузащитники

Хави (Испания)

Есть несколько причин, почему без Хави в символической команде никак не обойтись. Чтобы написать о них развернуто, потребуется, как минимум, обстоятельная статья, поэтому попробуем тезисно. Хави — воплощение стиля «Барселоны», рожденный в недрах клуба и выращенный сверхфутболист для философии тики-таки. Хави — главный гвардеец в истории «Барселоны» (767 матчей). Хави — дирижер и архитектор игры «блаугранас» в самый успешный период в истории клуба. 

Андрес Иньеста (Испания)

Как и Хави, этот великолепный полузащитник не просто является успешной частью истории «Барселоны», он символизирует «Барселону». Часто в эпоху триумфов каталонского клуба и сборной Испании Хави и Иньесту считали за одно футболиста в двух разных телах — ХавИньесту, настолько телепатическим было взаимопонимание между этими фантастическими игроками, которых обязательно нужно выделять и отмечать каждого в отдельности. 

Йохан Кройф (Нидерланды)

Если мы говорим о том, что Хави и Иньеста символизируют «Барселону», то Кройф — человек, который выстроил философию «Барсы» такой, какой мы ее знаем. Но сейчас не об этом, а о Кройфе, который выходил на футбольное поле в бутсах и заслужил право называться одним из величайших футболистов в истории. Будучи игроком «Барселоны», Йохан выиграл два «Золотых мяча» и создал массу воспоминаний для «кулес», ведь его игра была полна волшебства. 

Альтернативные полузащитники: Серхио Бускетс, Хосеп Гвардиола, Бернд Шустер. 

Нападающие

Роналдиньо (Бразилия)

Впрочем, если соскучились по волшебству, то ищите фрагменты игры Роналдиньо за «Барселону», потому что бразилец не просто был эффективен и приносил пользу клубу, он получал нереальный кайф от игры и одаривал удовольствием зрителей. Блестящему Роналдиньо устроил овацию даже «Сантьяго Бернабеу», а это дорогого стоит! Иногда проскальзывает мысль, что Рони не показал все, на что был способен, но ей на смену моментально приходит другая: в определенном смысле он сделал гораздо больше, чем под силу любому другому человеку и футболисту, даже сменившему его на небосклоне Месси.

Лионель Месси (Аргентина)

Если начать перечислять титулы и достижения Лионеля, то на это уйдет целый день, поэтому давайте не будем усложнять, ведь все вы и так знаете, о ком идет речь. Обладатель пяти «Золотых мячей» и феноменальной статистики, лучший бомбардир «Барселоны» всех времен (613 голов) и гениальный дриблер просто-напросто на своем месте. 

Ладислао Кубала (Венгрия/Испания)

Кубала — голевая машина из середины XX века, в 1999 году «Барселона» провела опрос, и болельщики назвали именно Лазло величайшим футболистом, который когда-либо защищал цвета «Барсы», его статую можно найти близ «Камп Ноу», так что Кубала был очевидным кандидатом на место в атаке. 

Альтернативные форварды: Христо Стоичков, Ривалдо, Сесар Родригес. 

Главный тренер

Хосеп Гвардиола (Испания)

Гвардиола не пробился в стартовый состав как футболист, но он встает во главе этой команды. Конечно, Кройф — серьезный конкурент, но самую сильную и успешную команду в истории «Барселоны» построил Хосеп, опершийся на философию Йохана. А еще я думаю, что однажды он вернется и повторит. 

Символическая сборная «Барселоны» всех времен

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   290 / 958
сегодня в 01:40
Если без опорника, то нужно было изменить схему... например на 4-2-3-1(а при схеме 4-3-3 без опорника туго придётся).

Кумана и Пуйоля нужно поменять местами - Пуйоль явно лучше будет подчихать за постоянно атакующим и не успевающим вернуться Алвесом.
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   13 / 958
вчера в 22:49
Унивале любит это дело тук тук https://www.youtube.com/watch?v=TFvmNe9Mn74
ты о чем
DXTK
DXTK
   132 / 958
вчера в 21:21
А я бы поставил Пепа в команду, а кройфа тренером ибо голландец тот кто научил летать и барсу и гвардиолу фокусам.

А так блестящий вариант, Клюйверта можно в запас поставить. 120 лет юбилей всех сине-гранатовых с этой датой а Месси с очередным золотым мячом.

Мне сегодня лично не хватает Хави Иньесты, Пуйоля , Роналдиньо, и отдельно Кройфа.
Roman73
Roman73
   511 / 958
вчера в 20:58
Соглашусь со всеми тезисами статьи , кроме двух моментов.
Кубалу я не видел, взял бы Ривалдо , и чуть расширить состав для Бускетса, Фигу и Лаудрупа.
Второй момент,
кайф--слово вульгарное, передающее интимный процесс или не публичное состояние, вроде как в туалете посидеть.
Не приемлю.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 20:55
Симпатичная сборная и это без Ривалдо!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   306 / 958
вчера в 20:47
А где Суарес - Кусарес???
Blaugranas-Cataloness
Blaugranas-Cataloness ответил 25процентный клоун
   950 / 958
вчера в 19:47
Суареса забыли, он взял ЛЧ в одиночку
Cуарес не расстроится, Суарес soccer не читает)
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 958
вчера в 18:46
Знаю одну латиноамериканскую сборную в которой не нашлось бы места ни одному каталонцу
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 958
вчера в 18:43
Суареса забыли, он взял ЛЧ в одиночку
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 958
вчера в 18:35
блеск
Байкал-38
Байкал-38 ответил fanliverpoolfan 2
   436 / 958
вчера в 18:29
Ты видать перепутал Ливерпуль с договорентусом
    _Inquisitor_
    _Inquisitor_
       430 / 958
    вчера в 18:09
    Даже здесь глоры английского и итальянского кабинетов умудрились развести срач, хотя вроде бы какое отношение их клубы имеют к символической сборной Барсы? Разве что Алвес недолго поиграл за Ювентус. А сборная действительно выдающаяся, ежели представить Хави опорником. Примечательно, что пять футболистов символической сборной - воспитанники клуба, что для команд такого уровня, привыкших скупать всё готовое, большая редкость и этим легендарный каталонский клуб выгодно отличается от всяких мешков, которые за всю историю вырастили пару звёздных футболистов, зато горланят на каждом углу о своём псевдовеличии...
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Да ладно вам
       34 / 958
    вчера в 17:58
    Унивале любит это дело тук тук
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Ruslik1982
       436 / 958
    вчера в 17:39
    Гвардиола даже в основе толком не поиграл, но его ставят как альтернативу полузащитникам
    То есть сыграть 263 матча и быть капитаном 1997—2001 это теперь называется "даже в основе толком не поиграл"? Это ещё не говоря о титулах, что он выиграл. К примеру в победном финале кубка чемпионов над Сампдорией был заменён только на 112 минуте. В победном финале Кубка УЕФА в 1997 году над ПСЖ отыграл весь матч.
    Перед тем как писать такое, хоть в статистику посмотрите! После таких слов, тем более о том как в таком клубе как "Барса" капитаном назначают игрока, который "даже в основе толком не поиграл" аж на четыре года, ну уж извините "эксперт" спартач!
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Bom Bom
       34 / 958
    вчера в 17:32
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил Bom Bom
         34 / 958
      вчера в 17:31
      Чет не припомню когда это в январе, феврале,дарили Ливерпулю липовые очки
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил Да ладно вам
         34 / 958
      вчера в 17:20
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
         6 / 958
      вчера в 17:15
      У тебя караул не горел на комменте, пока не появился некий болельщик туринского клуба, укравшего цвета формы у английской команды)
      С наглосаксов не убудет. Они сами веками обВАРовывали другие народы. Прям как лиВАРпуль другие клубы. Аха-ха)
      Да ладно вам
      Да ладно вам ответил fanliverpoolfan 2
         7 / 958
      вчера в 17:13
      Давайте составим символическую сборную договорентуса всех времён,а чо?всем интересно будет увидить в составе,Мариани,Орсато,Рокки.Чакыр.
      У тебя караул не горел на комменте, пока не появился некий болельщик туринского клуба, укравшего цвета формы у английской команды)
      juvenale
      juvenale
         13 / 958
      вчера в 17:10
      так себе
      Да ладно вам
      Да ладно вам ответил Ruslik1982
         7 / 958
      вчера в 17:07
      Гвардиола даже в основе толком не поиграл, но его ставят как альтернативу полузащитникам
      Гвардиола был капитаном Барселоны, ключевым игроком в центре поля. Такие дела, Руся)
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         205 / 958
      вчера в 17:02
      Роналду и здесь не нашлось места
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         205 / 958
      вчера в 17:00
      Гвардиола даже в основе толком не поиграл, но его ставят как альтернативу полузащитникам
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
         442 / 958
      вчера в 16:45
      Сильная сборная.
      Bom Bom
      Bom Bom ответил fanliverpoolfan 2
         200 / 958
      вчера в 16:45
      Давайте составим символическую сборную договорентуса всех времён,а чо?всем интересно будет увидить в составе,Мариани,Орсато,Рокки.Чакыр.
      Куда уж им всем до Оливера и прочих героев, которые в январе-феврале подарили липовые ничейки банде Клоппа)
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         34 / 958
      вчера в 16:26
      Давайте составим символическую сборную договорентуса всех времён,а чо?всем интересно будет увидить в составе,Мариани,Орсато,Рокки.Чакыр.
      Да ладно вам
      Да ладно вам
         7 / 958
      вчера в 16:12
      Опорника нет в такой команде, а это ключевая фигура на футбольном поле, недаром Гвардиола говорил, что самый важный игрок в его схеме - Бускетс. Кройф великий, но либо его менять на Бускетса или Гвардиолу, либо кого-то из связки Хави и Иньесты. Вообще, Бускет-Хави-Иньеста - это и было ключевое звено в великой команде Гвардиолы. Ну, и плюс Месси, конечно.
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