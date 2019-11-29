Символическая сборная «Барселоны» всех времен

вчера, 16:00

«Соккер.ру» называет лучших футболистов «Барсы» в 120-й день рождения великого клуба.

Задача, как вы понимаете, непростая: нужно выбрать 11 лучших футболистов и главного тренера из сотен, прошедших через «Барселону» игроков, и десятков достойнейших кандидатов.

Обещать полную объективность не стану, потому что в таких вопросах не бывает четких параметров, но обещаю, что в символической сборной «сине-гранатовых» будут сплошь легенды клуба.

Сперва нужно определиться со схемой, и здесь у меня нет сомнений, что за базис нужно взять расстановку 4-3-3, которая принесла «Барселоне» массу побед и которая подчеркивает игровую философию каталонского клуба. И вот теперь — поехали!

Вратарь

Андони Субисаррета (Испания)

На пост №1 претендовали три представителя разных футбольных эпох: Антони Рамальетс, который в середине XX века шесть раз выиграл с «Барсой» Ла Лигу и пять раз становился обладателем Трофея Заморы, Андони Субисаррета и Виктор Вальдес. Пальму первенства отдаем Субисаррете, который был частью невероятной «Команды мечты», запавшей в сердца фанатам «Барселоны». С Андони в воротах «Барса» впервые выиграла Лигу чемпионов, и пусть у Вальдеса таких побед три, в его времена на первом плане были другие герои.

Альтернативные вратари: Антони Рамальетс, Виктор Вальдес.

Защитники

Дани Алвес (Бразилия)

Самый титулованный футболист в мире большую часть своих трофеев завоевал с «Барселоной», которой посвятил восемь лет карьеры. За это время Дани сыграл почти 400 матчей, шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, всего выиграл 24 трофея, а его связка с Лионелем Месси на правом фланге заставляла трепетать соперников уже в момент прочтения протокола со стартовыми составами. Алвес — образец атакующего защитника, думаю, еще долго правых беков будут сравнивать с этим успешным бразильцем.

Рональд Куман (Нидерланды)

Продуктивными в атаке могут быть не только крайние защитники, но и центральные, что на своем примере доказал обладатель пушечного удара Рональд Куман. На счету голландского центрбека феноменальные 88 голов за шесть сезонов в сине-гранатовой футболке, в том числе победный гол в ворота «Сампдории» в овертайме финала Кубка чемпионов 1992. Рональд забивал со штрафных, был штатным пенальтистом и с удовольствием прикладывался с дальней дистанции. Невозможно представить без него «Дрим Тим» Йохана Кройфа, тем более за голевыми развлечениями Куман не забывал и об обороне, где совмещал в себе функции грамотного специалиста и большого начальника.

Карлес Пуйоль (Испания)

Но если Куман прорвался в символическую сборную во многом благодаря своей яркости, то Пуйоль — величайший защитник в истории «Барселоны». И спорить здесь не о чем. Пуйоль сделал себя, он ведь не выдающийся футболист по антропометрии и природным скиллам, но понимание игры, позиционное чутье, умение вести контактную борьбу в рамках правил сделали его Карлесом Великолепным, королем защитников «Барсы». Добавьте сюда кучу титулов, преданность (Пуйоль — человек одного клуба, 15 сезонов отдал каталонцам) и замечательные человеческие качества.

Серхи Бархуан (Испания)

Этому успешному воспитаннику академии пришлось довольно долго ждать своего шанса в главной команде: только в 22 года Серхи стал полноценным игроком главной команды, до этого топтал левую бровку в «Барселоне Б». Зато прорвавшись на самый верх, Бархуан на протяжении девяти лет был основным левым защитником «Барселоны». Считается, что именно он своей активной игрой в атаку задал тренд для следующих поколений воспитанников Ла Масии, претендующих на позиции крайних защитников.

Альтернативные защитники: Жоан Сегарра, Мигели, Жерар Пике, Жорди Альба.

Полузащитники

Хави (Испания)

Есть несколько причин, почему без Хави в символической команде никак не обойтись. Чтобы написать о них развернуто, потребуется, как минимум, обстоятельная статья, поэтому попробуем тезисно. Хави — воплощение стиля «Барселоны», рожденный в недрах клуба и выращенный сверхфутболист для философии тики-таки. Хави — главный гвардеец в истории «Барселоны» (767 матчей). Хави — дирижер и архитектор игры «блаугранас» в самый успешный период в истории клуба.

Андрес Иньеста (Испания)

Как и Хави, этот великолепный полузащитник не просто является успешной частью истории «Барселоны», он символизирует «Барселону». Часто в эпоху триумфов каталонского клуба и сборной Испании Хави и Иньесту считали за одно футболиста в двух разных телах — ХавИньесту, настолько телепатическим было взаимопонимание между этими фантастическими игроками, которых обязательно нужно выделять и отмечать каждого в отдельности.

Йохан Кройф (Нидерланды)

Если мы говорим о том, что Хави и Иньеста символизируют «Барселону», то Кройф — человек, который выстроил философию «Барсы» такой, какой мы ее знаем. Но сейчас не об этом, а о Кройфе, который выходил на футбольное поле в бутсах и заслужил право называться одним из величайших футболистов в истории. Будучи игроком «Барселоны», Йохан выиграл два «Золотых мяча» и создал массу воспоминаний для «кулес», ведь его игра была полна волшебства.

Альтернативные полузащитники: Серхио Бускетс, Хосеп Гвардиола, Бернд Шустер.

Нападающие

Роналдиньо (Бразилия)

Впрочем, если соскучились по волшебству, то ищите фрагменты игры Роналдиньо за «Барселону», потому что бразилец не просто был эффективен и приносил пользу клубу, он получал нереальный кайф от игры и одаривал удовольствием зрителей. Блестящему Роналдиньо устроил овацию даже «Сантьяго Бернабеу», а это дорогого стоит! Иногда проскальзывает мысль, что Рони не показал все, на что был способен, но ей на смену моментально приходит другая: в определенном смысле он сделал гораздо больше, чем под силу любому другому человеку и футболисту, даже сменившему его на небосклоне Месси.

Лионель Месси (Аргентина)

Если начать перечислять титулы и достижения Лионеля, то на это уйдет целый день, поэтому давайте не будем усложнять, ведь все вы и так знаете, о ком идет речь. Обладатель пяти «Золотых мячей» и феноменальной статистики, лучший бомбардир «Барселоны» всех времен (613 голов) и гениальный дриблер просто-напросто на своем месте.

Ладислао Кубала (Венгрия/Испания)

Кубала — голевая машина из середины XX века, в 1999 году «Барселона» провела опрос, и болельщики назвали именно Лазло величайшим футболистом, который когда-либо защищал цвета «Барсы», его статую можно найти близ «Камп Ноу», так что Кубала был очевидным кандидатом на место в атаке.

Альтернативные форварды: Христо Стоичков, Ривалдо, Сесар Родригес.

Главный тренер

Хосеп Гвардиола (Испания)

Гвардиола не пробился в стартовый состав как футболист, но он встает во главе этой команды. Конечно, Кройф — серьезный конкурент, но самую сильную и успешную команду в истории «Барселоны» построил Хосеп, опершийся на философию Йохана. А еще я думаю, что однажды он вернется и повторит.