ЦСКА наравне со «Спартаком». Срочно нужно действовать!

вчера, 15:01

Есть футбольный аспект, в котором «армейцы» ноздря в ноздрю с соседом. «Соккер.ру» объясняет, чего не хватает ЦСКА в этом сезоне.

«Спартак» неудачно начал сезон, но даже «красно-белые» создали больше качественных моментов, чем ЦСКА . Фанаты «армейцев» сразу возразят – засчитывают только реализованные шансы, а по этому параметру команда Ганчаренко выше, чем новый коллектив Тедеско, на целых семь мячей.

Вот только в РПЛ по xG «армейцы» только на пятом месте. Не оторвались от «Ростова» и «Оренбурга», уступают «Спартаку». А еще значительно проигрывают «Локомотиву» и «Зениту», где атакующая игра не организована выше всяких похвал. ЦСКА хуже, невзирая на то, что в РПЛ самое большое количество ударов за сезон нанесли они и «Спартак».

По количеству голов «красно-синие» тоже всего на пятом месте в РПЛ . Уступают «Зениту», «Краснодару», «Ростову» и «Локомотиву». Как в таких условиях конкурировать и воевать за прямую путевку в ЛЧ ? Никак, ведь продуктивный футбол Влашича – Никола на восьмом месте по xG и на седьмом по xA, не спасает во многих сложных матчах. Хорват не может сыграть за всех.

А как же Чалов? Его пять голов и два ассиста – показатель атакующего полузащитника Алексея Миранчука, который еще и сыграл меньше матчей, получив меньше явных моментов. Федор имел возможности на 8-9 голов, мог идти вслед за Дзюбой, но молодой нападающий, который заговорил о переходе в топ-5, скис после того, как сорвался возможный трансфер.

ЦСКА в центре атаки представляет человек, который не выжимает максимум и не реализовал все самые удачные моменты. У Чалова есть незабитые пенальти, нереализованный момент в дерби против «Спартака» - проиграли без точного удара. Также Федор не получает идеальные моменты в проигранных поединках, скорее мазал в тех матчах, где и так выиграли.

А что же Влашич? Тоже не смог забить с «точки» - только один раз, не дважды, как Чалов, но плохо заходит в штрафную площадь. Никола не может быть ложным нападающим и воплощать в жизнь изначальную идею Ганчаренко, который на старте прошлого сезона рассчитывал на связку из двух форвардов в атаке. Но схему «3-5-2» не наиграли, Абель Эрнандес в команде не задержался.

Теперь и у Сигурдссона не получается. Два гола, как этот форвард, забили Ахметов, Фернандес и Магнуссон. Молодой исландец не создает мячи пасами - у Облякова четыре точных передачи, как у Влашича, а вот у Арнора – ни одной. Получается, что в команде целый набор ассистентов – Фернандес, Влашич, Обляков, Чалов, но нет даже намека на реальную помощь для нападающего Федора. Ганчаренко может сколько угодно вдохновлять Сантоса, но бразилец не спас.

Не удивительно, что зимой ЦСКА мечтает подписать нападающего. Еще в прошлом году по поводу этого Гинер и Ганчаренко шутили в новогоднем ролике. Дед Мороз не принес форварда, хотя риск потерять Чалова существовал до последнего дня летнего трансферного окна. ЦСКА сам себя подставил, хотя уже давно, как только врачи рассказали о состоянии здоровья Абеля, в клубе прекрасно знали, что минимум одного форварда не хватает.

И не только потому, что Чалов в любой момент может инициировать расставание с клубом по желанию третьей – западной, стороны. Также забывают, что Федор может пропустить один или несколько матчей в будущем. И кто тогда будет играть в центре атаки? И Влашич, и Чалов провели по 18 туров, то есть ЦСКА банально повезло, что два самых опасных в атаке футболиста остаются на плаву всегда.

Но их мало, ведь посмотрите на результаты – для победы над «Сочи» хватало одного удара. В дерби со «Спартаком» один гол значил бы ничью, против «Уфы» - победу. Одного удара хватало для ничьей с «Динамо», еще одного – для победы над «Зенитом», третьего – для мировой против «Арсенала». Во всех этих случаях ЦСКА не играл ужасно, то есть чисто по футбольным причинам легко мог рассчитывать на дополнительные девять пунктов и минус одно очко для Семака.

Как видите из перечня соперников, там нет «Локомотива» и «Краснодара», чаще всего – середняки. Даже проиграв «Ростову», ведь в том матче включились лишь после ужасного первого тайма, ЦСКА мог бы сейчас быть наравне с «Зенитом», не прилагая невероятных усилий. Причем нужные шесть голов легко осилит один человек – не такой уж большой вклад в игру, если у Дзюбы 19 мячей в активе только в РПЛ .

«Армейцы» могут подписанием одного футболиста – говорят, прямо сейчас просматривают форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, существенно улучшить результаты. Двадцатилетний столб пока забил всего три мяча, то есть это вряд ли готовый вариант для немедленного усиления, но есть и другие ребята, более опытные и успешные. Причем не обязательно за большие деньги, ведь зимой на трансферной карте всегда есть люди, которые хотят сменить клуб и уйти в аренду.



Чалова и Влашича мало. Тем более что голы нужны еще и в Европе – чтобы в плей-офф заработать. Не забывайте, что если ЦСКА не подпишет форварда зимой, и этот человек не усилит команду важными голами, то «армейцы» снова пропустят сезон в Лиге чемпионов. А это десятки миллионов евро, которые москвичам нужны. И которых не будет, если оставаться с Сигурдссоном, Нисимурой и Лукасом в качестве вариантов для развития и завершения атак рядом с Николой и Федором.

Причем важно понимать, что структура игры скорее верная, не хватает именно исполнения. У ЦСКА столько же ударов, как у «Спартака» - лидируют в РПЛ , по точным выстрелам «армейцы» - единоличный лидер, но лишь на пятой строчке по общему количеству голов, тоже пятые – по качеству моментов. Молодая команда не реализовывает потенциал, ведь менеджеры клуба допустили ошибку – не подписали одного игрока в коллектив, где нужен результативный форвард. Чалов легко может играть в паре.

В футболе один человек может поменять многое, если именно результативного хулигана остро не хватает. Если зимой ЦСКА получит успешного центрального нападающего – команда выиграет в любом случае. Сейчас в девяти очках от «Зенита», но до второго места всего один пункт. В таких условиях удачного матча против «Краснодара» в последнем туре года достаточно, чтобы обеспечить хорошие стартовые условия. ЦСКА проиграл пять матчей, трижды сыграл вничью, но не отпустил ни одного конкурента в борьбе за вторую строчку.

Стартовая позиция до сих пор не отличная, но хорошая. И одновременно «армейцы» сделали большую глупость, что не подписали центрального нападающего летом. Ганчаренко нужен третий человек, который может пользоваться удачными передачами напарников, как Влашич или Чалов. Причем новичок получит передачи и Николы, и Федора. Свежий вариант ведения атаки увеличит шансы на успех, а универсальные замашки хорвата и россиянина позволяют взять именно высокого таранного форварда.

У ЦСКА теперь немало голов со стандартов, но может быть больше. Кроме того, Чалов может играть на одной линий с Влашичем – под форвардом, или же создать дуэт с новичком, как у Дзюбы и Азмуна в «Зените». Подписание форварда давно назрело, осталось реализовать трансферный план и не издеваться над командой, которой сильнее всего не хватает именно еще одного результативного нападающего. Плохо для ЦСКА лишь то, что пока нет возможностей выбрать человека, который сыграет в стиле Азмуна весной – сразу начнет серией голов. Зато знаем, что главная ставка сезона у ЦСКА будет сделана этой зимой.

Приедет качественный нападающий – останутся шансы на успех, не получится – «армейцы» скатятся, будут в районе «Спартака» в таблице, а не только по качеству созданных моментов.