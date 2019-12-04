Команды - андердоги, которые удивляют в нынешнем сезоне.

вчера, 16:35

Каждый новый сезон в европейском футболе появляется с десяток команд, которые своей игрой начинают не только удивлять, но и заставляют в дальнейшем следить за их судьбой. Мы все привыкли к тому, что великие и известные клубы Европы «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» всегда являются фавориты во внутренних чемпионатах и делят пальму первенства на международной арене. Однако когда в эту компанию вторгается команда среднего уровня и начинает постепенно оттеснять лидеров от пьедестала, начинается весьма интересное противостояние.

Кто же они, команды - аутсайдеры и андердоги, заставившие зашевелиться архаичную футбольную Европу в нынешнем сезоне?

Клуб «Лестер Сити» - вторая строчка в турнирной таблице АПЛ

Возвращение «Лестер Сити» в элиту Английской Премьер Лиги стало для многих поклонников АПЛ настоящим сюрпризом. В минувшем сезоне о команде из Лестера никто и не вспоминал. Клуб с горем пополам закончил чемпионат в середине турнирной таблицы, имея в своем активе 52 очка. К слову, чемпион АПЛ команда «Манчестер Сити» закончила турнир с 98 очками в копилке. Разница в достижениях налицо. В этом году клуб «Лестер» неузнаваем. После 13 туров команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая чемпиона клуб «МанСити».

Из 13 проведенных матчей подопечные Брендана Роджерса выиграли 9 встреч и дважды сыграли вничью. Команда проиграла только дважды. Первое поражение «лисы» получили в матче 5 тура, проиграв на выезде клубу «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Во втором поражении горожан из Лестера следует винить футболистов «Ливерпуля». Матч 8 тура на «Энфилде» закончился со счетом 261 в пользу мерсисайдцев.

Что касается других топ-команд, то с ними пока Брендон Роджерс и К˚ сумели разобраться. Ничейный результат в игре с «Челси», победа 2:1 над лондонским «Тоттенхэмом» и 2:0 в матче против другой лондонской команды «Арсенал». С рядовыми командами «Лестер» играет вообще без проблем. Чего только стоит феерическая победа 9:0 над «Саутгемптоном». Под стать нынешним амбициям клуба и игра его форварда. Джейми Варди провел на поле 1170 минут, выходя на поле в 13 матчах. На счету нападающего 12 забитых голов и первое место в рейтинге лучших бомбардиров АПЛ нынешнего сезона.

Судя по тому, как продолжает играть команда, футболистам и главному тренеру вполне силам в этом сезоне занять высокое призовое место в таблице, получив на следующий год место в еврокубках. Естественно, впереди еще 2/3 матчей основного турнира и всякое может быть, однако по тому, как играют «лисы» можно судить, что в команде сегодня все в порядке.

«Юнайтед» из Шеффилда - 8-ое место в турнирной таблице АПЛ

Вторая команда в Английской Премьер Лиги, игра которой сегодня у всех на слуху - «Шеффилд Юнайтед». Еще два месяца назад клуб не мог вырваться со дна турнирной таблице, соревнуясь с «Норвичем» и «Астон Виллой» за места в зоне вылета.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Старейший футбольный клуб Англии перебрался в середину турнирной таблицы, обойдя в рейтинге такие команды, как «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Для команды, которая только вчера еще играла в чемпион-шипе, нынешнее 8 место в таблице, уже успех и немалый.

Впечатляет последняя 5-ти матчевая беспроигрышная серия «Шеффилд Юнайтед». В пяти матчах 3 ничьи и две победы. Команда дома разобралась с лондонским «Арсеналом», выиграв со счетом 1:0. С другим лондонским клубом, с «Тоттенхэмом Хотспур» подопечные Криса Уайлдера сыграли вничью. В итоге новичок Английской Премьер Лиги после 13 туров с 17 очками занимает 8 строчку в турнирной таблице. Не факт, что дела у команды могут и дальше идти хорошо, однако уж тот факт, что сегодня команда показывает добротный и зрелищный футбол, должен радовать.

Перебираемся на Юг. Испания, Италия и Германия

Самое время после Туманного Альбиона перебраться в теплые края и разобраться с теми командами, которые навели шороха в Примере, в итальянской серии «А» и в немецкой Бундеслиге.

«Реал» Сосьедад - 23 очка и 5 место в турнирной таблице

В испанской Примере поражают обывателя нынешние успехи клуба «Реал» из Сосьедада. С первого взгляда команда ничего особого не делает. В матче с фаворитами Сосьедад играет положено своему статусу, когда проигрывает, когда играет вничью, однако, тем не менее, сегодня команда на 5 строчке в турнирной таблице. Секрет успеха команды из провинции заключается в том, что клуб уверенно переигрывает соперников своего уровня. Все 7 побед добыты командой над середнячками и аутсайдерами. Т.е. все свои потенциально выигрышные матчи команда из Сосьедада выигрывает, набирая необходимые очки.

Конечно, впереди еще матчи второго круга. При такой игре команды может просто не хватить на весь сезон. Однако, судя по всему, «Реал» Сосьедад намерен побороться за места в зоне еврокубков. Шанс в этом году у команды отличный.

«Кальяри» - Италия, серия «А»

В итальянской серии «А» в этом году есть, кого отметить. Состязание «Ювентуса» и «Интера» выглядит традиционным и уже многие к нему привыкли. Что касается других команд, то спокойствие в верхних части турнирной таблицы нарушила команда «Кальяри». После 12 сыгранных туров островитяне занимают 4-ю строчку в турнирной таблице, обогнав такие известные команды, как «Аталанта», столичная «Рома» и «Наполи».

Подопечные Роландо Марано уже 10 туров не проигрывают. После неудач в первых двух турах команда с Сардинии идет по турниру ровно и целеустремленно. Со своими основными конкурентами команда сыграла выше всяких похвал. После победы в гостях 1:0 над «Наполи», команды сыграла на выезде вничью с «Ромой». В 11 туре островитяне в гостях обыграли и «Аталанту».

После ухода основного форварда команды Никола Барелла в миланский клуб «Интер», команда с Сардинии не только не утратила свою боевую силу, наоборот, заиграла интересно и мощно. Основная цель команды в нынешнем сезоне, пробиться в зону еврокубков и зацепиться в этой части турнирной таблицы.

«Боруссия» Мюнхенгладбах - после 12-ти туров 25 очков в активе и первое место в турнире

В Германии сегодня ситуация в бундеслиге более чем интересная. Первое место в чемпионате занимает не «Бавария», ни «Боруссия» из Дортмунда, ни клуб РБ «Лейпциг». Лидером чемпионата Бундеслиги после 12 туров является «Боруссия» из Мюнхенгладбаха.

До вчерашнего дня команда шла три тура без поражений. Были обыграны клубы «Айнтрахт», «Байер» и «Вердер». Только скромный столичный клуб «Унион Берлин» сумел остановить победную поступь подопечных Марко Розе.

Вероятно, что команде по силам в нынешнем сезоне побороться за серебреную салатницу.