Уже никто никуда не идёт. Назначение Слуцкого в АЕК сорвалось

вчера, 12:05

«Соккер.ру» рассказывает о несостоявшемся назначении Леонида Слуцкого в греческий АЕК .

В четверг с раннего утра посыпались новости о том, что в услугах Леонида Слуцкого заинтересован афинский АЕК . Сначала сообщалось о просто интересе 12-кратного чемпиона Греции к российскому специалисту. Затем днём интерес приобрёл некую конкретику. Сообщалось, что Слуцкому предложен контракт на полтора года.

Потом Леонид Викторович взял время на размышление. Греки торопили с ответом. Слуцкий должен был дать ответ уже в пятницу. Но в четверг вечером выяснилось, что бывший тренер сборной России в АЕКе работать не будет. Всё уместилось в один день.

Если честно, то в появление Слуцкого в Афинах верилось с трудом. Не успел Леонид Викторович сдать дела в Арнеме, попрощаться с футболистами и отдохнуть как следует, и сразу труба позвала в дорогу. Нет, вряд ли бы столь аккуратный и осмотрительный человек бросился бы из огня да в полымя.

Из стана АЕКа не поступало никаких новостей об отставке Никоса Костеноглу. Недовольство его работой было. В трёх последних встречах «двуглавые орлы» набрали лишь очко. Столичный клуб занимает пятое место, но от двух лидеров – «Олимпиакоса» и ПАОКа уже отстаёт на десять очков. Про чемпионство можно забыть, про Лигу чемпионов тоже. Но есть шанс побороться за место в Лиге Европы с большим количеством желающих. Возможно, этим и объяснялось желание руководства клуба и лично технического директора Ильи Ивича сменить Костеноглу на зарубежного специалиста.

И третий момент. АЕК играет в жёлто-чёрной форме, как «Халл Сити» и «Витесс», предыдущие зарубежные клубы Слуцкого. Более того, на гербах «Витесса» и АЕКа изображён двуглавый орёл. Орлы, конечно, разные по дизайну, но суть не в этом. Слишком много совпадений. Поэтому новость об интересе греков к российскому тренеру виделась, скажем так, не самой достоверной. Слух, обросший информацией как снежный ком. Поэтому тема с назначением Леонида Викторовича на пост шефа АЕКа как-то быстро рассосалась.

Немного о ситуации в одном из трёх афинских и четырёх греческих титанов. Летом тренером «двуглавых орлов» был назначен португальский специалист Мигел Кардозу. Который работал помощником Паулу Фонсеки в «Шахтёре», а потом весьма удачно трудился главным в «Риу Аве». В последние годы он подхватывал по ходу сезонов французский «Нант» и испанскую «Сельту», но ничего особо героического не совершил. И оба раза уходил не по своей воле. Летом португалец прибыл в Афины. В АЕКе видели в нём второго Фернанду Сантуша, но роман был недолог. Всего два месяца. Провёл предсезонку, но уже в августе был уволен в третий раз за календарный год. Причиной стало домашнее поражение от «Трабзонспора», стоившее афинянам дальнейшего участия в Лиге Европы, и домашний проигрыш в стартовом туре греческой Суперлиги «Ксанти». У болельщиков, а они у АЕКа одни из самых буйных в Греции, сложилось негативное отношение к португальскому специалисту. Вот и обратилось руководство за помощью к своему бывшему защитнику Никосу Костеноглу, работавшему в клубной академии. Для которого нынешнее пришествие на пост главного тренера «двуглавых орлов» стало третьим. В том, что Костеноглу – фигура временная, мало кто сомневался. До первого спада, который наступил в ноябре. АЕК проиграл оба дерби (оба раза в гостях) – «Олимпиакосу» и «Панатинаикосу», а совсем недавно уступил на Крите ОФИ.

Мигел Кардозу пришёл не один, а с «цыганами» – футболистами-соотечественниками. Видимо, хотел создать в Афинах некое подобие «Вулверхэмптона». Тренера и след простыл, а компания осталась. Защитники Паулинью и Элдер Лопеш, полузащитники Андре Симоэш, Франсишку Жералдеш и Давид Симау – люди, не слишком известные в Португалии. Только нападающий Нелсон Оливейра поиграл и в «Бенфике», и в английских клубах, и в сборной страны. Но тоже без особого блеска. В Греции эта бригада тоже себя не перетруждает. Мина под любого другого тренера, которую можно обезвредить только в январе. И то с финансовыми убытками. Другие легионеры, например, бывший защитник «Шахтёра» и сборной Украины Дмитрий Чигринский и известный по выступлениям за «Рубин» хорват Марко Ливайя более старательны.

Возможно, если интерес к Слуцкому был, то шансов заполучить российского тренера у АЕКа было немного. Леонид Викторович, будучи человеком осмотрительным и взвешенным, не стал вмешиваться в предприятие, кажущееся сомнительным. Тем более что времени на размышление практически не было.

Из Афин тем временем поступают новости о скором приходе в АЕК не чужого нам Массимо Карреры. С удовольствием напишем о его назначении, если оно состоится. Но пока уверенности нет. У себя на родине бывший тренер «Спартака» очень часто упоминался в связи с какой-либо наметившейся вакансией. Чаще, чем Карреру, «назначали» только Дженнаро Гаттузо. И всякий раз интерес заканчивался ничем. Поэтому подождём, когда Массимо поставит подпись под контрактом.

И ещё одна новость из Афин, также пока ничем не подтверждённая. Другой греческий суперклуб, «Панатинаикос», планирует уволить тренера Йоргоса Дониса. Причём оснований для этого у «Пао» больше, чем у АЕКа отправить в отставку Костеноглу. 20-кратный чемпион идёт восьмым и может пролететь мимо борьбы в турнире по раздаче слонов (билетов в еврокубки). Уже составлен список потенциальных преемников. Угадайте, кто там значится? Может быть действительно, вскоре на страничке Леонида Викторовича в Инстаграм появятся фото на фоне Акрополя или на горе Ликавитос.