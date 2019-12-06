Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: прогноз из ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:14

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы из-за периодических провалов отстала от «Ливерпуля» уже на одиннадцать очков. Отыграть такую фору и защитить чемпионский титул Сити будет чрезвычайно сложно.

На минувших выходных «Горожане» дважды вели в счете против «Ньюкасла», но так и не взяли три очка. Среди недели действующий чемпион без проблем разобрался в гостях с Бернли (4:1). Главная потеря Сити – травма Серхио Агуэро.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» пока балансируют перед первой шестеркой, в которую они никак не могут ворваться. Оптимизма команде добавила победа над «Тоттенхэмом» в принципиальном матче, которую обеспечил Маркус Рэшфорд.

До этого подопечные Оле-Гуннара Сульшера дважды недосчитались очков, которые они делили с Астон Виллой (2:2) и Шеффилдом (3:3). Пока МЮ не моут помочь Антони Марсиаль, Маркус Рохо и Эрик Байи. Близок к возвращению в строй Поль Погба, но французский хавбек, похоже, не горит желанием выкладываться на поле.

Котировки БК Pinnacle:

Победит «Манчестер Сити» – 1.306

Ничья – 5.890

Победит «Манчестер Юнайтед» - 10.480

Интересные факты

МЮ не побеждал в 10 из 11 последних гостевых матчах АПЛ

не побеждал в 10 из 11 последних гостевых матчах МС забивал минимум 2 гола в предыдущих 4 поединках против МЮ

забивал минимум 2 гола в предыдущих 4 поединках против В 4 последних матчах МЮ в АПЛ было забито больше (2,5) голов

в было забито больше (2,5) голов Ставка на ТБ (2,5) проходила в 6 последних матчах МС

Прогноз

Дерби Манчестера – это всегда принципиальный и интригующий поединок, но в последние года в нем всегда есть явный фаворит. Команда Гвардиолы, несмотря на катастрофическое отставание от «Ливерпуля», не отказывается от идеи защитить чемпионский титул.