Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: прогноз из ставки от БК Pinnacle

«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы из-за периодических провалов отстала от «Ливерпуля» уже на одиннадцать очков. Отыграть такую фору и защитить чемпионский титул Сити будет чрезвычайно сложно.
На минувших выходных «Горожане» дважды вели в счете против «Ньюкасла», но так и не взяли три очка. Среди недели действующий чемпион без проблем разобрался в гостях с Бернли (4:1). Главная потеря Сити – травма Серхио Агуэро.
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» пока балансируют перед первой шестеркой, в которую они никак не могут ворваться. Оптимизма команде добавила победа над «Тоттенхэмом» в принципиальном матче, которую обеспечил Маркус Рэшфорд.
До этого подопечные Оле-Гуннара Сульшера дважды недосчитались очков, которые они делили с Астон Виллой (2:2) и Шеффилдом (3:3). Пока МЮ не моут помочь Антони Марсиаль, Маркус Рохо и Эрик Байи. Близок к возвращению в строй Поль Погба, но французский хавбек, похоже, не горит желанием выкладываться на поле.
Котировки БК Pinnacle:
- Победит «Манчестер Сити» – 1.306
- Ничья – 5.890
- Победит «Манчестер Юнайтед» - 10.480
Интересные факты
- МЮ не побеждал в 10 из 11 последних гостевых матчах АПЛ
- МС забивал минимум 2 гола в предыдущих 4 поединках против МЮ
- В 4 последних матчах МЮ в АПЛ было забито больше (2,5) голов
- Ставка на ТБ(2,5) проходила в 6 последних матчах МС
Прогноз
Дерби Манчестера – это всегда принципиальный и интригующий поединок, но в последние года в нем всегда есть явный фаворит. Команда Гвардиолы, несмотря на катастрофическое отставание от «Ливерпуля», не отказывается от идеи защитить чемпионский титул.
У МЮ постепенно налаживается игра в атаке, но оборона «Красных дьяволов» по-прежнему регулярно допускает ошибки. Предлагаем не гадать на победителя матча, а заиграть классический «верх», который команды регулярно пробивают в очных встречах. Ставка на ТБ(2,5) оценивается букмекерской конторой Pinnacle коэффициентом 1.50.