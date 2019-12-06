«Нужно переломать им части тела». Разговоры о фанатах — это отлично!

вчера, 20:00

«Соккер.ру» рад, что обсуждение ситуации вокруг футбольных болельщиков проходит всё в более широком кругу. Наше общество не мертво!

Самые гадкие социальные процессы всегда проходят в тишине и темноте, а раз обсуждение пошло в массы, и на тему футбольных фанатов высказываются совершенно разные люди, значит, есть общественный резонанс. С ним появляется шанс избежать худших сценариев, которые с легкостью реализуются сейчас. Каждый гражданин должен нести ответственность перед законом, но личную, не коллективную, как в Средневековье.

Да и личные правонарушения нужно доказывать, не забывая о презумпции невиновности. «Не та» прописка или «не тот» шарф не являются достаточным основанием для лишения свободы и прочих унижений, которым правоохранительные (прочитайте по слогам это слово, вдумайтесь в смысл) органы регулярно подвергают футбольных фанатов, словно они прокаженные.

И здорово, что сейчас не только фанаты выступают единым фронтом — болельщики «Зенита» и «Динамо» на сегодняшнем матче собираются поддержать протестную инициативу спартаковской «Фратрии», но и «говорящие головы», отличающиеся размером и количеством мозгом, присоединились к обсуждению. Важны все мнения! Даже такие уникальные выступления, как у дрессировщика Запашного, кому-то помогут найти золотую середину, а кому-то — увидеть себя в зеркало. С циркача, пожалуй, и начнем.

Эдгар Запашный, глава Большого Московского цирка:

Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, #####! (блин)», но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думаю, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов.

Игорь Лебедев, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками:

Слова Запашного — это перебор. Попробуй сам поднимись к болельщикам и переломай им кости. Скорее, они переломают тебе в ответ. Фанаты не дети из садика. Конечно, он перегнул на эмоциях, но в целом проблема, которую Запашный озвучил, к сожалению, существует. Мат на стадионе смотрится не совсем красиво. Много болельщиков приходит на футбол с семьями, с детьми. Наверное, не стоит настолько уподобляться животным и материться каждую секунду на трибуне. Конечно, есть выражения, которые никак не заменишь на цензурные. Например, когда судья серьезно ошибается на поле. Но когда это звучит постоянно в виде частушек, как «я никогда не устану повторять…», это не хорошо. Мат — единственная причина, почему остальные граждане настроены против фанатских объединений, а не из-за того, что они дерутся между собой. Клубам необходимо усилить работу в этом направлении. А фанатам стоит задуматься, что мат на трибунах недопустим. Все остальное — культура боления, фанаты и футбол не могут существовать друг без друга. Если мы закроем болельщиков клеткой, как предлагает Запашный, то футбол в стране можно отменить. Он не нужен без полных трибун, баннеров, знамен, поддержки. Посмотрите, какие вещи придумывают фанаты в матчах Лиги чемпионов, это красиво. Вспомните, что делали наши люди на Евро-2008, когда наша сборная побеждала. К сожалению, сейчас этого сборной не хватает.

Андрей Тихонов, бывший футболист «Спартака» и сборной России:

Меня как человека, отдавшего футболу большую часть своей жизни, конечно же, беспокоит то, что происходит на трибунах. Я считаю, что у всего должны быть свои правила: как на поле для игроков, так и на стадионе для болельщиков. Например, люди, когда приходят в театр или оперу и смотрят за игрой актёров, придерживаются определённых правил поведения. Но это не значит, что они не поддерживают и не чувствуют тех, кто на сцене. Так же и с футболом. Мне очень хочется, чтобы российский футбол и все его участники создавали атмосферу праздника для города, области, страны. Футбол уникален — он может объединять, казалось бы, необъединяемое — разный пол, возраст, цвет кожи, профессии, вероисповедание. Сейчас у людей не так много поводов объединяться в радости. Давайте чаще думать об этом на стадионах.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, что и полиция, и следственные органы вмешиваются. Это нормальная практика. Мы не полагаем, что ситуация серьезна и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае есть спортивные власти, Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом.

Михаил Грушевский, эстрадный артист, болельщик ЦСКА :

С уважением и симпатией отношусь к братьям Запашным, но это заявление не выдерживает никакой критики. Да, оскорбляющие Дзюбу фанаты не вызывают никакого одобрения, однако «крошить» и сажать — это перебор. Силовыми акциями воздействовать на фанатов попросту неадекватно. Во время матча ЦСКА — «Спартак» сектора кроют друг друга матом — что же теперь, всех выводить и «крошить»? Чем в таком случае отличается Дзюба от фанатов оппонента? Запашный — дрессировщик, работает с хищниками: видимо, Эдгард поэтому склоняется к подобному способу решения острой проблемы. Но болельщики не такие опасные, как тигры, и как такового вреда Дзюбе нанести не могут.

Михаил Ефремов, актер театра и кино, болельщик «Спартака»:

Слава богу, что нами не руководит Эдгард Запашный. Видите, как удивительно. Я думал, что ничего нет хуже наших ментов, а вот на самом деле есть – Эдгард Запашный.

Впрочем, обсуждать нужно не резонансные высказывания дрессировщика, а ситуацию с фанатами, которые прекрасной мирной акцией протеста в виде ухода с трибун показывают, что являются мощной гражданской силой и действительно готовы выступать единым фронтом, несмотря на клубные цвета. Предложение «Фратрии» уже поддержали фанаты «Зенита» и «Динамо», «Арсенала», «Локомотива», «Ростова». Не останутся в стороне и представители других клубов, это доказательство всеобщей солидарности. Фанаты показывают, что они по-прежнему мощная гражданская сила, с которой стоит считаться.