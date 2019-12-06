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«Нужно переломать им части тела». Разговоры о фанатах — это отлично!

вчера, 20:00

«Соккер.ру» рад, что обсуждение ситуации вокруг футбольных болельщиков проходит всё в более широком кругу. Наше общество не мертво!

Самые гадкие социальные процессы всегда проходят в тишине и темноте, а раз обсуждение пошло в массы, и на тему футбольных фанатов высказываются совершенно разные люди, значит, есть общественный резонанс. С ним появляется шанс избежать худших сценариев, которые с легкостью реализуются сейчас. Каждый гражданин должен нести ответственность перед законом, но личную, не коллективную, как в Средневековье. 

Да и личные правонарушения нужно доказывать, не забывая о презумпции невиновности. «Не та» прописка или «не тот» шарф не являются достаточным основанием для лишения свободы и прочих унижений, которым правоохранительные (прочитайте по слогам это слово, вдумайтесь в смысл) органы регулярно подвергают футбольных фанатов, словно они прокаженные. 

И здорово, что сейчас не только фанаты выступают единым фронтом — болельщики «Зенита» и «Динамо» на сегодняшнем матче собираются поддержать протестную инициативу спартаковской «Фратрии», но и «говорящие головы», отличающиеся размером и количеством мозгом, присоединились к обсуждению. Важны все мнения! Даже такие уникальные выступления, как у дрессировщика Запашного, кому-то помогут найти золотую середину, а кому-то — увидеть себя в зеркало. С циркача, пожалуй, и начнем.

Эдгар Запашный, глава Большого Московского цирка:  

Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, #####! (блин)», но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думаю, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов.

Игорь Лебедев, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками: 

Слова Запашного — это перебор. Попробуй сам поднимись к болельщикам и переломай им кости. Скорее, они переломают тебе в ответ. Фанаты не дети из садика. Конечно, он перегнул на эмоциях, но в целом проблема, которую Запашный озвучил, к сожалению, существует.  Мат на стадионе смотрится не совсем красиво. Много болельщиков приходит на футбол с семьями, с детьми. Наверное, не стоит настолько уподобляться животным и материться каждую секунду на трибуне. Конечно, есть выражения, которые никак не заменишь на цензурные. Например, когда судья серьезно ошибается на поле. Но когда это звучит постоянно в виде частушек, как «я никогда не устану повторять…», это не хорошо.

Мат — единственная причина, почему остальные граждане настроены против фанатских объединений, а не из-за того, что они дерутся между собой. Клубам необходимо усилить работу в этом направлении. А фанатам стоит задуматься, что мат на трибунах недопустим. Все остальное — культура боления, фанаты и футбол не могут существовать друг без друга. Если мы закроем болельщиков клеткой, как предлагает Запашный, то футбол в стране можно отменить. Он не нужен без полных трибун, баннеров, знамен, поддержки. Посмотрите, какие вещи придумывают фанаты в матчах Лиги чемпионов, это красиво. Вспомните, что делали наши люди на Евро-2008, когда наша сборная побеждала. К сожалению, сейчас этого сборной не хватает.

Андрей Тихонов, бывший футболист «Спартака» и сборной России: 

Меня как человека, отдавшего футболу большую часть своей жизни, конечно же, беспокоит то, что происходит на трибунах. Я считаю, что у всего должны быть свои правила: как на поле для игроков, так и на стадионе для болельщиков.

Например, люди, когда приходят в театр или оперу и смотрят за игрой актёров, придерживаются определённых правил поведения. Но это не значит, что они не поддерживают и не чувствуют тех, кто на сцене. Так же и с футболом. Мне очень хочется, чтобы российский футбол и все его участники создавали атмосферу праздника для города, области, страны. Футбол уникален — он может объединять, казалось бы, необъединяемое — разный пол, возраст, цвет кожи, профессии, вероисповедание. Сейчас у людей не так много поводов объединяться в радости. Давайте чаще думать об этом на стадионах.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: 

Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, что и полиция, и следственные органы вмешиваются. Это нормальная практика. Мы не полагаем, что ситуация серьезна и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае есть спортивные власти, Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом.

Михаил Грушевский, эстрадный артист, болельщик ЦСКА

С уважением и симпатией отношусь к братьям Запашным, но это заявление не выдерживает никакой критики. Да, оскорбляющие Дзюбу фанаты не вызывают никакого одобрения, однако «крошить» и сажать — это перебор. Силовыми акциями воздействовать на фанатов попросту неадекватно. Во время матча ЦСКА — «Спартак» сектора кроют друг друга матом — что же теперь, всех выводить и «крошить»? Чем в таком случае отличается Дзюба от фанатов оппонента? Запашный — дрессировщик, работает с хищниками: видимо, Эдгард поэтому склоняется к подобному способу решения острой проблемы. Но болельщики не такие опасные, как тигры, и как такового вреда Дзюбе нанести не могут.

Михаил Ефремов, актер театра и кино, болельщик «Спартака»:

Слава богу, что нами не руководит Эдгард Запашный. Видите, как удивительно. Я думал, что ничего нет хуже наших ментов, а вот на самом деле есть – Эдгард Запашный. 

Впрочем, обсуждать нужно не резонансные высказывания дрессировщика, а ситуацию с фанатами, которые прекрасной мирной акцией протеста в виде ухода с трибун показывают, что являются мощной гражданской силой и действительно готовы выступать единым фронтом, несмотря на клубные цвета. Предложение «Фратрии» уже поддержали фанаты «Зенита» и «Динамо», «Арсенала», «Локомотива», «Ростова». Не останутся в стороне и представители других клубов, это доказательство всеобщей солидарности. Фанаты показывают, что они по-прежнему мощная гражданская сила, с которой стоит считаться. 

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Все комментарии
Александр Зверев
Александр Зверев
сегодня в 00:34
Ну и что, поросята, не удалось получить поддержку болел всея России?))) Это говорит о том, что вы неадекваты и вас ненавидит вся Россия!!!
papic337
papic337 ответил Danila Selin
   212 / 987
вчера в 23:50
Просто, как же так фанатов хрюшек обидели. Когда фанатов других клубов винтили, никто даже не вспоминал об том, что их свинтили. А тут истерика. Ни за что ни про что. Раз арестовали, значит есть за что. Не бывает без вины виноватых.
Бывают и без вины виноватые. Просто ты в такие ситуации не попадал.
papic337
papic337 ответил NoKerzhNoParty
   212 / 987
вчера в 23:48
Футбол для фанатов!
Футбол для болельщиков. Фанаты - это тупоголовое матерящееся быдло. Они слов не понимают, а понимают только силовые меры. Я не призываю, как Запашный, крошить им кости и сажать их в тюрьму. А вот исправительный труд на общественно полезных работах они вполне заслужили.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   182 / 987
вчера в 22:37
Футбол для фанатов!
Zoigen47
Zoigen47
   614 / 987
вчера в 22:32
Ничего удивительного - Запашный давно сошёл с ума и требует срочного лечения в дурдоме - просто этого никто не замечал ведь он постоянно находится в клетке.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Danila Selin
   243 / 987
вчера в 22:27
Просто, как же так фанатов хрюшек обидели. Когда фанатов других клубов винтили, никто даже не вспоминал об том, что их свинтили. А тут истерика. Ни за что ни про что. Раз арестовали, значит есть за что. Не бывает без вины виноватых.
Конечно есть за что. Зюпку обидели аххах.
Сп62
Сп62 ответил Danila Selin
   175 / 987
вчера в 22:23
А ты знаешь, как назвал Ян Гус, людей требовших его смерти на костре. "Наивная простота". Зри в корень, парень.
tuman960
tuman960 ответил Заполярный
   41 / 987
вчера в 21:37
ЕСЛИ НАДОЕЛО НЕ ЧИТАЙ
я и не читал этот бред-смаковать желтизну это не моё!!!!
tuman960
tuman960 ответил Danila Selin
   41 / 987
вчера в 21:36
Просто, как же так фанатов хрюшек обидели. Когда фанатов других клубов винтили, никто даже не вспоминал об том, что их свинтили. А тут истерика. Ни за что ни про что. Раз арестовали, значит есть за что. Не бывает без вины виноватых.
бывает ,но тут не тот случай!!!
Danila Selin
Danila Selin ответил tuman960
   201 / 987
вчера в 21:05
Просто, как же так фанатов хрюшек обидели. Когда фанатов других клубов винтили, никто даже не вспоминал об том, что их свинтили. А тут истерика. Ни за что ни про что. Раз арестовали, значит есть за что. Не бывает без вины виноватых.
Заполярный
Заполярный
   122 / 987
вчера в 20:53
ЕСЛИ НАДОЕЛО НЕ ЧИТАЙ
tuman960
tuman960
   41 / 987
вчера в 20:32
Чистяков всё смакует !!!!НЕ НАДОЕЛО?
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