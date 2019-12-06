Дзюба, Дзюба, ты могуч! Ты гоняешь стаи… фанатов

вчера, 12:59

«Соккер.ру» - о продолжении истории, в центре которой Артем Дзюба.

Краткое содержание предыдущих глав

Все началось на матче Сан-Марино — Россия, где часть болельщиков нашей сборной явно спартаковского происхождения стала посылать и оскорблять Артема Дзюбу. Спартаковцы продолжили веселиться на матче с «Уралом» в Екатеринбурге, как оказалось, присутствие на поле Дзюбы для них не является обязательным. РПЛ мгновенно вступилась за форварда «Зенита», чего раньше в аналогичных ситуациях не делала, сам Артем пообещал отвечать «хрюкающим и вякающим» на футбольном поле, только вот назвал их этими словами, то есть повелся на провокацию, и объявил предстоящий матч со «Спартаком» войной.

Дзюба действительно ответил на поле: победный мяч в ворота «Спартака» был забит при его непосредственном участии, но после игры Артем опять показал свою обиду, упомянув сектантов и фашистов (это вообще зря). Особенно паршиво эти слова прозвучали на фоне массовых задержаний болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге, достаточным поводом для приводов в полицейские участки стала красно-белая атрибутика и московская прописка. Людей, приехавших поддержать свою команду, подвергли коллективному наказанию.

Одного из заводящих спартаковской трибуны Валерия «Амиго» Бевза уже по возвращении в Москву пригласили на разговор в полицейский участок, где его ждали служители порядка из Санкт-Петербурга. Валерия отвезли обратно на берега Невы, оштрафовали и выписали запрет на посещение матчей на полтора года. Еще трое спартаковских болельщиков остаются под стражей в Санкт-Петербурге, они должны выйти на свободу только 8 декабря. Артем Дзюба при поддержке сильных мира всего вывел конфликт с фанатами из состояния «обмен колкостями в сугубо футбольной сфере». Теперь это и вправду «война», на которой уже пострадали конкретные люди.

Новейшие события: цитаты, инсайды, заявления

Почему, собственно, во всех бедствиях болельщиков должен быть виноват Артем Дзюба? Цепочка объяснений на поверхности: обида футболиста, сильные покровители, гипертрофированная реакция сначала футбольных властей, а затем и силовых структур. Известный телеграм-канал «Мутко против» цитирует журналиста LifeNews Глеба Трифонова:

Причина яростной атаки на фанатов «Спартака» - контракт Артема Дзюбы, который он долго не хотел подписывать. По словам источников в «Зените», во время очередного разговора с Алексеем Миллером Дзюба заявил, что не видит смысла играть в команде, руководство которой не может за него вступиться. С этого момента все и началось. Высказывания Александра Медведева, глушилки на «Газпром Арене», безумства питерских ментов: все это - контракт Дзюбы. Который, кстати, был подписан спустя пару дней, после разговора Артема с Миллером.

Стоит ли теперь удивляться, что Дзюба в глазах фанатов теперь превратился в реальное зло, а его имидж добряка-капитана в национальной сборной, улыбающегося на фото и отпускающего милые шутки, рухнул? Теперь против Артема могут выступить не только фанаты «Спартака», у которых давние счеты с форвардом после его перехода в «Зенит». В «Твиттере» набирает популярность хештег #динх, где народ делится зарисовками об Артеме Дзюбе. Стоит признать, порой весьма талантливо, хотя и редко в рамках цензуры.

«Спартак» выступил на стороне своих фанатов, послав четкий сигнал по итогам событий в Санкт-Петербурге: «Поддержка своей команды не преступление!»

🖥 «Народная команда». Санкт-Петербург



Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний#Спартак #НароднаяКоманда pic.twitter.com/xUSUOiF3Kz — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 декабря 2019 г.



В поддержку спартаковских болельщиков выступили их коллеги из фан-клубов ЦСКА , «Динамо», «Локомотива» и «Зенита». Принципиальные соперники осудили «охоту на ведьм» и подчеркнули, что подобные ситуации выше клубных цветов. Фанаты «Зенита» поддерживают находящихся в заключении в их городе спартаковцев не только словом, но и делом: приносят им вещи, еду и напитки. Петербуржцы обещают «не молчать насчет полицейского беспредела» по отношению к оппонентам:

По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств, болельщиков «Спартака» «дергали» и развозили по отделениям. После матча дублирующих составов вечером, ночью и утром следующего дня людей с красно-белой атрибутикой и московской пропиской десятками отлавливали по городу и развозили по отделениям. Многих из них хватали буквально на выходе из гостиниц или кафе. На самой игре также было задержано несколько человек без оснований. Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм». С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды себе на шею и поехать в другой город поболеть «за своих» автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам?

На фоне выступления фанатов принципиальных соперников единым фронтом едва не затерялись слова Дзюбы. Артем подчеркнул, что всегда выступал против репрессий фанатов, но, кажется, он до сих пор не вполне понимает, каких масштабов достигла эта история. Дзюбе нужно было «тушить пожар», а не подливать бензина словами про «сектантов», «хрюкающих» и «фашистов». Да и в своем последнем выступлении Артем заявил, что его травля была организована «известно кем»:

Объясню, почему употребил слово «фашисты». Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал.

Никто, кроме Дзюбы, фашистские лозунги не слышал, да и вообще Артему сейчас никто не поверит, что бы он ни говорил. Эту ситуацию должны разрешить другие футболисты, к которым прислушаются трибуны, и очень жаль, что у Георгия Джикии и Романа Зобнина — капитана и вице-капитана «Спартака» не нашлось слов. Сначала нужно было предостеречь своих фанатов, настоять на прекращении травли Дзюбы, потому что это не вело ни к чему хорошему. После Санкт-Петербурга незаконно задержанным болельщикам нужна была уже поддержка от собственных футболистов, но футболисты снова промолчали. Увы, ни миротворцев, ни стоящих плечом к плечу с фанатами из нареченных лидеров «Спартака» не вышло. Их хата оказалась с краю. Очень жаль.

«Фратрия» призывает к протесту фанатов всех клубов