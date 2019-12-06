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Дзюба, Дзюба, ты могуч! Ты гоняешь стаи… фанатов

вчера, 12:59

«Соккер.ру» - о продолжении истории, в центре которой Артем Дзюба.

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Все началось на матче Сан-Марино — Россия, где часть болельщиков нашей сборной явно спартаковского происхождения стала посылать и оскорблять Артема Дзюбу. Спартаковцы продолжили веселиться на матче с «Уралом» в Екатеринбурге, как оказалось, присутствие на поле Дзюбы для них не является обязательным. РПЛ мгновенно вступилась за форварда «Зенита», чего раньше в аналогичных ситуациях не делала, сам Артем пообещал отвечать «хрюкающим и вякающим» на футбольном поле, только вот назвал их этими словами, то есть повелся на провокацию, и объявил предстоящий матч со «Спартаком» войной.

Дзюба действительно ответил на поле: победный мяч в ворота «Спартака» был забит при его непосредственном участии, но после игры Артем опять показал свою обиду, упомянув сектантов и фашистов (это вообще зря). Особенно паршиво эти слова прозвучали на фоне массовых задержаний болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге, достаточным поводом для приводов в полицейские участки стала красно-белая атрибутика и московская прописка. Людей, приехавших поддержать свою команду, подвергли коллективному наказанию.

Одного из заводящих спартаковской трибуны Валерия «Амиго» Бевза уже по возвращении в Москву пригласили на разговор в полицейский участок, где его ждали служители порядка из Санкт-Петербурга. Валерия отвезли обратно на берега Невы, оштрафовали и выписали запрет на посещение матчей на полтора года. Еще трое спартаковских болельщиков остаются под стражей в Санкт-Петербурге, они должны выйти на свободу только 8 декабря. Артем Дзюба при поддержке сильных мира всего вывел конфликт с фанатами из состояния «обмен колкостями в сугубо футбольной сфере». Теперь это и вправду «война», на которой уже пострадали конкретные люди.

Новейшие события: цитаты, инсайды, заявления

Почему, собственно, во всех бедствиях болельщиков должен быть виноват Артем Дзюба? Цепочка объяснений на поверхности: обида футболиста, сильные покровители, гипертрофированная реакция сначала футбольных властей, а затем и силовых структур. Известный телеграм-канал «Мутко против» цитирует журналиста LifeNews Глеба Трифонова:

Причина яростной атаки на фанатов «Спартака» - контракт Артема Дзюбы, который он долго не хотел подписывать. По словам источников в «Зените», во время очередного разговора с Алексеем Миллером Дзюба заявил, что не видит смысла играть в команде, руководство которой не может за него вступиться. С этого момента все и началось. Высказывания Александра Медведева, глушилки на «Газпром Арене», безумства питерских ментов: все это - контракт Дзюбы. Который, кстати, был подписан спустя пару дней, после разговора Артема с Миллером.

Стоит ли теперь удивляться, что Дзюба в глазах фанатов теперь превратился в реальное зло, а его имидж добряка-капитана в национальной сборной, улыбающегося на фото и отпускающего милые шутки, рухнул? Теперь против Артема могут выступить не только фанаты «Спартака», у которых давние счеты с форвардом после его перехода в «Зенит». В «Твиттере» набирает популярность хештег #динх, где народ делится зарисовками об Артеме Дзюбе. Стоит признать, порой весьма талантливо, хотя и редко в рамках цензуры.

«Спартак» выступил на стороне своих фанатов, послав четкий сигнал по итогам событий в Санкт-Петербурге: «Поддержка своей команды не преступление!»


В поддержку спартаковских болельщиков выступили их коллеги из фан-клубов ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и «Зенита». Принципиальные соперники осудили «охоту на ведьм» и подчеркнули, что подобные ситуации выше клубных цветов. Фанаты «Зенита» поддерживают находящихся в заключении в их городе спартаковцев не только словом, но и делом: приносят им вещи, еду и напитки. Петербуржцы обещают «не молчать насчет полицейского беспредела» по отношению к оппонентам:

По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств, болельщиков «Спартака» «дергали» и развозили по отделениям. После матча дублирующих составов вечером, ночью и утром следующего дня людей с красно-белой атрибутикой и московской пропиской десятками отлавливали по городу и развозили по отделениям. Многих из них хватали буквально на выходе из гостиниц или кафе. На самой игре также было задержано несколько человек без оснований. Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков.

Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм». С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды себе на шею и поехать в другой город поболеть «за своих» автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам?

На фоне выступления фанатов принципиальных соперников единым фронтом едва не затерялись слова Дзюбы. Артем подчеркнул, что всегда выступал против репрессий фанатов, но, кажется, он до сих пор не вполне понимает, каких масштабов достигла эта история. Дзюбе нужно было «тушить пожар», а не подливать бензина словами про «сектантов», «хрюкающих» и «фашистов». Да и в своем последнем выступлении Артем заявил, что его травля была организована «известно кем»:

Объясню, почему употребил слово «фашисты». Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал.

Никто, кроме Дзюбы, фашистские лозунги не слышал, да и вообще Артему сейчас никто не поверит, что бы он ни говорил. Эту ситуацию должны разрешить другие футболисты, к которым прислушаются трибуны, и очень жаль, что у Георгия Джикии и Романа Зобнина — капитана и вице-капитана «Спартака» не нашлось слов. Сначала нужно было предостеречь своих фанатов, настоять на прекращении травли Дзюбы, потому что это не вело ни к чему хорошему. После Санкт-Петербурга незаконно задержанным болельщикам нужна была уже поддержка от собственных футболистов, но футболисты снова промолчали. Увы, ни миротворцев, ни стоящих плечом к плечу с фанатами из нареченных лидеров «Спартака» не вышло. Их хата оказалась с краю. Очень жаль.

«Фратрия» призывает к протесту фанатов всех клубов

1 декабря 2019 года мы, болельщики «Спартака», столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду. Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших 1,5 лет!

Мы, болельщики «Спартака», обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд.

Болельщики «Локомотива» подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики «Зенита» столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА — с нарушением своих конституционных прав в Туле. Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас, невзирая на возраст и клубные цвета.

Мы призываем ВСЕХ болельщиков выразить своё несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки! Также наша вышка в знак солидарности с отстранёнными от футбола заряжающими «Спартака» и ЦСКА и оштрафованным заряжающим «Зенита» останется без заводящих. Лишь вместе мы сможем сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Поддерживать свою команду – не преступление!

Некоторые болельщики могут подумать, что неправильно оставлять свой клуб без поддержки, но если мы будем бездействовать, то рискуем оставить свою команду без поддержки навсегда.

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Все комментарии
Zoigen47
Zoigen47
   614 / 987
вчера в 22:22
Дзюба натуральный природный идиот по натуре очень похожий на Аршавина. Видимо Питерское болотное 62о обожает 14ков. Основная проблема в крыше Зенита - безграничное финансирование, подбор на матчи Зенита необходимого набора судей, нужные комментарии в СМИ.
mugik1973
mugik1973 ответил Ros S
   205 / 987
вчера в 21:27
Вот именно ты любишь и слушаешь футбол по приемнику. Вот поэтому тебе другие доводы не нужны
Ros S
Ros S ответил za logiku
   288 / 987
вчера в 19:09
Может ты и прав, фанаты всех клубов частично - неадекватны, но зачем на матче сборной оскорблять капитана нашей сборной?! Это же уже фашизм, игроков своей же сборной против другой хаять, тем более это акция была спланирована... Ладно, если бы они это сделали в рамках РФПЛ, да похер ваще, так нет же...
za logiku
za logiku ответил Ros S
   788 / 987
вчера в 19:06
Хз, не фанат Зенита, но ведут себя вечно некрасиво именно фаны красно белых
ага, в шунина петарду запустили тоже фанаты красно белых?)
дымовухи и файеры на стадионе тоже только спартаковские болельщики жгут?
голыми скачет на трибунам опять же тоже только поддержка народной команды?
Ros S
Ros S ответил mugik1973
   288 / 987
вчера в 19:06
РФПЛ даже по приёмнику смотреть противно, а так футбол люблю именно смотреть, а не херней страдать, что делают красно белые, оскорбив капитана сборной именно на матчах сборной
za logiku
za logiku ответил виктор бочарников
   788 / 987
вчера в 19:00
Да с ментами бомжебоссы перестарались, да дзюбе надо меньше языком молоть. Однажды всеми любимый зенитовец (тоже кстати капитан )сказал неосторожную фразу,про болельщиков и их ожидания, моментально стал изгоем . А тут я понимаю конфликт выходит за рамки дзюба-спартак,хорошо,что перерыв скоро.
это что разве первый раз в питере такое отношение к фанатам спартака? и не только в питере: казань, ростов - да почти везде менты отрываются на москвичах!
те, кто на выездах бывает не дадут соврать!
сейчас только вот какаято волна пошла и то, потому что про дзюбу можно поговорить, да не в нём проблема. он тут совсем не причём. в ростове фанатов спартака избили без дзюбы. просто потому что могли себе позволить это и захотели!
za logiku
za logiku
   788 / 987
вчера в 18:55
а может просто нанять адвоката хорошего, который возьмёт коллективный иск к ментам? уйдём с трибун - пёрнули в лужу! ментам, рпл и прочим большим дядькам поуху на вас. доходы клуба не от проданных билетов! а вот если адвокат отсудит миллионов несколько по этим искам у ментов, то это уже будет серьёзно, но... не в этой стране...
виктор бочарников
виктор бочарников
   538 / 987
вчера в 18:08
Да с ментами бомжебоссы перестарались, да дзюбе надо меньше языком молоть. Однажды всеми любимый зенитовец (тоже кстати капитан )сказал неосторожную фразу,про болельщиков и их ожидания, моментально стал изгоем . А тут я понимаю конфликт выходит за рамки дзюба-спартак,хорошо,что перерыв скоро.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Бунджа
   4 / 987
вчера в 18:02
Автор коммента вообще нормальные вещи пишет? Прямые оскорбления и провокации.
Следи за собой, что бы не выглядеть абсурдно.
Аха-ха)
Groove000
Groove000 ответил Князь сажал врагов на посох
   40 / 987
вчера в 17:48
попробуй не нюхать. Ахаха)
Просто смердит аж из Питера)
unoejk
unoejk ответил Бунджа
   114 / 987
вчера в 17:38
Автор коммента вообще нормальные вещи пишет? Прямые оскорбления и провокации.
Добрый день. Оскорбления ФП в правилах нет. Комментарий ничего не нарушает.
Бунджа
Бунджа ответил d_fincher
   318 / 987
вчера в 17:32
Автор коммента вообще нормальные вещи пишет? Прямые оскорбления и провокации.
mugik1973
mugik1973 ответил Ros S
   205 / 987
вчера в 17:18
Ведать ты футбол слушаешь по приемнику
Ros S
Ros S ответил mugik1973
   288 / 987
вчера в 17:11
Хз, не фанат Зенита, но ведут себя вечно некрасиво именно фаны красно белых
mugik1973
mugik1973 ответил LOpp
   205 / 987
вчера в 17:05
Об этом говорит сам зюба
mugik1973
mugik1973 ответил Ros S
   205 / 987
вчера в 17:04
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Groove000
       4 / 987
    вчера в 16:40
    попробуй не нюхать. Ахаха)
    Что это было
    Что это было
       854 / 987
    вчера в 16:20
    Почему, собственно, во всех бедствиях болельщиков должен быть виноват Артем Дзюба? Цепочка объяснений на поверхности: обида футболиста, сильные покровители, гипертрофированная реакция сначала футбольных властей, а затем и силовых структур.

    А свиньи чё? Белые и пушистые?? Ну разве это не свинство??
    unoejk
    unoejk ответил Что это было
       114 / 987
    вчера в 16:19
    Реально не понял, почему пользователя "Свинельд" забанили пожизненно, за призывы не вести себя как свиньи, а по-человечески. Будет соответствующее отношение!! Получил бан навсегда за недопустимые высказывания! Ну разве это не по-свински??
    Добрый день. Регулярное нарушение правил. Этот бан даётся не за единичный случай, а за постоянные нарушения и провокации. Последний коммент к нему почти никак не относится.
    Что это было
    Что это было ответил unoejk
       854 / 987
    вчера в 16:16
    Очень похоже на начало ругани за которой как правила следуют баны, если вовремя не скрыть под спойлер. Вкратце приравнивается к троллингу. Это не нарушение правил и не "наказание", а скорее мера предосторожности.
    Реально не понял, почему пользователя "Свинельд" забанили пожизненно, за призывы не вести себя как свиньи, а по-человечески. Будет соответствующее отношение!!
    Получил бан навсегда за недопустимые высказывания! Ну разве это не по-свински??
    spartach n1
    spartach n1 ответил unoejk
       1 / 987
    вчера в 16:08
    Очень похоже на начало ругани за которой как правила следуют баны, если вовремя не скрыть под спойлер. Вкратце приравнивается к троллингу. Это не нарушение правил и не "наказание", а скорее мера предосторожности.
    Ну даёте !
    Обычно наказание следствие нарушения,а под такое определение можно что угодно натянуть )
    Действуете в стиле питерской полиции.
    112910415
    112910415
       35 / 987
    вчера в 16:03
    вот очень интересно : какие фашистские лозунги слышал этот интеллектуал Дзюба ?
    призывы записываться в фашисты ? расстреливать евреев и коммунистов ? что-то о превосходстве одной нации над другими ?
    да и не знает он ни одного фашистского лозунга ...
    unoejk
    unoejk ответил spartach n1
       114 / 987
    вчера в 15:56
    Добрый,а с комментарием что не так,хотяб чтоб впредь не повторять ?
    Очень похоже на начало ругани за которой как правила следуют баны, если вовремя не скрыть под спойлер. Вкратце приравнивается к троллингу. Это не нарушение правил и не "наказание", а скорее мера предосторожности.
    Бунджа
    Бунджа ответил d_fincher
       318 / 987
    вчера в 15:55
    Я с тебя ору. Тосно обыграл в полуфинале спартак, а не Зенит. Прокол проколов!
    spartach n1
    spartach n1 ответил unoejk
       1 / 987
    вчера в 15:53
    Старая версия уже года 3 как не поддерживается. Добрый день.
    Добрый,а с комментарием что не так,хотяб чтоб впредь не повторять ?
    ekliziast
    ekliziast ответил d_fincher
       516 / 987
    вчера в 15:48
    Мир сошел с ума. Дзюба - это игрок, которого сделал Спартак: с пяти лет в Академии - и до уровня сборной. Потом прибежали питерские и купили его честь и достоинство, ведь своих воспитанников у газовых королей просто нет. Он укатил в Питер. А теперь поёт оттуда про бывший клуб, называет фашистами болельщиков. Его новый клуб - это тот клуб, который начинает сезон с +12 очками, ведь их дарят Оренбург и Сочи; который купил ВАР для Матч ТВ, принадлежащего Гозпрому; который пользуется полной поддержкой РФС (принадлежащего Газпрому) и Дюкова (бывшего чиновника Газпрома); который скупает игроков по 50 тыс рублей вместо 3-х миллионов евро, а то и бесплатно; который умеет угробить карьеру любого игрока, а остальных сделать невменяемыми, как Кокорин и Дзюба; который имеет стадион ценой в 7 стадионов Ювентуса; который имеет два состава на скамейке запасных; который, который, который... ...эти люди, связанные с Зенитом и Газпромом, не должны иметь отношения к нашему футболу. Зенит купил нашу Лигу. А вот с воспитанниками не очень - никто не занимается реальным питерским футболом, у стрелочников просто нет своих игроков. Зато есть деньги для Шальке 04, ведь важно пустить пыль в глаза, а не воспитывать молодежь и повышать уровень футбола. И если найдется наглый Тосно, в котором как раз и играют питерские футболисты - да еще и обыграет Зеньку в полуфинале Кубка, то по странному стечению обстоятельств он вдруг обонкротится и распадется - и, нет, у Газпрома не найдется на него денег. Газпромовского Зенита не должно существовать. Всё перечисленное - лишь малая часть. Зенит должен отказаться от спонсорства Газпрома или быть расформирован. Потому что Лига важнее одного клуба, убивающего её. ЦСКА, Динамо, Локомотив, Спартак - все объединились против произвола, инициированного совершенно понятно кем. Вся лига против Зенита и этого порядка вещей, вся Россия против Зенита. Это моё оценочное суждение.
    Это мнение всей России. Против только воры и бандиты.
    Lexand
    Lexand
       971 / 987
    вчера в 15:47
    А всё почему, потому что за любой произвол со стороны силовиков нужно их жёстко наказывать,тогда и проблем будет меньше. В США вон от 15 лет сроки дают плюс можно отсудить у ведомств нехилые суммы морального ущерба
    zzzzenittt
    zzzzenittt
       355 / 987
    вчера в 15:45
    Эпоха информационных поводов. Рай для убогих и слабоумных, имеющих "свое мнение" по любым вопросам, но при этом даже не пытающихся в чем-то разобраться поглубже.
    Где была эта "солидарность", когда не далее как принимали на выезде Макасина?
    Соккер желтеет на глазах. Авторы мечут гуано на вентилятор, отпугивая от сайта последних вменяемых людей.
    unoejk
    unoejk ответил spartach n1
       114 / 987
    вчера в 15:45
    Модерация,не вставляется хештег в старой версии ! Чем не понравился мой комментарий ?
    Старая версия уже года 3 как не поддерживается. Добрый день.
    Бунджа
    Бунджа ответил d_fincher
       318 / 987
    вчера в 15:43
    спартак должен отказаться от спонсорства Лукойла. локомотив должен отказаться от спонсорства РЖД. цска должна отказаться от спонсорства Россети.
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