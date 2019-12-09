«Интер» - «Барселона»: прогноз и ставки ОТ БК Pinnacle

«Интер»
Команда Антонио Конте лидирует в итальянской Серии А, но у нее остается нерешенная задача в главном турнире Европы.
Ситуация в квартете F такова, что «Барселона» уже гарантировала себе проход в следующий тур с первого места. «Интер» делит вторую позицию с «Боруссией», имея лучшие дополнительные показатели. Учитывая, что «Шмели» будут принимать в Дортмунде «Славию», миланский клуб устроит только победа в предстоящем матче.
Последний свой матч «Интер» сыграл еще в пятницу, когда разошелся миром с «Ромой». Из-за травм хозяевам не поможет Алексис Санчес и Николо Барелла.
«Барселона»
«Сине-гранатовые» пережили мини-кризис и сейчас находятся в отличной форме. Победная серия «Барселоны» длиться пять матчей во всех турнирах. Другое дело, что команда Эрнесто Вальверде не мотивирована на предстоящий матч.
Уже точно известно, что в Милан с командой не полетит Лионель Месси и Жерар Пике. Первый не так давно получил шестой «Золотой мяч», а в субботу помог своей команде разгромить в Ла Лиге «Мальорку» (5:2).
Котировки БК Pinnacle:
- Победит Интер – 1.564
- Ничья – 4.820
- Победит Барселона – 5.36
Интересные факты:
- Барселона победила Интер в 3 из 5 последних очных встречах
- Интер не проигрывал Барселоне в 4 домашних матчах – 1 победа и 3 ничьи
- В 3 из 5 последних очных встречах соперников забивалось 3 и больше голов
Прогноз
Интер пожертвовал матчем против Ромы, явно сделав ставку на предстоящий поединок. «Неррадзури» обязаны пользоваться отсутствие мотивации у Барселоны, которая придете в Милан без лидеров.
С атакой команды Антони Конте полный порядок – Мартинес и Лукаку забивают регулярно. Сыграв надежно у своих ворот, хозяева должны брать три очка и проходить дальше.