«Интер» - «Барселона»: прогноз и ставки ОТ БК Pinnacle

вчера, 21:05

«Интер»

Команда Антонио Конте лидирует в итальянской Серии А, но у нее остается нерешенная задача в главном турнире Европы.

Ситуация в квартете F такова, что «Барселона» уже гарантировала себе проход в следующий тур с первого места. «Интер» делит вторую позицию с «Боруссией», имея лучшие дополнительные показатели. Учитывая, что «Шмели» будут принимать в Дортмунде «Славию», миланский клуб устроит только победа в предстоящем матче.

Последний свой матч «Интер» сыграл еще в пятницу, когда разошелся миром с «Ромой». Из-за травм хозяевам не поможет Алексис Санчес и Николо Барелла.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» пережили мини-кризис и сейчас находятся в отличной форме. Победная серия «Барселоны» длиться пять матчей во всех турнирах. Другое дело, что команда Эрнесто Вальверде не мотивирована на предстоящий матч.

Уже точно известно, что в Милан с командой не полетит Лионель Месси и Жерар Пике. Первый не так давно получил шестой «Золотой мяч», а в субботу помог своей команде разгромить в Ла Лиге «Мальорку» (5:2).

Котировки БК Pinnacle:

Победит Интер – 1.564

Ничья – 4.820

Победит Барселона – 5.36

Интересные факты:

Барселона победила Интер в 3 из 5 последних очных встречах

Интер не проигрывал Барселоне в 4 домашних матчах – 1 победа и 3 ничьи

В 3 из 5 последних очных встречах соперников забивалось 3 и больше голов

Прогноз

Интер пожертвовал матчем против Ромы, явно сделав ставку на предстоящий поединок. «Неррадзури» обязаны пользоваться отсутствие мотивации у Барселоны, которая придете в Милан без лидеров.

С атакой команды Антони Конте полный порядок – Мартинес и Лукаку забивают регулярно. Сыграв надежно у своих ворот, хозяева должны брать три очка и проходить дальше.