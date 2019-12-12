«Локомотив» снова последний в ЛЧ. Ждём перемен!

вчера, 01:04

Игра в Мадриде уже не имела турнирного значения для команды Семина, но «Соккер.ру» напоминает долгах москвичей перед собой.

Команда, которая дорожит нервами своих фанатов, не проигрывает «Арсеналу» со счетом 4:0, если задача – выиграть и не отпустить «Зенит» еще дальше. Футболисты «Локомотива» не смогли настроиться на ударную концовку года и продолжили неудачную серию в Лиге чемпионов.

Проиграли «Ювентусу», играя хорошо, уступили «Байеру», действуя плохо. А команда Симеоне просто заметно сильнее. Но разве у банды Семина нет гордости? Наверное, есть, однако разница в классе огромная. Сопляк Фелиш проходил гостей, словно те были манекенами.

Сегодня Облак лишился поддержки Хименеса, однако у «Локомотива» ничего не получалось в атаке. Команду Семина не просто ждут перемены, они ей необходимы.

«Локомотиву» важно усилиться зимой?

Причем скорее речь о крепком резерве и точечных покупках. К вратарю Коченкову не может быть вопросов – его наградили матчем Лиги чемпионов, и голкипер старался. Но класса Идову, Мурило или Жемалетдинова явно не хватает, чтобы «железнодорожники» чувствовали себя уверенно. Умений вести за собой также не хватает Эдеру и Смолову – не случайно «Локомотив» подписал Джорджевича, ожидая мощные выходы на замену. Но Лука травмировался, а те же Живоглядов или Тугарев попросту не усиление в важных матчах РПЛ и ЛЧ . Глубины состава, особенно когда основные уставшие, Семину явно не хватило. Людей количественно вроде бы немало, а класс у них скорее как у Коломейцева, чем как у Игоря Денисова, которого Баринов оттеснил на скамейку годом ранее.

Гильерме в новом году наберет форму?

Черчесов и Семин могут даже усыновить Маринато, если хочется его опекать не только на словах, но и отобрать кусок пирога у кровных наследников и отдать бразильцу. А вот если смотреть на факты, не руководствуясь вкусами наставников, то в целом хороший вратарь ошибался в ключевых эпизодах. Или играл неуверенно, как против Бельгии. В следующем году Гильерме будет основным голкипером «Локомотива» и сборной России на Евро – если Акинфеева не вернут, или Шунин не выдаст сказочную весну. Поэтому важно понять, какой потенциал для моральной регенерации у 34-летнего вратаря? Маринато не был в полном порядке, что тоже сказалось на защите.

Зимой нужно поменять Чарли и Беню?

Кто же отказывается от вице-чемпиона и чемпиона мира в центре защиты? Например, команда, которая устала играть без «сухарей» и выходить на поле с «минус один». «Локомотив» в этом сезоне сыграл 27 матчей, из которых без пропущенных мячей – всего четыре штуки. Умудрились не пройти немолодую, медленную и далекую от пика формы защиту футболисты «Урала», «Сочи», «Зенита» и «Ахмата». У всех остальных нашлись аргументы, и даже у Семака в Суперкубке – забили дважды. Пожалуй, минимум одного человека в этой связке хорошо бы подменить. Пора вернуть в основу Кверквелию? Ни тройка с Мурило, ни стандартная двойка не работают. Чорлуке – здоровья, но оборона «Локомотива» весной должна прибавить.

Можно ли списать неудачи на травмы?

Ротенберг и Фарфан давно травмированы, Джорджевич пришел и вылетел надолго. В лазарет попадали разные исполнители, теперь вот Мариу вылетел, Антон Миранчук пропускал матчи и до конца не оправился. Но здесь нет классической эпидемии травм с 5-6 железно основными игроками вне основы. У «Локомотива» в Лиге чемпионов у восьми человек немало сыгранных минут. При этом обойма не очень большая, менее 20 футболистов, так тут скорее коротковатая скамейка в еврокубках помешала сыграть чуть лучше, нежели серия травм. Нет, поражение от «Байера» дома не стало следствием эпидемии травм.

Против «Атлетико» не хватило настроя?

Нужны ли банде Семина перемены в моральном плане? Они немножко друг от друга устали, повторяются, накопились воспоминания об ошибках? Возможно. Но вот это «отпускное настроение», на которое все списывают неудачи российских клубов в последних матчах года, откровенно бесит. А ничего, что футбол - их работа? С другой стороны, много раз видели, когда в декабре играли так, словно ничего уже не нужно. «Локомотив» в таком состоянии давно, разве что против «Ювентуса» было желание. А с «Байером» скорее пожелали навредить себе. Сегодня в Мадриде - похожий случай, ведь Семин выискивал тех, кому этот поединок нужен, играли за престиж и премиальные УЕФА , и не сработало. «Локомотив» в этом смысле ничем не отличается от других клубов РПЛ – эту хворь нужно лечить.

Почему так мало созидательных действий?

Потому что Эдер и Смолов играют плохо – очевидная часть ответа. А вот Гильерме собрал в среднем больше сэйвов в ЛЧ , чем любой голкипер одного из десятки фаворитов Лиги чемпионов. В такой группе ждали, что давление на защиту будет колоссальным. Но и в чемпионате России, где «Локомотив» по голам ближе к «Уралу», нежели к «Ростову» - на пятой строчке, и в Лиге чемпионов, где реализовали не все моменты, а против того же «Атлетико» почти ничего в гостях не создали, на первый план выходит одна из ключевых слабостей команды. Почему Алексей Миранчук выше Смолова по суммарному качеству моментов, а Крыховяк – выше Эдера? Потому что в команде почти нет людей с последним пасом и умением открыться. Стандарты, штрафные, пенальти, контратаки – есть. Яркие сложные комбинации на большой скорости – редкость. Даже Мариу по созданным моментам не далеко убежал от Жемалетдинова.

Когда у команды из Лиги чемпионов есть очевидные проблемы в защите – и фланги не лучше, чем центр, а у вратаря случаются ошибки, то допущенные моменты и пропущенные голы – норма. Если в атаке далеко не все получается – Смолов и Эдер разочаровывают, командная игра хромает, а ставка на Алексей Миранчука и центральных хавбеков основы – Баринова и Крыховяка, то последнее место в по-настоящему сложной группе не может удивить. Хуже реальности лишь догадка, что с таким качеством футбола, как в матчах против «Атлетико» или ответной игре с «Байером», «Локомотив» мог финишировать четвертым и в более слабой группе.

Великий Арриго Сакки идеально описал ключевое противоречие Сарри в «Ювентусе»: пытается управлять оркестром, в котором не он выбирал музыкантов. «Локомотив», будучи такой же командой, оказался неудобным для туринцев соперников. Большие сомнения, что Семин лично выбрал Хеведеса, Мурило, Крыховяка и Смолова, и в результате получилось проиграть достойно именно «Ювентусу». Но ничего достойного в четвертом месте в группе ЛЧ второй раз подряд нет. В еврокубках «Локомотив», который в этом сезоне дважды обыграл «Зенит», доказал общую неготовность чемпиона и вице-чемпиона удивить.