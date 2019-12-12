«Локомотив» снова последний в ЛЧ. Ждём перемен!

Игра в Мадриде уже не имела турнирного значения для команды Семина, но «Соккер.ру» напоминает долгах москвичей перед собой.
Команда, которая дорожит нервами своих фанатов, не проигрывает «Арсеналу» со счетом 4:0, если задача – выиграть и не отпустить «Зенит» еще дальше. Футболисты «Локомотива» не смогли настроиться на ударную концовку года и продолжили неудачную серию в Лиге чемпионов.
Проиграли «Ювентусу», играя хорошо, уступили «Байеру», действуя плохо. А команда Симеоне просто заметно сильнее. Но разве у банды Семина нет гордости? Наверное, есть, однако разница в классе огромная. Сопляк Фелиш проходил гостей, словно те были манекенами.
Сегодня Облак лишился поддержки Хименеса, однако у «Локомотива» ничего не получалось в атаке. Команду Семина не просто ждут перемены, они ей необходимы.
«Локомотиву» важно усилиться зимой?
Причем скорее речь о крепком резерве и точечных покупках. К вратарю Коченкову не может быть вопросов – его наградили матчем Лиги чемпионов, и голкипер старался. Но класса Идову, Мурило или Жемалетдинова явно не хватает, чтобы «железнодорожники» чувствовали себя уверенно. Умений вести за собой также не хватает Эдеру и Смолову – не случайно «Локомотив» подписал Джорджевича, ожидая мощные выходы на замену. Но Лука травмировался, а те же Живоглядов или Тугарев попросту не усиление в важных матчах РПЛ и ЛЧ. Глубины состава, особенно когда основные уставшие, Семину явно не хватило. Людей количественно вроде бы немало, а класс у них скорее как у Коломейцева, чем как у Игоря Денисова, которого Баринов оттеснил на скамейку годом ранее.
Гильерме в новом году наберет форму?
Черчесов и Семин могут даже усыновить Маринато, если хочется его опекать не только на словах, но и отобрать кусок пирога у кровных наследников и отдать бразильцу. А вот если смотреть на факты, не руководствуясь вкусами наставников, то в целом хороший вратарь ошибался в ключевых эпизодах. Или играл неуверенно, как против Бельгии. В следующем году Гильерме будет основным голкипером «Локомотива» и сборной России на Евро – если Акинфеева не вернут, или Шунин не выдаст сказочную весну. Поэтому важно понять, какой потенциал для моральной регенерации у 34-летнего вратаря? Маринато не был в полном порядке, что тоже сказалось на защите.
Зимой нужно поменять Чарли и Беню?
Кто же отказывается от вице-чемпиона и чемпиона мира в центре защиты? Например, команда, которая устала играть без «сухарей» и выходить на поле с «минус один». «Локомотив» в этом сезоне сыграл 27 матчей, из которых без пропущенных мячей – всего четыре штуки. Умудрились не пройти немолодую, медленную и далекую от пика формы защиту футболисты «Урала», «Сочи», «Зенита» и «Ахмата». У всех остальных нашлись аргументы, и даже у Семака в Суперкубке – забили дважды. Пожалуй, минимум одного человека в этой связке хорошо бы подменить. Пора вернуть в основу Кверквелию? Ни тройка с Мурило, ни стандартная двойка не работают. Чорлуке – здоровья, но оборона «Локомотива» весной должна прибавить.
Можно ли списать неудачи на травмы?
Ротенберг и Фарфан давно травмированы, Джорджевич пришел и вылетел надолго. В лазарет попадали разные исполнители, теперь вот Мариу вылетел, Антон Миранчук пропускал матчи и до конца не оправился. Но здесь нет классической эпидемии травм с 5-6 железно основными игроками вне основы. У «Локомотива» в Лиге чемпионов у восьми человек немало сыгранных минут. При этом обойма не очень большая, менее 20 футболистов, так тут скорее коротковатая скамейка в еврокубках помешала сыграть чуть лучше, нежели серия травм. Нет, поражение от «Байера» дома не стало следствием эпидемии травм.
Против «Атлетико» не хватило настроя?
Нужны ли банде Семина перемены в моральном плане? Они немножко друг от друга устали, повторяются, накопились воспоминания об ошибках? Возможно. Но вот это «отпускное настроение», на которое все списывают неудачи российских клубов в последних матчах года, откровенно бесит. А ничего, что футбол - их работа? С другой стороны, много раз видели, когда в декабре играли так, словно ничего уже не нужно. «Локомотив» в таком состоянии давно, разве что против «Ювентуса» было желание. А с «Байером» скорее пожелали навредить себе. Сегодня в Мадриде - похожий случай, ведь Семин выискивал тех, кому этот поединок нужен, играли за престиж и премиальные УЕФА, и не сработало. «Локомотив» в этом смысле ничем не отличается от других клубов РПЛ – эту хворь нужно лечить.
Почему так мало созидательных действий?
Потому что Эдер и Смолов играют плохо – очевидная часть ответа. А вот Гильерме собрал в среднем больше сэйвов в ЛЧ, чем любой голкипер одного из десятки фаворитов Лиги чемпионов. В такой группе ждали, что давление на защиту будет колоссальным. Но и в чемпионате России, где «Локомотив» по голам ближе к «Уралу», нежели к «Ростову» - на пятой строчке, и в Лиге чемпионов, где реализовали не все моменты, а против того же «Атлетико» почти ничего в гостях не создали, на первый план выходит одна из ключевых слабостей команды. Почему Алексей Миранчук выше Смолова по суммарному качеству моментов, а Крыховяк – выше Эдера? Потому что в команде почти нет людей с последним пасом и умением открыться. Стандарты, штрафные, пенальти, контратаки – есть. Яркие сложные комбинации на большой скорости – редкость. Даже Мариу по созданным моментам не далеко убежал от Жемалетдинова.
Когда у команды из Лиги чемпионов есть очевидные проблемы в защите – и фланги не лучше, чем центр, а у вратаря случаются ошибки, то допущенные моменты и пропущенные голы – норма. Если в атаке далеко не все получается – Смолов и Эдер разочаровывают, командная игра хромает, а ставка на Алексей Миранчука и центральных хавбеков основы – Баринова и Крыховяка, то последнее место в по-настоящему сложной группе не может удивить. Хуже реальности лишь догадка, что с таким качеством футбола, как в матчах против «Атлетико» или ответной игре с «Байером», «Локомотив» мог финишировать четвертым и в более слабой группе.
Великий Арриго Сакки идеально описал ключевое противоречие Сарри в «Ювентусе»: пытается управлять оркестром, в котором не он выбирал музыкантов. «Локомотив», будучи такой же командой, оказался неудобным для туринцев соперников. Большие сомнения, что Семин лично выбрал Хеведеса, Мурило, Крыховяка и Смолова, и в результате получилось проиграть достойно именно «Ювентусу». Но ничего достойного в четвертом месте в группе ЛЧ второй раз подряд нет. В еврокубках «Локомотив», который в этом сезоне дважды обыграл «Зенит», доказал общую неготовность чемпиона и вице-чемпиона удивить.
В Мадриде тоже все было предсказуемо, «Атлетико» в своем стиле забирал путевку в плей-офф ЛЧ, а футболисты «железнодорожников» ждали, как школьники звонка последнего урока, финальный свисток, чтобы разлететься на каникулы. Они в себя не поверили, потому за третье место и не зацепились.
одно могу сказать, Спасибо Кононову что он слил Спартак из ЛЕ— это было бы кошмаром видеть потуги Спартака в группе ЛЕ, глядя на все остальные росс команды, которые при всём сейчас в пятёрки лидеров чемпионата России, и скорее весь этот квартет мы снова увидим осенью в Еврокубках, и всё начнётся заново— весь этот цирк!
одно могу сказать, Спасибо Кононову что он слил Спартак из ЛЕ— это было бы кошмаром видеть потуги Спартака в группе ЛЕ, глядя на все остальные росс команды, которые при всём сейчас в пятёрки лидеров чемпионата России, и скорее весь этот квартет мы снова увидим осенью в Еврокубках, и всё начнётся заново— весь этот цирк!
Скинемся бедняжкам... на следующее четвёртое место.
Скинемся бедняжкам... на следующее четвёртое место.
Я, то веду речь о ближайшем прошлом. Вот совсем недавно были команды, был тренер, достойно представляющий Россию в еврокубках. Три года назад все это было! И было, чем гордиться. Хотя палки Бердыеву ставили будь здоров. Это и игнорирование переноса матча Зенит-Ростов, по-моему, по просьбе клуба перед матчем с М-Ю. Команда фактически играла одним составом в чемпионате и в ЛЕ. Да и навод, "просьба"проверить команду на допинг, да много чего.
Я, то веду речь о ближайшем прошлом. Вот совсем недавно были команды, был тренер, достойно представляющий Россию в еврокубках. Три года назад все это было! И было, чем гордиться. Хотя палки Бердыеву ставили будь здоров. Это и игнорирование переноса матча Зенит-Ростов, по-моему, по просьбе клуба перед матчем с М-Ю. Команда фактически играла одним составом в чемпионате и в ЛЕ. Да и навод, "просьба"проверить команду на допинг, да много чего.
Ростов, в 1/8 ЛЕ, уступил М-Ю, будущему обладателю ЛЕ.
Да. Бердыев не брал трофеи в Европе, но след оставили его команды яркий в еврокубках. Назови хоть одного тренера РПЛ, кто с двумя разными командами добивался таких побед. Этот же Атлетико с Симеоне, Рубин в Мадриде обыграл 2:0.
Рулевые в РПЛ остановились в росте. Не могут конкурировать с европейскими тренерами, мало знаний, плюс к этому добавить ещё наш менталитет, то получаем, что получаем. Бердыев, несмотря на свои годы учится. Учится, получает знания, поэтому его команды достойно выглядели в еврокубках. Ну, а Семин, что сказал?). Чтобы бороться с Атлетико, нужен состав не хуже Атлетико). Бердыев никогда не сказал бы такого.
Готовить команду надо лучше значит к таким битвам. Не лениться, не надеяться на авось и на будущий год, будучи уверенными, что они будут в Европе. Ведь Бердыев выжимал максимум из себя и из команды. Потому-что прекрасно понимал, что завтра, послезавтра, его команде просто не дадут пробиться в Европу в РПЛ. Чего стоят только слова Гинера: "Ростов не должен играть в ЛЧ".
Так что "не достали" мы с Бердыевым. Это констатация факта. Если нравится такое положение вещей, как сейчас, ради бога. Сегодня будет продолжение в Испании. Когда будешь смотреть матчи, просто вспомни Рубин, Ростов и Бердыева. Какого это бить топовых в их логове. Вспомни Барсу, Атлетико, Леванте и др клубы.
Ростов, в 1/8 ЛЕ, уступил М-Ю, будущему обладателю ЛЕ.
Да. Бердыев не брал трофеи в Европе, но след оставили его команды яркий в еврокубках. Назови хоть одного тренера РПЛ, кто с двумя разными командами добивался таких побед. Этот же Атлетико с Симеоне, Рубин в Мадриде обыграл 2:0.
Рулевые в РПЛ остановились в росте. Не могут конкурировать с европейскими тренерами, мало знаний, плюс к этому добавить ещё наш менталитет, то получаем, что получаем. Бердыев, несмотря на свои годы учится. Учится, получает знания, поэтому его команды достойно выглядели в еврокубках. Ну, а Семин, что сказал?). Чтобы бороться с Атлетико, нужен состав не хуже Атлетико). Бердыев никогда не сказал бы такого.
Готовить команду надо лучше значит к таким битвам. Не лениться, не надеяться на авось и на будущий год, будучи уверенными, что они будут в Европе. Ведь Бердыев выжимал максимум из себя и из команды. Потому-что прекрасно понимал, что завтра, послезавтра, его команде просто не дадут пробиться в Европу в РПЛ. Чего стоят только слова Гинера: "Ростов не должен играть в ЛЧ".
Так что "не достали" мы с Бердыевым. Это констатация факта. Если нравится такое положение вещей, как сейчас, ради бога. Сегодня будет продолжение в Испании. Когда будешь смотреть матчи, просто вспомни Рубин, Ростов и Бердыева. Какого это бить топовых в их логове. Вспомни Барсу, Атлетико, Леванте и др клубы.
Всё было ясно заранее.
Всё было ясно заранее.
Вторую ночь смотрю на игры наших клубов и думаю о Бекиевиче. О великой несправедливости по отношению к талантливому тренеру, который мог бы дать росфутболу уважение, почет в Европе. Его и его парней боялись, за умение терпеть зжав зубы и одним, двумя ударами решить исход встречи.
Что сейчас вижу? А вижу полную безнадёгу росклубов в Европе. Ни спереди, ни сзади, ни посередине..Нигде.
"Спасибо" Мудко за компанию, устроившему травлю на тренера. Именно с того времени пошел закат.
Редиски!
Вторую ночь смотрю на игры наших клубов и думаю о Бекиевиче. О великой несправедливости по отношению к талантливому тренеру, который мог бы дать росфутболу уважение, почет в Европе. Его и его парней боялись, за умение терпеть зжав зубы и одним, двумя ударами решить исход встречи.
Что сейчас вижу? А вижу полную безнадёгу росклубов в Европе. Ни спереди, ни сзади, ни посередине..Нигде.
"Спасибо" Мудко за компанию, устроившему травлю на тренера. Именно с того времени пошел закат.
Редиски!