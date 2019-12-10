Куда угодил Каррера?

вчера, 17:08

«Соккер.ру» знакомит читателей с чемпионатом Греции, где с недавних пор работает бывший тренер «Спартака».

Массимо Каррера подписал контракт с афинским АЕКом и приступил к работе на посту десятикратного чемпиона Греции. В конце недели ему предстоит отправиться на Северо-Восток страны, чтобы сыграть со «Шкодой» из Ксанти. Давайте познакомимся с греческой Суперлигой, про которую наши читатели знают не так много.

Про ситуацию в АЕКе мы писали менее недели назад. Главного тренера Никоса Костеноглу убрали и на освободившееся место пригласили итальянского специалиста. Но перед уходом Костеноглу помог «двуглавым орлам» разгромить в Афинах другой столичный клуб «Паниониос» 5:0, благодаря чему АЕК поднялся на третье место. Отставание от двух лидеров «Олимпиакоса» и ПАОКа после первого круга велико - десять очков. Тем не менее это ещё ничего не значит. После двух кругов регулярного чемпионата, шесть сильнейших клубов продолжат борьбу за чемпионство. Ради двуступенчатой формулы Суперлига была сокращена с 16 клубов до 14.

Поэтому шанс повторить своё достижение в «Спартаке», когда Каррера пришёл, увидел и победил, Массимо ещё может. Ничего для «двуглавых орлов» ещё не потеряно. Наследство досталось неплохое, даже если учесть португальскую колонию из шести человек, образовавшуюся в АЕКе ещё при тренере Мигеле Кардозу.

Что требуется от Карреры во втором круге. Остаться в большой шестёрке и не допустить увеличения отставания от беглецов. А лучше сократить отрыв. Получится ли? «Двуглавые орлы» из Афин (есть ещё и «двуглавые орлы» из Салоников) в первом круге скромно выглядели в матчах с командами из верхней части, а именно той самой шестёрки, что примет участие в раздаче слонов. Четыре очка из 15 возможных - выигрыш у «Ларисы» и ничья с ПАОКом (те самые «орлы» из Салоников). «Олимпиакосу», ОФИ и «Ксанти» АЕК проиграл, равно как неважно выступающему в первенстве «Панатинаикосу». На втором этапе все эти очки будут учтены, поэтому команда Карреры пока выглядит аутсайдером финальной пульки. Во втором круге нужно брать очки именно с соседями по турнирной таблице. Собственно за этим итальянца и приглашали. И если АЕК , как и в предыдущем первенстве, станет третьим, то этот результат будет признан успешным.

Пока во главе таблицы идут две лучшие команды прошлого сезона - вице-чемпион «Олимпиакос» и чемпион ПАОК . Почему в таком порядке? Потому что «легенда» из Пирея имеет лучшую, чем «двуглавые орлы» из Салоников, разницу мячей - +18 и + 13 соответственно. Все остальные показатели одинаковы. Очная встреча, прошедшая в Пирее, завершилась вничью 1:1. Борьба за чемпионство, скорее всего, развернётся между этими двумя клубами. «Олимпиакос», выигравший в новом веке 14 чемпионских титулов из 18, в двух последних сезонах не мог подняться на своё любимое первое место. Но «легенда» позволила себя опередить АЕКу в сезоне 2018-19, потом ПАОКу. Пауза в три года видится в Пирее слишком затянувшейся, поэтому все силы будут брошены на возвращение на вершину.

Насколько силён «Олимпиакос», мог убедиться «Краснодар» в стыковых матчах Лиги чемпионов. Португальский тренер Педру Мартиньш сумел найти разумный баланс между греческими игроками и легионерами. В числе последних бывший динамовец француз Матьё Вальбуэна, сербы Лазар Ранджелович и Светозар Маркович, несколько соотечественников тренера - Жозе Са, Рубен Семеду, Даниэл Поденсе. В Лиге чемпионов «легенда» смотрится бледно, поскольку у них в соперниках «Бавария» с «Тоттенхэмом». Основным направлением удара избран домашний чемпионат, где вся борьба впереди.

Чемпион Греции, принадлежащий российскому бизнесмену Ивану Саввиди, ПАОК также отдан португальскому тренеру Абелу Феррейре, который сменил летом Развана Луческу. Сын знаменитого румынского тренера помог «двуглавым орлам» выиграть чемпионский титул после паузы в 34 года. А заодно и Кубок прихватить. ПАОК стал чемпионом в третий раз в истории и впервые сделал дубль. Качественно выполнив свою работу, Луческу-младший уехал в Саудовскую Аравию.

Сорокалетний Феррейра заработал себе хорошую репутацию в «Браге». В Лиге чемпионов ПАОК дал бой «Аяксу», но уступил в серии пенальти, в Лиге Европы не справился со «Слованом» из Братиславы. Не остаётся ничего иного, как биться за продление чемпионских полномочий. Чемпион Греции довольно космополитичен по своему составу - в основе постоянно играют два грека - защитник Димитрис Яннулис и нападающий Димитриос Лемниос. Третий Димитриос - полузащитник Пелкас выходит на замены. Присел на лавочку вратарь Александрос Пасхалакис, его потеснил серб Живко Живкович. Легионеры ПАОКа не столь знамениты - бразильцы Лео Матос и Дуглас Аугушто, поляк Кароль Сверчевский, голландец Диего Бисесвар, испанец Хосе Анхель Креспо, хорват Йосип Мишич. Известный нам по матчам за «Ахмат» Лео Жаба изредка появляется на поле, а кумир армейских болельщиков Понтус Вернблум в текущем сезоне на поле не выходил - лечит ахилл. Швед появится не раньше, чем весной.

Помимо «Олимпиакоса», ПАОКа и АЕКа в ведущую шестёрку входят «Лариса», ОФИ из столицы Крита Ираклиона и «Ксанти» из одноимённого фракийского города. Что несколько неожиданно. В прошлом первенстве «Лариса» была десятой, «Ксанти» - двенадцатым, а островитяне с трудом удержались в Суперлиге. Рядышком находится второй клуб из Салоников «Арис», способный вытеснить из финальной пульки любого, кроме двух лидеров. Один из четырёх титанов греческого футбола «Панатинаикос» проваливает третий сезон подряд. Одиннадцатое место, восьмое, теперь девятый. Однако отставание «Пао» от первой шестёрки невелико - всего два очка от «Ксанти». Ещё можно всё исправить во втором круге. Но получится ли. Состав «Пао» выглядит не столь убедительно. В распоряжении Йоргоса Дониса в основном находятся греческие футболисты, среди которых и сын главного тренера, вице-капитан Христос Донис. Из зарубежных игроков был некогда известен, а сейчас изрядно забытый итальянский нападающий Федерико Македа. Тот самый, что блестяще дебютировал 11 лет в «Манчестер Юнайтед», но потом как-то погас.

Ближайший соперник АЕКа «Ксанти» уже обыграл «двуглавых орлов» в столице. Это поражение привело к отставке Мигела Кардозу. Но тренер фракийцев испанец Кике Рамирес недавно лишился своего поста. Любопытно, но соперники обрели новых тренеров примерно одновременно. Новый тренер «Ксанти» 67-летний Йоргос Парасхос был назначен на день раньше Массимо Карреры. Тем интереснее будет встреча, запланированная на субботу.