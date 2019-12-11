Стерлинг устроил скандальную вечеринку, Роналду психанул на тренировке

вчера, 11:00

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«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с активностью представителей футбольного мира в социальных сетях.

В этой пустыне практически также сухо, как и в послужном списке форварда «Динамо» (13 матчей в РПЛ и 1 гол).

Наставник «Ростова» улетел в отпуск (если верить слухам, то в Майами) вместе с женой после разгромной победы над «Спартаком». Интересно, куда вылетит «Спартак» следующим летом?

Бывший защитник «красно-белых» Евгений Макеев вместе с супругой отдыхают на Мальдивах.

Туда же отправился и защитник «Динамо» .

Ванда Икарди, жена форварда ПСЖ Мауро Икарди, устала тратить деньги мужа и решала отдохнуть на полу.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки порассуждала о бессмертии на фоне московского бассейна.

Бывший игрок «Арсенала» Вилльям Галлас встретился с легендой «Барселоны» Роналдиньо.

Позже бразилец сыграл в текбол вместе с Натальей Гитлер.

Предлагаем вспомнить костюмированные празднования голов.

Полузащитник «Реала» на тренировке мадридцев оттачивает свои навыки игры в гольф.

Игрок «Манчестер Сити» в честь своего дня рождения устроил вечеринку в стиле главного героя книги «Великий Гэтсби».

Впрочем, закончилось всё не так цивилизованно. К сожалению, мы так и не нашли видео, которое можно разместить на сайте. Вечеринка получилась очень горячей. Факты можете поискать сами на просторах Сети.

Форвард «Ювентуса» психанул не только после того, как не смог заполучить «Золотой мяч», но и после плохой игры на тренировке туринцев.

Нападающий «Барселоны» продолжает тренировать удары пяткой.

Недавно легенда «Бетиса» Хоакин сделал хет-трик в Примере. Есть один аргентинец, который готов побить в будущем этот рекорд.





Экс-наставник «Витесса» подвел итоги своей работы в клубе.

Предлагаем посмотреть на самых худших защитников в мире.

Полузащитник «Ахмата» вернулся в Миллерово. Пока только на время отпуска.

То чувство, когда забил 8 голов в 6 матчах Лиги чемпионов, но твой клуб не смог выйти из группы:

Форвард «Краснодара» Ари сорвал тренировку самых маленьких «быков».

Бывший наставник «Спартака» осваивается в АЕКе.

Полузащитник «Спартака» отлично попадает по мишеням в тире, а вот на поле за «Спартак» он еще не забивал.

Голкипер «Рубина» съездил в деревню Алан-Бексер на юбилей к одному из болельщиков казанского клуба.

Экс-игрок «Спартака» побывал в гостях у игрока «Вашингтона» Евгения Кузнецова, а также на дорожку сходил вместе с ним на матч НБА .

Милота дня:

Красота дня:





Жена лидера «Барселоны» Лео Месси:

Гражданская жена форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду прокатилась в лифте вместе с детьми.

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Цените свои даже самые маленькие победы, как ценит подкаты своих игроков Юрген Клопп.