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Стерлинг устроил скандальную вечеринку, Роналду психанул на тренировке

вчера, 11:00
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«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с активностью представителей футбольного мира в социальных сетях.

В этой пустыне практически также сухо, как и в послужном списке форварда «Динамо» Клинтона Н'Жи (13 матчей в РПЛ и 1 гол).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moments🔥

Публикация от NC14🙏 (@njie_clinton14)

Наставник «Ростова» Валерий Карпин улетел в отпуск (если верить слухам, то в Майами) вместе с женой после разгромной победы над «Спартаком». Интересно, куда вылетит «Спартак» следующим летом?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну вот и на отдых... 🏝🏝🏝 😅😅😅

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Бывший защитник «красно-белых» Евгений Макеев вместе с супругой отдыхают на Мальдивах.

Туда же отправился и защитник «Динамо» Иван Ордец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Папина принцесса 👸🏽❤️👨‍👧☀️✌🏻

Публикация от Иван Ордец🇺🇦 (@vanekordets18)

Ванда Икарди, жена форварда ПСЖ Мауро Икарди, устала тратить деньги мужа и решала отдохнуть на полу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post Party 🎉 Mood

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки порассуждала о бессмертии на фоне московского бассейна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотели бы вы жить вечно и попасть в научно-фантастическую вселенную сериалов «Видоизмененный углерод» или Humans, где физическое тело — не более чем оболочка, а сознание никогда не угасает? ⠀ Несмотря на то, что достижение бессмертия находится в фокусе науки, мы едва ли созрели для такой беспрецедентной инновации. В книге Раймонда Моуди «Жизнь после жизни», которую он написал по мотивам изучения опыта 150 людей, переживших клиническую смерть, ключевым знанием, которое люди получали от явленных им потусторонних существ, является следующее: жизнь нужна для любви и накопления опыта. ⠀ Если же мы отказываем себе в любви и ничему не учимся, то становимся персонажами еще одного фильма — «Рецепт ее молодости» с Людмилой Гурченко, который учит нас тому, что бесплодное и бессодержательное существование сводит с ума даже тех, кто владеет секретом бессмертия. ⠀ Так что, на мой взгляд, жизнь дается нам не для того, чтобы мы ее присвоили себе навсегда, а для того, чтобы мы разобрались и в ней, и в себе. Согласны?

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Бывший игрок «Арсенала» Вилльям Галлас встретился с легендой «Барселоны» Роналдиньо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#teqers #teqball #fiteq #ronaldinho

Публикация от William Gallas (@wgallas13)

Позже бразилец сыграл в текбол вместе с Натальей Гитлер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ronaldinho makes it all look so easy 😍 @nataliaguitler

Публикация от 433 (@433)

Предлагаем вспомнить костюмированные празднования голов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎭🔛

Публикация от 433 (@433)

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл на тренировке мадридцев оттачивает свои навыки игры в гольф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nothing can top @garethbale11’s love for golf 😂🏌️‍♂️ @elgolazodegol

Публикация от 433 (@433)

Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в честь своего дня рождения устроил вечеринку в стиле главного героя книги «Великий Гэтсби».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is the greatest thing!!!! #grateful

Публикация от Raheem Sterling x 😇 (@sterling7)

Впрочем, закончилось всё не так цивилизованно. К сожалению, мы так и не нашли видео, которое можно разместить на сайте. Вечеринка получилась очень горячей. Факты можете поискать сами на просторах Сети.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду психанул не только после того, как не смог заполучить «Золотой мяч», но и после плохой игры на тренировке туринцев.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает тренировать удары пяткой.

Недавно легенда «Бетиса» Хоакин сделал хет-трик в Примере. Есть один аргентинец, который готов побить в будущем этот рекорд.


Экс-наставник «Витесса» Леонид Слуцкий подвел итоги своей работы в клубе.

Предлагаем посмотреть на самых худших защитников в мире.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вернулся в Миллерово. Пока только на время отпуска.

То чувство, когда забил 8 голов в 6 матчах Лиги чемпионов, но твой клуб не смог выйти из группы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erling Haaland grabbed a bottle just to throw it away 😅

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Форвард «Краснодара» Ари сорвал тренировку самых маленьких «быков».

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера осваивается в АЕКе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ready to start the day! Have a good Monday! (Staff) 💛🦅 #aekfamily #aekathens

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал отлично попадает по мишеням в тире, а вот на поле за «Спартак» он еще не забивал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ready for the zombie apocalypse 😂🧟‍♂️🔫

Публикация от 👑 ALEX KRÁL 👑 (@alexkral.cz)

Голкипер «Рубина» Иван Коновалов съездил в деревню Алан-Бексер на юбилей к одному из болельщиков казанского клуба.

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов побывал в гостях у игрока «Вашингтона» Евгения Кузнецова, а также на дорожку сходил вместе с ним на матч НБА.

Милота дня:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How many touches do you count? 🤔 @marcoantonionf11

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

Красота дня:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Old picture 🌙

Публикация от YOANNA DALLIER (@yoannafreestyle)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday’s slow mo 😎⚽️

Публикация от Indi Cowie (@indicowie)

Жена лидера «Барселоны» Лео Месси:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekend mood 🤸‍♂️

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Гражданская жена форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду прокатилась в лифте вместе с детьми.

Хотели бы сыграть здесь?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who can tell us where this beautiful place is❓🤩

Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)

Если Вы потеряли мотивацию в каких-то аспектах жизни, то просто посмотрите на это фото:

Цените свои даже самые маленькие победы, как ценит подкаты своих игроков Юрген Клопп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pure passion from Jürgen Klopp ❤️👏🏻

Публикация от Footballvideo (@footballvideo)

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 1036
вчера в 17:01
Лол, на видео Роналду смеется и игроки "Юве" смеются, подавая мячи, может, хватит новостные фейки лепить?)
RomM84
RomM84
   529 / 1036
вчера в 14:50
Пять за вратаря! Лучшее фото года
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 14:34
наблюдатель 13, а чего я тебе написать напрямую не могу? Игноришь?
Скажу тебе так-денег у меня хватает, И да-я русский. Русский я, слышишь, ты гни..а черножо..я
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Гражданин России
вчера в 13:55
Эти чернозадые обезьяны устраивают свои вечеринки и на них смотрят киски лишь потому, что у них денег много. В обычной жизни на этих черных фриков никто и внимания не обратил бы
    pele1981
    pele1981
       649 / 1036
    вчера в 12:49
    А с чего автор статьи решил, что Роналду психанул???
    pele1981
    pele1981 ответил Гражданин России
       649 / 1036
    вчера в 12:47
    Эти чернозадые обезьяны устраивают свои вечеринки и на них смотрят киски лишь потому, что у них денег много. В обычной жизни на этих черных фриков никто и внимания не обратил бы
    Да негры они, вот и все)
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
       789 / 1036
    вчера в 12:24
    Слуцкий крут
    Гражданин России
    Гражданин России
    вчера в 12:03
    Эти чернозадые обезьяны устраивают свои вечеринки и на них смотрят киски лишь потому, что у них денег много. В обычной жизни на этих черных фриков никто и внимания не обратил бы
    ДельБоске
    ДельБоске
       418 / 1036
    вчера в 11:23
    Бейл реально фрик какой то )))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 1036
    вчера в 11:04
    День рождения стерлинга, его концовка, рядовые будни в раздевалке Зенита
    Спасибо автору, казалось бы, что еще может поднять настроение после гола Депая
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