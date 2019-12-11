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Аршавин ретранслировал чушь. Эксперт поверил в миф

вчера, 17:42

«Соккер.ру» разбивает особо актуальный в зимние дни бред об истинном убийце российского футбола.  

Мнение Андрея Аршавина после поражения его родного клуба в Лиссабоне:  

Сторонники перехода на систему «осень-весна» говорили, что наши клубы будут великолепно выступать в еврокубках. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о том, чтобы вернуться к предыдущему формату. Раз вторая лига умерла, то откуда будут подпитываться команды? Нет прослойки между молодёжным футболом и самым высоким уровнем.

Сильное заявление. Во-первых, низшие лиги футбола за Уралом после 2014 были обречены – денег нет, стагнация. Во-вторых, переход аргументировали потребностью жить в одном ритме со всеми. Кубок Конфедераций 2017 и ЧМ-18 не сочетались с летними турами РПЛ, как и два расширенных Евро.  

В-третьих, поменяли круги местами, сдвиг на неделю-две, ничего для грандов РПЛ существенно не поменялось. В-четвертых, новый ледниковый период не наступил, а современных арен теперь больше, даже в Ростове-на-Дону или Самаре. В-пятых, при «весна-осень» начинали в болоте, заканчивали -  в снегу.  

Успели забыть, оставив в памяти вечно только хорошее? Международный календарь с Лигой Наций и с третьим еврокубком тоже учтите. А вот аргумент о Кубках УЕФА у ЦСКА и «Зенита» как доказательстве величия «весна-осень» - мимо. Обыграли «Спортинг» и «Рейнджерс», а сейчас в финалах «Севилья», «Ливерпуль», «Аякс» и богатеи из АПЛ.  

Кого тут «Зенит» и ЦСКА должны опередить? Они «Бенфику» и «Викторию» не обыграли в решающий момент. Времена изменились, топ-5 ушла в отрыв, ведь там коммерческий подход и дикие деньги. Не будет «Спартак» фаворитом ЛЕ при системе «весна-осень». И даже низшие лиги убил не календарь. Десять лет назад обещали деньги на манежи и крытые арены – обманули.  

Андрей Сергеевич ошибся, но самое страшное, что в миф о перестановке местами кругов как причине провалов в Европе верят многие люди. Забывают, что лимит или сокращение финансирования на фоне обвала рубля в 2.4 раза повлияли куда сильнее. Бюджет ослаб, а зарабатывать не получается.  

Дополнительно поменялись цены на мировом футбольном рынке. Нового Халка заберут в Китай сразу, или не отдадут «Зениту» - будет в топ-5. Не воскреснет футбол в Томске и Перми от возвращения к «весна-осень». И до 2012 года клубы стабильно умирали, а после южный климат не повлиял на «Кубань» и многих других.  

Отдельно умиляет заход про подпитку из низших лиг ради еврокубков. У «Зенита» Смольников, Ерохин, Шатов, Кержаков, Сутормин, Кузяев и Лунев играли в ФНЛ или ПФЛ. Эксперт заявил о нехватке того, что есть не помогло. Тут куда важнее, что Дриусси – не Данни, а Малком – не Халк. Успехи российских клубов в Европе в 21 веке тесно связаны с мощными легионерами.  

Сейчас приезжие в целом моложе и не сильнее, а местных воспитали при лимите. «Спартак» и ЦСКА – команды без опыта, юные. Стабильной шестой силы нет, «Уфа» и «Арсенал» не потянули. Чемпионы России «Локомотив» и «Зенит» стали четвертыми в группах ЛЧ, из которых могли выходить (Семин – в прошлом году, Семак - сейчас). 

Аршавин допустил, что результаты в Европе ухудшились? Тоже миф. За девять еврокубковых сезонов до 2012 года российские клубы вышли в плей-офф ЛЧ всего два раза, а в плей-офф Кубка УЕФА бывали 14 раз. После перехода на «осень-весна» за те же девять сезонов собрали 4 захода в плей-офф ЛЧ и 20 раз были в плей-офф Лиги Европы. В результате третью путевку в ЛЧ вернули, чтобы снова потерять.  

Народ правильно фиксирует конечный результат – российский клубный футбол в 2019 году оказался несостоятельным в Европе, но некоторые люди ошибочно привязывают все к банальной перестановке кругов местами. Если вернуть «весна-осень», то начинать в еврокубках нужно в феврале, заканчивать – в декабре. УЕФА не изменит систему турниров под Норвегию или Россию.  

А клубы РПЛ не готовы побеждать незнакомых соперников, даже посредственных. А внутри выезжают на обоюдной нестабильности. «Зенит» недавно был пятым, «Локомотив» - восьмым, чего вы от них ждали? Не используют даже средний потенциал почти всегда. Просто на определенном отрезке на Кубок УЕФА наплевали гранды – подсуетились клубы из Восточной Европы и Португалии. 

Теперь АПЛ и Ла Лиге турнир снова интересен из-за путевки в ЛЧ – посторонитесь. Причины провала не в календаре, тем более, к нему давно привыкли. Дело в общем ремонте. В российском футболе подключили судейскую канализацию к вашей вентиляции, замуровали в стену газовую трубу, забыв о правилах коммерческой безопасности. В РПЛ запретили в нужных количествах иностранную паркетную доску, обои, краску и плитку. 

Что получили в итоге? Отремонтированный сарай за несколько сотен миллиардов рублей. Хотели озолотить отечественных футболистов и тренеров – единственное, что получилось. Аршавин ведь придрался к тому, как висят на стене картины, когда фундамент трещит. И если именно в 2020 году будет обещанный экспертами мировой финансовый кризис, то плохо станет многим грандам РПЛ.  

Андрей предлагает перевесить картины? Скорее нужно делать ремонт с нуля. Но, во-первых, нет специалистов нужного класса и вкуса, во-вторых, нет денег. Десять лет назад были, сейчас – поезд ушел. Низшие лиги убили не через смену кругов, а РПЛ не может выдать парочку сильных еврокубковых бойцов не потому, что теперь решающие матчи группового раунда не совпадают с последними играми чемпионата, а приходятся на 18-20 туры.  

«Осень-весна» не была капризом, а скорее необходимостью из-за ЧМ-18. Теперь появилась Лига Наций, расширили количество участников Евро, могут сделать мундиаль на 48 сборных в 2026, добавляют третий еврокубок. При этом вкладывать деньги в детский футбол и повышение квалификации тренеров России никто не мешал. Отменить лимит могли в любой момент. Почистить судейский корпус – легко.  

Работать с болельщиками стоило давно, чтобы были аншлаги, люди охотнее тратили деньги на футбол. Впрочем, у народа сейчас нет лишних средств. Зато никто из УЕФА не запрещал устроить финансовые аудиты в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Аршавин уверенно ретранслировал бред. Мало того, что возвращение к «весна-осень» будет бессмысленным потрясением, так сам миф перекрывает реальные беды российского футбола.  

Поменять круги местами – просто, коренным образом реформировать систему от уровня футбольной клетки во дворе и школьной секции до наведения порядка в «Зените», «Спартаке» и РПЛ - куда сложнее. Дети не играют в футбол, а всем плевать! Провалы в еврокубках стали результатом всего, что натворили и допустили. Но раньше не было круче. Клуб завоевывал путевку в ЛЧ в ноябре, а начинал играть через 8-10 месяцев. И матчи переносили, и провалов хватало.  

Прошло достаточно времени, чтобы люди забыли о минусах «весна-осень», не учли новые реформы УЕФА и заговорили о смене кругов как панацее. На деле же политической воли даже для «10+15», чтобы зачесались дети лимита, не хватило. Не там Аршавин копает. «Зенит» и компания провалились не потому, что им не хватает игроков с опытом в ФНЛ. Если вернуть схему «весна-осень», то клубы объяснят провалы в декабре тем, что устали после решающих матчей РПЛ, а в феврале – нехваткой игровой практики и большим количеством зимних новичков.  

Не всегда нужно верить на слово известным экспертам, вроде Аршавина, ведь Андрей Сергеевич ввел людей в заблуждение. Даже посещаемость при старой системе была на уровне 11-13 тысяч человек, а сейчас, когда болельщиков испытывают «страшными морозами», стала 17 400. К слову, это тоже отчасти манипуляция, ведь до аншлагов всюду еще далеко.  

Причины неудач в еврокубках не в переходе на «осень-весна» - и при той системе позорились, а в дотационной бюджетной игле в футболе, лимите, слабой селекции, неумении воспитывать игроков и готовить тренеров. Вот что не поменялось за девять сезонов и тянет на дно. Впрочем, остается риск, что в бред о кругах поверят власти – зимний ЧМ-2022 позволяет потратить полтора года впустую.  

Лучше бы реально занялись реформами футбола, чем обсуждали популистские идеи. Впрочем, пару недель назад в РПЛ заговорили о расширении лиги до 24 клубов, что намекает – имитируют бурную деятельность. Так что идея эксперта Аршавина может понравиться горячим головам – и ничего делать не нужно, и о большой реформе отчитаются. Вернемся в прошлое – заживем. Где-то подобное уже слышали, не находите?  

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   23 / 1036
сегодня в 10:28
Мое личное мнение хуже все стало после введения лимита на легионеров!
Nikola45
Nikola45
   23 / 1036
сегодня в 10:27
Костя Генич пытается унизить Аршавина, как всегда Тарасовское прошлое не дает спокойно относится уже к бывшим игрокам Зенита!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   994 / 1036
сегодня в 09:08
да, есть статистика выступлений "до" и "после" настоящей системы, но не полная. при совке и до 00-х наши почти всегда проходили осенний отбор, весной - да, вылетали, ну а сейчас и осенью не могем. по остальному все правильно.
mars6791
mars6791 ответил Narum Narum
   377 / 1036
сегодня в 07:31
Оставьте в покое стадионы, это не основная причина.
Crooclin
Crooclin
сегодня в 06:58
Какую только отмазку в России не придумают, чтобы крытые стадионы с подогревом поля и трибун не строить
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   105 / 1036
сегодня в 06:49
Станислав прав на все "сто". Нефиг пенять на придуманные трудности типа смены графика. Тот, кто не хочет работать, ищет причины, кто хочет - работает. Это я об РФС. Детский и юношеский футбол развален? Да. Вспомним-ка, чем занялась та же Германия после чёрной полосы выступлений СГ на международной арене в 90-е? Правильно - плотно занялись реорганизацией молодёжи. У нас же это дело как было в глубокой Жэ, так и остаётся. Смотришь игры "молодёжек" и неприятно удивляешься - если европейцы, получая пас, уже думают как мячом распорядиться, то большинство наших думают как этот самый мяч принять. То есть, технике паса и приёма мяча наша молодежь учится уже во взрослых клубах. И то что ещё появляются горловины и миранчуки, так это скорее "вопреки".
Сюда же приплюсуем набивший оскомину "лимит". Почему российский хоккей,
несмотря на все кризисы, остаётся одним из сильнейших ? Да потому, что з/п там на порядок меньше, и наличие правильного паспорта место в "основе" никому не
гарантирует. Вот парни и грызут лёд в надежде, чтобы их в НХЛ заметили. А много
наших рвётся в "евротопы"? Раз-два и обчёлся... Почему? Да потому, что для большинства, попавших в "топы" РПЛ, жизнь уже удалась. На фига рвать опу в европах за место в основе, когда за те же (если не более) бабки можно спокойненько полировать скамейку в условных Зените или Спартаке?
И третье. Обвал рубля в России несколько лет назад и без того подкосил трансферные возможности большинства клубов РПЛ, так ещё и ценники на футбольном еврорынке взлетели до небес. Если уж финансово непотопляемый Зенит в преддверии "группы" ЛЧ не смог прикупить парочку толковых игроков европейского уровня, то что говорить о других?...
Narum Narum
Narum Narum
   468 / 1036
сегодня в 05:19
Не бред, а мнение футболиста. Пока нет стадионов - это так, как будут деньги и стадионы, так и игра появится.
Alean
Alean
   504 / 1036
сегодня в 04:28
Аршавин прав, может не правильно аргументирует свою позицию, но формат весна осень для России бред. У нас есть летний футбол и футбол на снегу(зимний) А сейчас извращения когда матчи проходят в зимние месяцы. не говоря уж про то что ноябрь и март в России то же зима. И по хорошему Летний футбол должен начинаться в апреле и заканчиваться не позже октября.
А сейчас это тупо издевательство как над футболистами, так и над болельщиками.

И каждый год у нас РФС удивляется ой в России зима оказывается, надо матчи отменять/переносить. Так сделайте календарь человеческий и вопросов не будет.
ziborock
ziborock ответил pomor 445
   14 / 1036
сегодня в 02:23
Корень зла в том, что вся РПЛ нахлебники - никто не умеет зарабатывать деньги на своё существование. Профессионалы, кормящиеся из региональных бюджетов - это чисто российское явление.
Ерохин, Новосельцев, Мевля, Терентьев, Полоз - это только игроки Ростова (и все игроки основы) которых за прошедшие 2 года (и это не полный список) переманил к себе Зенит, ПОЛ СОСТАВА РОСТОВЧАН, а ты нам тут что-то про нахлебников!))) "Корень зла" находится в Питере! Пришел ГАЗПРОМ в футбол и вместе с ним пришел Российскому футболу PEACEDEATH!!! CОВПАДЕНИЕ? Не думаю!!!
Расскажи нам, как Зенит зарабатывает на свое существование???
legendsofsails
legendsofsails
   183 / 1036
сегодня в 01:10
Горин писал - можно не читать эту..... А кто такой этот Горин по сравнению с Аршавиным? Футболист? Заслуженный спортсмен? Нет - квазижурналист, которого нельзя критиковать, по непонятным причинам, якобы....
Zoigen47
Zoigen47
   892 / 1036
вчера в 22:22
Странно, что вопросы теории футбола предложили изложить Аршавину. Мне кажется,что выбор эксперта странный поскольку известно, что Аршавин полный 14ок.
fantazior
fantazior ответил Zxc 51
   402 / 1036
вчера в 22:19
Ну поведай, знаток, как смена циклов поможет русскому футболу, какие конкретно плюсы ты видишь в высказывании Аршавина?
Zxc 51
Zxc 51
   684 / 1036
вчера в 21:27
Горе - автор, прочтите - https://www.6/tribuna/blogs/festival/2663056.html
Zxc 51
Zxc 51 ответил 112910415
   684 / 1036
вчера в 21:15
ошибся эксперт
Нет, не ошибся. А эта заметна, не стоит и ломанного гроша. Видно что предвзятость и желчь прямо прет из всех щелей у этого горе"автора". Он кто, он что знает об этом, да ничего. А еще рассуждает и выводы делает, сам начеркал бред на потеху несведущей публике. А Андрей Сергеевич, зрит в корень.
Zxc 51
Zxc 51
   684 / 1036
вчера в 21:13
Ретранслирует чушь и бред, это горе "автор". Это видно по всему.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил ZENIT GOAL
   141 / 1036
вчера в 21:10
Например наш чалов в прошлом году играл хорошо а сейчас мучается. У ЦСКА нету ему замены. Чалов остановился в прогрессе а молодежи нету и денег на покупку нормального Напа нету. Вот и мучаемся с чаловым. А а зените по-другому, они видят что с ходжиниязовом надо ждать пока он заиграет на высоком уровне, деньги есть купили готового. В ЦСКА уже 10 лет нету нормального левого защитника кто только там у нас не играет и нормально никто не играет. Щенников вечно травмированный, кучаев играл, обляков Ефремов.
pomor 445
pomor 445
   87 / 1036
вчера в 21:05
Корень зла в том, что вся РПЛ нахлебники - никто не умеет зарабатывать деньги на своё существование. Профессионалы, кормящиеся из региональных бюджетов - это чисто российское явление.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил ЦСКА 06
   133 / 1036
вчера в 21:00
Ну это политика зенита. А почему у ЦСКА Спартака локомотива не появляются а если и появляются то не прогрессируют так как знают что они по-любому будут играть из за лимита.
Вот это для меня загадка - ну хорошо, есть лимит, и есть игрок, который якобы из-за этого лимита забил на игру. Так что мешает его просто убрать, если он играть не хочет, и взять голодного парня из дубля, благо он там не один, а если и он начнёт забивать - там за ним уже очередь должна стоять из таких же пацанов, только играть хотящих. Лимит, в случае чего, может ему дать больше шансов против легионера, но от соотечественника он его не защитит никак, от слова совсем.

Кстати, ещё раз про Зенит - никакой лимит, почему то, не гарантировал места в основе Ходжаниязову, когда сломался Кришито, потому что купили лега Ансальди. И вместо того, чтобы дать развиваться своему парню, который сыграл пару матчей и достаточно неплохо себя показал, его посадили на лавку и отправили в аренду. То же самое с халковитселями - при всех версиях лимита никто и никогда не смел их из основы убрать, как бы плохо они не играли, потому что за них уплачены большие деньги.
Dieter
Dieter
вчера в 20:54
В этот раз хорошая, обдуманная статья получилась. Автор справедливо обратил внимание, что разница между бюджетами российских и ведущих европейских клубов стремительно растет. Уже одно то, что в относительно слабой группе ЛЧ Зенит был самой бедной по стоимости состава командой не оправдывает конкретные поражения, но, к сожалению, в целом говорит о шансах и других российских клубов.
Хочется надеятся, что с некоторым ростом популярности нашего футбола удастся привлечь в РПЛ новых Халков, Лавов и Данни, а не только тех игроков, кого не раскупили или отправили в отставку большие и средние европейские клубы. Потому что футбол - это еще и эмоции, а они при полных стадионах зашкаливают.
А вот изменение лимита, как панацея от всех бед... Вспоминаю донецкий шахтер, когда там почти никого из местных игроков не играло, один зарубежный состав. Это тоже не выглядит правильным, да и проблему с нехваткой действительно классных игроков никак не решает.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил M-Devils
   141 / 1036
вчера в 20:51
Раньше у Спартака были хорошие воспитанники которые играли во всех клубах России. А сейчас кроме Бакаевых никого нету своих. В ЦСКА тоже самое кроме Головина никого не вырастили в последние годы
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил andrefino13
   133 / 1036
вчера в 20:50
Не помню когда, включил телек, футбол, Зенит с кем то играл, и не переключил, парни летят на хороших скоростях, играют классно, потом о них знали все, лет пять спустя, Аршавин, Денисов, Кержаков.., тренер Давыдов вроде был.
Если Денисов уже играл, то это минимум 2002 год, Давыдов ушёл в 2000, потом была бронза 2001 года с Морозовым, но он уже болел тогда, и во второй половине 2002 года вместо него были сначала Бирюков, а затем Раппопорт.
Но скорее всего это было уже 2003-04 годах, при Петржеле, тогда действительно играли здорово.
M-Devils
M-Devils
   704 / 1036
вчера в 20:49
Пока наши клубы не будут своих игроков воспитывать, не будет у сборной шансов.
M-Devils
M-Devils ответил ЦСКА 06
   704 / 1036
вчера в 20:47
Ну это политика зенита. А почему у ЦСКА Спартака локомотива не появляются а если и появляются то не прогрессируют так как знают что они по-любому будут играть из за лимита.
Да честно говоря даже особо и не припомню воспитанников Спартака и Зенита играющих за свой клуб...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил M-Devils
   5 / 1036
вчера в 20:44
Вы оп чем?
Я уважаю подвиги армейцев в 2005том и смеюсь, ору над победами над сливками в разобраном состоянии и четвертым местом))))))
И смешно тыкать этим и не лепо
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Tostao
   141 / 1036
вчера в 20:43
Полностью согласен с тобой
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил ZENIT GOAL
   141 / 1036
вчера в 20:42
Ну это политика зенита. А почему у ЦСКА Спартака локомотива не появляются а если и появляются то не прогрессируют так как знают что они по-любому будут играть из за лимита.
M-Devils
M-Devils ответил 25процентный клоун
   704 / 1036
вчера в 20:42
Автор не прав, и заголовок ужасен. Зачем искать контраргументы, по большей части выдуманные, как сравнение Рейнджерс и Ливерпуля (советую взглянуть в таблицу апл) и не уважать мнение уважаемого человека. Не проще было бы свое мнение изложить? Вообщем ноль аргументов. Разве что деньги, но Спартак рвал Реал и Арсенал без мешков денег при режиме весна осень. А цска порвал Реал случайно
ЦСКА случайно порвал Реал 2 раза и как мне помниться выиграл для России первый кубок УЕФА. Что выиграл Спартак?! серию чемпионств под бутиратом???! )))
serh62
serh62
   260 / 1036
вчера в 20:36
зенит можно назвать так-Урфин Джюс и его деревянные солдаты. чуть не уморил генич вера когда назвал игроков зенита львами. какие львы? их котами то назвать нельзя.
Artem Grunis
Artem Grunis
   694 / 1036
вчера в 20:34
Отменяйте лимит. Иначе Дзюбы будут править бал и дальше
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответил viv
   634 / 1036
вчера в 20:30
Все помнят позор спартака с брагой....
У ЛЮБОЙ команды есть свои "браги","виктории","вильярреалы","вардары","апоэлы" и т.д. .Но хоть головой об стену бейся,я не пойму какой экстаз вы испытываете поливая помоями болельщиков других команд и сами клубы,неужели это и вправду некое неземное наслаждение или может просто соответсвующее воспитание и черта характера?
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