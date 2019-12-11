Аршавин ретранслировал чушь. Эксперт поверил в миф

вчера, 17:42

«Соккер.ру» разбивает особо актуальный в зимние дни бред об истинном убийце российского футбола.

Мнение Андрея Аршавина после поражения его родного клуба в Лиссабоне:

Сторонники перехода на систему «осень-весна» говорили, что наши клубы будут великолепно выступать в еврокубках. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о том, чтобы вернуться к предыдущему формату. Раз вторая лига умерла, то откуда будут подпитываться команды? Нет прослойки между молодёжным футболом и самым высоким уровнем.

Сильное заявление. Во-первых, низшие лиги футбола за Уралом после 2014 были обречены – денег нет, стагнация. Во-вторых, переход аргументировали потребностью жить в одном ритме со всеми. Кубок Конфедераций 2017 и ЧМ -18 не сочетались с летними турами РПЛ , как и два расширенных Евро.

В-третьих, поменяли круги местами, сдвиг на неделю-две, ничего для грандов РПЛ существенно не поменялось. В-четвертых, новый ледниковый период не наступил, а современных арен теперь больше, даже в Ростове-на-Дону или Самаре. В-пятых, при «весна-осень» начинали в болоте, заканчивали - в снегу.

Успели забыть, оставив в памяти вечно только хорошее? Международный календарь с Лигой Наций и с третьим еврокубком тоже учтите. А вот аргумент о Кубках УЕФА у ЦСКА и «Зенита» как доказательстве величия «весна-осень» - мимо. Обыграли «Спортинг» и «Рейнджерс», а сейчас в финалах «Севилья», «Ливерпуль», «Аякс» и богатеи из АПЛ .

Кого тут «Зенит» и ЦСКА должны опередить? Они «Бенфику» и «Викторию» не обыграли в решающий момент. Времена изменились, топ-5 ушла в отрыв, ведь там коммерческий подход и дикие деньги. Не будет «Спартак» фаворитом ЛЕ при системе «весна-осень». И даже низшие лиги убил не календарь. Десять лет назад обещали деньги на манежи и крытые арены – обманули.

Андрей Сергеевич ошибся, но самое страшное, что в миф о перестановке местами кругов как причине провалов в Европе верят многие люди. Забывают, что лимит или сокращение финансирования на фоне обвала рубля в 2.4 раза повлияли куда сильнее. Бюджет ослаб, а зарабатывать не получается.

Дополнительно поменялись цены на мировом футбольном рынке. Нового Халка заберут в Китай сразу, или не отдадут «Зениту» - будет в топ-5. Не воскреснет футбол в Томске и Перми от возвращения к «весна-осень». И до 2012 года клубы стабильно умирали, а после южный климат не повлиял на «Кубань» и многих других.

Отдельно умиляет заход про подпитку из низших лиг ради еврокубков. У «Зенита» Смольников, Ерохин, Шатов, Кержаков, Сутормин, Кузяев и Лунев играли в ФНЛ или ПФЛ . Эксперт заявил о нехватке того, что есть не помогло. Тут куда важнее, что Дриусси – не Данни, а Малком – не Халк. Успехи российских клубов в Европе в 21 веке тесно связаны с мощными легионерами.

Сейчас приезжие в целом моложе и не сильнее, а местных воспитали при лимите. «Спартак» и ЦСКА – команды без опыта, юные. Стабильной шестой силы нет, «Уфа» и «Арсенал» не потянули. Чемпионы России «Локомотив» и «Зенит» стали четвертыми в группах ЛЧ , из которых могли выходить (Семин – в прошлом году, Семак - сейчас).

Аршавин допустил, что результаты в Европе ухудшились? Тоже миф. За девять еврокубковых сезонов до 2012 года российские клубы вышли в плей-офф ЛЧ всего два раза, а в плей-офф Кубка УЕФА бывали 14 раз. После перехода на «осень-весна» за те же девять сезонов собрали 4 захода в плей-офф ЛЧ и 20 раз были в плей-офф Лиги Европы. В результате третью путевку в ЛЧ вернули, чтобы снова потерять.

Народ правильно фиксирует конечный результат – российский клубный футбол в 2019 году оказался несостоятельным в Европе, но некоторые люди ошибочно привязывают все к банальной перестановке кругов местами. Если вернуть «весна-осень», то начинать в еврокубках нужно в феврале, заканчивать – в декабре. УЕФА не изменит систему турниров под Норвегию или Россию.

А клубы РПЛ не готовы побеждать незнакомых соперников, даже посредственных. А внутри выезжают на обоюдной нестабильности. «Зенит» недавно был пятым, «Локомотив» - восьмым, чего вы от них ждали? Не используют даже средний потенциал почти всегда. Просто на определенном отрезке на Кубок УЕФА наплевали гранды – подсуетились клубы из Восточной Европы и Португалии.

Теперь АПЛ и Ла Лиге турнир снова интересен из-за путевки в ЛЧ – посторонитесь. Причины провала не в календаре, тем более, к нему давно привыкли. Дело в общем ремонте. В российском футболе подключили судейскую канализацию к вашей вентиляции, замуровали в стену газовую трубу, забыв о правилах коммерческой безопасности. В РПЛ запретили в нужных количествах иностранную паркетную доску, обои, краску и плитку.

Что получили в итоге? Отремонтированный сарай за несколько сотен миллиардов рублей. Хотели озолотить отечественных футболистов и тренеров – единственное, что получилось. Аршавин ведь придрался к тому, как висят на стене картины, когда фундамент трещит. И если именно в 2020 году будет обещанный экспертами мировой финансовый кризис, то плохо станет многим грандам РПЛ .

Андрей предлагает перевесить картины? Скорее нужно делать ремонт с нуля. Но, во-первых, нет специалистов нужного класса и вкуса, во-вторых, нет денег. Десять лет назад были, сейчас – поезд ушел. Низшие лиги убили не через смену кругов, а РПЛ не может выдать парочку сильных еврокубковых бойцов не потому, что теперь решающие матчи группового раунда не совпадают с последними играми чемпионата, а приходятся на 18-20 туры.

«Осень-весна» не была капризом, а скорее необходимостью из-за ЧМ -18. Теперь появилась Лига Наций, расширили количество участников Евро, могут сделать мундиаль на 48 сборных в 2026, добавляют третий еврокубок. При этом вкладывать деньги в детский футбол и повышение квалификации тренеров России никто не мешал. Отменить лимит могли в любой момент. Почистить судейский корпус – легко.

Работать с болельщиками стоило давно, чтобы были аншлаги, люди охотнее тратили деньги на футбол. Впрочем, у народа сейчас нет лишних средств. Зато никто из УЕФА не запрещал устроить финансовые аудиты в РПЛ , ФНЛ и ПФЛ . Аршавин уверенно ретранслировал бред. Мало того, что возвращение к «весна-осень» будет бессмысленным потрясением, так сам миф перекрывает реальные беды российского футбола.

Поменять круги местами – просто, коренным образом реформировать систему от уровня футбольной клетки во дворе и школьной секции до наведения порядка в «Зените», «Спартаке» и РПЛ - куда сложнее. Дети не играют в футбол, а всем плевать! Провалы в еврокубках стали результатом всего, что натворили и допустили. Но раньше не было круче. Клуб завоевывал путевку в ЛЧ в ноябре, а начинал играть через 8-10 месяцев. И матчи переносили, и провалов хватало.

Прошло достаточно времени, чтобы люди забыли о минусах «весна-осень», не учли новые реформы УЕФА и заговорили о смене кругов как панацее. На деле же политической воли даже для «10+15», чтобы зачесались дети лимита, не хватило. Не там Аршавин копает. «Зенит» и компания провалились не потому, что им не хватает игроков с опытом в ФНЛ . Если вернуть схему «весна-осень», то клубы объяснят провалы в декабре тем, что устали после решающих матчей РПЛ , а в феврале – нехваткой игровой практики и большим количеством зимних новичков.

Не всегда нужно верить на слово известным экспертам, вроде Аршавина, ведь Андрей Сергеевич ввел людей в заблуждение. Даже посещаемость при старой системе была на уровне 11-13 тысяч человек, а сейчас, когда болельщиков испытывают «страшными морозами», стала 17 400. К слову, это тоже отчасти манипуляция, ведь до аншлагов всюду еще далеко.

Причины неудач в еврокубках не в переходе на «осень-весна» - и при той системе позорились, а в дотационной бюджетной игле в футболе, лимите, слабой селекции, неумении воспитывать игроков и готовить тренеров. Вот что не поменялось за девять сезонов и тянет на дно. Впрочем, остается риск, что в бред о кругах поверят власти – зимний ЧМ -2022 позволяет потратить полтора года впустую.