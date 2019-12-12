Вылетели все! Весенний плей-офф – без клубов РПЛ

вчера, 23:50

«Краснодар» проиграл «Хетафе» до выхода на поле. «Соккер.ру» огорчен, что испанцы легко подтвердили преимущество.

Что вы хотите от «Спартака», если против него сама «Брага» сыграла? У португальской команды ведь шесть еврокубков за три года. Нельзя упрекать «Арсенал» - злой жребий подсунул сам «Нефтчи». «Ференцварош» богаче и талантливее, чем ЦСКА . А у «Зенита» в группе было два будущих финалиста ЛЧ .

Не повезло со жребием! «Олимпиакос», «Базель» и «Хетафе» - великие соперники, таких нельзя обыграть с командой, которая готовилась годами к первому попаданию в квалификацию ЛЧ и выходила в плей-офф ЛЕ пару раз. А если серьезно, где в списке реально лучшие команды Европы? У одного «Локомотива» было два гранда.

С другой стороны, «Хетафе» без шуток неприятный соперник. Нет в Примере команды, сильнее похожей на участников корриды. «Быки» - символический для них оппонент, как оказалось – самый удобный. Единство испанцев налицо, отточенные действия, синхронность, понимание, что любая ошибка может стать роковой.

«Хетафе», как опытный матадор, выходит на поле убивать футбол врага, независимо от чужого стиля и подхода. Мешает другим жить, нередко имеет плохую репутацию – как участники корриды в современном мире, где к животным публично порой относятся лучше, чем к людям. Футбольным «быкам» стоило учесть, что против них матадор, несколько тореро и пикадоры.

Целая единая команда, понимающая себя, буднично убила «быка». Испанский соперник вправду оказался максимально неудобным для коллектива с бледным подходом «Краснодара». Хотя бы потому, что «Хетафе» часто отдает мяч, выносливые, нарушают правила, умеют найти контратаку. Ждут, как матадоры, решающего смертельного укола.

А «быки», как их тезки, убиваемые веками во многих странах во время корриды, способны нарваться на пропущенный удар, или отвлечься на яркую тряпку себе во вред. «Краснодар» много пропускает, их испанский соперник – мало. Аналогия крепкая, но имеет один изъян. У быка интеллект ниже, чем у матадора, а у «быков» вроде как должен быть такой же, как у «Хетафе».

Но на деле оказалось, что середняк Примеры, переживающий лучшие времена в истории, намного круче клуба, который никак не поймет, что в футбол играют на результат. Хотя попытки вырасти ведь были. «Краснодар» изучал поведение матадоров. Вспомните матчи против «Байера», «Валенсии» или «Порту», где сами примеряли роль «Хетафе», насколько получалось.

Им было полезно завершить 2019 поединком против одной из самых эффективных команд Европы? Полезно, если бы победили, а так лишь разочаровали себя и публику. Пропустили трижды, могли получить и четыре мяча. Снова можно сделать отсылку к эффективности «Хетафе» - забили три мяча после пяти точных ударов. Вот только у «быков» одно попадание в створ и ни одного удара из пределов штрафной площади!

У испанцев абсолютно точно есть то, чего не хватает коллективу Мусаева – умение набирать очки, не кивая на стиль соперника, его сильные качества, и даже на собственную игру, ведь первый тайм «синим» тоже не удался. Но «Хетафе» гнул свою линию, а «Краснодар» - сдался. Лишившись Классона из-за травмы, «быки» точно не стали лучше. И Кабелья слишком быстро вылетел в лазарет, некому компенсировать нехватку последнего паса.

Но в конечном счете провал и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы предопределила невероятно слабая игра «горожан» в защите. Без тех Гранквиста и Каборе, что были пару лет назад, стало хуже. Газинский сам не смог ничего поделать. А Спайича не случайно называли средним защитником не раз и не два. Плюс капитан у «Краснодара» не тот, что раньше – Мартынович не управляет линией так, как шведская легенда «быков».

Но какой же «Краснодар» безвольный! Годами учились атаковать много, часто, вкусно. Буквально годами наигрывали футбол первым номером, никак иначе. Это их стихия! И почти каждый раз, когда нужно сыграть против середняка с подходом «автобуса» - одни и те же проблемы с позиционными атаками. Удивительно слабо подготовились, а сейчас будут кивать на стиль «Хетафе» как оправдание.

Так вы знали до матча об испанцах буквально все до запятых! До поединка «синих» описали правильно – неудобный соперник, «4-4-2», контратаки, стандарты. Но это «Хетафе»! У них нет звездного состава, огромного бюджета, запасного плана ведения игры. «Краснодар» их должен был изучить, понимать и раскусить. Затем удивить, разозлить, спровоцировать и сломать. А получилось все ровно так, как думали скептики…

«Быки» слабее, чем недавний участник Сегунды. Чему удивляться, если «Зенит» буквально этой весной вылетел от четырнадцатого клуба Примеры из той же Лиги Европы? За год чемпион не стал намного круче и сильнее, а третий призер РПЛ научился «плыть» после пропущенных в Европе мячей. «Олимпиакос» забил – добил, «Базель» отличился – тоже разгром. «Хетафе» забил первым – продолжил так, словно «Краснодар» играл против основы «Реала».

Удивительно предсказуемыми стали «быки», и это всегда огорчает. Такое ощущение, что умение реагировать там у одного Мусаева, а когда его убрали с бровки – развалились морально. С молодым тренером тоже не всегда радовали, не играли в свою силу, но провалы нового сезона показывают – без реального главного тренера на бровке команда всегда ближе к неудаче, чем с ним.

Тренеры – важны, их состояние – тоже. А еще важно, чтобы коллектив был, а он у «Краснодара» имеется? Ключевой форвард Ари – классом выше, чем Берг и Игнатьев, наплевал на решающий матч, получив глупую красную карточку в прошлом поединке. И этим людям суммарно платят миллиарды рублей в год? Можно, конечно, построить защиту провала «быков» на вранье о статусе «Базеля» и «Хетафе». Давайте обзывать всех, кому проигрывают клубы РПЛ , великими?

Но это не гранды европейского футбола, не равны, например, «Ювентусу» и «Атлетико». А «Краснодар» против середняков сыграл ничем не лучше, а порой хуже, чем «Локомотив» с бывшими финалистами Лиги чемпионов. Причем в действиях «быков» не было ничего верного. Они не забрали себе мяч на постоянной основе, не использовали технику чаще, чем соперник, у них такой же заметный брак, как у «Хетафе» - одной из самых примитивных приличных команд Европы по игре в пас.

Наконец, счет по точным ударам 5:1, а всего – 13:3. «Краснодар» не был злее, не двигался лучше, не играл широко, не действовал вертикально. Это такой же провал, как против «Базеля» в гостях, но домашняя победа над швейцарцами подсказывает – не было в группе тех, кого Мусаев не мог обыграть. Сами поставили себя в положение, когда устраивала только победа над командой, что дома почти не уступает. Но повторить результат «Базеля» против «Хетафе» российская команда не смогла.

Бесславный сезон в Европе завершен – все российские клубы вылетели до нового года, никто не сыграет в весеннем плей-офф. И должно быть стыдно, поскольку тот же «Краснодар» не может заявить, что показал максимум, что остался верен яркому футболу или что заслуживал большего. Нет, нарвались на два поражения от рациональных испанцев, и получили то, что заслужили – вылет из группы.