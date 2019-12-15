Странствующий рыцарь

вчера, 14:42

«Соккер.ру» рассказывает о самом возрастном футболисте Ла Лиги.

Накануне в материале про Хоакина Санчеса я назвал полузащитника «Бетиса» старейшим из действующих футболистов Испании. Но ведь есть игрок старше «Тореадора». Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис в феврале отметит свой 39-й день рождения. С удовольствием исправляю эту ошибку рассказом об этом незаурядном игроке.

Сейчас он не так часто выходит на поле. В 17 турах - десять неполных матчей. И один гол. Но зато какой. Заменил на 88-й минуте Иньяки Уильямса в игре с «Барселоной» и успел положить мяч в ворота каталонцев ударом через себя. Голевое чутьё и потрясающая пластика никуда не делись. Он всегда славился умением творить маленькие шедевры. За свою карьеру Ариц забил без малого 300 мячей, и среди них несколько десятков таких, что можно пересматривать по нескольку раз. Настолько красиво всё было исполнено. Он даже пенальти умеет красиво пробивать. Без разбега.

Адурис - не просто футболист. Он достаточно плотно занимался сёрфингом и скалолазанием, зимой вставал на сноуборд, со временем в числе его увлечений появились ещё и прыжки на батуте. Все эти увлечения только шли на пользу. Гибкость, пластика, подвижность, выносливость, умение уходить от столкновений. За почти двадцать лет выступлений Ариц смог избежать серьёзных травм. И если был здоров, то почти всегда ему находилось место на поле. За исключением «Атлетика». Сейчас трудно поверить, что легенде «Сан-Мамеса» только с третьей попытки удалось закрепиться в составе «львов».

Ариц родился в Сан-Себастьяне, мечтал играть не за «Реал Сосьедад», а за «Атлетик». Но отношения с любимым клубом складывались непросто. «Львы» довольно долго «мариновали» Адуриса в резервной команде, а потом не дали шанса проявить себя. Выпустили трижды, потом сплавили в аренду в «Бургос». И хотя нападающий старался и забил на стороне 16 мячей, в Бильбао решил продать Арица в «Вальядолид». Чтобы выкупить назад через год футболиста, забившего за 20 мячей.

Сначала он подменял одного из лидеров «Атлетика» Эчеберрию, а потом уже стал выходить в стартовом составе. Но на беду Арица (только его, но никак не клуба) в Бильбао подрос новый талант Фернандо Льоренте. Который сначала постучался в основной состав, а потом стал теснить более возрастного Адуриса. Хоакин Капаррос пытался их ставить одновременно, но два футболиста скорее мешали друг другу. Выбор был сделан в пользу Льоренте.

Адуриц отправился через всю Испанию из Бильбао на Мальорку. Вышел и сразу забил. Вскоре нападение островитян было сложно представить без баска. Во многом благодаря Арицу «Мальорка» снова пошла вверх. В сезоне 2009/2010 клуб с Балеарских островов финишировал пятым и завоевал путёвку в Лигу Европы. Сам же Адурис был приобретён «Валенсией», а потом и вызван в сборную Испании, недавно ставшую чемпионом мира.

Однако смена клуба не принесла радости баску. Он оказался заложником игровой схемы с одним нападающим, которой придерживался молодой тренер Унаи Эмери. И если в своём первом сезоне Ариц регулярно выходил на поле и немало забивал (нередко после передач Хоакина), то после появления на «Месталье» Роберто Сольдадо и бразильца Жонаса присел в запас. Третьим в очередь. Непонятная ситуация в клубе отразилась и на карьере в сборной. Нерегулярно играющего за свой клуб Адуриса туда перестали приглашать.

И тут Ариц решил вернуться в дважды отвергнувший его «Атлетик». Фернандо Льоренте ещё был в клубе, но посматривал по сторонам. Марсело Бьелса почувствовал это, поэтому дал шанс страннику. Льоренте же чаще выходил на замену, равно как и рано облысевший Гаиска Токеро, игравший под необычным для форварда вторым номером. Как результат - 18 голов за сезон. Так много в составе «Атлетика» Адурис ещё не забивал.

Льоренте в итоге получил то, что хотел, - выгодный контракт с «Ювентусом». Принесло ли это счастье «Королю Льву» - тема для отдельного рассказа. А разменявший четвёртый десяток Ариц Адурис стал лидером нападения «Атлетика», а оставался таковым вплоть до прошлого сезона. Он стремился наверстать упущенное в скомканных сезонах, чувствовал себя в долгу перед клубом и болельщиками. Да и в самом «Атлетике» наверняка жалели, что не разглядели вовремя такого сильного нападающего. Но лучше поздно, чем никогда. В нынешней ситуации выиграть в Бильбао что-то сложно. Выход в финал Кубка Испании был удачей. Но Ариц уже думал не столько о трофеях, сколько получал наслаждение от игры за любимый клуб. Мечта детства исполнилась, когда самому футболисту было хорошо за тридцать.

Со сборной Испании у Адуриса так и не срослось. Поздно дебютировал – в 29 лет, играл мало, да ещё и столько конкурентов. Всего 12 встреч и два забитых мяча. Причём гол в ворота команды Гранады стал самым «старым» в истории «красной фурии». Его автору тогда было 35 лет и 275 дней. Куда более впечатляющие показатели в сборной Страны Басков. Те же 13 игр и 12 голов. Правда, команда Эускади собирается редко, и её матчи не являются официальными.

Казалось, что запаса энергии и энтузиазма Арицу хватит ещё лет на десять. Он совершенно не был похож на ветерана. Но в прошлом сезоне он постепенно стал сдавать. А перед началом текущего чемпионата объявил, что ещё год и всё.