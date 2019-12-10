Одиссея Влаходимоса

вчера, 15:30

В преддверии матча «Зенита» с «Бенфикой» «Соккер.ру» знакомит читателей с вратарями лиссабонского клуба.

В истории «Бенфики» было немало отличных голкиперов – Алберту Да Кошта Перейра, Мануэл Бенту, Нене, Мишель Прюдомм, Сергей Овчинников, Жулио Сезар. Не так давно из «орлиного гнезда» вылетели Ян Облак и Эдерсон Сергунин. Сегодняшняя вратарская бригада также укомплектована интересными футболистами. Греко-немецкий Цербер, русский Иван и серб с бельгийским паспортом.

С вероятностью в 99% можно предсказать, что в игре с «Зенитом» мы увидим в воротах «Бенфики» 25-летнего Одиссеаса Влаходимоса. С недавних пор этот высокий и худой молодой человек также является основным стражем ворот сборной Греции. Имя и фамилия выдают в Одиссеасе грека, однако тёзка главного героя поэмы Гомера не сразу согласился играть за команду своей исторической родины. Вплоть до осени прошлого года футбольный Одиссей мечтал о месте в воротах сборной Германии. Грекам стоило больших трудов убедить вратаря, что конкурировать с Мануэлем Нойером и Марком-Андре тер Штегеном нерационально. Уроженец «Штутгарта» оставил надежды заиграть в Манншафт и согласился помочь грекам.

На родине, фактической, а не исторической, сына греческих иммигрантов явно недооценивали. Одиссеас играл за разные детские и юношеские сборные Германии, но в «Штутгарте» ему не доверяли. К 22 годам он сыграл лишь три неполных матча в основе швабов. И быть Влаходимосу вечно запасным, если бы про него не вспомнили в Греции. Молодого вратаря пригласили в «Панатинаикос». Переход был оформлен в конце января 2016 года, но только в апреле Одиссеас появился перед греческой публикой. И то один раз.

Поворот к лучшему в карьере Одиссеаса наметился в следующем сезоне. Вплоть до конца ноября он грел лавочку, а потом вышел против «Паниониоса» и был признан игроком матча. Потом он помог «Пао» справиться с ПАОКом. Во втором круге он уже был основным вратарём греческого клуба, оставался таковым вплоть до мая 2018 года. Получил от болельщиков прозвище Цербер. Кто забыл, то в греческой мифологии это пёс, стороживший врата подземного царства. А потом в Афины приехали «сваты» из «Бенфики». Всего два с половиной миллиона евро и Одиссеас отправился на другой конец Европы. Одиссея Одиссеаса продолжилась. Влаходимос знал, как в Лиссабоне раскрутили Яна Облака и Эдерсона, поэтому и решился на отъезд из Афин.

Длиннорукого, тощего и пластичного Одиссеаса часто называют слегка уменьшенной копией Тибо Куртуа. Они даже внешне чем-то похожи. И проблемы в игре у немецкого грека те же, что и у лучшего вратаря последнего чемпионата мира. А именно – ему непросто складываться, отбивая удары низом. Поэтому сейчас Влаходимос усиленно трудится над устранением этого пробела. При этом он отлично защищает ворота «Бенфики».

Прошлой осенью Одиссеас после долгих переговоров дал согласие играть за сборную Греции, и теперь он является её первым номером. И хотя греки неважно выступили в отборочном турнире чемпионата Европы, особых претензий к Влаходимосу не было. Жалеет ли он о своём выборе? Неизвестно. Конкуренция в сборной Германии очень сильная, там ещё Влаходимоса не хватало. Зато в составе Этники можно «выстрелить». Не сейчас, так в будущем.

Довольны ли лиссабонцы Одиссеасом? И да, раз не стали продавать, а был интерес от двух клубов английской Премьер-Лиги, и не вполне. Прошлым летом «Бенфика» пыталась заполучить голландца Яспера Силессена из «Барселоны», затем Робина Ульсена («Рома»). Видимо, есть что улучшать. Однако никто из именитых конкурентов не пришёл, и Влаходимос остаётся основным стражем ворот. Уровня Эдерсона или Облака он ещё не достиг, но, как говорится, ещё не вечер.

Приятно отмечать, что во вратарскую бригаду одного из самых именитых клубов Европы входит наш соотечественник - 22-летний Иван Злобин. Уроженец Тюмени, воспитанник знаменитой академии Юрия Коноплёва, в недавнем прошлом игрок ЦСКА . Иван приехал в Португалию 18-летним юношей, играл за резервистов клуба «Униан» из Лейрии. Видимо, хорошо себя проявил, раз позвали в «Бенфику». Играл за второй состав, а в прошлом сезоне был переведен в первую команду. Пока Иван сидит на скамейке запасных, позиции Влаходимоса очень сильны, Но несколько встреч в кубковых матчах Злобин всё же сыграл и обедни не испортил.

Есть ли шанс у Злобина стать основным вратарём «Бенфики» или Ивану нужно искать команду, где он получит игровую практику? Сложно сказать. Многое зависит от того, надолго ли в Лиссабоне Влаходимос. Если Одиссеас куда-нибудь соберётся, то определённый шанс у тюменца имеется. Если нет, то Иван сможет продолжить выступления в другом португальском клубе. Тем более что есть пример – Станислав Крицюк, который до переезда в «Краснодар», успешно трудился в воротах «Браги». Злобин может и вернуться в Россию. В тот же ЦСКА , чтобы стать преемником Игоря Акинфеева. Или в «Зенит», против которого Иван сегодня вряд ли сыграет.

Первый номер принадлежит 20-летнему Миле Свилару. Два года назад молодой вратарь громко заявил о себе в Лиге чемпионов. И не только ранним дебютом. Сын известного югославского вратаря Ратко Свилара стал самым юным стражем ворот в истории главного клубного турнира Европы. В день дебюта ему было 18 лет и 52 дня, а Икеру Касильясу, у которого Свилар отобрал рекорд, 18 лет и 177 дней. Миле очень достойно отыграл против «Манчестер Юнайтед», даром что допустил ошибку, приведшую к поражению «орлов». Вратарь молодёжной сборной Бельгии получил хорошую прессу. Его стали называть преемником, а то и конкурентом Тибо Куртуа. Вспомнили о Свиларе и на родине предков, стали приглашать в первую сборную Сербии, называть кандидатом на поездку на чемпионат мира.

В ответной игре с «Манчестер Юнайтед» Миле отразил пенальти в исполнении Антони Марсьяля, став самым юным голкипером, кому удалось сделать подобное в Лиге чемпионов. Но в той же игре на счёт Свилара был записан автогол. Мяч, отскочив от штанги, ударился об спину вратаря лиссабонцев, а потом залетел в ворота. Затем МЮ забил ещё, а «Бенфика» проиграла все шесть встреч матчей группового турнира. Карьера самого Миле тоже остановилась в развитии. За два года он сыграл ещё четыре раза за основной состав и всё. Был вытеснен со скамейки Иваном Злобиным. В сборную Сербии его больше не зовут, в команду Бельгии – тем паче. И вероятность участия Свилара в игре с «Зенитом» равна статистической погрешности. Он и в заявку на матч не попадёт. Вратарь он небесталанный, но чтобы спасти ярко начинавшуюся карьеру, надо что-то делать. И чем раньше, тем лучше.

Темнокожий Бруну Варела не воспользовался своим шансом стать наследником Жулио Сезара. В сезоне-2017/18 он допустил немало ошибок. Собственно, поэтому «Бенфика» приобрела Одиссеаса Влаходимоса. Сейчас Варела откомандирован в «Аякс», где также не играет, а наблюдает, как действует в воротах Андре Онана. Бруну 25 лет, он обладает прекрасными данными, хорошо играл и за «Виторию» из Сетубала, и в разных португальских сборных. Но потом что-то застопорилось.

Игор Родригеш никогда не расценивался «Бенфикой» как основной вратарь. Да и как второй тоже. Отсюда постоянные аренды. Сейчас 24-летний Игор одолжен «Шавешу», где он также нечасто выходит на поле.