Не похожий на тебя, не похожий на меня

вчера, 18:30

«Соккер.ру» знакомит читателей с лидером «Атлетика», которому пора уже заиграть и в сборной Испании.

Слова из некогда популярной песни Леонида Агутина и упоминание клуба из Бильбао намекают, что героем блога «Будем знакомы» будет нападающий «Атлетика» Иньяки Вильямс. Обладатель английской фамилии и баскского имени, африканец по крови и баск по рождению. Но в отличие от героя хита девяностых, Вильямс для «львов» не «просто так прохожий», а ведущий игрок и сильнейший нападающий. Контракт Иньяки составлен так, что любой клуб, пожелавший его приобрести, будет вынужден заплатить 135 миллионов евро. Не меньше. В Бильбао умеют продавать футболистов.

Да мы знакомы, воскликнут иные читатели и будут правы. Иньяки уже пять лет выступает за основу «Атлетика», сыграл две с лишним сотни матчей в основе, забил полсотни мячей. Игрок он, с одной стороны, известный. А с другой, пресса нечасто баловала футболистов клуба из Бильбао своим вниманием. Видим мы их тоже нечасто. Да и в новом сезоне Вильямс выступает в несколько новой роли - не флангового нападающего, а центрального. Хотя может и с краешку сыграть.

Кстати, а как правильно? Уотсон или Ватсон, извините, Уильямс или Вильямс? Будь Иньяки англичанином или американцем, правильнее было бы придерживаться первого варианта. Как, например, в случае с недавним героем защитником «Манчестер Юнайтед» Брендоном Уилльямсом. Но испанцы произносят футболиста «Атлетика» Вильямс, так что доверимся им. Тем более что английского у него только фамилия, доставшаяся от предков. Родители перебрались в Испанию из бывшей английской колонии Ганы, где обосновались в Стране Басков, а именно в самом Бильбао. Путь на север Испании был нелёгок и опасен. Родителям пришлось идти несколько дней по Сахаре, чтобы выйти к Мелилье. Оттуда на тесном пароме в Испанию. Мигранты-нелегалы обосновались в Бильбао, там и родился первенец, получивший баскское имя. «Атлетик», раньше привлекавший в свои ряды только басков по крови (из-за этого ограничения был вынужден перебраться в Мадрид прекрасный темнокожий футболист Мигель Хонес), несколько расширил рамки ограничений.

Уже после Вильямса в составе появились Кенан Кодро и Кристиан Ганя. Те ещё баски. Босниец и румын. Но у первого отец - Мехо Кодро играл за «Реал Сосьедад», и Кенан появился на свет уже в Сан-Себастьяне. Ганя же не имеет никакого отношения к известному румынскому футболисту Виорелу Гане, который тем более не играл ни в Стране Басков, ни в Испании вообще. Родители футболиста переехали в Эускади, когда Кристиану было больше года. Руководство клуба сочло это достаточным, чтобы признать Ганю баском. Есть ощущение, что «Атлетик» сделает скоро то, что и «Реал Сосьедад», - снимет ограничение. В котором одни видят анахронизм, другие - способ сохранить свою самобытность.

И чтобы уже закончить тему с внешним видом и происхождением Вильямса, давайте вспомним самого первого темнокожего футболиста «Атлетика» Хонаса Рамальо, который появился в составе «львов» в 2009-м году. Защитник Рамальо, в жилах которого текла и баскская кровь, сыграл несколько раз и был таков. Бегает где-то в низших лигах. На «Сан Мамесе» его воспринимали как экзотику. А настойчивый и целеустремлённый Вильямс не просто пробился в состав не последнего клуба Ла Лиги, но и стал лидером «Атлетика». Ценник на Иньяки тому подтверждение. Не единственное, разумеется.

Он быстр, очень быстр. Обладает отменной техникой. Не раз и не два оставлял с носом зубров обороны. Правоногий, но и левая у Иньяки не только для ходьбы, может ей и пас отдать, и по поворотам пробить. Особенно когда от него ожидают удара с правой. Пробить может с любой дистанции. Не скуп, если увидит, что товарищ находится в лучшей позиции, отдаст пас. Может, поэтому и забивает меньше, чем хотелось бы самому игроку. Иньяки не всегда играл центрального нападающего, Ариц Адурис, когда был не стар, занимал место в центре, а Вильямс помогал ему слева или справа. Рост метр восемьдесят шесть предполагает хорошую прыгучесть. Тут уж не убавить. Как прыгнет, как зависнет в воздухе.

Когда Иньяки только заиграл в «Атлетике», то у болельщиков были опасения - а не получили ли они копию другого нападающего с ганскими корнями - Марио Балотелли. Речь шла не об игре, а о поведении за пределами футбольного поля. К счастью, тревоги не подтвердились. Вильямс весьма остр на язык, иной раз чересчур. Например, о занятиях сексом четыре раза в неделю. Но он безупречен, во всяком случае пока, в быту и трудолюбив на тренировках. Так было, когда Иньяки только вошёл в состав «Атлетика». Сейчас, когда Вильямс - самый высокооплачиваемый футболист «львов», ситуация не изменилась.

Естественно, что такой алмаз, прошедший хорошую огранку, не мог остаться незамеченным. Вильямсом интересовались не только два сильнейших клуба Испании и примкнувший к ним мадридский «Атлетико». Его многократно просматривали посланцы «Баварии», «Ювентуса» и обоих «Манчестеров». «Юнайтед» уже поспешил анонсировать приход испанского нападающего. Но пока он играет на «Сан-Мамесе». Возможно, потенциальных покупателей отпугивает высокая трансферная стоимость. Раньше Иньяки стоил 60 миллионов, потом 80. В августе Вильямс подписал с «Атлетиком» новый контракт сроком на девять лет, и теперь он стоит 135 миллионов.

Иньяки мог выбирать играть за сборные Испании, Ганы и Либерии, откуда родом его дедушка. Он предпочёл испанскую команду. Немало играл за юношеские команды, но в первой сборной появился лишь раз. В мае 2016 года вышел на замену в товарищеском матче с командой Боснии. И всё... Почему Иньяки Вильямс не играет в сборной Испании? Этот вопрос я задал Хулену Лопетеги, когда тот возглавлял «красную фурию». Тренер ограничился обтекаемыми фразами, что рассчитывает на форварда «Атлетика» и многое зависит от самого футболиста. Но минул чемпионат мира, в сборной не раз сменился тренер, а Иньяки до сих пор не попадает в главную команду страны. Хотя играет более чем прилично. Видимо, конкуренция в испанской команде столь высока.