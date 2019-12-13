Давид и Чичи. На страже ворот «Хетафе»

вчера, 00:30

«Соккер.ру» представляет вратарскую бригаду мадридского «Хетафе».

«Краснодар» - последний из российских клубов, который мог продолжить выступление в еврокубках следующей весной. Чтобы выйти в 1/16 финала Лиги Европы «быкам» нужно было обыграть в Мадриде местный «Хетафе». Для этого «Краснодару» нужно было забить хотя бы один гол. Кто же помешал российскому клубу это сделать? Кто защищает ворота «Хетафе»?

В чемпионате Испании все 16 матчей «от свистка до свистка» отыграл 26-летний Давид Сория. В Лиге Европы ворота «синих» защищал 29-летний Леандро Чичисола. Мы же представим обоих.

Для «Хетафе» этот матч был таким же решающим, как и для «Краснодара». Поэтому вполне логично было доверить ворота Сории. Стоит отметить, что в Испании сильна традиция распределения ролей среди стражей ворот. Один играет в чемпионате, второй в Кубках, в том числе и европейских. Кубковый голкипер как раз Чичи. Бордалас произвел ротацию, нарушив обещание, данное аргентинцу.

А теперь давайте с ними знакомится. Давид Сория - вратарь крупный, даже тяжеловатый. Рост метр девяносто сантиметров, вес девяносто три килограмма. Не слишком прыгуч и пластичен. Но при этом Давид обладает превосходной интуицией. Он умело выбирает позицию в воротах. Ему даже не приходится прыгать. Протянул руку, сделал шаг в сторону, и ворота спасены. Конечно, не стоит представлять Сорию этаким статичным слоном. При необходимости он может и в угол прыгнуть, и навстречу сопернику выскочить, и на перехват пойти, сминая всех на своём пути. Но при этом Давид играет спокойно, неброско, возможно неинтересно. Но надёжно. Сория пропускает в среднем мяч за игру, что неплохо для голкипера клуба-середнячка. Было у него пару неудачных игр, но это ещё во времена «Севильи».

Давид - вратарь с довольно сложной судьбой. Коренной мадридец, воспитанник «Реала», к пятнадцати годам Сория понял, что путь в ворота «королевского клуба» тернист и извилист. Может, поэтому он согласился продолжить обучение в академии «Атлетико». Закончил и уехал в Англию. Там у молодого голкипера было два предложения от «Лестера» и «Бирмингем Сити». Просмотр прошёл неудачно. В первой же контрольной игре за «Лестер» Давид получил травму. На этом все смотрины закончились. Началось лечение на родине.

Давид Сория предпринял новую попытку устроиться в Севилье. Причём он ехал целенаправленно в «Бетис». Но перед этим он побывал в расположении «Севильи». Там и остался.

Многолетний страж ворот Андрес Палоп уехал в леверкузенский «Байер». В распоряжении Унаи Эмери оказалось два немолодых вратаря: португалец Бету и дублёр Палопа Хави Варас. Зато в дочерней команде «Севилья-Атлетико» созрел Серхио Рико. Его Эмери перевёл в главную команду и сделал основным голкипером. Освободившееся место в фарм-клубе занял Сория.

С Серхио Рико в воротах «Севилья» выиграла Лигу Европы. А через время Эмери перевёл Давида в главную команду. Пока на роль третьего вратаря. В чемпионате страны. В Лиге Европы Сория появился в воротах раз, другой, третий. «Севилья» тем временем добралась до финала, где ей противостоял «Ливерпуль». И в решающем матче Унаи Эмери доверил ворота Давиду, не сыгравшему за основу и десятка матчей. Авантюра? Вне всяких сомнений. Однако испанский клуб выиграл в Базеле 3:1, взял трофей. Эксперимент себя оправдал.

Но основным вратарём оставался Серхио Рико. И при Эмери, и после отъезда Унаи в Париж. Но в сезоне-2017/18 после матча «Севильи» со «Спартаком» что-то сломалось в игре Рико. Сория стал всё чаще появляться в воротах южан. В самых разных встречах - Ла Лиги, Кубка Испании, Лиги чемпионов. Пропускал, ошибался, но всё же доказал свою готовность играть на высшем уровне. Кончилось тем, что позапрошлым летом «Рамон Санчес Писхуан» покинули и Серхио Рико, и Давид Сория. Один уехал в лондонский «Фулхэм», второй вернулся в Мадрид. Но не в «Реал» или «Атлетико», а в команду попроще - «Хетафе». Которая с Сорией завоевала пропуск в Лигу Европы, а теперь претендует на место в Лиге чемпионов.

Чичи (он же Леандро Чичисола) у себя на родине играл за знаменитый «Ривер Плейт». Но не часто. За четыре года этот блондин сыграл с три десятка встреч. Потом Леандро перебрался в Европу, где несколько лет выступал за итальянскую «Специю». Не ищите эту команду в числе участников Серии А, её там не было. Потом футбольная судьба занесла Чичисолу на Канарские острова, где он обосновался в воротах «Лас-Пальмаса». Дебют выдался славным. «Валенсия» с трудом затолкала в ворота островитян единственный мяч. Но уже в следующей игре Чичи пропустил пять мячей от «Атлетико». Вот и в дальнейшем на две хорошие игры у аргентинца приходился один матч из разряда так себе. «Лас-Пальмас» сопротивлялся, бился, но в итоге вылетел из Примеры. А Чичисола остался, подписав трёхлетний контракт с «синими». Стартовые позиции Сории и Чичисолы были одинаковыми. Но кто выиграл конкуренцию - видно невооружённым глазом. Испанец играет постоянно, аргентинец довольствуется первым номером и практикой в Лиге Европы.

Без малого двухметровый серб Филипп Манойлович принадлежит «Хетафе» уже третий год. Но за это время он не сыграл ни одной встречи в основе. Хотя Филипп - голкипер умелый, у себя на родине играл за ряд клубов, в том числе и за «Црвену Звезду». Даже в сборной Сербии отметился разок. В прошлом сезоне Манойлович провёл полгода в греческом «Паниониосе». Летом 23-летний Филипп вернулся в Мадрид, но не играл ни на «Колисео Альфонсо Перес», ни в выездных встречах. И в игре с «Краснодаром» он не попал даже в заявку.