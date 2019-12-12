Нестареющий Диего

вчера, 16:11

«Соккер.ру» знакомит читателей с вратарями соперника ЦСКА – «Эспаньола».

В четверг вечером два российских клуба завершат групповой этап Лиги Европы матчами в Испании. ЦСКА сыграет в Барселоне с «Эспаньолом». Ворота которого обычно защищает известная в футбольном мире личность – Диего Лопес. Тот самый, что когда-то вытеснил из ворот «Реала» самого Икера Касильяса. Диего уже 38 лет. Нынешний сезон может стать последним в его карьере. И хотя «попугаи» отвратительно выступают в чемпионате Испании, ветеран один из немногих футболистов барселонского клуба, к которому нет претензий.

Диего Лопес обладает прекрасными данными. Рослый, широкоплечий, умело выбирающий позицию на линии ворот. На выходах Лопес тоже действует уверенно. Возможно, он не столь прыгуч, как, например, Ян Облак из «Атлетико». Возможно, из-за габаритов. Но помогают длинные руки, да и соперники зачастую проигрывают Диего контактную борьбу, отскакивают от его мощного корпуса.

Диего – уроженец галисийского города Луго, где и начинал играть в футбол. Но он может называть себя и воспитанником мадридского «Реала», в состав которого Лопес попал 18-летним юношей. В это же время в составе столичного клуба заиграл и ровесник Диего Икер Касильяс. Но если Икер довольно быстро стал первым номером «сливочных», то галисиец ещё несколько лет был на третьих-четвёртых ролях. Играл за «Кастилью», и только в середине прошлого десятилетия стал вторым вратарём «Реала». Но Лопесу хотелось играть самому, а не смотреть со скамейки за действиями Касильяса. Такая возможность предоставлялась чрезвычайно редко – всего два раза. Поэтому в 2007 году 26-летний вратарь принял приглашение «Вильярреала», где после ухода Пепе Рейны в «Ливерпуль» возникла потребность в голкипере.

Пять лет, проведенных в воротах «подводников», оказались пиком карьеры Диего. Он зарекомендовал себя одним из сильнейших вратарей Ла Лиги. Да и в Европе, где «Вильярреал» выступал регулярно, игравший неброско, но надёжно Диего был на хорошем счету. Лопес привлекался в сборную Испании. Он был рад оказаться в национальной команде дублёром Касильяса, но в состав «красной фурии» входили ещё Пепе Рейна и Андрес Палоп. Которые и становились чемпионами мира и Европы. Диего же сыграл за испанскую сборную лишь однажды, а в её составе взял лишь Кубок конфедераций.

Он мог бы играть в «Вильярреале» до сих пор, но в 2012 году Диего, которому перевалило за тридцать, принял решение уйти в «Севилью», чтобы стать преемником стареющего Палопа. Но Андрес не спешил уходить, и в первом круге чемпионата Лопес играл не всегда. Неизвестно, как бы всё сложилось дальше, но про Диего вспомнили в «Реале». Жозе Моуриньо посчитал, что Касильяс исчерпал себя в роли основного вратаря «королевского клуба». Антонио Адан на роль основного не тянул, вот и решили в Мадриде вернуть Диего Лопеса, который после ухода из «Реала» не потерялся.

И он согласился. Не всё получалось. Да и публика весьма прохладно, если не сказать хуже, отнеслась к возвращению Диего. Ведь Моуриньо приглашал его на место Касильяса. Лопесу приходилось доказывать, что это он, а не чемпион мира и двукратный чемпион Европы, должен играть в воротах самого титулованного клуба Старого Света. Каждая ошибка, каждый неверный шаг рассматривались через увеличительное стекло. К тому же португалец успел нажить в Испании немало недоброжелателей. История с вратарями «Реала» использовалась против Жозе.

Сменивший Моуриньо Карло Анчелотти решил разделить обязанности. Лопес играл в чемпионате Испании, а Касильяс в Лиге чемпионов и Кубке короля. В Ла Лиге мадридцы пришли на финиш третьими вслед за «Атлетико» и «Барселоной». Зато стали клубными чемпионами Европы и взяли домашний Кубок.

Летом 2014 года Икер Касильяс остался в «Реале», а его партёром стал герой чемпионата мира костариканец Кейлор Навас из «Леванте». Лопесу пришлось уйти. Диего пригласили в знаменитый «Милан», где он стал основным стражем ворот. Но итальянский суперклуб выдал безобразный сезон. Десятое место, двенадцать поражений в чемпионате. Сказать, что Лопес сыграл слабо, трудно. Но и ничего выдающегося не сотворил. А потом в «Милане» появился юный Джанлуиджи Доннарумма, который тогда был в два раза моложе Диего. Что не помешало ему выиграть конкуренцию у испанца. И в двух следующих сезонах Диего Лопес довольствовался ролью второго вратаря. Диего уже подумывал об уходе, и тут ему позвонили из Барселоны. Не из «Барселоны», а из «Эспаньола».

Уехал в лондонский «Тоттенхэм» Пау Лопес, и «попугаям» срочно понадобился вратарь. «Эспаньол» арендовал его однофамильца. И не пожалел. Оказалось, что за несколько неудачных лет Диего Лопес не растерял своего мастерства. Поэтому было решено подписать с ветераном постоянный контракт. Что и было сделано. Но вернулся из Лондона Пау Лопес, и Диего пришлось подвинуться, освободить место более молодому и перспективному. В сезоне-2017/18 чаще играл Пау. Диего сыграл в десяти встречах. Возможно, он завершил бы карьеру или подыскал бы себе новую команду. Но Пау Лопес подписал контракт с «Бетисом», и снова Диего был востребован.

Ветеран провёл великолепный сезон-2018/19. Во многом благодаря его игре «попугаи» заняли высокое седьмое место. Поэтому они и выступают в Лиге Европы. В текущем чемпионате «Эспаньол», наоборот, ужасен. Несмотря на свои успехи в Европе, второй барселонский клуб плетётся в хвосте и близок к вылету. Но виноват ли в этом 38-летний Диего Лопес? Вряд ли у кого-то повернётся язык упрекнуть ветерана в незавидном положении «попугаев». И если «Эспаньол» спасётся, то одним из его спасителей станет немолодой вратарь.

Диего Лопес в нынешнем сезоне играет во всех встречах. Но может так случиться, что тренер Пабло Мачин даст отдохнуть игрокам основы в матче с ЦСКА . В том числе и стражу ворот. Тогда место в воротах впервые в сезоне займёт обладатель первого игрового номера 26-летний Андрес Прието.

Андрес начинал в родном городе Аликанте, но поиграть за местный «Эркулес» ему не удалось. 15-летнего юношу пригласили в мадридский «Реал». Образование Прието получил, а вот с практикой не сложилось. Он даже за «Хувениль» играл редко, не говоря уже о «Кастилье». Попадание в первый состав «Реала» осталось несбыточной мечтой. В 21 год Прието покинул «Реал» и уехал в Барселону, где провёл три года во второй команде «Эспаньола». В первую команду Андрес тогда не пробился. Ушёл в «Малагу», где за два года лишь четыре раза сыграл за основу. Была кратковременная и бесплодная командировка в «Леганес». Прошлым летом Прието вернулся в «Эспаньол», подписал контракт и с тех пор регулярно сидит на скамейке запасных. Пока своего шанса он не получил.

Третий вратарь «Эспаньола» носит ту же фамилию, что и основной. Но 20-летний Адриан Лопес не родственник Диего. В составе пять Лопесов - уже упомянутый вратарь Диего Лопес, капитан команды защитник Хави Лопес, основной опорник Давид Лопес, ещё один защитник Ллюис Лопес и, наконец, самый молодой в этой компании третий голкипер по имени Адриан. Который пока только готовится играть за основной состав и посидеть на лавочке.