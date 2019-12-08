Дайте Данкану поработать

вчера, 21:30

«Соккер.ру» рассказывает о преображении «Эвертона» после смены тренера.

В пятницу руководство «Эвертона» отправило в отставку португальца Марку Силву и приступило к поискам нового тренера. А пока новый шеф не найден, руководить тренировочным процессом поручено Данкану Фергюсону. Премьера легенды «Гудисон Парк» в новой роли пришлась на матч с «Челси».

«Эвертон», ленивый и безвольный в большинстве матчей нынешнего сезона, вдруг показал, что не разучился играть в футбол. Ливерпульские «синие» переиграли «синих» из Лондона. Задорная и боевая команда Фрэнка Лэмпарда оказалась не готова к такому приёму. Гости ожидали увидеть несколько иной «Эвертон». Но пока гости перестраивались, Ришарлисон успел поразить их ворота.

Нельзя сказать, что преимущество хозяев было подавляющим. «Челси» не развалился, когда Доминик Калверт-Льюин в начале второго тайма забил второй мяч. Ответный гол Матео Ковачича оказался очень своевременным. Интрига в матче держалась вплоть до 84-й минуты, пока Кепа Аррисабалага не привёз третий гол. Вратарь вышел из штрафной и подарил мяч полузащитнику соперника Тео Уолкотту. А тот уже нашёл Калверта-Льюина, который и снял все вопросы. «Эвертон» выиграл 3:1 и выбрался из зоны вылета. Пока недалеко, но ведь времени прошло мало. Всего один день Фергюсон руководил командой.

Один матч, даже очень успешный, ещё не повод делать выводы. Поэтому рано объявлять Данкана спасителем девятикратных чемпионов. Игра с «Челси» может поднять настроение приунывшей синей части Ливерпуля. Не более того. Однако «Эвертон» заметно изменился после одного дня работы с Фергюсоном.

Небольшое отступление. Как правильно – Дункан или Данкан? И так, и так верно. Шотландцы, а Фергюсон родился в шотландском городе Стёрлинг, говорят Дункан. Англичане произносят имя как Данкан. Отсюда и прозвище футболиста – Биг Данк. Большой Данкан. Действительно большой – метр девяносто три. В девяностые, когда Дункан появился в Ливерпуле, многие посмеивались над его акцентом. Например, в одной из газет появился комикс, в котором тогдашний тренер «ирисок» Джо Ройл и капитан Невилл Саутолл рассуждают о целесообразности привлечения в команду переводчика. Который понадобился не легионерам, а их было трое – наш Андрей Канчельскис, швед Стефан Шварц и нигериец Даниэль Амокачи. Все трое хорошо говорили по-английски. А вот речь Фергюсона понимали далеко не все, даром что он говорил на английском языке.

За Данканом закрепилась слава человека жёсткого и требовательного. В бытность футболистом он никогда не халтурил, не убирал ног, бился на поле за каждый мяч не жалея себя. И соперников тоже. Не секрет, что он сидел. Причём за грубое нарушение правил на футбольном поле. Конечно, защитник «Райт Роверз» Джон Макстей тот ещё гусь, и симпатии многих шотландцев были на стороне Данкана. Но закон был нарушен. Нападающий был приговорён к 44 дням лишения свободы. Отсидел полтора месяца, а потом вышел на свободу. Собственно, во многом из-за своего попадания в тюрьму, нападающий потом и оказался в «Эвертоне». В Шотландии ему заиграть после заключения было тяжело, зато на «Гудисон Парк» Данкан обрёл свой второй дом. Отыграл 11 лет в синей футболке, причём это были не самые простые годы для девятикратных чемпионов.

Надо сказать, что Биг Данк остался весьма жёстким и после отсидки. Немало соперников уже по английской Премьер-лиге познакомились с его тяжёлыми кулаками. На счету Фергюсона восемь красных карточек в составе «Эвертона». Этот результат долгое время считался рекордом Премьер-лиги, пока Патрик Виейра и Ричард Данн не обошли шотландца. Его даже чуть не посадили снова, но уже не за футбольные прегрешения. Однажды в жилище Данкана проникли грабители. Злоумышленники думали, что хозяина нет дома. Потом воры был рады приезду полиции. Фергюсону же едва не влепили новый срок за превышение мер необходимой самообороны, ибо злодеи оказались в тюремной больнице. Но в итоге Биг Данк отделался штрафом, а его незваные гости – реальными сроками.

Данкан Фергюсон входит в тренерский штаб «ирисок» с 2014 года. За это время он успел поработать с Роберто Мартинесом, Рональдом Куманом, Дэвидом Ансуортом, Сэмом Эллардайсом и Марку Силвой. Был надёжным помощником, но при этом соблюдал субординацию. Хотя не скрывал своего желания однажды возглавить команду. Не обижался, когда исполняющим обязанности назначали не его, а Ансуорта. Сейчас, когда команда оказалась в непростом положении, 47-летний шотландец сразу же отправился тренировать. Фергюсон не думает о том, утвердят его или нет. Ансуорта в своё время не утвердили. Не факт, что и Фергюсона утвердят. Но попробовать бы стоило.

Во-первых, «Эвертон» для Данкана не просто место работы, это его второй дом. Уж он вложит всю душу в работу, о которой долго мечтал. Фергюсон хорошо знаком с командой, знает сильные и слабые возможности игроков. Во-вторых, новые полномочия Биг Данка позволят шотландцу навести порядок в команде. Конечно, вряд ли он пустит в ход свои кулаки, имеются и другие методы убеждения. В-третьих, отсутствие тренерского опыта у Большого Данкана – недостаток устранимый. Кроме того, он пять лет работал помощником других специалистов. Наверняка, чему-то научился. А чему – увидим в ближайших матчах. Новый тренер на горизонте пока не появился. Может, и не появится, если у Данкана получится. Но главное – это реакция болельщиков славного, но многострадального клуба. Приход на должность тренера одного из любимых игроков сплотит фанатов, привлечёт на «Гудисон Парк» тех болельщиков, которые махнули рукой на команду. У Фергюсона есть шанс поднять «Эвертон» на место, соответствующее статусу клуба. Поэтому руководству стоит рискнуть.