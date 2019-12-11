Выше Облака не прыгнешь

вчера, 15:00

«Соккер.ру» знакомит читателей с вратарской бригадой мадридского «Атлетико».

Сегодня матчем на новом стадионе «Ванда Метрополитано» московский «Локомотив» завершит свою европейскую кампанию. Конечно, хотелось бы, чтобы москвичи хлопнули дверью и прищемили ей мадридский «Атлетико». Но как тут хлопнуть, если ворота испанской команды защищает один из лучших голкиперов современного футбола?!

Яну Облаку всего 26 лет, а он уже выиграл четыре трофея Саморы (приз лучшему вратарю Ла Лиги) и готов выиграть пятый. Надо же догонять барселонцев Антони Рамальетса и Виктора Вальдеса, у которых по пять наград. Интерес к словенцу время от времени проявляют «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен». Ранее в этот круг претендентов входили «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но они уже нашли себе бразильцев.

Ян Облак из тех вратарей, которые одинаково хорошо играют как на линии, так и на выходах. Он достаточно рослый – 188 см, но не длинный, как, например, Тибо Куртуа. Поэтому словенцу легко удаётся сложиться и прыгнуть за мячом летящим низко. Он прыгуч и подвижен, поэтому практически не ошибается на перехватах. В юности у Яна наблюдались проблемы с фиксацией мяча, но этот недостаток он изжил ещё в Португалии. А ещё он очень не любит пропускать мячи. Ни один вратарь этого не любит, разумеется. Но Облак особенно щепетилен. Ведь Самору вручают голкиперу за наименьшее количество мячей. В последних четырёх сезонах очень престижный для испанского футбола трофей доставался Яну. Немножко статистики. Облак сыграл в Ла Лиге 169 матчей, в которых пропустил 104 мяча. В 96 встречах он оставлял свои ворота в неприкосновенности. Завидные показатели.

Но Облак не всегда был таким непробиваемым. В юности ему пришлось хлебнуть немало лиха. «Бенфика», купившая 17-летнего словенца, не сразу доверила ему свои ворота. Облака изрядно погоняли по арендам. Ссылка в «Униан Лейрию» в сезоне 2011/12 была адской. Немотивированная, вылетающая команда без денег. В обороне гулял ветер. Да что там оборона. Иной раз игроков на матч не набиралось. На домашнюю игру с «Фейренсе» вышло только семь полевых игроков и один вратарь - еще никому не известный Облак. Понятно, что Ян пропускал частенько по три-четыре мяча, причём для этого не нужно было совершать ошибок. Все вратарские подвиги юного голкипера не вписывались в скупые строки итоговых протоколов.

В следующем сезоне «Бенфика» одолжила Облака более приличной команде «Риу Аве», где Ян получил прекрасную школу. Недостатка в работе не было. Ошибался, пропускал немало, но набитые шишки шли впрок. Равно как и мотивация. Облак возненавидел пропускать. Особенно после матча с «Бенфикой», которая наколотила принадлежавшему ей вратарю аж шесть голов. «В тот вечер в мои ворота влетело всё, даже больше. После финального свистка я хотел собрать вещи и скрыться где-нибудь на необитаемом острове», - вспоминал Ян.

Но после этого издевательства становиться Робинзоном не пришлось. «Бенфика» вернула Облака и усадила его на лавку. Что уже прогресс. А потом, когда наделал ошибок Артур Мораиш, Жорже Жезуш бросил Яна на самый ответственный участок. И как же хорош он оказался! Три пропущенных мяча в 13 встречах, а также приз лучшего вратаря португальского чемпионата отправился в коллекцию молодого вратаря в качестве одного из первых её экспонатов.

В «Атлетико» Ян Облак приехал на роль второго вратаря. Преемником вернувшегося в «Челси» Куртуа считался купленный у «Хетафе» Мигель Мойя. Но в середине сезона тот оказался в лазарете, и тогда пробил час Облака. Ян не сплоховал. И вот уже шестой год, как ворота «матрасников» находятся во владении словенца.

Немного о самом Яне Облаке. К Брану Облаку, одному из немногих словенцев, игравших за сборную единой Югославии, он отношения не имеет. Отец футболиста Матияж тоже играл в воротах, но больших успехов не добился. Прославился он как первый тренер своего сына. Внесла свою лепту и старшая сестра Яна - Тея, даром что она неплохая баскетболистка, играет за сборную страны. Тея любила пробивать брату пенальти, причём делала это весьма умело. Ян не любит пропускать мячи, а от девчонки - тем паче, хорошо, что от сестры. Вот отсюда и умение брать мяч с точки, равно как и искусство отражать серию ударов. В родном городке Шкофья-Лока Облаку делать было нечего. В столичной «Олимпии» он рано заиграл - в 16. Основной вратарь «Олимпии» Роберт Волк увидел Яна на тренировке и был восхищён работой юноши. «Он совсем молокосос, но уже намного сильнее меня», - сказал Волк тренеру и настоял, чтобы Яна включили в основу. Однако в домашнем чемпионате Облак долго не задержался. Позвали в «Бенфику», а остальное вы уже знаете.

Но на крупных турнирах, будь то чемпионат мира или первенство Европы, Ян Облак пока не был замечен. Увы, он защищает ворота не самой сильной сборной Словении. Будь Югославия единой… Вот и предстоящее первенство континента пройдёт без словенцев. Однако Ян не отчаивается и верит, что однажды команда из его небольшой страны преодолеет отборочный барьер. Может, даже получится пробиться на ближайший чемпионат мира.

«Локомотив» играл с «Атлетико» весной 2018 года в 1/8 финала победного для «матрасников» розыгрыша Лиги Европы. Мадридцы дважды крупно победили 3:0 и 5:2, но Облак тогда не играл. Был травмирован, и в обеих встречах ворота защищал аргентинец Аксель Вернер. Но нынешней осенью в сложнейшем матче в Черкизово Ян противостоял «Локомотиву» и провёл отличный матч. Помог гостям выиграть 2:0. И хотя подопечные Юрия Сёмина уже потеряли все шансы даже на третье место, мотивация у них должна присутствовать. А именно – заставить капитулировать одного из сильнейших вратарей мира. Который очень не любит пропускать.

Несмотря на свой статус первого вратаря «Атлетико», Облак играет под тринадцатым номером. Свитер с единичкой принадлежит 32-летнему Антонио Адану. Коренному мадридцу, но воспитаннику «Реала». В юности Адану было выдано множество авансов. Его считали наследником Икера Касильяса в воротах «королевского клуба». В «Кастилье» - второй команде «Реала», Антонио был действительно хорош. Крупный, фактурный, в то же время не совсем тяжёлый, пластичный и подвижный. Но время шло, Адан перерос вторую команду, а Касильяс по-прежнему был безоговорочным первым номером. Возможно, Антонио пересидел. Когда же Жозе Моуриньо решил задвинуть «Божественного Икера», Адан оказался не готов к роли основного игрока. Сыграл несколько встреч, наделал ошибок и снова оказался не у дел. «Реал» вернул из «Вильярреала» своего воспитанника Давида Лопеса. Адан же отправился в аренду в «Кальяри», где тоже почти не играл.

Спас карьеру вратаря «Бетис». Антонио занял место в воротах «зелёных» зимой 2014-го и не смог спасти андалусийцев от вылета. Но через год клуб из Севильи вернулся в элиту. С Антонио в воротах. Ещё три сезона Адан был основным стражем ворот южан. За это время он заработал весьма противоречивую репутацию. С одной стороны он выручал чаще всех в Ла Лиге. Но при этом пропускал немало. Мог отразить пять сложнейших ударов, а потом «пустить бабочку». И не одну. Кроме того, Антонио полагался на своё мастерство и не утруждал себя работой с защитниками.

В прошлом году «Бетис» решил укрепить последний рубеж, пригласив из «Эспаньола» Пау Лопеса. Антонио Адан же покинул Севилью и вернулся в родной Мадрид. Но уже в «Атлетико», где добровольно присел на лавочку. За год с небольшим он сыграл лишь пять встреч в воротах «матрасников» - одну в чемпионате и четыре в Кубке. Впрочем, Антонио шёл в «Атлетико» не за игровой практикой.

23-летний Аксель Вернер гуляет по арендам. В прошлом сезоне аргентинец недолго был основным в «Уэске». Но пропустил восемь мячей на «Камп Ноу» и растерял остаток уверенности. Сейчас Аксель на родине, в клубе «Атлетико Сан Луис». 22-летний Мигель Сан-Хуан, третий вратарь в прошлом сезоне, сейчас трудится в «Эльче». Пока в аренде, а там видно будет. Сейчас третьим в очереди стоит 21-летний Диего Конде, защищающий ворота «Атлетико-В». Иногда в воротах второй команды появляется 20-летний бразилец Алекс Дос Сантос. 19-летний Кристиан Гомес пока не играл даже за резервистов.

В материале использованы фрагменты будущей книги Олега Лыткина «Мои любимые вратари».