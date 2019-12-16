Кто, если не Дзюба? Лучший игрок первой части РПЛ

вчера, 12:41

«Соккер.ру» изучает социальный феномен – из-за скандала с Артемом его сознательно лишают признания, забывая о футболе.

Всем фанатам московских клубов неловко выбирать лучшего игрока первой части чемпионата России из состава «Зенита». В других частях страны – свои любимцы. И теперь во многих опросах видим одну и ту же картину – Дзюба проигрывает.

Хотя если рассуждать без эмоций и отвлечения на то, как Артем и Санкт-Петербург повели себя в конфликте с фанатами, то от попытки задвинуть Дзюбу на второй план, если ищите главного героя первой части чемпионата, попахивает сознательным или бессознательным отрицанием.

Например, как Бакаев может быть наравне? У Ионова тоже 7 ассистов в РПЛ , как у Зелимхана, но у Артема – на два больше. «Спартак» в четырех пунктах от зоны вылета, дважды Зелимхан мог показать класс против того же «Зенита» - не справился. Для молодого игрока нынешний сезон прорывной, но стабильности и опыта для статуса главного в РПЛ не хватает.

Рядом с великолепными матчами были средние, вытащить «Спартак» из болота не смог. А Крыховяк, взяв на себя функции форварда – поляк забил восемь голов, не сделал «Локомотив» явным конкурентом «Зениту» в чемпионской борьбе. Гжегож забивал от безысходности, но полностью наплевал на создание моментов для напарников – 1 ассист, а еще не помогал Баринову и Мурильо в защите.

«Локомотив» постоянно пропускал, в игре не было баланса, но был герой атаки. Вот только поляк сделал для «железнодорожников» примерно столько же хорошего, как Соболев или Шомуродов – для своих коллективов. Никто не оспаривает личные успехи Крыховяка, но «Локомотив» заметно ниже, чем «Зенит», и по цифрам, если уж хавбек записался в форварды второй волны, Дзюба выше – 11 голов против 8, 9 ассистов против 1.

Для Влашича первый круг выдался сложным, но хорват всегда был на поле, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. По системе «гол плюс пас» выше, чем Крыховяк, но мало кто будет настаивать, что Никола – лучший игрок РПЛ здесь и сейчас. Понятно, почему и как Дзюбу не любят, но усложняют простой вопрос. Крыховяк, Влашич и Бакаев сделали для своих команд максимум. А Шомуродов и Соболев – открытия первой части сезона.

Есть и другие герои. Важным для «Зенита» был Барриос, но тут снова включается странная избирательность, ведь рядом Оздоев – именно в РПЛ Магомед сыграл прекрасно. И если Азмун зависел от Дзюбы, то низкое количество атак через опорную зону «Зенита» нужно делить между двумя центральными хавбеками. Так что колумбиец проходит по списку Сантоса, Жиго или Вандерсона – добротный легионер.

Можно сколько угодно хвалить перехваты Барриоса против «Оренбурга» или «Сочи», вспоминать отборы в более сложных играх, но у того же Оздоева удачных действий в защите даже чуточку больше, хотя играл выше. Даже Лукасу сложно будет отрицать, что вожак «Зенита» - Дзюба. Не стоит путать определение лучшего игрока и вашего любимого, или же с кристально чистой репутацией.

Барриос – Канте из РПЛ , прекрасный футболист, хотя и сбавивший после невероятно яркого дебюта весной. Крыховяк – настоящий лидер «Локомотива», хотя и там ему помогал в меру сил Алексей Миранчук. А вот Дзюба, хотя окружен сильными напарниками, сам по себе сыграл феноменально. Лучший снайпер первой части сезона, лучший ассистент (второй чемпионат подряд).

При этом его «Зенит» на десять пунктов опережает «Краснодар». А кандидат в список лучших из состава «быков» провел всю первую часть сезона в лазарете – Классон. Также сложно назвать успешными для его клуба усилия Крыховяка, ведь «Локомотив» на 11 очков уступает «Зениту», пускай и выиграл в один мяч очный поединок. Но Дзюба отличался в матчах, в которых его команда набрала 35 пунктов!

Также автогол Кутепова в матче против «Спартака» - дело рук Дзюбы. Итого 38 очков из 45 завоевали при прямом участии одного форварда. Поскольку лучший результат первого из преследователей – 35 пунктов, то ни один другой футболист не может и близко подобраться к продуктивности Артема. Нравится вам персона или нет, но в конкретном сезоне нападающий «Зенита» приносит пользу.

Не говоря о том, что форвард пашет, как обычно – 149 выигранных единоборств на втором этаже, опережает в полтора раза ближайших преследователей, хотя даже не играет в центре атаки, отдав Азмуну статус футболиста РПЛ с самым большим суммарным количеством явных моментов. Но если Сердар отличился 7 раз, претендуя на 11 мячей, то Дзюба забил 11 раз, хотя его показатель xG ниже – 10.

И по количеству созданных шансов именно форвард – лучший в РПЛ . Ионов, Бакаев, Алексей Миранчук или Фернандес ему уступили. Так что тут важно разделать личный взгляд и рациональный. Автору этих строк не понравилось, что фанаты клубов послали Дзюбу именно на матче сборной – неуместно, обзываться могли в играх РПЛ . Но потом начался трэш. Артем напомнил о том, за что его не любят – благородностью публику не балует, а действия силовых структур добили моральные позиции Дзюбы.

Не лично арестовывал, но назвал «фашистами» и не встал на сторону адекватности. Но в футболе можно исходить лишь из вклада в командный успех и наличия положительного результата, и тогда Артем – главный футболист первой части сезона, заслужил комплименты за игру. При всем уважении к Барриосу, Крыховяку, Бакаеву, Влашичу или талантливым центральным форвардам «Крыльев Советов» и «Ростова», Дзюба всех переиграл на дистанции.

Ведет «Зенит» - лидера со значительным для лиги сменяемых чемпионов отрывом, игнорировать его можно лишь по принципу личной неприязни, но никто не ставит вопрос о симпатиях. Артем утопил репутацию, не смог достойно отреагировать на неприятную, но обычную для футбола волну хейта. Но форвард хорошо сыграл в футбол. Даже отлично, ведь в прошлом сезоне на волне успеха на ЧМ -18 у Дзюбы было 8 голов и 10 ассистов за весь чемпионат.

Сейчас сыграл на восемь матчей меньше, а уже отличился 11 раз и создал 9 мячей передачами. Пять действий – в одном матче, но остается 15, а первый преследователь по «гол плюс пас» собрал всего 14 – Шомуродов. Если середняки помогут весной, то Дзюба побьет личные рекорды РПЛ и по голам, и по ассистам. Выбор альтернативных кандидатов крайне сложно обосновать, поскольку Артем и по голам, и по результативным пасам – первый, не эгоист на поле, и не тратил силы впустую.

Не отрицая командную силу «Зенита» - для РПЛ у них успешная оборона, прекрасные центрхавы, сильный левый защитник, хороший форвард в штрафной, странно игнорировать разнопланового нападающего, который работает на команду. Дзюба явно не народный любимец, но Артем - лучший футболист первой части сезона РПЛ . Не потянули Крыховяк, Барриос, Бакаев, Влашич и любой другой свои команды так, как капитан сборной.

Если на секунду представить, что ваш выбор не меняет репутация персоны – а такого влияния быть не должно, то Дзюба должен побеждать с большим отрывом. Артем получит приз «Игрок года в России», даже приличная игра Головина в сборной и Монако не отменяет вклад Дзюбы в победы 2019. Поэтому так любопытно наблюдать, как в различных опросах побеждают другие. Все поклонники футбола справедливо хотят, чтобы к ним относились адекватно – и это правильная позиция. Но сами готовы поступать так же?