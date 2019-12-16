ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Кто, если не Дзюба? Лучший игрок первой части РПЛ

вчера, 12:41

«Соккер.ру» изучает социальный феномен – из-за скандала с Артемом его сознательно лишают признания, забывая о футболе.

Всем фанатам московских клубов неловко выбирать лучшего игрока первой части чемпионата России из состава «Зенита». В других частях страны – свои любимцы. И теперь во многих опросах видим одну и ту же картину – Дзюба проигрывает.

Хотя если рассуждать без эмоций и отвлечения на то, как Артем и Санкт-Петербург повели себя в конфликте с фанатами, то от попытки задвинуть Дзюбу на второй план, если ищите главного героя первой части чемпионата, попахивает сознательным или бессознательным отрицанием.

Например, как Бакаев может быть наравне? У Ионова тоже 7 ассистов в РПЛ, как у Зелимхана, но у Артема – на два больше. «Спартак» в четырех пунктах от зоны вылета, дважды Зелимхан мог показать класс против того же «Зенита» - не справился. Для молодого игрока нынешний сезон прорывной, но стабильности и опыта для статуса главного в РПЛ не хватает.

Рядом с великолепными матчами были средние, вытащить «Спартак» из болота не смог. А Крыховяк, взяв на себя функции форварда – поляк забил восемь голов, не сделал «Локомотив» явным конкурентом «Зениту» в чемпионской борьбе. Гжегож забивал от безысходности, но полностью наплевал на создание моментов для напарников – 1 ассист, а еще не помогал Баринову и Мурильо в защите.

«Локомотив» постоянно пропускал, в игре не было баланса, но был герой атаки. Вот только поляк сделал для «железнодорожников» примерно столько же хорошего, как Соболев или Шомуродов – для своих коллективов. Никто не оспаривает личные успехи Крыховяка, но «Локомотив» заметно ниже, чем «Зенит», и по цифрам, если уж хавбек записался в форварды второй волны, Дзюба выше – 11 голов против 8, 9 ассистов против 1.

Для Влашича первый круг выдался сложным, но хорват всегда был на поле, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. По системе «гол плюс пас» выше, чем Крыховяк, но мало кто будет настаивать, что Никола – лучший игрок РПЛ здесь и сейчас. Понятно, почему и как Дзюбу не любят, но усложняют простой вопрос. Крыховяк, Влашич и Бакаев сделали для своих команд максимум. А Шомуродов и Соболев – открытия первой части сезона.

Есть и другие герои. Важным для «Зенита» был Барриос, но тут снова включается странная избирательность, ведь рядом Оздоев – именно в РПЛ Магомед сыграл прекрасно. И если Азмун зависел от Дзюбы, то низкое количество атак через опорную зону «Зенита» нужно делить между двумя центральными хавбеками. Так что колумбиец проходит по списку Сантоса, Жиго или Вандерсона – добротный легионер.

Можно сколько угодно хвалить перехваты Барриоса против «Оренбурга» или «Сочи», вспоминать отборы в более сложных играх, но у того же Оздоева удачных действий в защите даже чуточку больше, хотя играл выше. Даже Лукасу сложно будет отрицать, что вожак «Зенита» - Дзюба. Не стоит путать определение лучшего игрока и вашего любимого, или же с кристально чистой репутацией.

Барриос – Канте из РПЛ, прекрасный футболист, хотя и сбавивший после невероятно яркого дебюта весной. Крыховяк – настоящий лидер «Локомотива», хотя и там ему помогал в меру сил Алексей Миранчук. А вот Дзюба, хотя окружен сильными напарниками, сам по себе сыграл феноменально. Лучший снайпер первой части сезона, лучший ассистент (второй чемпионат подряд).

При этом его «Зенит» на десять пунктов опережает «Краснодар». А кандидат в список лучших из состава «быков» провел всю первую часть сезона в лазарете – Классон. Также сложно назвать успешными для его клуба усилия Крыховяка, ведь «Локомотив» на 11 очков уступает «Зениту», пускай и выиграл в один мяч очный поединок. Но Дзюба отличался в матчах, в которых его команда набрала 35 пунктов!

Также автогол Кутепова в матче против «Спартака» - дело рук Дзюбы. Итого 38 очков из 45 завоевали при прямом участии одного форварда. Поскольку лучший результат первого из преследователей – 35 пунктов, то ни один другой футболист не может и близко подобраться к продуктивности Артема. Нравится вам персона или нет, но в конкретном сезоне нападающий «Зенита» приносит пользу.

Не говоря о том, что форвард пашет, как обычно – 149 выигранных единоборств на втором этаже, опережает в полтора раза ближайших преследователей, хотя даже не играет в центре атаки, отдав Азмуну статус футболиста РПЛ с самым большим суммарным количеством явных моментов. Но если Сердар отличился 7 раз, претендуя на 11 мячей, то Дзюба забил 11 раз, хотя его показатель xG ниже – 10.

И по количеству созданных шансов именно форвард – лучший в РПЛ. Ионов, Бакаев, Алексей Миранчук или Фернандес ему уступили. Так что тут важно разделать личный взгляд и рациональный. Автору этих строк не понравилось, что фанаты клубов послали Дзюбу именно на матче сборной – неуместно, обзываться могли в играх РПЛ. Но потом начался трэш. Артем напомнил о том, за что его не любят – благородностью публику не балует, а действия силовых структур добили моральные позиции Дзюбы.

Не лично арестовывал, но назвал «фашистами» и не встал на сторону адекватности. Но  в футболе можно исходить лишь из вклада в командный успех и наличия положительного результата, и тогда Артем – главный футболист первой части сезона, заслужил комплименты за игру. При всем уважении к Барриосу, Крыховяку, Бакаеву, Влашичу или талантливым центральным форвардам «Крыльев Советов» и «Ростова», Дзюба всех переиграл на дистанции.

Ведет «Зенит» - лидера со значительным для лиги сменяемых чемпионов отрывом, игнорировать его можно лишь по принципу личной неприязни, но никто не ставит вопрос о симпатиях. Артем утопил репутацию, не смог достойно отреагировать на неприятную, но обычную для футбола волну хейта. Но форвард хорошо сыграл в футбол. Даже отлично, ведь в прошлом сезоне на волне успеха на ЧМ-18 у Дзюбы было 8 голов и 10 ассистов за весь чемпионат.

Сейчас сыграл на восемь матчей меньше, а уже отличился 11 раз и создал 9 мячей передачами. Пять действий – в одном матче, но остается 15, а первый преследователь по «гол плюс пас» собрал всего 14 – Шомуродов. Если середняки помогут весной, то Дзюба побьет личные рекорды РПЛ и по голам, и по ассистам. Выбор альтернативных кандидатов крайне сложно обосновать, поскольку Артем и по голам, и по результативным пасам – первый, не эгоист на поле, и не тратил силы впустую.

Не отрицая командную силу «Зенита» - для РПЛ у них успешная оборона, прекрасные центрхавы, сильный левый защитник, хороший форвард в штрафной, странно игнорировать разнопланового нападающего, который работает на команду. Дзюба явно не народный любимец, но Артем - лучший футболист первой части сезона РПЛ. Не потянули Крыховяк, Барриос, Бакаев, Влашич и любой другой свои команды так, как капитан сборной.

Если на секунду представить, что ваш выбор не меняет репутация персоны – а такого влияния быть не должно, то Дзюба должен побеждать с большим отрывом. Артем получит приз «Игрок года в России», даже приличная игра Головина в сборной и Монако не отменяет вклад Дзюбы в победы 2019. Поэтому так любопытно наблюдать, как в различных опросах побеждают другие. Все поклонники футбола справедливо хотят, чтобы к ним относились адекватно – и это правильная позиция. Но сами готовы поступать так же? 

Поделиться
Другие материалы по теме
Финт Фелиша в матче с «Локо» признан моментом дня в Лиге чемпионов
12 декабря ВидеоКомментарии7
Забивший «Локо» Фелипе претендует на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ
12 декабря ВидеоКомментарии5
Удар Ковачича - в топ-5 голов 16-го тура АПЛ
11 декабря ВидеоКомментарии2
Спасение Кепы после удара Уолкотта - в топ-5 сейвов тура АПЛ
11 декабря ВидеоКомментарии2
Издевательский финт Таарабта над Ерохиным признан моментом дня в ЛЧ
11 декабря ВидеоКомментарии37
Гол Облякова в ворота «Краснодара» признан лучшим в РПЛ в декабре
11 декабря Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leningrad 84
   143 / 928
вчера в 22:32
Это не оскорбление, а констатация факта. И с каких пор слово "сектант" стало оскорблением? "Бомж" или "баклан" в ваших устах, уважаемый, звучит ничуть не лучше...
я, если вы внимательны, использую иные термины. Например "поклонник Газпрома", сторонник Миллера и т.д. Будьте точны в своих пассажах и не уподобляйтесь гопникам. Должен же быть на сайте хоть один реальный представитель "культурной столицы"!
ziborock
ziborock ответил object iff
   14 / 928
вчера в 21:29
таблицу посмотри... голы там, ассисты... Дзюба, конечно, не месси. но старается парень, и это очевидно! ИСКРЕННЕ жаль вас, спартачей, которые 41ют Дзюбу, в бессильной злобе.
Мы авно выгоняем - Дзюба, Ари, Глушаков! Не надо нас жалеть, у нас все нормально! Спартак свое имя не запятнывает воришками, ****и и жлобами, так что пользуйтесь на здоровье!!!
ziborock
ziborock ответил Leningrad 84
   14 / 928
вчера в 21:26
Вообще-то, стандартные объективные показатели эффективности игры Артема перечислены в статье Багрова, нет смысла их повторять. А вот чисто интуитивно, по быстроте мышления в штрафной и на подступах, мне кажется он тоже один из лучших. Довольно часто принимает красивые мгновенные решения (в паре с Азмуном, Дриуссии или даже Оздоевым...), не говоря уже об игре в сборной с другими партнерами. Количество ассистов говорит само за себя.
Хотелось бы увидет как один из примеров "красививое мнгновенное решение" Дзюбы!!! Что касается ассистов - кому как не Дзюбе, постоянно находящемуся в штрафной и около их делать!? Все команды в ЧР играют в футбол, худо-бедно, но играют, вся игра Зенита - навесь на Дзюбу и автобус на своей половине!!!
object iff
object iff ответил ziborock
   534 / 928
вчера в 21:21
По каким параметрам он лучший? Скорость? Дриблинг? и.т.д. Все его "параметры" используемые в Зените - находиться 90 минут возле чужой штрафной (не зря ведь он лидер по количеству попаданий в оффсайд) и если получится, то принять мяч и забить, а если не получится - упасть и апеллировать к судье! В ЧР прокатывает, а в Европе защитники высокие и быстрые - там он ноль!!!
таблицу посмотри... голы там, ассисты... Дзюба, конечно, не месси. но старается парень, и это очевидно! ИСКРЕННЕ жаль вас, спартачей, которые 41ют Дзюбу, в бессильной злобе.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ziborock
   120 / 928
вчера в 21:11
По каким параметрам он лучший? Скорость? Дриблинг? и.т.д. Все его "параметры" используемые в Зените - находиться 90 минут возле чужой штрафной (не зря ведь он лидер по количеству попаданий в оффсайд) и если получится, то принять мяч и забить, а если не получится - упасть и апеллировать к судье! В ЧР прокатывает, а в Европе защитники высокие и быстрые - там он ноль!!!
Вообще-то, стандартные объективные показатели эффективности игры Артема перечислены в статье Багрова, нет смысла их повторять.
А вот чисто интуитивно, по быстроте мышления в штрафной и на подступах, мне кажется он тоже один из лучших. Довольно часто принимает красивые мгновенные решения (в паре с Азмуном, Дриуссии или даже Оздоевым...), не говоря уже об игре в сборной с другими партнерами. Количество ассистов говорит само за себя.
object iff
object iff ответил DVL
   534 / 928
вчера в 21:07
Если Дзюба лучший игрок, то уровень РПЛ полный ахтунг)). Какой смысл пиарить полено,? Глупый игрочишка
так лучше нету у нас... моть ТЫ сгодишься?=)
object iff
object iff
   534 / 928
вчера в 21:05
как же задрали спартачи и иже с ними... парень старается, отдает голевые, забивает, делает результат! чего еще вам, мля, ннада? ах, да... клубные пристрастия, личная ненависть покоя не дает... живите с этим=)
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Ваня лучший
   120 / 928
вчера в 20:59
А кто вам, уважаемый, дал право называть московских фанатов сектантами.? Или у вас есть желание посостязаться в оскорблениях ? Учитывая наличие в рядах фанов зенита легендарного Гуливера и иных отморозков. обитающих на Вираже, можно предложить вашему вниманию целый букет оскорблений для вас и иных поклонников Зенита. Но мы ведь не в этом состязаемся, а обсуждаем качество футбола. Или вы извиняетесь за свою несдержанность по отношению к фанатам московских клубов, или будете презираем всем сообществом адекватных любителей футбола. У вашего "клуба" есть сайт там и изощряйтесь в оскорблениях.
Это не оскорбление, а констатация факта.
И с каких пор слово "сектант" стало оскорблением?
"Бомж" или "баклан" в ваших устах, уважаемый, звучит ничуть не лучше...
Nikola45
Nikola45
   127 / 928
вчера в 19:16
А из Спартака Артем и правда пришел Деревянным! Но играя рядом с Халком и другими хорошими игроками Зенита он стал лидером )) А человек который в Спартаке обзывал Артема Игрочишкой сам сбежал из Тарасовки и туда его теперь и пряниками не заманишь ))
Nikola45
Nikola45
   127 / 928
вчера в 19:13
Все знают кем был Артем в Спартаке! Так Игрочишка )) А Кем стал? Стал игроком и не просто игроком а Лучшим ))
Ванятка Прелесный начал рассуждать на тему Москвы и Питера )) Мы в курсе что вы не переносите и на дух все что связанно с Питером )) Вот Вам и возвращается ))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leningrad 84
   143 / 928
вчера в 18:55
Очевидно, что по всем параметрам Артем лучший и в РПЛ, и в играх сборной. И какое отношение к определению лучшего игрока РПЛ имеет мнение московских фанатов-сектантов ? Есть четкие объективные показатели, а все остальное - свинское лукавство (от Багрова и Ко)...
А кто вам, уважаемый, дал право называть московских фанатов сектантами.? Или у вас есть желание посостязаться в оскорблениях ? Учитывая наличие в рядах фанов зенита легендарного Гуливера и иных отморозков. обитающих на Вираже, можно предложить вашему вниманию целый букет оскорблений для вас и иных поклонников Зенита. Но мы ведь не в этом состязаемся, а обсуждаем качество футбола. Или вы извиняетесь за свою несдержанность по отношению к фанатам московских клубов, или будете презираем всем сообществом адекватных любителей футбола. У вашего "клуба" есть сайт там и изощряйтесь в оскорблениях.
ziborock
ziborock ответил Leningrad 84
   14 / 928
вчера в 18:43
Очевидно, что по всем параметрам Артем лучший и в РПЛ, и в играх сборной. И какое отношение к определению лучшего игрока РПЛ имеет мнение московских фанатов-сектантов ? Есть четкие объективные показатели, а все остальное - свинское лукавство (от Багрова и Ко)...
По каким параметрам он лучший? Скорость? Дриблинг? и.т.д.
Все его "параметры" используемые в Зените - находиться 90 минут возле чужой штрафной (не зря ведь он лидер по количеству попаданий в оффсайд) и если получится, то принять мяч и забить, а если не получится - упасть и апеллировать к судье! В ЧР прокатывает, а в Европе защитники высокие и быстрые - там он ноль!!!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ziborock
   120 / 928
вчера в 17:45
Глоры (так, для информации) - это те, кто сначала Дзюбу называл поленом а затем кумиром, ну а болелы какой это команды мы все знаем!)))
Знание - сила...
Leningrad 84
Leningrad 84
   120 / 928
вчера в 17:45
Очевидно, что по всем параметрам Артем лучший и в РПЛ, и в играх сборной.
И какое отношение к определению лучшего игрока РПЛ имеет мнение московских фанатов-сектантов ?
Есть четкие объективные показатели, а все остальное - свинское лукавство (от Багрова и Ко)...
ziborock
ziborock
   14 / 928
вчера в 17:29
ziborock
ziborock ответил sn_spb
   14 / 928
вчера в 17:26
Все по делу. А глоры пусть в подушку сопли свои пускают.
Глоры (так, для информации) - это те, кто сначала Дзюбу называл поленом а затем кумиром, ну а болелы какой это команды мы все знаем!)))
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил NoKerzhNoParty
вчера в 17:23
Не хочу и не выбираю. У тебя с этим проблемы?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
вчера в 17:20
Оздоев сделал для Зенита больше, чем дзюба
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил sobaka_kusaka
вчера в 17:19
А зачем выбирать лучшего игрока первой части РПЛ? Второй части не будет? Может дождемся конца сезона, и не будем лишний раз лелеять бесконечное эго Дзюбы?
А зачем вообще выбирать лучшего игрока тура? Давайте дождемся когда все игроки отыграют с десяток лет и будем выбирать лучшего игрока десятилетия
Не хочешь, не выбирай
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
вчера в 17:02
А зачем выбирать лучшего игрока первой части РПЛ? Второй части не будет? Может дождемся конца сезона, и не будем лишний раз лелеять бесконечное эго Дзюбы?
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
   397 / 928
вчера в 16:22
Криминалу, который руководит нашим футболом нужны свои герои, свои символы, чтобы народу было ясно, что мафия не даром пилит огромные бюджетные средства, но и воспитывает супер героев, таких, как Дзюба и планирует создать супер современные клубы, подстать сильнейшим европейским. Для этого надо не так и много, бросить в топку нашего угасающего футбола, еще несколько миллиардов миллиардов бюджетных денег. И не важно, что в России станет больше нищего вымирающего населения, зато Зенит и ЦСКА будут сродни и Барселоне , и Ман-Сити и другим. Пир во время чумы продолжается.
ekliziast
ekliziast
   214 / 928
вчера в 15:59
Не трогайте Дзюбу , он причислен к лику святых , его даже послать нельзя, сразу срок получишь.
sn_spb
sn_spb
   71 / 928
вчера в 15:33
Все по делу.

А глоры пусть в подушку сопли свои пускают.
legendsofsails
legendsofsails
   161 / 928
вчера в 15:33
Дзюба - недосягаемо лучший игрок России в своем амплуа. Все наскоки на него - от зависти и бездарности .
Rattlehead
Rattlehead
   213 / 928
вчера в 15:18
"Поэтому так любопытно наблюдать, как в различных опросах побеждают другие. Все поклонники футбола справедливо хотят, чтобы к ним относились адекватно – и это правильная позиция. Но сами готовы поступать так же? "

А в чем неадекватность? В том, что за пределами продажной РПЛ и в матчах с крепкими соперниками Дзюба - полный ноль, о чем ему "завуалированно" и поведали болельщики? Где этот "лидер" был в матче с Бельгией, накануне которого сделал невероятно пафосное и нелепое заявление? С Бенфикой? Признание Дзюбы "Игроком года в России" лишь в очередной раз подтверждает текущий уровень местного футбола, чьи представители в полном составе опозорились на евроарене.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   24 / 928
вчера в 15:01
БУ-РА-ТИ-НО!
Bullкин
Bullкин
   513 / 928
вчера в 14:46
ДИНХ, Егорованакол, ЗИНХ
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил DawnOfDestiny
   265 / 928
вчера в 14:34
Клятые москали из Дзюбы Бога сделали? Ну можно поаплодировать) А зачем? Чтобы потом самим выгребать? Финчер с Ванькой до сих пор винят Газпром, 25 - свое руководство, на которое так надеялся,; остальные подхрюкивают. Неужели Спартак действительно собрался прогуляться в места для него не столь уже отдоленые?
Финчер от злобы давно с катушек съехал, кушать уже не может, как про зенит с дзюбой услышит. 25 - он всех простит своих, он из тихих. Игры начнутся будет про кутю борматать, главное экспертом его называть. А вот с Ваней всё плохо. Цска на днях стал полностью государственным клубом. Он и раньше им был, а теперь и по документам. Для него это личная трагедия, слом всей картинки мира. Врагов не стало, теперь все свои.
Всё хотят из РПЛ королевство кривых зеркал сделать. В нём спартак самая крутая команда, дзюба бревно, а ЦСКА на свои деньги живет.
Вот и голосуют соответствующе.
Верг
Верг
   195 / 928
вчера в 14:27
Лучшие игроки вилков на разных судейских позициях по ходу сезона и егоров на кнопке вара., как называет их один футбольный эксперт - кроты!
ARMENIAN
ARMENIAN
   550 / 928
вчера в 14:15
Какой нафиг Дзюба? КРЫХОВЯК - ЛУЧШИЙ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100