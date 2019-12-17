Футболист, чей контракт стоит 130 млн евро

вчера, 10:15

Тягается с Мбаппе по некоторым параметрам, стал лидером своего клуба, но хочет его покинуть. О большом таланте – на «Соккер.ру».

Санчо такой же крутой, как и Мбаппе?

Сравним показатели двух талантов в чемпионатах Франции и Германии, а также в Лиге чемпионов, начав со старта прошлого сезона. Джейдон сыграл на 300 минут больше, англичанин моложе – девятнадцать лет, не играет так высоко в атаке, как Килиан, но забил 23 мяча против 51 у француза.

Зато по голевым передачам Санчо опережает Мбаппе – 25:19. По созданным моментам англичанин тоже впереди – 109:88. Поскольку и в Лиге 1, и в Бундеслиге команды не очень хорошо обороняются, а Джейдон и Килиан – невероятно техничные, то у них еще и полно проходов соперников на чужой половине поля – 199:177 в пользу чемпиона мира.

Если высчитать средние показатели на каждые 90 минут, то не увидите перевес Санчо, но вингер «Боруссии» Д держится рядом с самим Мбаппе. Определенно, такой футболист должен высоко цениться покупателями.

У Джейдона проблемы с дисциплиной?

В ПСЖ не хотят отпускать Мбаппе на Олимпиаду – боятся травм и не хотят, чтобы Килиан уставал, ведь ему еще и Евро-2020 надо отбегать. Также у Леонардо есть проблемы, когда заходит речь об агрессивных переговорах «Барселоны» и «Реала» с отцом-агентом футболиста – контакты есть, парижане боятся потерять Мбаппе.

А у Санчо конфликты с «Боруссией» Д. Не первый случай, вспомните, как Дембеле уходил в «Барселону», тоже со скандалом. Джейдону спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорн обещал «рекомендации и помощь», поскольку, если верить менеджеру, Джейдон «в процессе взросления и совершенствования профессионального поведения».

Переводим с канцелярского немецкого на понятный русский – Джейдон по мелочи нарушал дисциплину, а теперь попросил отпустить его в АПЛ зимой. Но Цорн открыто дал понять, что так быстро игрока основного состава в другой клуб не отпустят. С другой стороны, столько таких историй в Дортмунде было? Вчера еще «хорошие отношения» и отрицание трансфера, а завтра футболист позирует с майкой другого клуба, а «Боруссия» получает солидную чистую прибыль.



Учтите, что Санчо пришел из «Манчестер Сити» за 8-10 млн фунтов, а сейчас его трансфер стоит больше ста. Поэтому Цорн терпит выходки Джейдона, вроде опоздания в состав клуба после матчей сборной, или недовольства заменой от Фавра. Наказывают, но растят в цене.

Есть клуб, которому очень нужен Санчо?

Потенциальных покупателей в таких делах часто рисуют с потолка – называли и ПСЖ , и «Барселону», и «Ливерпуль». Но вместе с такими вариантами есть реалистичные. Вряд ли речь сразу о «Реале» - и так взяли парочку молодых, только дешевле, и вряд ли «Манчестер Сити» готов выгнать Мареза ради Санчо, ведь у Рияда в этом сезоне скорее получается, нежели нет. Плюс Сане вернулся к занятиям.

А вот «Манчестер Юнайтед» - реальный покупатель здесь и сейчас, как и «Челси». Лэмпард, скорее всего, в 2020 году потеряет Педро и Виллиана, и поэтому важно озаботиться о покупке сильного правого вингера к Пулишичу и Абрахаму. Конечно же, Санчо подходит, а поскольку часто говорят о 150 млн фунтов только на зимние сделки, то можно собрать к лету достаточно денег, чтобы Джейдон оказался в родном городе – из Лондона, воспитывался в школе «Уотфорда».

Потом оказался в «Манчестер Сити», где ему места не нашли. А в 19 лет может перейти в состав «Юнайтед». Такой себе Денис Лоу нового времени? У шотландца получилось стать легендой МЮ , завоевать «Золотой мяч», покорить главный еврокубок. И подобные личные и командные награды Санчо не светят, если парень с тринидадскими корнями останется в Бундеслиге и Дортмунде.

Точно уйдет, но учтите, что англичанин умно выбирает себе клубы. И с «Манчестер Сити» угадал, хотя переходил еще ребенком и точно имел предложения от разных школ. И выбрал «Боруссию» Д – нетипичный клуб для англичан, а затем раскрылся в Бундеслиге. Другими словами, Джейдон пойдет только в команду, в которую поверит. Если «Манчестер Юнайтед» убедит парня, то это будет хорошим знаком для клуба. Хотя параллели с тем же Роналду нельзя проводить.

Во-первых, в свои 19 лет Санчо играет лучше, чем Криштиану в том же возрасте – португалец сразу не радовал результативностью, более трех лет ждал первого гола в Лиге чемпионов в составе великого МЮ . Во-вторых, к Джейдону будут относиться как к футболисту за 130 млн фунтов. Именно поэтому Уэйн Руни и не рекомендовал вингеру спешить с возвращением в АПЛ . В Дортмунде есть шикарная поддержка, приличная играющая команда, а в МЮ будут претензии, завышенные ожидания и не факт, что даже место в ЛЧ .

«Манчестер Юнайтед» часто выбирает молодых футболистов, но скорее их использует, чем развивает. Из дорогого левого защитника Шоу вышел лучший латераль мира? Из Погба получился главный хавбек планеты? Де Хеа стал первым номером в мировом футболе? Лукаку вырос в исключительного форварда из топ-3 «Золотого мяча»? Нет, нет, нет и еще раз – нет. Санчо должен учитывать, что даже если «Боруссия» Д согласится на 130 млн евро от МЮ , то сделка останется рискованной для юного футболиста, не только для клуба.

Англичанину выгоднее дождаться лета?

Впрочем, есть и плюсы в возвращении в Англию. Во-первых, МЮ нужны лидеры – Погба хочет уйти, Де Хеа устал от серий с пропущенными голами, Магуайр хорош, но не ван Дейк. Во-вторых, «дьяволам» нужен человек и с голевым чутьем, и с умением создать атаку передачей. Лучший ассистент команды в АПЛ – валлиец Даниэль Джеймс, проиграет от покупки Санчо, но Джейдон может раскрыться в составе МЮ , пускай и рискует оставаться без трофеев, как и в «Боруссии» Д.

Наверное, это и мешает лететь к «дьяволам» по первому зову. А вот возвращение в «Манчестер Сити» нужно парню, если он хочет доказать, что в бывшем клубе на его счет ошиблись – «горожанам» придется заплатить 130 миллионов евро за то решение. Также можно подождать лета и даже Евро-2020. Если Санчо покажет класс на крупном турнире, как Мбаппе – на ЧМ -18, то за ним придет тот же «Реал», где место на правом краю найдется.

Неймар заговорил, что его все устраивает в ПСЖ , и снова подает в суд на «Барселону» - намек, что переговоры с двумя грандами срываются. Трансфер Мбаппе даже клубы уровня МС , МЮ , «Реала» или «блаугранас» могут не потянуть, а вот Санчо – интересный вариант для Зидана за привычные для больших клубов деньги. Если за немолодого Азара отдали 100 млн евро, то девятнадцатилетний напарник его младшего брата Торгана может озолотить «Боруссию» Д.

Если Санчо хватит физических сил и профессионализма, то этот парень вырастет в грандиозного футболиста. Игрок атаки, который работает с филигранной точностью – брак всего 15 %, создает голы из ничего – у Санчо ассистов в Бундеслиге вдвое больше, чем суммарно качественных последних передач, и при этом сам забивает – снова же, не транжиря явные моменты, должен интересовать грандов круглосуточно.



«Боруссия» Д смирилась с потерей Санчо, но попробуют дотянуть до лета – чтобы и англичанин принес максимум пользы в Бундеслиге и ЛЧ , где померятся силами как раз с ПСЖ Мбаппе, и нашелся идеальный покупатель. Есть сомнения, что таковым является МЮ , если существует вероятность, что летом за Джейдоном придет «Реал». Санчо заслуживает внимания, ведь «Боруссия» Д не играет идеально, а вот ее английский лидер собрал серию из шести матчей с результативными действиями в клубе - забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Санчо в ударе, явно готовится к трансферу в другой клуб в 2020 году. Парень заслужил шанс, но важно найти команду с тренером, который не загубит таланты футболиста. Джейдон играет с природной легкостью, которая часто выделяет самых одаренных.