«Барселона» - «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:10

«Барселона»

Команда Эрнесто Вальверде успешно прошла групповой раунда Лиги Чемпионов и теперь сосредоточится на завоевании лидерства в чемпионате Испании.

На минувших выходных каталонцы не удержали победный счет в Сан-Себастьяне, где «Реал Сосьедад» вырвал ничью – 2:2. Сегодня стало известно, что в предстоящем поединке «Барселоне» не поможет Артур. Также в лазарете остается французский форвард Усман Дембеле.

В текущем сезоне Ла Лиги «Сине-гранатовые» выиграли все семь домашних матчей, допуская осечки исключительно в гостях.

«Реал»

«Сливочные» также оступились в прошлом туре, не сумев воспользоваться осечкой прямого конкурента. В гостевой встрече с «Валенсией» подопечные Зинедиа Зидана вырвали ничью лишь благодаря голу в компенсированное время, в котором поучаствовал Тибо Куртуа, пришедший на угловой.

В отличие от «Барселоны», у гостей предстоящего «Эль Класико» есть головная боль, связанная с эпидемией травм. В заявку на матч не попали Эден Азар, Марселон и Хамес Родригес. По ходу проходящего розыгрыша Примеры Реал проиграл только один гостевой матч на Мальорке.

Котировки БК Pinnacle

Победит Барселона – 1.80

Ничья – 4.150

Победит Реал – 4.250

Интересные факты

Барселона забивала минимум 4 гола в 4 последних домашних матчах Ла Лиги

Реал не проигрывал в 7 предыдущих поединках чемпионата Испании

Барселона не проигрывала Реалу в 6 последних очных встречах

Прогноз

Букмекерская контора Pinnacle котирует победу Барселоны выгодным коэффициентом 1.80, чем мы и предлагаем воспользоваться. Во-первых, Реал редко увозит очки из Каталонии, где ему традиционно сложно соблюдать план на игру.

Во-вторых, у команды Зидана не оптимальный состав, да и защита «Галактикос» сейчас не столь надежна, чтобы выстоять перед атаками «Сине-гранатовых». В третьих, команда Вальверде явно форсировала форму под этот матч, а ее игровой кризис остался где-то в сентябре – октябре.