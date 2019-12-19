«Фиорентина» - «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Фиорентина»
Вырванная ничья в матче прошлого тура против «Интера» (1:1) стала светлым пятном на фоне провальных выступлений «Фиалок» в этом сезоне. Команда Винченцо Монтеллы не только сохранила, но и усилила свой состав, но пока не может обрести стабильность в игре.
Четыре победы, пять ничьих и семь поражений – таков скудный добыток «Фиорентины» перед уходом на зимнюю паузу. Звездный новичок команды Франк Риберы «сломался» и находится в лазарете.
«Рома»
«Волки» в текущем сезоне вполне обосновано метят в зону Лиги Чемпионов, стабильно набирая очки. Обыграть «Рому» в проходящем розыгрыше Серии А сумели только «Парма» (2:0) и «Аталанта (2:0).
Возможно, положение команды Паулу Фонсеки было бы предпочтительней, но римский клуб слишком часто делил очки со своими соперниками – пять ничьих при девяти победах.
Неделю назад „Рома“ дома принимала СПАЛ и проигрывала после первого тайма. Во второй половине встречи „Волки“ дожали соперника, добыв логичную победу (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Фиорентина“ - 3.040
- Ничья – 3.520
- Победит „Рома“ - 2.370
Интересные факты
- Рома не проигрывала в 23 из 25 последних матчах Серии А
- Фиорентина не побеждала дома в 17 из 19 предыдущих матчах чемпионата Италии
- В 3 последних домашних матчах Фиорентины в Серии А было забито меньше (2,5) голов
Прогноз
„Фиалки“ избежали поражения в противостоянии с „Интером“, продемонстрировав содержательный футбол. Заметно, что постепенно команда Монтеллы выбирается из кризиса, но до полной реабилитации все же еще далеко.
„Рома“ стала результативней играть в атаке, забивая по три гола в 3 из 4 предыдущих поединках. Очевидно, что и во Флоренции „Волки“ будут иметь свои возможности, учитывая проблемы хозяев с обороной.
Предлагаем в этом матче заиграть классический „верх“ ТБ(2,5), который в БК Pinnacle оценен выгодным коэффициентом 1.826.