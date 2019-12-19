Разбавленный Эль. Европейская пресса — о Класико

вчера, 11:32

Многие влюбились в футбол, увидев матч между «Барселоной» и «Реалом». Только не вчерашний. «Соккер.ру» идет по не совсем остывшим следам Эль Класико.

Первое за 17 лет Эль Класико, завершившееся без забитых мячей, точно не очаровало, сколько ни говорите о глубоком напряжении и духе вечного соперничества, витавшем над «Камп Ноу». Матчу «Реала» и «Барселоны» не хватило не только голов, но и страсти, поэтому вместо яркого столкновения характеров с битьем посуды и прочими атрибутами веселья получили тихую и тягучую партию в шахматы, сыгранную старичками в сумеречном парке среди елей. Такой футбол полезно посмотреть для понимания игры, но получить от него удовольствие невозможно, если только ваши вкусы не «весьма специфичны».

Впрочем, сначала более серьезные и обстоятельные мнения.

Что пишет европейская пресса?

Каталонское издание Sport.es вышло с обложкой: «Много шума и немного Класико». Общий смысл такой, что «Реал» и «Барселона» разочаровали, даже больше — показали «неприличную игру». Ни тебе «цунами», ни голов. Только волнение, но этого, по мнению каталонцев, недостаточно для матча такого уровня:

«Мадрид» приехал на «Камп Ноу», чтобы добыть очки в стиле маленькой команды: тактически грамотно, осторожно, отказавшись от поиска своих возможностей и в ожидании подачек «Барселоны». Однако и «Барселона» казалась вялой и неуверенной, поэтому в некоторых фазах матча «Реал» выглядел даже опаснее, а Бэйл забил, но не по правилам. Большое количество изменений в составах по ходу второго тайма ничего не изменило: Родриго, Модрич, Ансу Фати не завертели новые карусели, но присоединились к скучным играм товарищей. Минуты Эль Класико тянулись мучительно, как плохой фильм, а когда прозвучал финальный свисток, выяснилось, что обещанная волна докатила до берега легким плеском. В такой воде никто не мог утонуть.

Столичная «Marca» соглашается со своими оппонентами из центра Каталонии по форме («Самое длинное Класико в мире»), но в деталях есть серьезные расхождения. По самой обложке понятно, что здесь все крутится вокруг «Реала»: «Мадрид» не закончил решение большой задачи». Любопытной вышла одна из сопутствующих Эль Класико статей под названием «Горькая „Мессинезависимость“»:

Здоровая мессизависимость на руку «Барселоне», но все переворачивается с ног на голову, когда команда не добивается побед. Месси не забивает во втором матче подряд, а «Барса» снова не побеждает. «Барселона» почти всегда допускает осечки, если Лео оставляет свою команду без голов. В матче с «Реалом» основная угроза воротам «сливочных» исходила как раз от Месси, но кто должен брать на себя игру, если у Лионеля плохой день или его грамотно прикрыли? Такого человека нет, и это проблема «Барселоны». Именно поэтому «мессинезависимость» на сегодняшний день пишется в кавычках и является чем-то недостижимым.

Несколько слов о других испанских газетах. Mundo Deportivo вышло с заголовком на обложке: «Нулевой бой», здесь остались вполне довольны Эль Класико, называя противостояние захватывающим, эмоциональным и «очень даже классическим». Каталонское издание L'Esportiu de Catalunya рассуждает о битве на «Камп Ноу» с позиций «Барселоны», но своих не хвалит: «Команда Вальверде с большим трудом выдержала давление „белых“, „Реал“ был ближе к голу в Эль Класико, которое больше запомнилось событиями за пределами стадиона». Издание AS поместило на обложку фото эпизода, обескуражившего Эмилио Бутрагеньо. Если помните, Клеман Ленгле сыграл шипами в бедро Рафаэлю Варану. Заголовок: «Белое цунами. Без гола и без VAR ».

На обложке итальянской газеты Corriere dello Sport грандиозный прыжок Роналду в матче с «Сампдорией». Эль Класико не впечатлило итальянцев от слова «совсем», рассказ о нем затерялся в закоулках сайта. Это классический отчет о футбольном матче, подробный и обстоятельный, а основная мысль все та же: «Много шума — и ничего». La Gazzetta dello Sport посвятила Эль Класико несколько материалов, интереснее всего итальянцам представляется судьба Артура Видаля. По их мнению, чилиец не нужен «Барселоне» и скоро перейдет в «Интер».

Французский L'Équipe считает, что «Реал» доминировал в Класико и отмечает «прозрачность» Ивана Ракитича. Португальское издание A BOLA больше интересовала встреча «Бенфики» и «Браги», а также баскетбольный прыжок Роналду, Класико удостоился только формального отчета о событиях на поле и статьи о спорных судейских решениях, главным из которых стало невмешательство VAR в эпизоде Варан-Ленгле.

🚨 El muslo de VARANE tras el partido. Las secuelas de la entrada de Lenglet. NO fue penalti pic.twitter.com/Wbthmc0l3F — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) December 18, 2019

В Британии Эль Класико и вовсе задвинули на дальние страницы из-за выхода «Ливерпуля» в финал клубного чемпионата мира и матчей Кубка английской лиги. Пожалуй, такая реакция и является главным классификатором Эль Класико: матч «Реала» и «Барселоны» оказался на первых полосах только в Испании, не вызвав большого ажиотажа в других странах. Я далек от мысли о том, что слава Класико закатилась, и теперь весь мир, затаив дыхание, ждет матчей «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Это не так, сыграй «Барселона» и «Реал» весело, сейчас только о них и говорили бы. Но вы не переживайте, они никуда не уходят. Классика на то и классика, чтобы всегда оставаться в моде.