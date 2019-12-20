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Тренер года. Кандидаты и победитель

вчера, 16:00

Губерниев оценил приз Семина в своем стиле, но известный комментатор не ошибся. «Соккер.ру» говорит о глобальной футбольной проблеме.  

Семин – не тренер года в России 

Новость о награде «Тренер года» для Юрия Павловича от неких спортивных журналистов воспринял спокойно, посчитав приз строго футбольным, хотя соглашаться с его результатом смысла не видел.  

Но какая разница, что за статуэтки для полки над инсталляцией унитаза раздают направо и налево? Гильерме вот признали лучшим вратарем года – ничего в футболе не изменилось, хотя приз из его рук легко можно выбить.  

Вот только эпатажный Губерниев подчеркнул, что «Серебряная лань» - награда для спортивного наставника года в целой стране, а не только футбольный приз. И вот тогда понятно, что не столько наградили Юрия Павловича, как огорчили остальных.  

В российском спорте есть тренеры, которых награждали в жизни реже, чем Семина, который получил приз фактически за четыре матча. За победу над «Краснодаром» после признанного в РФС ошибочным пенальти, за успех с «Уралом» в финале Кубка России, в Суперкубке страны против «Зенита», и над тем же Семаком в чемпионате.  

Но этого мало для столь высокого звания в целой стране, где сотни известных спортсменов, и у всех есть главные тренеры. Губерниев, конечно, обозвал незнакомых людей «оленями», поскольку это его стиль, но Семин точно не лучший тренер года в России после влета в ЛЧ и ужасной серии в РПЛ.  

И даже не тренер года в футболе – подходим вплотную к основной теме разговора. Наставники разочаровали, а единственный гастролер не стал мировой знаменитостью.  

Единственный смелый провалился 

Путь из славян в варяги не удался.  Слуцкий ушел покорять Европу, но Абрамович не увидел успехи тренера в «Халл Сити». Понятно, что с миллиардером не дружит, но дальше попал в «Витесс» - клуб, близкий к «Челси». 

И уволили. Как человек понравился голландцам, как наставник – зашел в тупик. Слуцкий не стал тренером «Зенита», наставником «Локомотива» или «Краснодара», а ушел в «Рубин», где семь пятниц на неделе, как у самого капризного сказочного дракона.  

Никакие гарантии Леонид Викторович получить не мог. А что в день представления в Казани рядом находился человек, закрывший лицо руками, как увидел камеры, не лучшим образом характеризует методы ведения футбольного бизнеса в стране. Для РПЛ Слуцкий – топ.  

Но Леонид Викторович, когда отправлялся в Англию, то мечтал о дальнейшей работе в АПЛ. А Слуцкий уволен из середняка чемпионата Голландии, не нашел сильный вариант за рубежом и вернулся домой. Контракт на пять лет с «Рубином» забавляет – очевидно, что в клубе, где Карадениз судился по долгам, так далеко в будущее заглядывать не могут.  

Однако Леонид Викторович поставлен в центре обновленного проекта, максимум которого – роль «Ростова» 2.0. «Рубин» вряд ли будет выше пятой-шестой строчки в ближайшие годы.   

Премьер-лига пострадала из-за тренеров 

Часто обсуждают, что упал уровень исполнителей. Оставим в стороне спор, который невозможно завершить объективно – нет прибора, который меряет класс футболистов. А наставника оценивать проще – за него говорят результаты и прогресс игроков. Всегда заметно, если отдельные команды или личности идут ниже пиковых скоростей.  

Возьмите «Спартак». Кононов не стал заложником состава с Мирзовым, которого сам пригласил, или Тиля, которого ему доставили. Молодая команда не раскрылась по вине тренера. У «Лестера» не лучший состав АПЛ, но они вторые, поскольку Роджерс выжал максимум из хороших футболистов. 

Кто в РПЛ в 2019 из наставников повторил за Бренданом? Хохлов с «Динамо»? Новиков ответил на этот вопрос отчасти. «Рубин»? Ответом стало увольнение Шаронова и назначение Слуцкого. Может, Семин сделал из «Локомотива» команду, которая сработала на максимуме? Нет, нельзя столько пропускать без ошибок наставника.  

Систематические тренерские ляпы делали абсолютно все. У Мусаева такое доверие со стороны Галицкого, какого нет почти ни у одного тренера в Европе. Поводов отправить молодого наставника в отставку хватало, но ему дают шанс и ждут результатов. А их нет – «Краснодар» не вышел в ЛЧ, не попал в плей-офф ЛЕ, не идет наравне с «Зенитом» в чемпионате. 

Потеряно время! Фанаты ЦСКА часто ругали Ганчаренко, иногда – по делу. Евсеев, Парфенов и любой другой тренер со спартаковским прошлым в РПЛ не тянет на наставника года. Наконец, есть Семак, но Сергей Богданович не может быть футбольным тренером года на том основании, что скорее Дзюба, Азмун, Ракицкий и Барриос обыграли «Краснодар» и сделали «Зенит» чемпионом.  

Семак провалил финал Суперкубка России, сыграл один сильный мяч из шести в ЛЧ – снова же, «Зенит» не показал максимум. Сергей Богданович в прошлом году часто критиковал своих подопечных, но теперь скорее нужно ругать его самого. Если тренер не будет расти, «Зенит» останется на нынешнем уровне – четвертой команды слабой группы ЛЧ.  

Выбор наставников, которые провели качественную работу над собой, скудный. Например, Черчесов каким был – таким остался. Следовательно, слабых соперников Россия убрала, сильной Бельгии – проиграла. Не год тренерского роста Станислава Саламовича, а скорее год уверенно-умеренного успеха в отборе. Но оба главных тренерских поединка года сборная России провалила, дважды ошиблись с тактикой и стратегий.   

Кто же остается? Если руководствоваться только критериями работы над собой, отрываясь от результата как такового – что тоже можно сделать, ведь чемпионство Семака ничего не стоит, если «Зенит» реально не прибавит, то приходится выделить Карпина. Валерий Георгиевич два года в «Ростове», и сейчас у команды есть интересный стиль, хотя нет скамейки и стабильности. Определенно, успехов у молодого отца маловато для чистой победы.  

Федотов еще разбирается в предмете, но ушел из «Оренбурга» в «Сочи» - «карьерный рост» в стиле РПЛ. Футбольный тренер года, наверное, где-то есть, но мы его имя не знаем. Из самых известных людей абсолютно все или разочаровали, или медленно сползали, или все, что могли, проиграли. Отдельные сидели в идеальных условиях и не выросли даже на треть так, как одногодок Месси – тактический фрик Нагельсманн. Про второго немца – Клоппа, можно не начинать.  

В этом году все российские тренеры немножко наставники лондонского «Арсенала» - выступили с тем же успехом, что Эмери, даже если свои «финалы» сыграли веселее, чем Унаи в Баку. Следующий год футбольная Москва объявила годом Константина Бескова, и пусть напутствием для всех наставников РПЛ будет мнение легенды.

Константин Иванович был уверен, что в тренерской профессии смысл в необходимости каждый день доказывать состоятельность себе, игрокам и окружающим. В 2019 все доказывали или плохо, или недостаточно хорошо, поэтому ни Семин, хотя Юрий Павлович – легенда российского футбола, ни любой другой на вершину в профессии не выбрались. Шесть провалов в еврокубках – иллюстрация.  

Возможно, вы знаете имя лучшего футбольного тренера 2019 года в России? Мы такого не видим. Даже тот, у кого есть главный трофей года – чемпионство, как наставник сильнее не стал, наоборот успел мимикрировать под среду, в которой оказался. Притворяться восторженными ланями, которые хаотично раздают награды, когда достойного кандидата нет, весьма опрометчиво.  

Ни Семин, ни другие упомянутые не заслужили приз ни в целом в спорте, ни отдельно в футболе. Целый 2019 в тренерском цехе скорее стал годом потерь и разочарований, чем триумфов и впечатляющего личного роста – победителя нет.   

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Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 13:13
Я тоЖе в шоке от контракта с Рубином.
Какие 5 лет?
Пора в ФНЛ
nubom
nubom
вчера в 22:40
Кошка, однажды присевшая на горячую печку, уже никогда не сядет на горячую печку – и хорошо сделает, но уже никогда не сядет и на холодную.
{Марк Твен}
Палыч не боится- слава!
andreistb
andreistb
вчера в 22:40
Чего нет в России это тренеров по футболу,так где же их брать своей школы нет по этому и пользуемся тем ,что есть отсюда и РПЛ у нас такая слабая . А ЛЧ и ЛЕ это вообще ПОЗОР всем тренерам клубов виновник всего этого безобразия РФС. Отсюда я делаю выводы стране нужны тренеры женщины, увеличение РПЛ до 24 команд страна огромная чемпионат будет интереснее и станет на что посмотреть.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:48
Валеру на трон)))
Tostao
Tostao
вчера в 21:23
Перевелись тренеры на Руси. Одни приспособленцы.
112910415
112910415
вчера в 20:56
есть радости и есть печали !
...пардон, радостей нет
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:49
Какое-то повсеместное влечение утопить Семака. Как будто бы он им поперёк горла стоит. Он и так ни на что не претендует. Только не мешайте работать: ни похвалами, ни нападками. Просто относитесь, как к молодому тренеру. Ведь, в сравнении с вашим гуру Сёминым он действительно молодой. Вот интересно, а каким был Сёмин в возрасте Семака? И почему игроки, которые по мнению Горина сделали Зенит чемпионами и сейчас обеспечивают результат, так послушны этому бездарному физруку? Господин Горин, здесь не так грустно, как вы излагаете.
SVON
SVON
вчера в 20:35
"Сергей Богданович не может быть футбольным тренером года на том основании, что скорее Дзюба, Азмун, Ракицкий и Барриос обыграли «Краснодар» и сделали «Зенит» чемпионом".

Но вот три года до этого Зенит чемпионом стать не мог. Шел по наклонной вниз. И заслуга Семака, что возникла команда, выигравшая золото. Дзюба за год до этого из Зенита был выпилен Манчини и в ворота Зенита забивал за Арсенал. Об этом как-то забыли.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
вчера в 18:26
Заслужил Палыч!!!Идите 3**...
BCB
BCB
вчера в 18:24
Семин еще тот макдак
13 RUS
13 RUS
вчера в 16:53
Футбол дно,никто не заслужил
Aris
Aris
вчера в 16:46
Слишком много слов и шума! А какое-то пугало не согласно, но и Бог с ним! Они из стана и окружения, а человек из народа, поэтому его и выбрали. Можно было никого не избирать, но тогда нужно было закрыть и РФС, и РПЛ, и ФНЛ да весь футбол, которого нет в стране. Вон к нам идут наниматься поиграть за сборную..... это наглядно!!!
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