Тренер года. Кандидаты и победитель

вчера, 16:00

Губерниев оценил приз Семина в своем стиле, но известный комментатор не ошибся. «Соккер.ру» говорит о глобальной футбольной проблеме.

Семин – не тренер года в России

Новость о награде «Тренер года» для Юрия Павловича от неких спортивных журналистов воспринял спокойно, посчитав приз строго футбольным, хотя соглашаться с его результатом смысла не видел.

Но какая разница, что за статуэтки для полки над инсталляцией унитаза раздают направо и налево? Гильерме вот признали лучшим вратарем года – ничего в футболе не изменилось, хотя приз из его рук легко можно выбить.

Вот только эпатажный Губерниев подчеркнул, что «Серебряная лань» - награда для спортивного наставника года в целой стране, а не только футбольный приз. И вот тогда понятно, что не столько наградили Юрия Павловича, как огорчили остальных.

В российском спорте есть тренеры, которых награждали в жизни реже, чем Семина, который получил приз фактически за четыре матча. За победу над «Краснодаром» после признанного в РФС ошибочным пенальти, за успех с «Уралом» в финале Кубка России, в Суперкубке страны против «Зенита», и над тем же Семаком в чемпионате.

Но этого мало для столь высокого звания в целой стране, где сотни известных спортсменов, и у всех есть главные тренеры. Губерниев, конечно, обозвал незнакомых людей «оленями», поскольку это его стиль, но Семин точно не лучший тренер года в России после влета в ЛЧ и ужасной серии в РПЛ .

И даже не тренер года в футболе – подходим вплотную к основной теме разговора. Наставники разочаровали, а единственный гастролер не стал мировой знаменитостью.

Единственный смелый провалился

Путь из славян в варяги не удался. Слуцкий ушел покорять Европу, но Абрамович не увидел успехи тренера в «Халл Сити». Понятно, что с миллиардером не дружит, но дальше попал в «Витесс» - клуб, близкий к «Челси».

И уволили. Как человек понравился голландцам, как наставник – зашел в тупик. Слуцкий не стал тренером «Зенита», наставником «Локомотива» или «Краснодара», а ушел в «Рубин», где семь пятниц на неделе, как у самого капризного сказочного дракона.

Никакие гарантии Леонид Викторович получить не мог. А что в день представления в Казани рядом находился человек, закрывший лицо руками, как увидел камеры, не лучшим образом характеризует методы ведения футбольного бизнеса в стране. Для РПЛ Слуцкий – топ.

Но Леонид Викторович, когда отправлялся в Англию, то мечтал о дальнейшей работе в АПЛ . А Слуцкий уволен из середняка чемпионата Голландии, не нашел сильный вариант за рубежом и вернулся домой. Контракт на пять лет с «Рубином» забавляет – очевидно, что в клубе, где Карадениз судился по долгам, так далеко в будущее заглядывать не могут.

Однако Леонид Викторович поставлен в центре обновленного проекта, максимум которого – роль «Ростова» 2.0. «Рубин» вряд ли будет выше пятой-шестой строчки в ближайшие годы.

Премьер-лига пострадала из-за тренеров

Часто обсуждают, что упал уровень исполнителей. Оставим в стороне спор, который невозможно завершить объективно – нет прибора, который меряет класс футболистов. А наставника оценивать проще – за него говорят результаты и прогресс игроков. Всегда заметно, если отдельные команды или личности идут ниже пиковых скоростей.

Возьмите «Спартак». Кононов не стал заложником состава с Мирзовым, которого сам пригласил, или Тиля, которого ему доставили. Молодая команда не раскрылась по вине тренера. У «Лестера» не лучший состав АПЛ , но они вторые, поскольку Роджерс выжал максимум из хороших футболистов.

Кто в РПЛ в 2019 из наставников повторил за Бренданом? Хохлов с «Динамо»? Новиков ответил на этот вопрос отчасти. «Рубин»? Ответом стало увольнение Шаронова и назначение Слуцкого. Может, Семин сделал из «Локомотива» команду, которая сработала на максимуме? Нет, нельзя столько пропускать без ошибок наставника.

Систематические тренерские ляпы делали абсолютно все. У Мусаева такое доверие со стороны Галицкого, какого нет почти ни у одного тренера в Европе. Поводов отправить молодого наставника в отставку хватало, но ему дают шанс и ждут результатов. А их нет – «Краснодар» не вышел в ЛЧ , не попал в плей-офф ЛЕ , не идет наравне с «Зенитом» в чемпионате.

Потеряно время! Фанаты ЦСКА часто ругали Ганчаренко, иногда – по делу. Евсеев, Парфенов и любой другой тренер со спартаковским прошлым в РПЛ не тянет на наставника года. Наконец, есть Семак, но Сергей Богданович не может быть футбольным тренером года на том основании, что скорее Дзюба, Азмун, Ракицкий и Барриос обыграли «Краснодар» и сделали «Зенит» чемпионом.

Семак провалил финал Суперкубка России, сыграл один сильный мяч из шести в ЛЧ – снова же, «Зенит» не показал максимум. Сергей Богданович в прошлом году часто критиковал своих подопечных, но теперь скорее нужно ругать его самого. Если тренер не будет расти, «Зенит» останется на нынешнем уровне – четвертой команды слабой группы ЛЧ .

Выбор наставников, которые провели качественную работу над собой, скудный. Например, Черчесов каким был – таким остался. Следовательно, слабых соперников Россия убрала, сильной Бельгии – проиграла. Не год тренерского роста Станислава Саламовича, а скорее год уверенно-умеренного успеха в отборе. Но оба главных тренерских поединка года сборная России провалила, дважды ошиблись с тактикой и стратегий.

Кто же остается? Если руководствоваться только критериями работы над собой, отрываясь от результата как такового – что тоже можно сделать, ведь чемпионство Семака ничего не стоит, если «Зенит» реально не прибавит, то приходится выделить Карпина. Валерий Георгиевич два года в «Ростове», и сейчас у команды есть интересный стиль, хотя нет скамейки и стабильности. Определенно, успехов у молодого отца маловато для чистой победы.

Федотов еще разбирается в предмете, но ушел из «Оренбурга» в «Сочи» - «карьерный рост» в стиле РПЛ . Футбольный тренер года, наверное, где-то есть, но мы его имя не знаем. Из самых известных людей абсолютно все или разочаровали, или медленно сползали, или все, что могли, проиграли. Отдельные сидели в идеальных условиях и не выросли даже на треть так, как одногодок Месси – тактический фрик Нагельсманн. Про второго немца – Клоппа, можно не начинать.

В этом году все российские тренеры немножко наставники лондонского «Арсенала» - выступили с тем же успехом, что Эмери, даже если свои «финалы» сыграли веселее, чем Унаи в Баку. Следующий год футбольная Москва объявила годом Константина Бескова, и пусть напутствием для всех наставников РПЛ будет мнение легенды.

Константин Иванович был уверен, что в тренерской профессии смысл в необходимости каждый день доказывать состоятельность себе, игрокам и окружающим. В 2019 все доказывали или плохо, или недостаточно хорошо, поэтому ни Семин, хотя Юрий Павлович – легенда российского футбола, ни любой другой на вершину в профессии не выбрались. Шесть провалов в еврокубках – иллюстрация.

Возможно, вы знаете имя лучшего футбольного тренера 2019 года в России? Мы такого не видим. Даже тот, у кого есть главный трофей года – чемпионство, как наставник сильнее не стал, наоборот успел мимикрировать под среду, в которой оказался. Притворяться восторженными ланями, которые хаотично раздают награды, когда достойного кандидата нет, весьма опрометчиво.

Ни Семин, ни другие упомянутые не заслужили приз ни в целом в спорте, ни отдельно в футболе. Целый 2019 в тренерском цехе скорее стал годом потерь и разочарований, чем триумфов и впечатляющего личного роста – победителя нет.