Любимые соперники «Зенита» в Европе. «Бенфика» - №1!

вчера, 16:30

В ожидании бескомпромиссного противостояния с «Бенфикой» «Соккер.ру» рассказывает о клубах, с которыми «Зенит» чаще всего пересекался в еврокубках.

«Зенит» уверенно движется к знаменательной отметке «200 матчей в еврокубках». На данный момент клуб из Санкт-Петербурга провел в турнирах под эгидой УЕФА 187 матчей, встретив на своем пути 80 соперников из 31 страны. Кто-то оставил после себя лишь легкую дымку в истории «Зенита», но уже сложился круг оппонентов, с которыми у «сине-бело-голубых» сформировалась любопытная история соперничества. Расскажем о еврокубковых противостояниях «Зенита», насчитывающих 4 матча и больше.

4 матча

«Марсель» (2В 1Н 1П)*. С этим «Олимпиком» «Зенит» дважды пересекался в Кубке УЕФА , причем на одинаковой стадии — 1/8 финала. В обоих случаях сильнее был российский клуб, а Аршавин дважды забивал на «Велодроме». В первом случае его гол принес победу 1:0, а в сезоне 2007/08 Андрей Сергеевич отличился при счете 0:3, сохранив для «Зенита» надежду перед ответной встречей, в которой дублем разразился Павел Погребняк. Это был важный шаг на пути к Кубку УЕФА .

*статистика указана с точки зрения «Зенита». В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения.

«Лион» (3В 1Н 0П). Еще лучше статистика с другим французским «Олимпиком», причем с «ткачами» «Зенит» дважды пересекался на групповой стадии Лиги чемпионов. Трижды «сине-бело-голубые» побеждали с разницей в два мяча, причем в каждой из победных встреч отличался Артем Дзюба (всего — 4 гола), а в первом туре нынешнего розыгрыша была зафиксирована ничья 1:1.

«Порту» (2В 2Н 0П). «Зенит» никогда не проигрывал «Порту» и никогда не пропускал на «Драгау». Началось это противостояние в сезоне 2011/12 с волевой домашней победы российского клуба со счетом 3:1 (дубль Широкова и гол Данни). Потом была нулевая ничья с геройствами Малафеева на «Драгау» и минимальная победа с поздним голом Кержакова там же. А пот последняя игра завершилась вничью 1:1. Халк в той игре отметился забитым голом и нереализованным пенальти.

«Русенборг» (3В 1Н 0П). С норвежцами «Зенит» дважды с разницей в 12 лет пересекался в Кубке УЕФА /Лиге Европы. В сезоне 2005/06 петербуржцы одержали две победы и выбили «Русенборг» из 1/16 финала (2:0; 2:1), а в сезоне 2017/18 играли с «троллями» на групповой стадии Лиги Европы. Дома была победа 3:1 с хет-триком Эмилиано Ригони, а в гостях — результативная ничья, причем голами обменялись такие нетривиальные личности, как Никлас Бендтнер и Александр Кокорин, спасший «Зенит» от поражения на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

«Вильярреал» (1В 0Н 3П). С победы над «Вильярреалом» начался путь «Зенита» к Кубку УЕФА : испанский клуб был выбит в первом раунде плей-офф благодаря правилу выездного гола. Дома «Зенит» победил 1:0, поэтому на выезде позволил себе уступить 1:2. А вот 11 лет спустя, когда команды пересеклись в плей-офф Лиги Европы, «желтая подводная лодка», несмотря на плачевное турнирное положение в Примере, выбила «Зенит» двумя победами с общим счетом 5:2.

«Штутгарт» (2В 0Н 2П). Впервые «Зенит» столкнулся со швабами еще в конце 80-х, тогда «сине-бело-голубые» представляли СССР , а «Штутгарт» - ФРГ . Немецкий клуб минимально выиграл в Ленинграде на стадионе имени Кирова и катком прошелся по «Зениту» в родных стенах — 5:0. «Зенит» сумел отомстить 20 лет спустя, когда выбил «Штутгарт» из Кубка УЕФА 2008/09 на стадии 1/16 финала двумя победами со счетом 2:1. Хусти, Тимощук, Семшов и Файзулин принесли «сине-бело-голубым» эти победы.

«РБ Лейпциг» (0В 1Н 3П). Еще один соперник «Зенита» из нынешней Лиги чемпионов метит в друзья: за два года петербуржцы четырежды играли с «РБ Лейпциг» и не смогли выиграть ни разу при трех поражениях. В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» дважды уступил «быкам».

«Байер» (1В 0Н 3П). Похожая статистика у «Зенита» и с другим немецким клубом, но здесь хотя бы есть один приятный момент: гостевая победа со счетом 4:1 в рамках триумфального розыгрыша Кубка УЕФА 2007/08, одержанная на четвертьфинальной стадии. Собственно, с этого матча началась история встреч, продолжившаяся тремя поражениями «Зенита», в том числе на групповой стадии ЛЧ 2014/15.

«Стандард» (3В 1Н 0П). «Зенит» дважды встречал бельгийский клуб в матчах на вылет: в первом раунде того самого розыгрыша Кубка УЕФА 2007/08 и в раунде плей-офф Лиги чемпионов 2014/15. В обоих случаях встречи на «Петровском» завершались со счетом 3:0 - на радость посетившей футбол публике.

«Пашинг» (1В 2Н 1П). Этот австрийский клуб дважды подряд попадался «Зениту» в квалификационных раундах Кубка УЕФА в середине «нулевых» (2004/05 и 2005/06). В обоих случаях «Зенит» выходил победителем дуэли, но каждый раз это были успехи «на тоненького», достигнутые благодаря правилу выездного гола. В обоих случаях общий счет противостояния — 3:3, только в первый раз команды обменялись победами в два мяча, а во второй — дважды сыграли вничью.

5 матчей

АЕК (4В 1Н 0П). Речь идет об афинском АЕКе, команде, которую на днях возглавил Массимо Каррера. С АЕКом «Зенит» играл только в Кубке УЕФА /Лиге Европы и всегда оказывался успешнее греков: четыре победы, две из которых с крупным счетом, и одна ничья, не помешавшая оставить АЕК за бортом.

6 матчей

«Севилья» (1В 3Н 2П). Некоторое время именно «Севилья» являлась самым частым соперником «Зенита» в еврокубках. В середине прошлого десятилетия эти команды провели четыре матча за полтора года в Кубке УЕФА . «Зенит» выиграл один из матчей на групповой стадии, дважды сыграл со счетом 1:1, но вылетел в четвертьфинале, проиграв на «Рамон Санчес Писхуан» 1:4. Девять лет спустя был шанс на реванш, команды встретились на той же стадии Лиги Европы, в четвертьфинале, но вновь сильнее оказалась «Севилья» (2:1; 2:2). В обоих сезонах с четвертьфинальными победами над «Зенитом» андалусийцы выигрывали главный трофей турнира.

«Андерлехт» (4В 0Н 2П). История встреч с «Андерлехтом» не столь захватывающая, но здесь тоже шесть матчей. Все они прошли на групповых стадиях еврокубков: четыре в рамках Лиги Европы, две — в Лиге чемпионов. Ничьих не было, в самом первом матче «Зенит» победил в Брюсселе, в дальнейшем победы оставались за хозяевами.

7 матчей

«Бенфика» (4В 0Н 3П). «Бенфика» - самый часто встречающийся, а оттого самый любимый противник «Зенита» в еврокубках. Сегодня команды проведут уже восьмой матч за неполные восемь лет. И это тоже бескомпромиссное противостояние — смотрим на «нолик» в графе «ничьи»! Что особенно важно, абсолютно все матчи состоялись в рамках Лиги чемпионов, причем половина из них — в плей-офф, на стадии 1/8 финала. Все свои три победы «орлы» одержали именно в играх на вылет, а вот на групповых стадиях в 100% случаев побеждает «Зенит». Пожелаем команде Сергея Семака сегодня продолжить эту славную традицию!