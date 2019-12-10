Любимые соперники «Зенита» в Европе. «Бенфика» - №1!

В ожидании бескомпромиссного противостояния с «Бенфикой» «Соккер.ру» рассказывает о клубах, с которыми «Зенит» чаще всего пересекался в еврокубках.
«Зенит» уверенно движется к знаменательной отметке «200 матчей в еврокубках». На данный момент клуб из Санкт-Петербурга провел в турнирах под эгидой УЕФА 187 матчей, встретив на своем пути 80 соперников из 31 страны. Кто-то оставил после себя лишь легкую дымку в истории «Зенита», но уже сложился круг оппонентов, с которыми у «сине-бело-голубых» сформировалась любопытная история соперничества. Расскажем о еврокубковых противостояниях «Зенита», насчитывающих 4 матча и больше.
4 матча
«Марсель» (2В 1Н 1П)*. С этим «Олимпиком» «Зенит» дважды пересекался в Кубке УЕФА, причем на одинаковой стадии — 1/8 финала. В обоих случаях сильнее был российский клуб, а Аршавин дважды забивал на «Велодроме». В первом случае его гол принес победу 1:0, а в сезоне 2007/08 Андрей Сергеевич отличился при счете 0:3, сохранив для «Зенита» надежду перед ответной встречей, в которой дублем разразился Павел Погребняк. Это был важный шаг на пути к Кубку УЕФА.
*статистика указана с точки зрения «Зенита». В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения.
«Лион» (3В 1Н 0П). Еще лучше статистика с другим французским «Олимпиком», причем с «ткачами» «Зенит» дважды пересекался на групповой стадии Лиги чемпионов. Трижды «сине-бело-голубые» побеждали с разницей в два мяча, причем в каждой из победных встреч отличался Артем Дзюба (всего — 4 гола), а в первом туре нынешнего розыгрыша была зафиксирована ничья 1:1.
«Порту» (2В 2Н 0П). «Зенит» никогда не проигрывал «Порту» и никогда не пропускал на «Драгау». Началось это противостояние в сезоне 2011/12 с волевой домашней победы российского клуба со счетом 3:1 (дубль Широкова и гол Данни). Потом была нулевая ничья с геройствами Малафеева на «Драгау» и минимальная победа с поздним голом Кержакова там же. А пот последняя игра завершилась вничью 1:1. Халк в той игре отметился забитым голом и нереализованным пенальти.
«Русенборг» (3В 1Н 0П). С норвежцами «Зенит» дважды с разницей в 12 лет пересекался в Кубке УЕФА/Лиге Европы. В сезоне 2005/06 петербуржцы одержали две победы и выбили «Русенборг» из 1/16 финала (2:0; 2:1), а в сезоне 2017/18 играли с «троллями» на групповой стадии Лиги Европы. Дома была победа 3:1 с хет-триком Эмилиано Ригони, а в гостях — результативная ничья, причем голами обменялись такие нетривиальные личности, как Никлас Бендтнер и Александр Кокорин, спасший «Зенит» от поражения на третьей добавленной ко второму тайму минуте.
«Вильярреал» (1В 0Н 3П). С победы над «Вильярреалом» начался путь «Зенита» к Кубку УЕФА: испанский клуб был выбит в первом раунде плей-офф благодаря правилу выездного гола. Дома «Зенит» победил 1:0, поэтому на выезде позволил себе уступить 1:2. А вот 11 лет спустя, когда команды пересеклись в плей-офф Лиги Европы, «желтая подводная лодка», несмотря на плачевное турнирное положение в Примере, выбила «Зенит» двумя победами с общим счетом 5:2.
«Штутгарт» (2В 0Н 2П). Впервые «Зенит» столкнулся со швабами еще в конце 80-х, тогда «сине-бело-голубые» представляли СССР, а «Штутгарт» - ФРГ. Немецкий клуб минимально выиграл в Ленинграде на стадионе имени Кирова и катком прошелся по «Зениту» в родных стенах — 5:0. «Зенит» сумел отомстить 20 лет спустя, когда выбил «Штутгарт» из Кубка УЕФА 2008/09 на стадии 1/16 финала двумя победами со счетом 2:1. Хусти, Тимощук, Семшов и Файзулин принесли «сине-бело-голубым» эти победы.
«РБ Лейпциг» (0В 1Н 3П). Еще один соперник «Зенита» из нынешней Лиги чемпионов метит в друзья: за два года петербуржцы четырежды играли с «РБ Лейпциг» и не смогли выиграть ни разу при трех поражениях. В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» дважды уступил «быкам».
«Байер» (1В 0Н 3П). Похожая статистика у «Зенита» и с другим немецким клубом, но здесь хотя бы есть один приятный момент: гостевая победа со счетом 4:1 в рамках триумфального розыгрыша Кубка УЕФА 2007/08, одержанная на четвертьфинальной стадии. Собственно, с этого матча началась история встреч, продолжившаяся тремя поражениями «Зенита», в том числе на групповой стадии ЛЧ 2014/15.
«Стандард» (3В 1Н 0П). «Зенит» дважды встречал бельгийский клуб в матчах на вылет: в первом раунде того самого розыгрыша Кубка УЕФА 2007/08 и в раунде плей-офф Лиги чемпионов 2014/15. В обоих случаях встречи на «Петровском» завершались со счетом 3:0 - на радость посетившей футбол публике.
«Пашинг» (1В 2Н 1П). Этот австрийский клуб дважды подряд попадался «Зениту» в квалификационных раундах Кубка УЕФА в середине «нулевых» (2004/05 и 2005/06). В обоих случаях «Зенит» выходил победителем дуэли, но каждый раз это были успехи «на тоненького», достигнутые благодаря правилу выездного гола. В обоих случаях общий счет противостояния — 3:3, только в первый раз команды обменялись победами в два мяча, а во второй — дважды сыграли вничью.
5 матчей
АЕК (4В 1Н 0П). Речь идет об афинском АЕКе, команде, которую на днях возглавил Массимо Каррера. С АЕКом «Зенит» играл только в Кубке УЕФА/Лиге Европы и всегда оказывался успешнее греков: четыре победы, две из которых с крупным счетом, и одна ничья, не помешавшая оставить АЕК за бортом.
6 матчей
«Севилья» (1В 3Н 2П). Некоторое время именно «Севилья» являлась самым частым соперником «Зенита» в еврокубках. В середине прошлого десятилетия эти команды провели четыре матча за полтора года в Кубке УЕФА. «Зенит» выиграл один из матчей на групповой стадии, дважды сыграл со счетом 1:1, но вылетел в четвертьфинале, проиграв на «Рамон Санчес Писхуан» 1:4. Девять лет спустя был шанс на реванш, команды встретились на той же стадии Лиги Европы, в четвертьфинале, но вновь сильнее оказалась «Севилья» (2:1; 2:2). В обоих сезонах с четвертьфинальными победами над «Зенитом» андалусийцы выигрывали главный трофей турнира.
«Андерлехт» (4В 0Н 2П). История встреч с «Андерлехтом» не столь захватывающая, но здесь тоже шесть матчей. Все они прошли на групповых стадиях еврокубков: четыре в рамках Лиги Европы, две — в Лиге чемпионов. Ничьих не было, в самом первом матче «Зенит» победил в Брюсселе, в дальнейшем победы оставались за хозяевами.
7 матчей
«Бенфика» (4В 0Н 3П). «Бенфика» - самый часто встречающийся, а оттого самый любимый противник «Зенита» в еврокубках. Сегодня команды проведут уже восьмой матч за неполные восемь лет. И это тоже бескомпромиссное противостояние — смотрим на «нолик» в графе «ничьи»! Что особенно важно, абсолютно все матчи состоялись в рамках Лиги чемпионов, причем половина из них — в плей-офф, на стадии 1/8 финала. Все свои три победы «орлы» одержали именно в играх на вылет, а вот на групповых стадиях в 100% случаев побеждает «Зенит». Пожелаем команде Сергея Семака сегодня продолжить эту славную традицию!
Мы с ними в одной корзине
Мы с ними в одной корзине
Победные традиции должны быть продолжены.
Удачи Зениту!
Победные традиции должны быть продолжены.
Удачи Зениту!
Сегодня для Зенита день Х.
Надеемся на удачу.
Вперед Зенит!!!!!
Сегодня для Зенита день Х.
Надеемся на удачу.
Вперед Зенит!!!!!
3 победы и ничья. откуда взялось поражение?
3 победы и ничья. откуда взялось поражение?