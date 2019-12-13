Сердца четырёх

вчера, 18:00

«Соккер.ру» рассказывает об итальянских футболистах, приехавших в «Рейнджерс».

Летом 1997-го года в Глазго высадился десант с Апеннинского полуострова. Ряды чемпионов Шотландии пополнили сразу четыре итальянских футболиста. Два защитника, полузащитник и нападающий.

«Джерс» под руководством Уолтера Смита девять раз подряд выиграли чемпионат Шотландии и собирались победить в десятый. Однако сделать это было непросто. Всё крепче становился «Селтик» - главный соперник «светло-синих». Возможно, поэтому Смит решил усилить команду четырьмя итальянцами. В конце 90-х «Рейнджерс» уже не был командой только для протестантов, однако появление в составе сразу четырёх католиков могло вызвать негативную реакцию «Айброкса». Поэтому новичкам настоятельно советовали не креститься на поле, чтобы не злить фанатов.

Пора представить новичков. Самым именитым из этого квартета был правый защитник 29-летний Серджио Поррини, пришедший из «Ювентуса». Начинал в «Милане», затем отыграл за «Аталанту», после чего собрал урожай наград за четыре года пребывания в Турине – два Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА , несколько матчей в составе сборной. «Джерс» заплатили за Поррини 4 миллиона фунтов.

Рослому центральному защитнику Лоренцо Аморузо исполнилось 26 лет. Он не сразу нашёл свою команду, но перед отъездом в Глазго был основным защитником «Фиорентины». Чемпионы Шотландии не пожалели на его покупку 5 миллионов. Ещё три миллиона семьсот тысяч упало на счёт «Перуджи» за 27-летнего нападающего Марко Негри. Четвёртый итальянец, также футболист «Перуджи» 19-летний полузащитник Дженнаро Гаттузо достался бесплатно.

Уолтер Смит всегда отличался прагматизмом, и итальянцев взяли не ради экзотики, а для того чтобы они играли. Все четверо стали игроками основного состава. Поррини обосновался на правом фланге обороны, Аморузо составил пару Ричарду Гафу в центре обороны, юный Гаттузо занял важнейшую позицию опорного полузащитника, а Негри отправился в атаку. И уже в первом матче забил мяч в ворота фарерского «Ги Готу» в отборочном раунде Лиги чемпионов. Это было на Фарерах. На «Айброксе» Негри отличился дважды. Марко хотел было перекреститься по привычке, но вспомнил, о чём его предупреждали. Впрочем, вскоре самые фанатичные протестанты из болельщиков «Джерс» простили бы итальянцу что угодно. Ибо в первых десяти матчах за «Рейнджерс» Негри забил 23 мяча. Пять из них легли в ворота «Данди Юнайтед». Вплоть до октября Марко брал паузы в матчах еврокубков и домашних Кубков, и это погубило «светло-синих» сначала в Лиге чемпионов (их выбил «Гётеборг») и в Кубке УЕФА (там дорогу перешёл «Страсбур»). «Рейнджерс» завершил выступления в Кубке Шотландии и Кубке Лиги. Все усилия были брошены на чемпионат. Нужно было выиграть десятый чемпионский титул.

К сожалению, итальянский квартет очень быстро превратился в трио. Аморузо повредил ахиллово сухожилие и вылетел на весь сезон. Хорошо играл в обороне опытный Поррини, отлично освоился в центре полузащиты Гаттузо, но всех затмил Негри. Вплоть до ноября он регулярно поражал ворота соперников. На 1 ноября пришлось первое дерби. Тут Марко промолчал, но победа осталась за чемпионами благодаря голу Гафа.

Но постепенно «Рейнджерс» замедлял ход, да и их итальянский бомбардир тоже стал менее агрессивным. Уже не дубли и хет-трики, а одиночные голы записывал на свой счёт Негри. А тут ещё его напарник Аллистер Маккойст получил травму и надолго выбыл из строя. В начале января «Джерс» проиграли «Селтику» 0:2, а в конце месяца чемпион угодил в «зону турбулентности». Тут то и решилась судьба чемпионства. Решилась в пользу «Селтика». «Соккер.ру» писал об этой победе «кельтов».

Монополия команды Смита на чемпионства завершилась на отметке 9 титулов подряд. Что тоже мощно. В том, что «Рейнджерс» сложил с себя полномочия нет вины итальянской бригады. Она отработала на совесть. Негри забил 33 мяча только в чемпионате, всего 37. Открытием сезона стал Гаттузо, который не только разрушал, он и в атаке был хорош. Пять голов для оборонительного полузащитника - прекрасный результат. Вместе со своими соотечественниками вошёл в символическую сборную Поррини.

Уолтер Смит тяжело переживал неудачу и оставил свой пост. На «Айброксе» появился Дик Адвокат, а вместе с ним и куча голландцев. Который вернул в состав выздоровевшего Аморузо. Более того сделал Лоренцо капитаном. Поррини передвинули в центр, на позицию ушедшего Гафа, а на его место правого защитника был отправлен Гаттузо. В итоге Дженнаро был продан в «Салернитану», а оттуда перебрался в «Милан». Где стал звездой не только Серии А, но и двукратным победителем Лиги чемпионов, и чемпионом мира.

А что же Негри? Во время игры в сквош с Поррини Марко едва не ослеп. Серджио угодил мячом в глаз соотечественнику. Удар был настолько силён, что нападающий потерял сознание. Жизни футболиста ничего не угрожало, но началось отслоение сетчатки. Какой тут футбол. Несколько месяцев нападающий был вынужден ходить в тёмных очках и выслушивать оскорбления фанатов «Селтика». Те приходили на дерби в тёмных очках и с палочками, изображая незрячих.

Зрение восстановилось, но, как говорится, поезд к тому времени ушёл. Дик Адвокат больше не рассчитывал на футболиста. Тем более что Негри получил ещё несколько травм на тренировках. Тем временем в атаке обосновался англичанин Род Уоллес, забивавший немало. Да и фамилия у него была подходящей. Во второй половине девяностых был очень популярен фильм «Храброе сердце» про национального героя Шотландии Уильяма Уоллеса. И с приглашением Рода клуб попал в десятку, даром что этот Уоллес был англичанином. Залечил болячки Алли Маккойст, заиграли аргентинец Габриэль Амато, вписался в состав чемпион мира Стефан Гиварш. «Джерс» вернули себе чемпионский титул без особого участия Негри. Бомбардир оказался не нужен. Он уходил в аренду в «Виченцу», возвращался, а потом вернулся на родину, где тихо завершил карьеру. Он так и остался бомбардиром одного сезона, наколотив 37 мячей. Но эти голы ничего не принесли «светло-синим».

Про Лоренцо Аморузо до сих пор на «Айброксе» распевают песни - «Лоренцо наш капитан». Сам итальянец, часто приезжающий в Москву на мемориал Константина Ерёменко, говорит, что провёл в Глазго свои лучшие годы. Серджио Поррини сейчас помогает Эдоардо Рейе тренировать сборную Албании. Про самого известного из этой четвёрки мы слышим почти каждый день. И будем слышать ещё чаще в связи с недавним назначением Дженнаро главным тренером «Наполи».