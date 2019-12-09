Вечная элита. Клубы, которые никогда не вылетали

вчера, 21:09

Педро Роша помог «Крузейро» впервые в истории покинуть высший свет, а «Соккер.ру» вспомнил клубы, не встречавшие такую беду на своем пути.

Бразилия: «Фламенго», «Сантос», «Сан-Паулу»

Раз уж поводом для разговора послужил потрясший болельщиков вылет «Крузейро» из Серии A, начнем именно с бразильцев. Многократные чемпионы Бразилии на протяжении 98 сезонов подряд со дня своего основания в 1921 году держались в элите, но теперь придется «пройти очищение пердивом».

Три года назад в Бразилии оставалось пять клубов, никогда не покидавших элитный дивизион, но в 2016-м впервые за 107 лет своего существования вылетел «Интернасьонал», а теперь аналогичная участь постигла «Крузейро». В итоге осталось только трое непогрешимых: «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, а также «Сан-Паулу» с «Сантосом» из Сан-Паулу.

Южная Америка: «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Пеньяроль» и «Насьональ» (оба — Уругвай), «Коло-Коло» (Чили), «Гуарани», «Олимпия» и «Серро Портеньо» (все — Парагвай), «Университарио» (Перу)

Собственно, во всей Южной Америке всего 11 команд, которые никогда не вылетали в низший дивизион. Из недавнего сокращения этого списка вспоминается вылет «Ривер Плейт» в 2011-м после 102 лет подряд в высшем свете аргентинского футбола. Правда, по прошествии времени такого вылета можно пожелать всем: после своего незамедлительного возвращения в высший свет «Ривер Плейт» уже и чемпионом Аргентины успел стать, и два Кубка Либертадорес завоевать. Вот уж очистились так очистились! А южноамериканским рекордсменом по продолжительности безостановочного пребывания в элитном дивизионе является уругвайский «Пеньяроль» – 119 лет, которые вобрали в себя 114 сезонов (в первой половине XX века несколько чемпионатов не довели до конца).

Мировые рекордсмены: «Селтик» (Шотландия); «Клифтонвилл», «Гленторан», «Линфилд» (все — Северная Ирландия)

Эти четыре клуба из Великобритании являются рекордсменами по продолжительности выступлений в элитных футбольных дивизионах своих национальных федераций, все провели по 129 лет на высшем уровне. Однако «Селтик» все же выделяется на фоне северных ирландцев, ведь «кельты» приняли участие в 122 розыгрышах чемпионата Шотландии, в то время как у «Клифтонвилла», «Гленторана», «Линфилда» по 118 сезонов за плечами.

Вровень с «Селтиком» мог бы идти «Глазго Рейнджерс», но этот великий клуб, как мы знаем, недавно постигли финансовые проблемы, загнавшие «джерс» в трясину шотландского футбола. Но «Селтик» не единственный шотландский клуб, который не ездил на лифте вниз, есть еще «Абердин», который с 1905 года является неизменным участником чемпионатов среди сильнейших клубов Шотландии.

Англия: никто не вечен

В Англии Футбольная лига была образована в 1888 году, и за прошедшее с этого знаменательного момента время не осталось ни одного клуба, который мог бы похвастаться постоянным пребыванием в классе сильнейших. Если взять за точку отсчета образование АПЛ в 1992 году, то не вылетали только шесть команд: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетик» (Бильбао)

Три клуба никогда не покидали испанскую Примеру с момента ее основания 90 лет назад. Именно поэтому матчи между этими командами величают «Эль Класико». И пусть «Реал» и «Барселона» не в пример успешнее басков из Бильбао, больше всего впечатляет как раз достижение «Атлетика», особенно с учетом кадровой политики этого клуба на протяжении всей истории.

Италия: «Интер»

«Ювентус» самостоятельно тоже никогда не вылетал, но в 2006 году «старая синьора» отправилась в Серию B из-за «Кальчополи», оставив «Интер» в гордом одиночестве. А ведь «Милан» покинул элиту аналогичным образом в 1980-м, тогда «россонери» оказались под ударом из-за расследования договорных матчей в Серии A. «Интер», в отличие от «Милана» и «Ювентуса», то ли не нарушал правила, то ли не попадался, поэтому теперь может хвастаться своим особым статусом в итальянском футболе.

Германия: «Гамбург» сдался

«Гамбург» называли «динозаврами» из-за того, что этот клуб дольше всех держался в элите немецкого футбола. Не хватило года до юбилея, «красноштанники» остановились на отметке 99 лет, они вылетели в прошлом году и сходу не смогли вернуться в Бундеслигу. Предпринимают новую попытку, сейчас «Гамбург» занимает второе место в Бундеслиге-2.

Франция: нет

Во Франции тоже пусто.

Россия (с учетом СССР ): эх, «Динамо»…

С учетом чемпионатов СССР дольше всех в элите отечественного футбола держалось московское «Динамо», но в 2016-м году, как раз на 80-летний юбилей первого чемпионата СССР и первого чемпионства «бело-голубых», столичная команда отправилась в ФНЛ . Таким образом, все российские клубы в том или ином виде нюхали порох «пердива». Если говорить о чемпионатах России, то только три клуба приняли участие во всех 28 розыгрышах: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

Постсоветское пространство: «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Тбилиси)