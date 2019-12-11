Как каталонец Балманья помог мадридцам стать чемпионами

вчера, 19:00

В преддверии матча «Атлетико» - «Локомотив» сайт «Соккер.ру» рассказывает о славной странице в истории испанского клуба.

«Соккер.ру» писал, как «Атлетико» под руководством Эленио Эрреры два года подряд становился сильнейшим клубом Испании. Но потом пути «матрасников» и «Мага» разошлись, что сказалось, прежде всего, на игре команды из Мадрида. Столичная команда надолго забыла, что такое чемпионство. Утешением послужили три Кубка Генералиссимуса, выигранных в 1960, 1961 и 1964 году. Эррера же к тому времени стал европейской знаменитостью.

Европейская звезда Мага взошла в 1958-м, когда он в конце сезона возглавил «Барселону» и выиграл с ней первый Кубок ярмарок. Мы про это тоже рассказывали. Если вы читали, то, наверное, помните, что Эррера пришёл между первым и вторым финальными матчами. Основная же работа была сделана бывшим нападающим «Барсы» Доменеком Балманьей. Но истинный каталонец Балманья (не скрывавший этого и терпевший притеснения от режима Франко) был принесен в жертву ради аргентинского испанца Эрреры. И все лавры достались Магу.

Обиженный Балманья уехал во Францию, где тренировал «Сет», потом вернулся в родную страну. Работал с «Валенсией», «Бетисом» и «Малагой», а в 1965-м принял мадридский «Атлетико». Сильную, здоровую команду, выигравшую Кубок и пришедшую на финиш второй вслед за «Реалом». Бразильский тренер Отто Бумбел оставил преемнику хорошее наследство.

Ворота «матрасников» уже несколько лет защищал аргентинец Эдгардо Мадинабейтия, один из лучших вратарей в истории клуба. В сезоне 1964-65 Эдгардо выдал сухую серию из девяти матчей (791 минут), которая вплоть до 1991-го года оставалась национальным рекордом. Пока её не превзошёл другой страж ворот мадридцев Абель Ресино. Второй голкипер Роберто Родригес или просто Родри вернулся из «Понтеведры», где находился в аренде. Линию обороны составляли ещё один аргентинец Хорхе Гриффо и три испанца - Хесус Мартинес Хайо, Хулио Сантаэлия, он же Чоло, и Фелисьяно Ривилья. В запасе Исакио Кальехо и Антонио Мартос. Ключевой фигурой в средней линии, да и вообще в команде, был Луис Арагонес по прозвищу «Сапатонес» («Большие башмаки»), не нашедший применения своим силам в «Реале». Слишком сильна была конкуренция в сильнейшем клубе Европы. Арагонес громко заявил о себе в «Бетисе», откуда и был приглашён в «Атлетико». Помогали «Сапатонесу» в полузащите Хесус Глария и многолетний лидер мадридцев, игрок сборной Испании Аделардо Родригес. Резервисты Мануэль Руис Соса, Франсиско Гарсия Херпе, Виктор Диес и Педро Олалде. Тройка нападающих - ветеран Энрике Коллар, Хосе Уфарте - редкий европеец, проведший несколько сезонов в Бразилии, и уроженец Анголы Жозе Мендонса. В запасе один из первых темнокожих испанских футболистов Мигель Хонес, гондурасец Хосе Энрике Кардона и парагваец Алехандро Фретес.

«Атлетико» начал чемпионат ничьей в Сарагосе. Оба мяча забили нечасто выходившие в стартовом составе Кардона и Хонес. Но первый матч на «Метрополитано» порадовал болельщиков - 3:0. Дубль Арагонеса и гол Мендонсы. Мадридцы успешно стартовали в Кубке Кубков, разгромив в первом матчей югославский «Граджански» 4:0. На этот раз Араногес забил один мяч, а Мендонса отличился трижды. Поездка в Загреб на ответный матч приобрела статус туристической. В промежутке между встречами в еврокубке «Атлетико» заехал в гости к «Севилье» и увёз оттуда одно очко - 1:1, включившись в чемпионскую гонку. Затем обыграли югославов во второй раз благодаря голу Аделардо.

Точный удар Хонеса принёс домашнюю победу над «Малагой», а Арагонес с Кардоной обеспечили выездной успех в игре с одноклубниками из Бильбао. И «Атлетико» уже первый. Аккурат к мадридскому дерби на «Метрополитано».

«Реал» радовался голу Франсиско Хенто, словно он был забит не на 11-й минуте, а на 90-й. Через семь минут Аделардо сделал счёт равным. На том и успокоились. Эта ничья обрадовала «Понтеведру» и «Валенсию», которые вырвались вперёд. «Атлетико» же отправился на родину своего тренера в Барселону. Роскошной получилась игра на «Камп Ноу». К 50-й минуте гости вели 4:0 - Уфарте, Аделардо, Арагонес с пенальти, ещё раз Аделардо. Один гол «сине-гранатовые» отыграли, но большего им не позволили. Победа с результатом 4:1 вернула «матрасникам» лидерство. Пока на пару с «Валенсией», но через два тура команда Балманьи красовалась на вершине в одиночку. С румынским «Клужем» в 1/8 финала Кубка Кубков мадридцы тоже разобрались, причём в гостях 2:0. В столице Испании румыны получили в два раза больше.

Но стоило «Атлетико» проиграть «Понтеведре» и сыграть вничью с «Валенсией», как положение несколько пошатнулось. Пришлось снова тесниться на первой строчке с «летучими мышами». Но первый круг «матрасники» завершили единоличными лидерами. «Валенсия» отстала на очко, «Понтеведра» на два. «Реал» же с «Барселоной» дарили очки налево и направо, поэтому держались в сторонке.

Второй круг начался неудачно - с домашнего проигрыша «Сарагосе». Потом ничья с «Эльче». Но и ближайшие соседи по таблице переживали спад, поэтому «Атлетико» остался первым. А после того, как в Мадриде была уничтожена со счётом 6:1 «Севилья», стало ясно, Балманья сумел избежать кризиса. Тем временем в гонку за титулом включились «Реал» и «Барселона», отодвинувшие «Валенсию» с «Понтеведрой». «Реал» даже догнал соседей, воспользовавшись их ничьей в Малаге. А потом и вышел вперёд.

«Реал» обыграл соседей на «Сантьяго Бернабеу» 3:1, даром что Уфарте забил первый мяч в матче. Потом «Барса» взяла реванш за унижение на «Камп Ноу» 1:0. «Атлетико» третий и отставание от «королевского клуба» три очка за 8 туров до конца. А после ничьей на Мальорке уже все минус четыре очка.

Кубком Кубков пришлось пожертвовать. Дортмундская «Боруссия» упустила победу в Мадриде 1:1, но дома выиграла 1:0. Зато в чемпионате удалось переиграть «Сабадель» с «Бетисом». А «Реал» с «Барсой» притормозили. Каталонцев «Атлетико» обошёл, а отставание от «Реала» сократилось до двух очков.

«Реал» не смог сломить сопротивление «Малаги» 0:0, а «Атлетико» разбил «Понтеведру» 4:0. Уже всего одно очко разделяло двух представителей столицы. В двух следующих турах мадридцы, как одни, так и другие добивались побед. За два шага до финиша «Реал» впереди. И тут своё веское слово сказала «Барселона», обыгравшая «Реал» в родных стенах 2:1. Королевский подарок для «Атлетико», который благодаря дублю Хонеса спокойно взял два очка в игре с «Лас-Пальмасом» и снова вышел вперёд.

В последнем туре «Реал» разбил дома «Мальорку» 5:1, да что толку. Уфарте и Гриффе забили по голу в ворота «Эспаньола», чем обеспечили «Атлетико» победу в чемпионате. Каталонцу Доменеку Балманье было приятно выиграть первый в тренерской карьере чемпионский титул именно в Барселоне.

Сделать дубль не получилось. В четвертьфинале мадридский «Атлетико» сложил полномочия обладателя Кубка Генералиссимуса, уступив «Атлетико» из Бильбао. Но обмен Кубка на чемпионство не мог не радовать. Тем более что «матрасники» не становились чемпионами 15 лет.

Балманью назначили тренером сборной Испании, которая неудачно выступила на чемпионате мира 1966 года. Но его хватило всего лишь на 11 матчей. После того, как испанцы проиграли англичанам в 1/4 финала чемпионата Европы 1968, Балманья оставил сборную и больше к ней не приближался. Да и сама карьера тренера после этого постепенно стала угасать.