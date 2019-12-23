Испанские каникулы. «Барселона», «Реал» и все-все-все

вчера, 14:15

Испанская Примера ушла на рождественские каникулы, «Соккер.ру» подводит промежуточные итоги интереснейшего чемпионата.

Первая часть сезона в Ла Лиге завершилась вчера Эль Класико между «Реалом» и «Атлетиком», испанский футбол берет почти двухнедельную паузу, во время которой футболисты должны хорошенько отдохнуть морально, но не забывать о физических упражнениях и режиме питания. Дурной пример Эдена Азара заразителен, а позволять себе все съедобное в эту короткую паузу точно нельзя, ведь 3 января колесница Примеры вновь тронется с места и ринется в направлении своего майского финала уже без значительных остановок. С каких позиций возьмет этот рестарт испанский чемпионат и отдельные клубы?

Чемпионская гонка

Все шло к тому, что «Барселона» и «Реал» придут к промежуточному финишу с равным количеством очков, но «сливочные» в последнем матче Ла Лиги уходящего года не смогли переиграть «Атлетик» из Бильбао на своем поле, хотя и создали полдесятка прекрасных моментов. Реализация подвела команду Зидана, а разочарование французского тренера объяснимо: когда идет такая гонка с «Барселоной» нос в нос, каждое очко на счету. Тем более что по игре «Реал» действительно был хорош.

Впрочем, 2 очка — это не отставание, когда впереди еще добрая половина сезона. В Испании в этом сезоне наметилась интереснейшая чемпионская дуэль между двумя самыми титулованными и популярными клубами страны. Будем следить, затаив дыхание. На самом деле, при определенном стечении обстоятельств в дележку «золота» могут вмешаться и «Атлетико» с «Севильей», ведь отрыв лидеров может быть нивелирован за пару туров.

«Барселона»

Каталонцы начали сезон с поражения в Бильбао, где пропустили гол-красавец от ветерана Адуриса, а в следующих 17 турах «Барса» проиграла еще дважды - «Гранаде» и «Леванте» (тоже в выездных матчах). Стоит напомнить, что «Барселона» начинала сезон без Лионеля Месси, с возвращением обладателя шести «Золотых мячей» команда Вальверде стала играть интереснее и эффективнее, особенно в атаке. 47 забитых мячей — лучший результат в Примере, а вот защитникам гордиться нечем, ведь 21 пропущенный — это шестое-седьмое место наравне с «Вальядолидом». Игра «Барселоны» часто радует глаз, но редко поражает воображение, нередко каталонцы выезжают на индивидуальном мастерстве своих футболистов, а вот к тактикам и стратегиям Вальверде много вопросов.

«Реал»

Мадридцы проиграли всего лишь однажды за 18 туров - «Мальорке» в выездном матче, зато целых семь раз делили очки со своими соперниками, в том числе закончили год тремя подряд ничьими. Команда Зидана долго раскачивалась на входе в сезон, только к середине октября был найден игровой баланс, но в последние два месяца «сливочные» оставляют приятное впечатление. Правда, без разочарований не обходится. Главное из них — Эден Азар. Бельгиец, купленный за 100 миллионов евро, за первую половину сезона отдал меньше результативных передач, чем вратарь «Барселоны» тер Штеген. Азар сам испортил себе старт карьеры на «Сантьяго Бернабеу» бабушкиными пирожками. Зато радует молодежь, особенно Феде Вальверде, ставший полноправным членом звездной компании в средней линии.

«Севилья»

Лопетеги, у которого в прошлом сезоне не получилось в «Реале», взял успешный старт с «Севильей», которая входит в первую тройку после 18 туров. Хулен не стесняется наступать на горло собственной песне, в андалусийском клубе он дает футболистам меньше свободы и гонится за результатом, который пока в наличии. Если «Севилья» правдами и неправдами удержится в зоне Лиги чемпионов, это будет огромный успех.

«Атлетико»

А вот команда Диего Симеоне продвигается к экватору чемпионата с пробуксовками. Более чем в половине встреч «матрасники» потеряли очки: 8 ничьих и 2 поражения. У «Атлетико» по-прежнему самая надежная оборона в Испании, ничего не изменил даже уход Година, но атака, по крайней мере, на первоначальном этапе не выиграла от замены Гризманна на Жоау Фелиша. «Матрасники» вошли в первую четверку только по итогам последней игры в 2019 году, обыграв «Бетис» в выездном матче.

Мини-турнир за право сыграть в Лиге чемпионов и еврокубках

Два последних года четвертая путевка в Лигу чемпионов (три первых «зарезервированы» за «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико») доставалась «Валенсии», которая вырывала свое счастье в захватывающей борьбе. «Лос Чес» с Денисом Черышевым в составе участвуют в погоне за Лигой чемпионов и сейчас вопреки пессимистичным ожиданиям, появившимся после отставки Марселино Гарсии Тораля. Но не только «Валенсия» попытается вытеснить «Севилью» (или «Атлетико»?) из первой четверки. Здесь целая очередь страждущих: «Реал Сосьедад», «Хетафе», «Атлетик Бильбао». Еще одна «горячая точка» в турнирной таблице Ла Лиги.

Борьба за выживание

Если все так и пойдет, то в следующем сезоне одним клубом из Барселоны в Примере может стать меньше. Дело в том, что «Эспаньол» обозначил себя в качестве главного аутсайдера, и хотя отставание от ближайшей спасительной позиции пока не критично — 5 очков, тенденция безрадостная для поклонников «попугаев». В опасной зоне расположились также «Сельта» и «Леганес», причем последний уходит на перерыв в хорошем настроении, ведь еще недавно сами «пепинерос» были худшей командой Примеры. Однако «Леганес» набрал 7 очков в трех последних турах, обыграл своих прямых конкурентов («Эспаньол» и «Сельту»), так что теперь ждет 2020 год со сдержанным оптимизмом. Внизу таблицы все очень плотно, еще полдесятка команд, помимо названных, претендуют на участие в борьбе за выживание.

Индивидуальные итоги

Лионелю Месси хватило 13 матчей, чтобы забить 13 голов в Ла Лиге, аргентинец ушел на каникулы в статусе лучшего бомбардира чемпионата Испании. Лео на один гол опережает Карима Бензема, который долгое время лидировал в списке снайперов. Тройку самых результативных игроков замыкает Луис Суарес (10 голов). По испанским меркам очень и очень скромные цифры.

По 6 результативных передач записали на свой счет четыре футболиста: Лионель Месси и Луис Суарес (оба - «Барселона»), Эвер Банега («Севилья») и Родриго Морено («Валенсия»). Это лучшие на данный момент ассистенты лиги, как вы догадались. Лео Месси в 13 играх умудрился собрать 8 статуэток «Король матча» - лучший результат сезона, у Карима Бензема 7 признаний. На первом месте с большущим отрывом Месси и в рейтинге WhoScored – 8.6. Следом за Лео расположились Бензема (7.76), Каземиро (7.55), Эдегор (7.5) и Луис Суарес (7.48).