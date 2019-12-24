ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Самые дорогие

24 декабря 2019, 23:06
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник

Портал Transfermarkt завоевал большой авторитет в футбольном мире своими финансовыми оценками игровых и рыночных характеристик. «Соккер.ру» не мог пройти мимо очередного обновления данных на портале.

Когда вы хотите что-то узнать о финансовых аспектах контрактов или трансферных дел того или иного клуба или игрока, вы идете на Transfermarkt, где собрана информация, на которую ссылаются и уже во вполне себе серьезных трансферных и агентских делах. Но мало кто знает, что на Transfermarkt общее обновление финансовых показателей происходит дважды в год: летом и зимой. Недавно произошло зимнее обновление. Поэтому мы решили посмотреть, что же там интересного.

Конечно, важнее всего самые ценные футболисты мира. Прошло время, когда существовали только Криштиану Роналду и Лионель Месси в этом рейтинге. Возраст их берет свое. Теперь лидирует Килиан Мбаппе, хотя его стоимость с лета не изменилась – 200 миллионов евро.

Самые дорогие футболисты

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 200 млн евро

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 160 млн (+20 млн)

3. Неймар (ПСЖ) – 160 млн (-20 млн)

4. Садио Мане («Ливерпуль») – 150 млн (+30 млн)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 150 млн

6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150 млн

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 150 млн (+20 млн)

8. Лионель Месси («Барселона») – 140 млн (-10 млн)

9. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 120 млн (+20 млн)

10. Антуан Гризманн («Барселона») – 120 млн (-10 млн)

11. Эден Азар («Реал») – 120 млн (-30 млн)

12. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – 110 млн (+30 млн)

Далее следует целая группа футболистов, оцененных в 100 миллионов евро. Это и Жоау Фелиш, и Бернарду Силва, и Н’Голо Канте, и Лерой Сане, и Вирджил ван Дейк, и Поль Погба, и Ян Облак. Кстати, Роналду занимает в этом рейтинге всего лишь 45-е место, оценен он в 75 миллионов евро. На уровне Ромелу Лукаку, Калиду Кулибали, Марко Верратти, Тимо Вернера, Усмана Дембеле, Маттийса де Лигта и Эмерика Ляпорта. Можете сами прикинуть, насколько рейтинг Transfermarkt справедлив. На ваш взгляд, конечно. Из стоимостей футболистов складывается и оценка клубов. Поэтому логично продолжить, назвав команды с самыми дорогими составами.

Самые дорогие команды

1. «Манчестер Сити» - 1,3 млрд евро

2. «Ливерпуль» - 1,18 млрд

3. «Барселона» - 1,09 млрд

4. «Реал» - 1,07 млрд

5. ПСЖ – 1,01 млрд

6. «Тоттенхэм» - 959,5 млн

7. «Бавария» - 892,65 млн

8. «Челси» - 842,75 млн

9. «Атлетико» - 835,5 млн

10. «Ювентус» - 820 млн

11. «Манчестер Юнайтед» - 748,25 млн

12. «Арсенал» - 677,75 млн

13. «Интер» - 632,9 млн

14. «Наполи» - 630,7 млн

15. «Боруссия» Дортмунд – 618,4 млн

Только пять клубов имеют составы, которые дороже 1 миллиарда евро. При этом в общей оценке заметно доминирование команд из Испании и Англии. В других странах выделяются лишь явные гранды. Клубы ниже 15-го места имеют составы уже дешевле 600 миллионов евро. Самым ценным составом среди клубов не из топ-пятерки чемпионатов обладает «Аякс», который занимает 22-е место – его состав оценен в 429,4 миллиона евро. Тут интересно посмотреть на ценность составов российских клубов. 

Самые дорогие российские команды

1. «Зенит» - 210,2 млн евро

2. «Краснодар» - 153,2 млн

3. «Локомотив» - 137,3 млн

4. ЦСКА – 136,8 млн

5. «Спартак» - 112 млн

6. «Динамо» - 67 млн

7. «Ростов» - 52,28 млн

8. «Рубин» - 45,63 млн

9. «Ахмат» - 36,6 млн

10. «Арсенал» Тула – 35,6 млн

Заметно значительное расслоение по составам, однако ощущается и отсутствие прямой зависимости между ценностью игроков и местами, которые команды занимают. Например, первая пятерка оторвалась от остальных. Но в ней в этом рейтинге держится «Спартак», который в реальном рейтинге уступает место в пятерке «Ростову», чей состав более чем в два раза меньше по стоимости. Явное лидерство во всех рейтингах сохраняет «Зенит». И тут интересно взглянуть на самых дорогих футболистов в чемпионате России. 

Самые дорогие футболисты РПЛ

1. Малком («Зенит») – 40 млн евро

2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 30 млн

3. Никола Влашич (ЦСКА) – 22 млн

4. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 20 млн

5. Вильмар Барриос («Зенит») – 20 млн

6. Сердар Азмун («Зенит») – 18 млн

7. Алексей Миранчук («Локомотив») – 18 млн

8. Жоау Мариу («Локомотив») – 18 млн

9. Виктор Классон («Краснодар») – 17 млн

10. Себастьян Дриусси («Зенит») – 16 млн

11. Антон Миранчук («Локомотив») – 16 млн

12. Федор Чалов (ЦСКА) – 16 млн

13. Артем Дзюба («Зенит») – 16 млн

14. Максимилиан Филипп («Динамо») – 15 млн

Еще три футболиста – Дуглас Сантос, Тонни Вильена и Реми Кабелья – оценены в 14 миллионов евро. Обращает на себя внимание, что самым дорогим футболистом чемпионата России Transfermarkt считает Малкома, который и не играл-то толком. По старой памяти, что называется. Подобные моменты, конечно, вносят элемент недоверия к такому рейтингу. С другой стороны, не обнулять же совсем цену игрока, который пришел из самой «Барселоны», только из-за травм, которые, как известно, излечиваются рано или поздно. А вот по Фернандесу и Влашичу вопросов нет. Их многие называют наиболее ценными футболистами не только для ЦСКА, но и для чемпионата России, который на звезд сейчас небогат. 

Поделиться
Другие материалы по теме
В Испании задержали 14 человек по делу об организации договорных матчей
Вчера, 21:03 Комментарии17
Матч Сегунды будет доигран без зрителей из-за оскорблений в адрес Зозули
Вчера, 17:54
Мёд и дёготь
Вчера, 17:21Олег Лыткин в блоге Вне зоны доступаКомментарии1
Форвард «Вест Хэма» разбил свой спорткар в костюме снеговика
Вчера, 12:18 ФотоКомментарии11
Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом
Вчера, 11:39 ФотоКомментарии17
Ушёл из жизни экс-футболист «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Каримов
Вчера, 10:38 Фото
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
26 декабря в 13:10
интересная статистика
sir_Alex
sir_Alex
25 декабря в 17:32
Всё относительно в этом мире.
Старый Фриц
Старый Фриц ответил Алексей Миллер
25 декабря в 12:34
Кристинка тоже переоценненный футболистка,согласен.
NOVA
NOVA
25 декабря в 12:30
если бы и на трансферном рынке хотя бы так стоили игроки, а не сколько за них просят, было бы более и менее!! короче мбаппе летом срочно в Реала, на место Карима и голы придут пачками!!! да и Реал по стоимости поднимется на 1ое место тогда!!
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Ваня лучший
25 декабря в 11:00
Ошибка авторов в том, что они не понимают очевидного. Цена игрока не та, которая озвучена, а та, которую за него дадут. Сколько сейчас дадут за Малкова? Вряд ли больше 10. Также как и за других из этого списка. Постоянной цены не может быть в принципе. Это закон рынка
За зулуса десятка??
Да он такой и даром не кому не нужен!
Лежать в больничке по пол года и получать деньги!
На такое только зенит может согласиться,платят то не со своего кармана.
An Jo
An Jo
25 декабря в 10:59
Если мансити провалится, то её стоимость резко просядет.
Ваня лучший
Ваня лучший
25 декабря в 10:05
Ошибка авторов в том, что они не понимают очевидного. Цена игрока не та, которая озвучена, а та, которую за него дадут. Сколько сейчас дадут за Малкова? Вряд ли больше 10. Также как и за других из этого списка. Постоянной цены не может быть в принципе. Это закон рынка
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Старый Фриц
25 декабря в 09:24
Ты его путаешь с одним португалом
ГНИДЫ
ГНИДЫ
25 декабря в 08:26
Стыдно за зулуса малкома и проект!!
Денег куры не клюют а они ПОСЛЕДНИЕ!
Naimi Nabi
Naimi Nabi
25 декабря в 08:04
ван дайк
СаняШумок
СаняШумок ответил d_fincher
25 декабря в 02:57
Как там окупился педро роша?) и прочих провалов у вас в достатке. Сейчас тот де Тиль если зачахнет-провал очередной. И чем отличаются деньги газпрома от лукойла? Только наличием акций у государства? Так эт фигня. У Лукойла денег не меньше.
Старый Фриц
Старый Фриц
25 декабря в 00:28
Мбаппе самый переоценненный игрок в истории футбола.
Медив
Медив
25 декабря в 00:09
Больше всего радует, что из 30 футболистов, больше всего потерявших в стоимости - 15 человек из Барселоны и Реала, включая места с 1 по 9, что явно обрисовывает их ближайшие перспективы
d_fincher
d_fincher
25 декабря в 00:08
В списке ни одного футболиста Спартака. Почему? Потому что на свои всё делаем, на самоокупаемости, а не как Зенит.
schollistar
schollistar
25 декабря в 00:04
Лысому нужен еще 1 лярд, и может тогда сити выйдет в финал лч.
Мантефильный
Мантефильный
24 декабря в 23:50
Мане в разы полезнее неймара,рейтинг некудышный
Да ладно вам
Да ладно вам
24 декабря в 23:45
Какая-то опечатка по Миранчуку. За него насмерть бьются Ювентус и МЮ, видя в Алексее замену Дибале и Погба соответственно, а тут всего лишь 18 млн. Они что там в Германии, вообще не в курсе событий?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Triem
24 декабря в 23:39
Мбаппе чемпион мира, а в современных реалиях такие уже не прибавляют. Несмотря на молодой возраст, думаю он уже не будет показывать свой максимум. Стимулов уже нет.
Возможно этому парню и не нужно прибавлять а нужно оказаться в нужном клубе с нужным тренером, и нужными партнёрами,снабжающими его неограниченным количеством передач, тогда его карьера будет не менее значимой чем аргентинца или Португальца, конечно же всё понимают о ком я.
Он игрок такого типа где вокруг него тактику нужно строить а не Его внедрять в тактику,
Я так думаю
dimagas2
dimagas2 ответил Triem
24 декабря в 23:38
Мбаппе чемпион мира, а в современных реалиях такие уже не прибавляют. Несмотря на молодой возраст, думаю он уже не будет показывать свой максимум. Стимулов уже нет.
Переход в другую команду может все изменить,в ПэСэЖэ по идее ему уже и не интересно.
Triem
Triem
24 декабря в 23:20
Мбаппе чемпион мира, а в современных реалиях такие уже не прибавляют. Несмотря на молодой возраст, думаю он уже не будет показывать свой максимум. Стимулов уже нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100