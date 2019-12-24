24 декабря 2019, 23:06

Портал Transfermarkt завоевал большой авторитет в футбольном мире своими финансовыми оценками игровых и рыночных характеристик. «Соккер.ру» не мог пройти мимо очередного обновления данных на портале.

Когда вы хотите что-то узнать о финансовых аспектах контрактов или трансферных дел того или иного клуба или игрока, вы идете на Transfermarkt, где собрана информация, на которую ссылаются и уже во вполне себе серьезных трансферных и агентских делах. Но мало кто знает, что на Transfermarkt общее обновление финансовых показателей происходит дважды в год: летом и зимой. Недавно произошло зимнее обновление. Поэтому мы решили посмотреть, что же там интересного.

Конечно, важнее всего самые ценные футболисты мира. Прошло время, когда существовали только Криштиану Роналду и Лионель Месси в этом рейтинге. Возраст их берет свое. Теперь лидирует Килиан Мбаппе, хотя его стоимость с лета не изменилась – 200 миллионов евро.

Самые дорогие футболисты

1. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ) – 200 млн евро

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 160 млн (+20 млн)

3. Неймар ( ПСЖ ) – 160 млн (-20 млн)

4. Садио Мане («Ливерпуль») – 150 млн (+30 млн)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 150 млн

6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150 млн

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 150 млн (+20 млн)

8. Лионель Месси («Барселона») – 140 млн (-10 млн)

9. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 120 млн (+20 млн)

10. Антуан Гризманн («Барселона») – 120 млн (-10 млн)

11. Эден Азар («Реал») – 120 млн (-30 млн)

12. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – 110 млн (+30 млн)

Далее следует целая группа футболистов, оцененных в 100 миллионов евро. Это и Жоау Фелиш, и Бернарду Силва, и Н’Голо Канте, и Лерой Сане, и Вирджил ван Дейк, и Поль Погба, и Ян Облак. Кстати, Роналду занимает в этом рейтинге всего лишь 45-е место, оценен он в 75 миллионов евро. На уровне Ромелу Лукаку, Калиду Кулибали, Марко Верратти, Тимо Вернера, Усмана Дембеле, Маттийса де Лигта и Эмерика Ляпорта. Можете сами прикинуть, насколько рейтинг Transfermarkt справедлив. На ваш взгляд, конечно. Из стоимостей футболистов складывается и оценка клубов. Поэтому логично продолжить, назвав команды с самыми дорогими составами.

Самые дорогие команды

1. «Манчестер Сити» - 1,3 млрд евро

2. «Ливерпуль» - 1,18 млрд

3. «Барселона» - 1,09 млрд

4. «Реал» - 1,07 млрд

5. ПСЖ – 1,01 млрд

6. «Тоттенхэм» - 959,5 млн

7. «Бавария» - 892,65 млн

8. «Челси» - 842,75 млн

9. «Атлетико» - 835,5 млн

10. «Ювентус» - 820 млн

11. «Манчестер Юнайтед» - 748,25 млн

12. «Арсенал» - 677,75 млн

13. «Интер» - 632,9 млн

14. «Наполи» - 630,7 млн

15. «Боруссия» Дортмунд – 618,4 млн

Только пять клубов имеют составы, которые дороже 1 миллиарда евро. При этом в общей оценке заметно доминирование команд из Испании и Англии. В других странах выделяются лишь явные гранды. Клубы ниже 15-го места имеют составы уже дешевле 600 миллионов евро. Самым ценным составом среди клубов не из топ-пятерки чемпионатов обладает «Аякс», который занимает 22-е место – его состав оценен в 429,4 миллиона евро. Тут интересно посмотреть на ценность составов российских клубов.

Самые дорогие российские команды

1. «Зенит» - 210,2 млн евро

2. «Краснодар» - 153,2 млн

3. «Локомотив» - 137,3 млн

4. ЦСКА – 136,8 млн

5. «Спартак» - 112 млн

6. «Динамо» - 67 млн

7. «Ростов» - 52,28 млн

8. «Рубин» - 45,63 млн

9. «Ахмат» - 36,6 млн

10. «Арсенал» Тула – 35,6 млн

Заметно значительное расслоение по составам, однако ощущается и отсутствие прямой зависимости между ценностью игроков и местами, которые команды занимают. Например, первая пятерка оторвалась от остальных. Но в ней в этом рейтинге держится «Спартак», который в реальном рейтинге уступает место в пятерке «Ростову», чей состав более чем в два раза меньше по стоимости. Явное лидерство во всех рейтингах сохраняет «Зенит». И тут интересно взглянуть на самых дорогих футболистов в чемпионате России.

Самые дорогие футболисты РПЛ

1. Малком («Зенит») – 40 млн евро

2. Марио Фернандес ( ЦСКА ) – 30 млн

3. Никола Влашич ( ЦСКА ) – 22 млн

4. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 20 млн

5. Вильмар Барриос («Зенит») – 20 млн

6. Сердар Азмун («Зенит») – 18 млн

7. Алексей Миранчук («Локомотив») – 18 млн

8. Жоау Мариу («Локомотив») – 18 млн

9. Виктор Классон («Краснодар») – 17 млн

10. Себастьян Дриусси («Зенит») – 16 млн

11. Антон Миранчук («Локомотив») – 16 млн

12. Федор Чалов ( ЦСКА ) – 16 млн

13. Артем Дзюба («Зенит») – 16 млн

14. Максимилиан Филипп («Динамо») – 15 млн