Робин Гуды в зачарованном лесу

24 декабря 2019, 17:16

«Соккер.ру» нашел коренную проблему некогда великого клуба. Некогда, ведь история есть, а настоящее не радует.

Можно считать величие клуба в футболе абсолютным? Вряд ли «Эвертон» с его 9 чемпионствами – в полтора раза больше, чем у «Манчестер Сити», может называть себя великим клубом в 21 веке.

«Милан» после поражения 0:5 от «Аталанты» лишний раз напомнил, что сейчас не великая команда, а лишь клуб с грандиозной 120-летней историей. «Манчестер Юнайтед» тоже скатился и как клуб, и как коллектив, сделали все, чтобы фанатам было стыдно за игру.

Но не за результаты против самых статусных команд АПЛ . В 18 турах – для полного круга осталось сыграть только против «Бернли», МЮ повстречал всех самых богатых в лиге, а вдобавок – очаровательный «Лестер» и крепкий «Вулверхэмптон».

Сульшер стартовал с победы 4:0 над «Челси», хотя команда Лэмпарда через пару дней дала бой «Ливерпулю» в Суперкубке УЕФА . Также Оле-Гуннар не проиграл «Вулвз» в гостях - представителю Англии в ЛЕ . «Дьяволы» переиграли «Лестер», не уступили «Арсеналу», хотя Де Хеа работать заставили.

Через тур Сульшер сыграл против «Ливерпуля» и прервал победную серию Клоппа – лидер потерял очки после восьми побед подряд. Можно делать отсылки к качеству футбола манкунианцев в отдельных играх, но это уже лирика. Физика процесса понятна – гранды теряют, когда встречают МЮ .

Обыграли «Тоттенхэм» - Моуриньо любит уступать бывшим, победили «Манчестер Сити». Такие результаты должны дать толчок в целом? Нет, футболисты Сульшера сначала сыграли вничью с «Эвертоном», у которого после осечек сменился тренер, а затем уступили «Уотфорду» 0:2 - последней команде чемпионата с разницей голов «минус 23» до матча с «Юнайтед».

В 7 играх против самых сильных соперников – шестеро из них выше в таблице прямо сейчас, и только «Арсенал» пока позади, хотя шанс обойти МЮ на дистанции Артета не потерял, у Сульшера 4 победы и 3 ничьи, без поражений. В 7 играх из 18 набрали 15 пунктов из 25 общих. Но значит ли серия, что умело играют в футбол?

Если бы команда действовала против середняков и аутсайдеров так, как с лидерами, то могла взять целых 38-39 пунктов. У «Лестера» как раз 39 пунктов, у «Манчестер Сити» - 38. Но есть и вторая сторона медали – МЮ может хуже сыграть против грандов во втором круге, им все будут мстить за осечки осени.

И если считать очки по среднему темпу в режиме Робин Гудов – когда раздают бедным то, что отобрали у богатых, то такой «Манчестер Юнайтед» претендует на 17-е место в таблице. Не будь серии успехов с грандами, могли взять 16 пунктов – одного очка не хватает, чтобы отправить «красных дьяволов» в зону вылета.

Серия с грандами спасла Сульшера от борьбы за выживание. Кстати, год назад после 18 туров у МЮ было 29 пунктов – на четыре больше, чем сейчас, шли на шестом месте, но Моуриньо уволили как раз в этих числах, 18 декабря. В новом подходе команды – обыграли ПСЖ , проиграли «Астане», кроется причина многих бед «красных дьяволов». Подытожим:

• середняки чувствуют дьявольскую кровь – «Уотфорд», «Борнмут», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» не боятся МЮ , обыгрывали их в первом круге, захотят продолжить во втором;

• футболисты изучают только статусных соперников. Поскольку у Сульшера шесть игроков первой команды не старше 23 лет (всего молодых – 12 штук), то им сложно настраиваться на неяркие вывески – опыта не хватает;

• серия из матчей без поражений от самых сильных соперников создает команде ложное представление об ее истинном уровне. МЮ себя переоценивает, хотя по ходу многих матчей с фаворитами сам Робин Гуд был в шаге от поражения;

• «Юнайтед» в таблице домашних игр сейчас на пятом месте – всего одно поражение, в таблице гостевых игр – на девятом, 2 победы в 9 играх. Но против «Челси», «Лестера», «Арсенала», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», так уж вышло, сыграли именно дома. Возможно, успешная серия – стечение обстоятельств;

• умение отобрать очки у богатых не может быть доказательством прогресса. Например, вложились в защиту – сохранили Де Хеа, подписали Ван-Биссаку и Магуайра. Но Давид последний раз не пропускал в АПЛ в середине сентября. 13 матчей без «сухарей» - худшая серия в карьере испанца, и она него влияет – упускает мяч из рук. Даже линия защиты, на которую сделали ставку, не стала идеальной;

• в Манчестере все в один голос говорят – МЮ нужно солидное усиление. Сульшер так неубедительно врал о причине прилета Холанда в портовый город, что все поняли – норвежец ведет переговоры с «дьяволами». Также пытаются заманить Эриксена, чтобы появился последний пас. Но разве мало вложили до этого? Много, а толку – нет;

• восьмое место в АПЛ и призрачные шансы на зону Лиги чемпионов – до четвертой строчки семь пунктов, а Лигу Европы еще нужно выиграть, влияют на мотивацию. Де Хеа дома точно говорил жене, что зря не ушел в «Реал» или «Ювентус». Невилл открыто спрашивает, хочет ли Погба играть за МЮ ? Крауч добавляет – игроков класса Поля в команде мало. Не пойдет никто уровня полуфинала ЛЧ к Вудворду. Позориться с «Уотфордом» звездам стыдно;

• возник дисбаланс. МЮ вроде как молодой – самая юная команда АПЛ по среднему возрасту исполнителей, и одновременно Янг, Мата, Матич, Рохо, Де Хеа, Джонс, Фред, Магуайр, Погба, Линделеф или Шоу не мальчики, но солидности в игру не добавили. Должны работать на пике, а все немного как Лингард, у которого год в АПЛ без единого забитого мяча или ассиста. Кстати, у Джесси зарплата 6 миллионов евро в год – хорошо оплачивают тренировки в МЮ ;

• победы над грандами превращают команду не столько в кубковую – хотя букмекеры и считают МЮ фаворитом Лиги Европы, как в нестабильную. Вынесли «Челси» - сразу уступили. Обыграли «Лестер» - дальше проиграли. Не пропустили лишний раз от «Арсенала» - снова последовало поражение. Две победы над Моуриньо и Гвардиолой продолжили ничьей и поражением от аутсайдеров сезона.

«Манчестер Юнайтед» в АПЛ выиграл дважды подряд как раз против «шпор» и «горожан», но это единственная серия в новом чемпионате, хотя в первой половине года таких было три штуки. У «красных дьяволов» все очень плохо, и становится хуже, поскольку им придется переплачивать за таких ребят, как Холанд, опытные к ним идти откажутся.

Погба давно ищет себе новый клуб, Марсьяль пожалел, что подмахнул новый контракт, как и Де Хеа. Не получается стабильная команда. Сульшеру не завидуем, ему выдадут деньги, поставив задачу, которую тот вряд ли выполнит. Есть иллюзорный шанс, что в Манчестере самая темная ночь – перед рассветом, но замашками Робин Гуда «Юнайтед» превратил себя в середняка, только с огромным бюджетом.

Нет оснований полагать, что поражения от слабых соперников – случайные, а победы над грандами – закономерные. Лучше настраиваются на принципиальных соперников, но в 5 из 7 случаев играли вторым номером. Терпят, выживают, везет, пользуются молодецкой свежестью, как тот же «Челси» в лучших матчах. Но это слабая стратегия, ведь если Артета 1 января обыграет МЮ – оборвется последняя ниточка, что связывает клуб с былым величием.

Когда серия прервется, Сульшер может не доработать до конца сезона, как бы ему на словах ни доверяли. Какой смысл выдавать еще 500-600 миллионов фунтов на усиление тренеру, который собрал меньше пунктов, чем уволенный Моуриньо? В конце 2019 года обыгрывает богатых и знаменитых, но в новом году, особенно с учетом, что качество футбола спорное даже против грандов, МЮ может проигрывать фаворитам, и тогда даже победы над аутсайдерами не спасут. Плюс на минус даст минус.