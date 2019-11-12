Клопп: «Систему VAR можно улучшить»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал проблемы в работе системы VAR . Немецкий специалист высказался по данному вопросу на конференции тренеров, проводимой УЕФА .

Систему VAR можно улучшить. Она никогда не будет работать на 100% правильно, все об этом знают. Но сейчас в работе этой системы видны несколько недочетов. Очевидно, что нужно продолжать улучшение VAR в части определения офсайдов и нарушений при игре рукой.