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Клопп: «Систему VAR можно улучшить»

сегодня, 11:04

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал проблемы в работе системы VAR. Немецкий специалист высказался по данному вопросу на конференции тренеров, проводимой УЕФА.

Систему VAR можно улучшить. Она никогда не будет работать на 100% правильно, все об этом знают. Но сейчас в работе этой системы видны несколько недочетов. Очевидно, что нужно продолжать улучшение VAR в части определения офсайдов и нарушений при игре рукой.

Отметим, что ранее мнением о работе VAR поделился наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   360 / 928
сегодня в 14:54
Сарри после победы над Дженоа: "VAR работает идеально и судьи тоже"))
Ptaha91
Ptaha91 ответил Князь сажал врагов на посох
   447 / 928
сегодня в 13:49
Что бы она сразу засчитывала липовые голы в исполнении ливерпуля. Типа мяч в центральном круге, а у судьи уже браслет показывает гол. Аха-ха)
а еще лучше , что бы показывала тепловую карту болел Юве , что бы знать где пора довезти огнетушители)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 928
сегодня в 11:54
Что бы она сразу засчитывала липовые голы в исполнении ливерпуля. Типа мяч в центральном круге, а у судьи уже браслет показывает гол. Аха-ха)
mihaluch
mihaluch
   115 / 928
сегодня в 11:45
VAR конечно надо трактовать немного не так, спорные моменты по требованию представителей команд, но ограниченное число раз.
Colchoneros
Colchoneros
   396 / 928
сегодня в 11:41
Клопп знает что говорит!
Sergey Z
Sergey Z
   148 / 928
сегодня в 11:38
Всё по делу!
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 11:09
Систему ВАР надо упразднить он портит футбол а также всё равно судьи крутят так как им удобно.
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