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Розетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу

сегодня, 16:26

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

То, что РФС начал реализацию этого проекта, было потрясающей инициативой. В судейство очень важно инвестировать. Естественно, VAR может удалить большинство ошибок, которые случаются на поле, поэтому РФС инвестирует во благо футбола, в справедливость в игре.   

Ранее Розетти прокомментировал работу VAR в английской Премьер-Лиге. По мнению представителя УЕФА, в Англии неправильно используют эту систему.

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zotbet
zotbet
сегодня в 16:40
не прав
Михалыч 75
Михалыч 75
   473 / 843
сегодня в 16:36
особенно в матче Локо-Зенит , пеналь на Оздоеве и с ВАРом не увидели , хотя позже весь департамент судейства признали ошибку . Толку от ВАРа , если Сухина лучший
mihaluch
mihaluch
   80 / 843
сегодня в 16:31
VAR должна существовать и работать в РПЛ.
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