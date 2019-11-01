Розетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу

сегодня, 16:26

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

То, что РФС начал реализацию этого проекта, было потрясающей инициативой. В судейство очень важно инвестировать. Естественно, VAR может удалить большинство ошибок, которые случаются на поле, поэтому РФС инвестирует во благо футбола, в справедливость в игре.