Калошин: «Внедрение VAR в РПЛ осуществляется в соответствии с планом»

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин считает, что внедрение системы видеоассистента рефери для работы на матчах РПЛ проводится в соответствии с планом, который был озвучен еще летом.

Мы планировали еще в прошлом туре провести три матча с VAR - уже было разрешение IFAB , были назначены расширенные судейские бригады, но по уважительной причине матч «Сочи» - «Оренбург» не состоялся (встреча была перенесена из-за того, что 10 полевых игроков домашней команды заболели ангиной - прим.). Поэтому в 18-м туре три матча [с VAR ] провести не удалось. В графике было указано, что по три матча будет в 18-м и 19-м турах.