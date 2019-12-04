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Калошин: «Внедрение VAR в РПЛ осуществляется в соответствии с планом»

сегодня, 10:54

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин считает, что внедрение системы видеоассистента рефери для работы на матчах РПЛ проводится в соответствии с планом, который был озвучен еще летом.

Мы планировали еще в прошлом туре провести три матча с VAR - уже было разрешение IFAB, были назначены расширенные судейские бригады, но по уважительной причине матч «Сочи» - «Оренбург» не состоялся (встреча была перенесена из-за того, что 10 полевых игроков домашней команды заболели ангиной - прим.). Поэтому в 18-м туре три матча [с VAR] провести не удалось. В графике было указано, что по три матча будет в 18-м и 19-м турах.

План провести три матча с VAR в конце года был еще летом, но, естественно, однозначно что-то сказать было невозможно - надо было понимать, как пойдет процесс, будут ли какие-то сложности и какого рода. В итоге удалось так, как и надеялись изначально, чтобы в этой части сезона у нас было от одного до трех матчей каждую неделю. В первом туре матч по объективной причине в онлайн-режиме не состоялся, поэтому его проводили офлайн, со второго по четвертый тур - по одной игре. Затем, с пятого по 17-й - по две, в 18-м и 19-м планировали по три игры.

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mihaluch
mihaluch
   67 / 1006
сегодня в 11:21
Можно уже VAR внедрять, судьи научились его обходить.
VIPded
VIPded
   72 / 1006
сегодня в 11:17
С планом Федуна?)))
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   50 / 1006
сегодня в 11:09
Пора на всех стадионах и всех играх его применять! Должно стать меньше ошибок)
particular
particular
   10 / 1006
сегодня в 11:09
Если не обозвать план внедрения модным и надоевшим термином "дорожная карта" (Roadmap), то эффекта не будет..:) А заодно, готовить план "Б"..:)
d_fincher
d_fincher
   36 / 1006
сегодня в 11:08
В играх с Зенитом ВАР включен только для соперника. Как итог: ВАР бесполезен в РПЛ.

Привет Вилкову и Мешкову.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   27 / 1006
сегодня в 11:05
Засуньте этот ВАР, куда подальше себе). Вы уже понятие честной игры и ВАР опустили ниже питерских канализаций(.
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей
   352 / 1006
сегодня в 11:02
Недовольны только спартачи)
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