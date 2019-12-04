Калошин: «Внедрение VAR в РПЛ осуществляется в соответствии с планом»

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин считает, что внедрение системы видеоассистента рефери для работы на матчах РПЛ проводится в соответствии с планом, который был озвучен еще летом.
Мы планировали еще в прошлом туре провести три матча с VAR - уже было разрешение IFAB, были назначены расширенные судейские бригады, но по уважительной причине матч «Сочи» - «Оренбург» не состоялся (встреча была перенесена из-за того, что 10 полевых игроков домашней команды заболели ангиной - прим.). Поэтому в 18-м туре три матча [с VAR] провести не удалось. В графике было указано, что по три матча будет в 18-м и 19-м турах.
План провести три матча с VAR в конце года был еще летом, но, естественно, однозначно что-то сказать было невозможно - надо было понимать, как пойдет процесс, будут ли какие-то сложности и какого рода. В итоге удалось так, как и надеялись изначально, чтобы в этой части сезона у нас было от одного до трех матчей каждую неделю. В первом туре матч по объективной причине в онлайн-режиме не состоялся, поэтому его проводили офлайн, со второго по четвертый тур - по одной игре. Затем, с пятого по 17-й - по две, в 18-м и 19-м планировали по три игры.
Привет Вилкову и Мешкову.
Привет Вилкову и Мешкову.