То, что делает «Ливерпуль» особенным

сегодня, 17:30

Клопп не верит в сезон АПЛ без поражений, но «Соккер.ру» отмечает характеристику, которая помогает «красным» не уступать.

Проигрывать в футболе – нормально, а великими спортсменов часто делает реакция на осечки. Зато ненормально уступать, если у тебя есть все для побед. И неправильно не показывать максимум против сильных соперников.

«Ливерпуль» не делает невероятной командой наличие сильнейших игроков планеты в атаке. Или самых дорогих. Мане, Салах и Фирмино по отдельности красавцы, но Роналду и Месси задавят классом Садио и Мохамеда, а форвард Левандовски результативнее, чем его тезка Бобби.

Но секрет есть. Впервые в «Ливерпуле» Клопп нашел и применил будущее главное оружие команды 14 апреля 2016 года, когда после выездной ничьей 1:1 в четвертьфинале Лиги Европы против не чужой Юргену «Боруссии» Д на «Энфилд Роуд» создали классический триллер.

Мхитарян забил на 5-й минуте, Обамеянг – на 9-й, «красные» горели 0:2 после первого тайма. Дальше Ориги оставил намек на свою суперсилу, но Ройс забил еще раз. «Ливерпулю» нужно было придумать три гола за полчаса, а игра не получалась. Но Коутиньо, Сако и Ловрен вывели «красных» в полуфинал.

Та победа 4:3, пускай тогда Клопп еще ставил на свой гегенпрессинг, претерпевший за три года существенные изменения, была предтечей главного камбэка в новейшей истории «Ливерпуля» – против «Барселоны». Кто верил, что «красные» отыграются после поражения 0:3? Клопп признает – не верил, хотя надеялся в глубине души.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» 4:0, но в финалах легкости точно нет. «Манчестер Сити» уступили в Суперкубке Англии в серии пенальти, причем счет 1:1 установил защитник Матип. Победный финал ЛЧ со «шпорами» – трудный, против «Челси» в Суперкубке УЕФА , или с «Фламенго» в финале КЧМ тоже было сложно.

Вот где спрятана суперсила. У «Ливерпуля» есть простые проходные поединки, победы на классе, иначе не бывает, если набираешь сначала 97 пунктов в АПЛ – в большинстве случаев это чемпионский показатель, а потом лидируешь с 55 очками после 19 матчей. Но Клопп создал команду, которая верит в себя всегда и, в принципе, скорее играет на результат, нежели рискует ради красоты.

«Боруссия» Дортмунд не была такой зрелой – хотя тоже дошла до финала Лиги чемпионов на эмоциях и не без помощи камбэков. Но «Ливерпуль» – другой уровень понимания пути к победе. «Красные» извлекли уроки из поражений от испанцев – в финалах уступили «Севилье» и «Реалу». Поняли, где ошибались, когда встречали «Манчестер Юнайтед» в АПЛ – теперь выиграли 3:1.

Даже в таких мелочах, как дерби города Ливерпуля – важные для фанатов матчи против «Эвертона», могут или устроить веселую перестрелку и победить 5:2, или положиться на гол Ориги в компенсирование время, когда соперник уже верит в ничью. У «Ливерпуля» 20 дерби без поражений подряд. Пусть «ириски» так себе, но они богатые и упрямые, такая серия – показатель характера.

Пусть сейчас мало кто верит в сезон «Ливерпуля» в АПЛ без поражений, «Энфилд Роуд» пока в рамках чемпионата остается неприступной крепостью – Клопп продолжил серию без поражений до пятидесяти матчей. Сегодня встреча с упрямым «Шеффилд Юнайтед», «Ливерпуль» заметно устал, а впереди невероятный январь – «Эвертон» в Кубке Англии, потом «Тоттенхэм», МЮ и «Вулверхэмптон» подряд в АПЛ .

На этом отрезке может случиться первое поражение «красных» в новом чемпионате, но вряд ли одна осечка их сломает. Хотя бы потому, что в 2019 году приобрели то, чего не имели раньше. «Ливерпуль» раньше был кубковой командой – эмоции, нервы, удача. А Клопп сумел укрепить защиту – помогли трансферы Алиссона и ван Дейка, перестроил атаку после ухода Коутиньо, и Гвардиола прав – получилась невероятная команда.

Именно команда! Мане, Салах и Фирмино всегда могут забить решающий победный гол, даже в плохой для «красных» вечер. Если соперник непростой, как «Брайтон», то включался ван Дейк – дубль позволил выиграть 2:1. Если бы не гол Ловрена в ворота «Наполи», то «красные» могли вместо «Атлетико» получить в ЛЧ сразу «Барселону» – плохой вариант, сами понимаете.

«Ливерпуль» играет до конца, в добавленное время может забить любой – и привычные Мане или Фирмино, и джокер Ориги. Лаллана, хотя одной ногой ушел, тоже помог против МЮ . И японец Минамино заступает на роль джокера в атаке. Особенность команды Клоппа в количестве людей с характером, которые при этом пашут ради общего блага, а не просто успешные эгоисты.

Милнер забьет на 95-й минуте в ворота «Лестера», а Мане не позволит «Челси» отобрать Суперкубок УЕФА в добавленное время. Редкий случай, когда на поле столько людей с характером – и Вейналдум, и Фабиньо вложились в успехи голами, как Александер-Арнольд и Робертсон благодаря голевым передачам и просто умным переводам с фланга на фланг, что ломали чужие линии защиты.

В футболе есть команды звезд – «Барселона» и «Реал» были самыми яркими примерами прошлого десятилетия, но если возьмете по отдельности игроков «Ливерпуля», то узнаете секрет «красных», что лежит на поверхности, но часто незаметен. Алиссон был дублером Щесны, а в сборной Бразилии стал основным в 25 лет. Александер-Арнольд – переученный на правого защитника хавбек, которого в первую команду взяли из-за травмы Клайна.

Робертсон в 2017 году вылетел из АПЛ с «Халл Сити». Матип, хотя и родился в Бохуме, не показался немцам защитником, достойным их сборной. Ловрена назовет великим центральным оборонцем только его жена, и то не всегда. Ван Дейк 4.5 сезона отдал «Селтику» и «Саутгемптону», и лишь два года выступает на самом высоком уровне, хотя Вирджилу в июле 29 лет. Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон или Милнер тоже не самые звездные в мире футбола.

Салах в «Ливерпуле» впервые забил за сезон больше 20 мячей. Фирмино стал центральным форвардом, а не был им изначально – и до сих пор не количество голов делает Бобби большим нападающим. Мане пришел на вершину через школы Зальцбурга и Саутгемптона, сразу в «Реал» или «Барселону» никто не забрал. В этом и секрет. В составе Клоппа собраны добротные игроки, которые именно вместе становятся великими.

Даже юный Александер-Арнольд, хотя 2019 год получился для него сказочным, должен учитывать опыт Оуэна и других скороспелых звезд, которые думали, что они где угодно будут светить и греть. «Ливерпуль» силен единством, характером и верой в успех, невзирая на то, насколько устали, как медленно играют, и с каким счетом влетели в первом раунде плей-офф.

«Ливерпуль» стал примером того, как можно взять добротных, но изначально не великих игроков, и повысить их уровень игры благодаря грамотному сочетанию на поле. Примеров – почти целая заявка. Невероятная история единства в футболе, которое принесло три трофея в прошлом году, но погоня за главной мечтой фанатов «красных» продолжится уже сегодня. Интересно, каким получится для «Ливерпуля» 2020 год?